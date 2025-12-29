Lando Norris veroverde dit jaar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Na een bloedstollende strijd met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen trok hij uiteindelijk aan het langste eind. Norris kende een opvallend eind van het seizoen, en daarmee treedt hij in de voetsporen van Ayrton Senna.

Norris vocht dit jaar het hele seizoen voor de wereldtitel in de Formule 1. De Britse coureur schreef de seizoensopener in Australië op zijn naam, maar verloor in de races daarna terrein op zijn teamgenoot Piastri. In de eerste seizoenshelft leek het erop dat de twee McLaren-coureurs onderling zouden uitmaken wie er met de wereldtitel vandoor zou gaan, maar niets bleek minder waar.

In de tweede seizoenshelft wist Max Verstappen zich namelijk te mengen in de strijd om het wereldkampioenschap. De Nederlander profiteerde van problemen en blunders van McLaren, en kwam terug in de titelstrijd. Eenmaal aangekomen in Las Vegas leek het erop dat Verstappen kansloos was in de strijd om de titel. Met nog drie races te gaan maakte hij theoretisch gezien nog kans, maar hij had een wonder nodig om het gat te dichten.

De gebeurtenissen in Las Vegas

Dat wonder kwam er in Las Vegas. Verstappen won de Grand Prix in de gokstad, maar na afloop ging het daar nauwelijks over. De FIA had namelijk een probleem ontdekt bij de auto's van Norris en Piastri, en uren na de race werden ze uit de uitslag geschrapt. Door deze diskwalificaties was Verstappen weer helemaal terug in de strijd om de titel, en kwam hij aan het einde van de rit slechts twee puntjes te kort om Norris van de titel te houden.

In de voetsporen van Senna

Norris trad hiermee in de voetsporen van de Braziliaanse F1-legende Ayrton Senna. Hij werd in 1988 voor het eerst wereldkampioen, en presteerde daarmee iets wat Norris ook voor elkaar kreeg. Senna was namelijk de laatste McLaren-coureur die in een seizoen werd gediskwalificeerd, maar toch de wereldtitel pakte.

De Braziliaan werd in 1988 gediskwalificeerd in zijn thuisrace, omdat hij na de opwarmronde was overgestapt naar de reserveauto nadat hij tegen problemen was aangelopen. Norris werd dus gediskwalificeerd in Las Vegas, en treedt dus op opvallende wijze in Senna's voetsporen.