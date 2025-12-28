user icon
Verstappen sprak met Nürburgring over 'levensgevaarlijke' regels

Verstappen sprak met Nürburgring over 'levensgevaarlijke' regels

Max Verstappen reed dit jaar niet alleen in de Formule 1, maar ook op de Nürburgring Nordschleife. Hij maakte zijn debuut in een afgetrapte Porsche Cayman, en won een paar weken bij zijn eerste race in een GT3-bolide. Hij heeft de organisatie van de races op de Nordschleife ook het nodige advies gegeven.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij droomt van een deelname aan een 24-uursrace. Hij is een groot liefhebber van de GT3-racerij, en heeft zijn eigen raceteam opgezet. Dit jaar werkte hij een aantal GT3-tests af met zijn auto's, en maakte hij ook zijn debuut op de iconische Nürburgring Nordschleife. Om de juiste licentie te behalen, moest hij eerst de strenge regels van de organisatie volgen.

Viervoudig wereldkampioen Formule 1 of niet, Verstappen moest gewoon een cursus volgen. Hij mocht ook niet direct in een GT3-bolide racen, dus maakte hij zijn debuut in een teruggeschroefde Porsche Cayman 718 GT4. Samen met Chris Lulham voltooide hij de missie, en een paar weken later won hij bij zijn GT3-debuut in de Groene Hel.

Zeepkist

In gesprek met Viaplay moet Verstappen lachen om zijn avontuur met de Porsche Cayman: "Dat is wel een beetje een zeepkist. Dat zijn de regels. Daar moet je je gewoon aan houden, en dat vind ik ook helemaal prima."

Toch ging Verstappen even in gesprek met de NLS-organisatie, wat het feit dat zijn Porsche was voorzien van extra ballast, zorgde voor problemen: "Bij die start bijvoorbeeld, dat ik zo ver naar voren stond: dat is echt levensgevaarlijk tussen al die auto's. Natuurlijk kwalificeer je je normaal gesproken niet op die positie, maar het was nat. Dat je hem iets terugschroeft, prima, maar waarom moet dat ding 150 kilo zwaarder zijn? Dat maakt het eigenlijk alleen maar moeilijker."

Adviezen voor de organisatie

Verstappen stelt dat hij de organisatie wel heeft uitgelegd wat ze wat hem betreft moeten vervangen. Eén ding is er al veranderd, want via simracen kan er nu het eerste deel van de licentie worden gehaald. Het stemt Verstappen tevreden: "Dat heb ik overgeslagen, maar dat vind ik wel leuk."

"Als je op de simulator al heel veel rondjes doet en meedoet aan de races die ze organiseren, dan kun je dat eerste gedeelte al halen. Sommige mensen blijven natuurlijk altijd azijnzeikers dat dat simgedeelte nu mag. Ik vind het alleen maar mooi. Je moet je gewoon aan de regels houden. Duitsers zijn daar heel strikt in, dus prima, dat heb ik gedaan."

schwantz34

Posts: 41.651

Die gevaarlijke start had Max gewoon volledig aan zichzelf te danken. Want als die in de kwalificatie wat rustiger aan had gedaan, had hij een stuk verder naar achter gestart op een plek waar die afgetrapte knakenbak thuis hoorde, en was er simply lovely helemaal niks aan het handje geweest!

  • 2
  • 28 dec 2025 - 13:57
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 32.637

    Max is met zijn gezin vanmorgen vroeg vanuit Nice naar Sao Paulo vertrokken.
    Alle vorige keren moest hij met zijn jet een tankstop maken op een van de
    Kaapverdische eilanden, maar deze keer niet. Scheelt al met al toch snel zo'n
    1,5 uur met landen en opstijgen meegerekend. Andere keren 10+ uur vliegen.
    Zullen zo rond 12:00u lokale tijd aankomen. Hadden ze beter later kunnen vertrekken.
    Met 2 kleine kinderen om 05:00u opstaan is geen pretje en vanavond 4 uur langer
    opblijven vanwege het tijdsverschil.

    PH-DTF: https://postimg.cc/cvpJ8bK4

    PH-UTL: https://postimg.cc/rzNgZ6cr

    • + 0
    • 28 dec 2025 - 12:36
    • Pietje Bell

      Posts: 32.637

      Ik heb me verrekend. Het was altijd 12 - 12,5 uur vliegen naar Brasilia.
      Dat zal dus nu zo'n 11 uur zijn en naar Sao Paulo is iets verder, dus aankomst
      ergens tussen 14:00en 14:30u.

      • + 0
      • 28 dec 2025 - 12:45
    • Larry Perkins

      Posts: 62.321

      Ze hadden Hannaaaaahhh even moeten inschakelen voor een strategische tijd om de pits..., nee de hangaar, te verlaten...

      • + 1
      • 28 dec 2025 - 16:20
    • Pietje Bell

      Posts: 32.637

      Yeah, the plane schedule was completly f*cked up!

      Ze vliegen nu ergens (op de kaart_ langs de kust rechts van Brasilia
      richting Sao Paulo. Naast family is ook Kel's vriendin Rita uit Lissabon
      met haar gezin daar aanwezig.
      Dit is de eerste keer in 28 jaar dat Max Oud en Nieuw niet met zijn vriend
      Stan (en diens vriendin) viert. Tenzij Stan en Coco ook aan boord zijn.

      • + 0
      • 28 dec 2025 - 17:06
    • Pietje Bell

      Posts: 32.637

      Ergens was het te verwachten. Hij is in Rio de Janeiro geland.
      Martin Garrix moet daar 30 dec optreden.
      En Oud en Nieuw is daar één groot feest! Miljoenen mensen op het strand met vuurwerk boven zee en de volgende dag ook één groot feest overal.
      Hopelijk krijgt hij er iets van mee met al die gin-tonics, hahaha.

      • + 0
      • 28 dec 2025 - 18:13
  • AUDI_F1

    Posts: 3.486

    De A-Permit is niet alleen om hard te rijden maar ook leren omgaan met langzamere deelnemers.
    En het gevaar bij de start dat was te zien, maar de meeste GT3 rijders hadden dit al aan zien komen, en waarschijnlijk hebben ze gedacht dat het een goede les zou zijn voor Verstappen.

    • + 0
    • 28 dec 2025 - 13:35
    • schwantz34

      Posts: 41.651

      Die gevaarlijke start had Max gewoon volledig aan zichzelf te danken. Want als die in de kwalificatie wat rustiger aan had gedaan, had hij een stuk verder naar achter gestart op een plek waar die afgetrapte knakenbak thuis hoorde, en was er simply lovely helemaal niks aan het handje geweest!

      • + 2
      • 28 dec 2025 - 13:57
    • Larry Perkins

      Posts: 62.321

      Max had ook vlak voor de start kunnen zeggen "We stoppen ermee," dat was nog veiliger geweest...

      • + 0
      • 28 dec 2025 - 16:22

