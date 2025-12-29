user icon
Norris treedt in voetsporen van Senna met opmerkelijke prestatie

Norris treedt in voetsporen van Senna met opmerkelijke prestatie

Lando Norris veroverde dit jaar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Na een bloedstollende strijd met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen trok hij uiteindelijk aan het langste eind. Norris kende een opvallend eind van het seizoen, en daarmee treedt hij in de voetsporen van Ayrton Senna.

Norris vocht dit jaar het hele seizoen voor de wereldtitel in de Formule 1. De Britse coureur schreef de seizoensopener in Australië op zijn naam, maar verloor in de races daarna terrein op zijn teamgenoot Piastri. In de eerste seizoenshelft leek het erop dat de twee McLaren-coureurs onderling zouden uitmaken wie er met de wereldtitel vandoor zou gaan, maar niets bleek minder waar.

In de tweede seizoenshelft wist Max Verstappen zich namelijk te mengen in de strijd om het wereldkampioenschap. De Nederlander profiteerde van problemen en blunders van McLaren, en kwam terug in de titelstrijd. Eenmaal aangekomen in Las Vegas leek het erop dat Verstappen kansloos was in de strijd om de titel. Met nog drie races te gaan maakte hij theoretisch gezien nog kans, maar hij had een wonder nodig om het gat te dichten.

De gebeurtenissen in Las Vegas

Dat wonder kwam er in Las Vegas. Verstappen won de Grand Prix in de gokstad, maar na afloop ging het daar nauwelijks over. De FIA had namelijk een probleem ontdekt bij de auto's van Norris en Piastri, en uren na de race werden ze uit de uitslag geschrapt. Door deze diskwalificaties was Verstappen weer helemaal terug in de strijd om de titel, en kwam hij aan het einde van de rit slechts twee puntjes te kort om Norris van de titel te houden.

In de voetsporen van Senna

 Norris trad hiermee in de voetsporen van de Braziliaanse F1-legende Ayrton Senna. Hij werd in 1988 voor het eerst wereldkampioen, en presteerde daarmee iets wat Norris ook voor elkaar kreeg. Senna was namelijk de laatste McLaren-coureur die in een seizoen werd gediskwalificeerd, maar toch de wereldtitel pakte.

De Braziliaan werd in 1988 gediskwalificeerd in zijn thuisrace, omdat hij na de opwarmronde was overgestapt naar de reserveauto nadat hij tegen problemen was aangelopen. Norris werd dus gediskwalificeerd in Las Vegas, en treedt dus op opvallende wijze in Senna's voetsporen.

meister

Posts: 4.182

Beetje ver gezocht om toch maar iets van glans aan zijn kampioenschap aan te brengen.

  • 3
  • 29 dec 2025 - 15:21
Reacties (3)

  • van lotje,g

    Posts: 1.165

    Dat is dus het enige vergelijk met Senna.

    • + 0
    • 29 dec 2025 - 15:17
  • meister

    Posts: 4.182

    Beetje ver gezocht om toch maar iets van glans aan zijn kampioenschap aan te brengen.

    • + 3
    • 29 dec 2025 - 15:21
  • Larry Perkins

    Posts: 62.326

    Norris en Senna hebben allebei ook een a, een n en een o in hun voornaam.
    En allebei ook nog eens een s in hun achternaam.

    De gelijkenissen houden maar niet op...

    • + 1
    • 29 dec 2025 - 17:18

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

