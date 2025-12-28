Max Verstappen reed dit jaar niet alleen in de Formule 1, maar ook op de Nürburgring Nordschleife. Hij maakte zijn debuut in een afgetrapte Porsche Cayman, en won een paar weken bij zijn eerste race in een GT3-bolide. Hij heeft de organisatie van de races op de Nordschleife ook het nodige advies gegeven.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij droomt van een deelname aan een 24-uursrace. Hij is een groot liefhebber van de GT3-racerij, en heeft zijn eigen raceteam opgezet. Dit jaar werkte hij een aantal GT3-tests af met zijn auto's, en maakte hij ook zijn debuut op de iconische Nürburgring Nordschleife. Om de juiste licentie te behalen, moest hij eerst de strenge regels van de organisatie volgen.

Viervoudig wereldkampioen Formule 1 of niet, Verstappen moest gewoon een cursus volgen. Hij mocht ook niet direct in een GT3-bolide racen, dus maakte hij zijn debuut in een teruggeschroefde Porsche Cayman 718 GT4. Samen met Chris Lulham voltooide hij de missie, en een paar weken later won hij bij zijn GT3-debuut in de Groene Hel.

Zeepkist

In gesprek met Viaplay moet Verstappen lachen om zijn avontuur met de Porsche Cayman: "Dat is wel een beetje een zeepkist. Dat zijn de regels. Daar moet je je gewoon aan houden, en dat vind ik ook helemaal prima."

Toch ging Verstappen even in gesprek met de NLS-organisatie, wat het feit dat zijn Porsche was voorzien van extra ballast, zorgde voor problemen: "Bij die start bijvoorbeeld, dat ik zo ver naar voren stond: dat is echt levensgevaarlijk tussen al die auto's. Natuurlijk kwalificeer je je normaal gesproken niet op die positie, maar het was nat. Dat je hem iets terugschroeft, prima, maar waarom moet dat ding 150 kilo zwaarder zijn? Dat maakt het eigenlijk alleen maar moeilijker."

Adviezen voor de organisatie

Verstappen stelt dat hij de organisatie wel heeft uitgelegd wat ze wat hem betreft moeten vervangen. Eén ding is er al veranderd, want via simracen kan er nu het eerste deel van de licentie worden gehaald. Het stemt Verstappen tevreden: "Dat heb ik overgeslagen, maar dat vind ik wel leuk."

"Als je op de simulator al heel veel rondjes doet en meedoet aan de races die ze organiseren, dan kun je dat eerste gedeelte al halen. Sommige mensen blijven natuurlijk altijd azijnzeikers dat dat simgedeelte nu mag. Ik vind het alleen maar mooi. Je moet je gewoon aan de regels houden. Duitsers zijn daar heel strikt in, dus prima, dat heb ik gedaan."