Het Formule 1-seizoen van 2025 zit erop. Lando Norris heeft Max Verstappen officieel onttroond en is de nieuwe wereldkampioen in de F1. Nu het einde van het jaar is genaderd, is het terugblikken geblazen, ook voor de redactie van GPToday.net.

Het seizoen van 2025 zat boordevol interessante races, van begin tot eind. Met Verstappen, Norris, Oscar Piastri en George Russell, kende de koningsklasse van de autosport vier verschillende winnaars. De redactie van GPToday.net liet zich uit na de prangende vraag: Wie was de beste rookie van het afgelopen jaar?

“Voor mij absoluut Hadjar. Hij had een offday tijdens zijn debuut in Australië, maar heeft de rest van het seizoen goed gescoord. Hij heeft Liam Lawson achter zich gehouden en was altijd vol in de aanval. Ik denk alleen niet dat Hadjar het gaat redden naast Verstappen, zoals bijna niemand dat lukt.”

Jeroen Immink - Isack Hadjar

“Absoluut Hadjar, de beste rookie van afgelopen seizoen. Het begon allemaal dramatisch in Melbourne, maar een rits aan ijzersterke resultaten en een podium in Zandvoort hebben zijn promotie naar Red Bull Racing in stelling gebracht."

“Hadjar maakte de meeste indruk, als het aan mij ligt, in de kwalificatie. In een middenveld dat zo kort op elkaar zit, zo vaak Q3 halen, petje af. Het valt te hopen dat de jonge Fransman het wel voor elkaar krijgt naast Verstappen, zodat er weer twee Red Bulls vooraan rijden.”

“De rookies zorgden sowieso voor een heerlijke frisse wind in de Formule 1. Oliver Bearman, Andrea Kimi Antonelli en Gabriel Bortoleto hebben ook mooie dingen laten zien, maar naar mijn mening stak Hadjar er met kop en schouders bovenuit.”

Bob Plaizier - Isack Hadjar

“Voorafgaand aan het seizoen kijk je altijd even wie die nieuwkomers precies zijn; wat kan je van ze verwachten? Een paar minuten research leerde mij dat Isack Hadjar vooral een heethoofd was, die zijn boordradio vol schreeuwde. Helmut Marko zag hem als de kleine Prost, maar ‘de Professor’ was geen grofgebekte schreeuwlelijk.”

“Hadjar is dit jaar volwassen geworden, en daar had hij één huilbui voor nodig. Na zijn crash in Australië kwamen alle emoties eruit, en huilde hij tranen met tuiten op de schouders van de vader van Lewis Hamilton.”

“In de weken daarna presteerde hij eigenlijk heel stabiel, en werd het beter en beter. Dat hij op het podium finishte in Zandvoort was geen verrassing, je had het gevoel dat het eraan zat te komen. Dat hij zijn trofee sloopte, paste bij het enthousiasme waarmee hij dit seizoen aanvloog. Nu mag hij het gaan laten zien naast Max Verstappen, en dat wordt hoe dan ook spannend. Gaat hij aanvallen? Of krijgen we nu echt het beloofde boordradiocircus?”.

Jesse Jansen - Oliver Bearman

“Mijn rookie of the year van 2025 was dan toch Oliver Bearman. De Haas-coureur heeft laten zien dat hij het kan opnemen tegen een ervaren F1-coureur als Esteban Ocon en hem zelfs kan verslaan. Vooral tegen het einde van het seizoen liet Bearman zien wat hij kon, waaronder de vierde plek in Brazilië, wat het beste Haas-resultaat ooit is.”