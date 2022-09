Mercedes tekent nieuw contract met titelsponsor Petronas

Het team van Mercedes werkt al zeer lang samen met de Maleisische oliemaatschappij Petronas. De namen en logo's van de oliegigant schitteren al jaren op de wagens van de Duitse regerend constructeurskampioen. Mercedes toont zich tevreden over deze samenwerking en men kwam vandaag dan ook met groot nieuws.

Mercedes en Petronas maakten vandaag bekend dat ze hun partnership hebben verlengd met een nieuwe meerderjarige deal vanaf 2026. Dit heeft vanzelfsprekend te maken met de nieuwe motorregels die in 2026 gaan gelden in de Formule 1. Teambaas Toto Wolff reageerde vanuit Kuala Lumpur enthousiast op de deal: "We doen vandaag iets bijzonders want we maken een deal voor over 4 jaar bekend. Dit laat zien dat wij en Petronas niet langer partners zijn maar familie. We vormen nog velen jaren één team."