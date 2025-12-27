Het Formule 1-seizoen van 2025 zit erop. Lando Norris heeft Max Verstappen officieel onttroond en is de nieuwe wereldkampioen in de F1. Nu het einde van het jaar is genaderd, is het terugblikken geblazen, ook voor de redactie van GPToday.net.

Het seizoen van 2025 zat boordevol interessante races, van begin tot eind. Met Verstappen, Norris, Oscar Piastri en George Russell, kende de koningsklasse van de autosport vier verschillende winnaars. De redactie van GPToday.net liet zich uit na de prangende vraag: Wat was de beste race van het jaar?

Danny Sosef - Grand Prix van Japan

“Japan was een mooi weekend, eentje die Verstappen tegen alle verwachtingen wist te winnen. Daarnaast was het genieten geblazen toen Verstappen de pitstraat uitreed en Norris nog op het gras reed. Dat was een mooi gevecht.”

Jeroen Immink - Grand Prix van Italië

“Absoluut, de race op Monza was de beste race van het jaar. Niet alleen vanwege de actie op, maar ook naast de baan. Monza was écht het kantelpunt van het seizoen. Tot die tijd dacht iedereen dat de titelstrijd een tweemansgevecht ging worden tussen de McLarens. Maar de race bleek later het startschot van een een waanzinnige apotheose van het jaar.”

“Verstappen en Red Bull Racing wisten daar toch iets te vinden in de RB21, waardoor zij weer mee konden doen om de overwinning. Eindelijk slaagde de Nederlander er weer in om op een hele dominante manier te winnen. Daarbij was het gekloot van de McLarens - na de mislukte pitstop van Norris - tekenend voor het seizoen.”

“Na afloop werd Verstappen door de Italiaanse tifosi toegezongen, daar waar zo’n beetje alle Ferrari-concurrentie kon rekenen op een striemend fluitconcert. Dat was prachtig om te zien, waarschijnlijk deden ze dat omdat ze de viervoudig wereldkampioen graag naar Maranello zien komen. Ook dat was een kantelpunt, aangezien Verstappen nog niet overal - met name in Engeland - niet de erkenning kreeg waar hij recht op had.”

Bob Plaizier - Grand Prix van Australië

“Dit seizoen werd niet gekenmerkt door hemeltergend saaie races, maar het is ook niet zo dat elke race in mijn geheugen is blijven hangen. Als er één race was die op geen moment saai was, was dat wel de seizoensopener in Australië.”

“De regen zorgde hier voor spektakel, en het was op geen moment saai. Al voor de start begon het, toen Isack Hadjar crashte in de opwarmronde en snikkend uitstapte. Bij de start viel Max Verstappen aan, crashte Jack Doohan en parkeerde Carlos Sainz zijn nieuwe Williams in de muur achter de Safety Car.”

“Het verloop van de race was ook interessant, want McLaren deed direct moeilijk met teamorders, en Verstappen liet direct zien in vorm te zijn. Wie wil weten hoe goed Verstappen is, moet zijn radioverkeer tijdens de tweede regenbui eens terugluisteren. Een extreem kalm gesprek met race-engineer Gianpiero Lambiase, terwijl de paniek losbarstte aan de pitmuur.”

“De race was eigenlijk tekenend voor de rest van het jaar: Verstappen was kalm en foutloos, maar won niet, Piastri spinde en Norris wist knap te winnen.”

Jesse Jansen - Grand Prix van Brazilië

“Voor mij was de Grand Prix van Brazilië toch wel het hoogtepunt van het seizoen. Max liet hierin zien waarom hij viervoudig wereldkampioen is en heeft misschien wel de beste prestatie uit heel zijn carrière laten zien. Ook waren rookies als Andrea Kimi Antonelli en Oliver Bearman al veel verder ontwikkeld ten opzichte van het begin van het jaar, waardoor de race nog spannender werd. Verder blonken de Grands Prix van Emilia-Romagna en Azerbeidzjan ook voor mij uit.”