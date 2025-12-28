user icon
<b> De redactie oordeelt: </b> Wie was de beste rookie van het jaar?

Het Formule 1-seizoen van 2025 zit erop. Lando Norris heeft Max Verstappen officieel onttroond en is de nieuwe wereldkampioen in de F1. Nu het einde van het jaar is genaderd, is het terugblikken geblazen, ook voor de redactie van GPToday.net

Het seizoen van 2025 zat boordevol interessante races, van begin tot eind. Met Verstappen, Norris, Oscar Piastri en George Russell, kende de koningsklasse van de autosport vier verschillende winnaars. De redactie van GPToday.net liet zich uit na de prangende vraag: Wie was de beste rookie van het afgelopen jaar? 

Danny Sosef - Isack Hadjar 

“Voor mij absoluut Hadjar. Hij had een offday tijdens zijn debuut in Australië, maar heeft de rest van het seizoen goed gescoord. Hij heeft Liam Lawson achter zich gehouden en was altijd vol in de aanval. Ik denk alleen niet dat Hadjar het gaat redden naast Verstappen, zoals bijna niemand dat lukt.” 

Jeroen Immink - Isack Hadjar 

“Absoluut Hadjar, de beste rookie van afgelopen seizoen. Het begon allemaal dramatisch in Melbourne, maar een rits aan ijzersterke resultaten en een podium in Zandvoort hebben zijn promotie naar Red Bull Racing in stelling gebracht."

“Hadjar maakte de meeste indruk, als het aan mij ligt, in de kwalificatie. In een middenveld dat zo kort op elkaar zit, zo vaak Q3 halen, petje af. Het valt te hopen dat de jonge Fransman het wel voor elkaar krijgt naast Verstappen, zodat er weer twee Red Bulls vooraan rijden.” 

“De rookies zorgden sowieso voor een heerlijke frisse wind in de Formule 1. Oliver Bearman, Andrea Kimi Antonelli en Gabriel Bortoleto hebben ook mooie dingen laten zien, maar naar mijn mening stak Hadjar er met kop en schouders bovenuit.”

Bob Plaizier - Isack Hadjar 

“Voorafgaand aan het seizoen kijk je altijd even wie die nieuwkomers precies zijn; wat kan je van ze verwachten? Een paar minuten research leerde mij dat Isack Hadjar vooral een heethoofd was, die zijn boordradio vol schreeuwde. Helmut Marko zag hem als de kleine Prost, maar ‘de Professor’ was geen grofgebekte schreeuwlelijk.” 

“Hadjar is dit jaar volwassen geworden, en daar had hij één huilbui voor nodig. Na zijn crash in Australië kwamen alle emoties eruit, en huilde hij tranen met tuiten op de schouders van de vader van Lewis Hamilton.”

“In de weken daarna presteerde hij eigenlijk heel stabiel, en werd het beter en beter. Dat hij op het podium finishte in Zandvoort was geen verrassing, je had het gevoel dat het eraan zat te komen. Dat hij zijn trofee sloopte, paste bij het enthousiasme waarmee hij dit seizoen aanvloog. Nu mag hij het gaan laten zien naast Max Verstappen, en dat wordt hoe dan ook spannend. Gaat hij aanvallen? Of krijgen we nu echt het beloofde boordradiocircus?”. 

Jesse Jansen - Oliver Bearman 

“Mijn rookie of the year van 2025 was dan toch Oliver Bearman. De Haas-coureur heeft laten zien dat hij het kan opnemen tegen een ervaren F1-coureur als Esteban Ocon en hem zelfs kan verslaan. Vooral tegen het einde van het seizoen liet Bearman zien wat hij kon, waaronder de vierde plek in Brazilië, wat het beste Haas-resultaat ooit is.”

Kimi kreeg de vrijheid bij Mercedes, dus het moeten presteren is wat overdreven.
Dat hij wat meer onder een vergrootglas lag, was meer omdat hij vooraf als mega talent werd gebombardeerd, de nieuwe Verstappen….
Gemiddeld gezien was Hadjar toch behoorlijk consistent, de andere rookies hadden toc...

F1 Nieuws Formule 1 F1 Oliver Bearman Isack Hadjar Red Bull Racing Haas

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Brummbär

    Posts: 693

    Ik vind het mogen presteren bij een middenklasse team tegen een afgedankte teamgenoot niet te verglijken met het MOETEN presteren bij een topteam tegen Vriend Russel. Maakte Antonelli fouten, jazeker. Maar ook al zijn fouten lagen onder een vergrootglas omdat hij vooraan rijd. Ook leken de topteams hun auto echt op het randje af te stellen en eigenlijk alle auto's in de top 8 super lastig te besturen. De auto van racing bull zag er over het algemeen redelijk stabiel uit. Een mooie auto om in the debuteren. Hij is nog erg jong, maar zeker richting het einde van het seizoen begon hij zijn draai weer te pakken te krijgen. Mede dankzij zijn punten is Mercedes 2de geworden bij de constructeurs. Mijn keuze gaat dan ook naar Kimi met Bearman op een 2de plek. Hadjar, met alle respect, heeft gewoon goed gereden in een stabiele auto. Maar de helft van de weekenden heet hij geen punten gescoord. Mijn gevoel zegt dat er meer in gezeten had. Ik houd mijn hart dan ook vast voor volgend jaar.

    • + 1
    • 28 dec 2025 - 13:16
    • NicoS

      Posts: 19.970

      Kimi kreeg de vrijheid bij Mercedes, dus het moeten presteren is wat overdreven.
      Dat hij wat meer onder een vergrootglas lag, was meer omdat hij vooraf als mega talent werd gebombardeerd, de nieuwe Verstappen….
      Gemiddeld gezien was Hadjar toch behoorlijk consistent, de andere rookies hadden toch wat meer dalen dan pieken, dus in die zin kan ik de keuze voor Hadjar wel begrijpen.
      Kimi is wel mijn favoriet, maar niet de beste rookie wat mij betreft.

      • + 2
      • 28 dec 2025 - 13:28
    • snailer

      Posts: 31.261

      Antonelli heeft weldegelijk een aantal malen dingen gezegd waaruit blijkt dat hij enorme druk ervaarde.

      Hij is nog niet volwassen genoeg geweest, maar hoe normaal is dat? Wat dat betreft is hij geen Hamilton. Echter was hij 1 van de best voorbereide rookie uit de recente geschiedenis. Tegenwoordig kunnen rijders niet meer duizenden rondes rijden in de auto waar ze mee gaan starten.

      Daarbij is Antonelli een stuk jonger dan Hamilton was bij zijn debuut.

      Er wordt veel te veel verwacht van die jonge gasten. Moet ook zeggen dat Toto het niet handig heeft aangepakt. Hij liep voor er een contract was en Antonelli ook maar een meter in een F1 auto had gereden al te brullen dat hij de nieuwe super rijder zou worden. Niet handig.

      Vanaf dat moment en zelfs zonder dat soort opruiende woorden, was het kansloos dat Antonelli effe rustig zij gang zou gaan. Hij geloofde in zichzelf, had voor F1 alles gewonnen. Vervolgens kwam hij naast 1 van de betere rijders die ook nog eens een hele berg ervaring had, in zijn prime leeftijd was (27) en ook nog met zijn 4de jaar bij het team bezig was.

      Toch vind ik hem te wisselvallig om hem rookie van het jaar te noemen. En ook onder de laatste races had hij wat stickers gehad.

      Overigens deed hij in vrije lucht niet onder voor Russell en reed hij in de regen soms beter dan Russell. En qua banden managen was hij vaak niet minder maar zelfs beter
      Dat zijn wel drie enorme plussen, omdat Russell zijn kracht op het moment daar ligt.

      • + 1
      • 28 dec 2025 - 14:07
    • MustFeed

      Posts: 10.475

      Als er al druk was op Antonelli dan kwam dat vooral vanuit zichzelf. Antonelli werd met fluwelen handschoenen behandeld door de media en ook vanuit Mercedes werd er geen druk op gelegd. Van alle rookies had Antonelli vanaf het begin van het seizoen al veel meer zekerheid dat hij ook een zitje voor volgend jaar zou hebben.

      Antonelli was voor grote delen van het seizoen echt heel slecht. Maakte ook grote blunders en mistte de snelheid volledig.

      Overigens had iedereen dat kunnen voorspellen, want vorig jaar was Antonelli ook niet van het niveau Hadjar of Bortoleto.

      Bearman heeft veel beter gepresteerd dan ik had verwacht en uiteindelijk ook Ocon verslagen in de eindstand.

      Bortoleto heeft Hulkenberg verslagen in het kwalificatieduel wat enorm indrukwekkend is, maar op 1 of andere manier heeft Bortoleto heel weinig punten gehaald vergeleken met Hulkenberg.

      Hadjar was misschien wel het meest consistent, maar uiteindelijk ook niet veel beter dan Lawson. De laatste 15 races scoorde Lawson zelfs meer punten dan Hadjar.

      Mijn volgorde
      Bearman, Hadjar, Bortoleto, Antonelli, Colapinto, Doohan

      • + 0
      • 28 dec 2025 - 15:23
    • Canson Po

      Posts: 2.935

      Het gaat hier niet over wie het meeste talent heeft dan is het iets makkelijker om te oordelen alhoewel ..

      Nog nooit vond ik het zo moeilijk om een rookie aan te duiden; ik ga zeker ook mee in de redenering dat Kimi als enige in een topteam naast een van de toprijders zat. die heeft het dus zeker goed gedaan (met zijn uitstekend seizoenseinde als kers op de taart). Bearman heeft bij momenten Ocon belachelijk gemaakt imo, en ik ga ook voor hem stemmen als rookie, Hadjar deed het zeer goed tov van de meer ervaren Lawson (Lawson is ook mijn minste rookie al deed deze het ook goed), en dan hebben we ook Bortoleto die iets teveel fouten maakte naar mijn goesting al vermoed ik dat hij en Kimi over het meeste talent beschikken.

      dus voor mij;

      1.bearman
      2.Antonelli
      3.Hadjar
      4.bortoleto
      5.lawson

      • + 0
      • 28 dec 2025 - 15:52
    • Canson Po

      Posts: 2.935

      Ok ik had de Williams boys even vergeten doe hun maar gedeeld p6 dan ik zie niet in wat Colapinto zoveel beter deed dan Doohan.

      • + 0
      • 28 dec 2025 - 15:53
    • Larry Perkins

      Posts: 62.321

      Max en @Larry zien Kimi en Gabi als de 'ruwe diamantjes'...

      • + 0
      • 28 dec 2025 - 16:00
    • snailer

      Posts: 31.261

      @Canson Po. ik zou het lieft willen kiezen uit wie het meest sympathiek overkomt.
      Dan zou ik moeten kiezen tussen Antonelli en Portoleto. Op nationaliteit wordt ook lastig. Voel een gelijke voorkeur voor Braziliaanse rijders en Italiaanse rijders. Geen idee waarom.

      Maar dat heeft natuurlijk niets te maken met wie de beste rookie is.

      Wat mij vooral opvalt is dat het niveau van de rijders best hoger is. Ik had enrom veel chaos momenten verwacht met al die jonge gasten. Uiteraard is er ook veel chaos geweest, maar veel minder dn ik dacht. Denk maar aan de kwali van Baku. Dacht 5 of 6 rode vlaggen en inderdaad door een aantal onervaren rijders. Hoewel ook Leclerc volgens mij er 1 veroorzaakte. En Hulk en Gasly veroorzaakte ook momenten. die kwalificatie.

      Ik heb laatst gekozen voor Bearman, maar als ik daar zo neutraal mogelijk naar kijk, dan denk ik dat hij vooral het laatste deel sterk was. Dat heeft waarschijnlijk mijn keuze beinvloed. Maar hij heeft toch echt meerdere malen Hulk voor het snotje gereden. Ook in kwalificatie. Buiten het begin zeer goed gereden. Ik heb de regen blunders van hem opzij gezet. Zeker ook omdat hij er hard aan leek te werken. Hij had bijvoorbeeld vooraanvang van Brazilie alle regen races van Verstappen geanalyseerd. Hij werkt hard buiten de weekenden om op de sim, waar hij regelmatig in de zelfde sim kring vertoeft als Verstappen.

      Dat was de reden dat ik Bearman koos.

      Antonelli vond ik gewoon het hele seizoen te wisselvallig, hoewel ik denk dat hij de grootste basis snelheid heeft. Hij heeft hoe dan ook een enorm sterke race snelheid, die in vrije lucht nu al niet onder doet voor Russell. EN in de regen lijkt hij sneller en stabieler dan Russell.
      Zijn banden management is daarbij minstens zo goed als die van Russell. Minstens...
      En dat is echt indrukwekkend, want in vrije lucht op race snelheid is Russell 1 van de sterksten van het veld. Toch bakt Antonelli er niet veel van in een aantal races. Veel wisselvalligheid. Veel impulsiviteit? Wat dat betreft herken ik weer wel de wil van bijvoorbeeld Leclerc en Verstappen om een extra resultaat af te dwingen, zoals in hun eerste jaren. Heb wel vertrouwen da thet goed komt.
      Door zijn wisselvalligheid is hij het niet gworden voor me , rookie van 2025. Mij lijkt hij wel de grootste potentie te hebben.

      Waar ik het meest over twijfel is Hadjar. Buiten de eerste race en hier en daar een klein foutje is hij de meest constante geweest. Geen idee hoe oud hij is, maar hij is wel de meest constante geweest. Net als de anderen wist hij wel meestal een resultaat onder druk thuis te brengen. Zijn race snelheid lijkt goed, maar zeker na de updates denk ik dat de RB auto helemaal niet snel is. In veel races zelfs beter dan de RBR geweest. En op race snelheid was hij meestal niet veel beter dan Lawson als alle twee in vrije lucht reden.
      Waar hadjar het verschil maakt is in kwalificatie. Constant goed, net als in races.

      Ik twijfel daarom sterk tussen Hadjar en Bearman. Twee hard werkende rijders die goed genoeg lijken voor F1. Ik kan eigenlijk niet goed kiezen waar het 2025 betreft.

      Als nummer 1 rijder in een top team? Dat is veel te vroeg. Zie meer potentie in Antonelli wat dat betreft. Alleen moet die zijn jeugdigheid nog afschudden.

      • + 0
      • 28 dec 2025 - 17:57
    • The Apex

      Posts: 449

      Bearman was flut in F2 en werd verslagen in zijn eigen team door Kimi. Dat ie een uitgebluste Ocon verslaat bij een 'achterhoedeteam' is wel een stukje makkelijker als bij Mercedes eventjes instappen. Van Kimi waren ook meer verwachtingen, van Bearman werd gewoon minder verwacht. In een Haas P4 is bijzonder, in een Mercedes niet. Ook een dingetje.
      Kortom: het is subjectief.

      Ik kies voor Hadjar, minste fouten en consistent.

      • + 0
      • 28 dec 2025 - 18:08
    • Canson Po

      Posts: 2.935

      @the Apex ik zie geen enkele reden om aan te nemen dat Ocon zou uitgeblust zijn hij zit net bij een nieuw team, frisse lucht etc .. Bearman starte trouwens ook zeer goed aan het seizoen hij viel erna stevig terug om later op het seizoen de betere te zijn van Ocon. daarom gaf ik hem de voorkeur Ocon schat ik toch in als degelijke middenmotor wat hulk kan, kan Ocon ook, ik weet het is een eikel die fransoos maar een zeer goede rijder toch hoor.

      • + 0
      • 28 dec 2025 - 21:42

