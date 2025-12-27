user icon
De redactie oordeelt: Wat was de beste race van het jaar?

<b> De redactie oordeelt: </b> Wat was de beste race van het jaar?

Het Formule 1-seizoen van 2025 zit erop. Lando Norris heeft Max Verstappen officieel onttroond en is de nieuwe wereldkampioen in de F1. Nu het einde van het jaar is genaderd, is het terugblikken geblazen, ook voor de redactie van GPToday.net

Het seizoen van 2025 zat boordevol interessante races, van begin tot eind. Met Verstappen, Norris, Oscar Piastri en George Russell, kende de koningsklasse van de autosport vier verschillende winnaars. De redactie van GPToday.net liet zich uit na de prangende vraag: Wat was de beste race van het jaar? 

Danny Sosef - Grand Prix van Japan 

“Japan was een mooi weekend, eentje die Verstappen tegen alle verwachtingen wist te winnen. Daarnaast was het genieten geblazen toen Verstappen de pitstraat uitreed en Norris nog op het gras reed. Dat was een mooi gevecht.” 

Jeroen Immink - Grand Prix van Italië 

“Absoluut, de race op Monza was de beste race van het jaar. Niet alleen vanwege de actie op, maar ook naast de baan. Monza was écht het kantelpunt van het seizoen. Tot die tijd dacht iedereen dat de titelstrijd een tweemansgevecht ging worden tussen de McLarens. Maar de race bleek later het startschot van een een waanzinnige apotheose van het jaar.” 

“Verstappen en Red Bull Racing wisten daar toch iets te vinden in de RB21, waardoor zij weer mee konden doen om de overwinning. Eindelijk slaagde de Nederlander er weer in om op een hele dominante manier te winnen. Daarbij was het gekloot van de McLarens - na de mislukte pitstop van Norris - tekenend voor het seizoen.” 

“Na afloop werd Verstappen door de Italiaanse tifosi toegezongen, daar waar zo’n beetje alle Ferrari-concurrentie kon rekenen op een striemend fluitconcert. Dat was prachtig om te zien, waarschijnlijk deden ze dat omdat ze de viervoudig wereldkampioen graag naar Maranello zien komen. Ook dat was een kantelpunt, aangezien Verstappen nog niet overal - met name in Engeland - niet de erkenning kreeg waar hij recht op had.”

Bob Plaizier - Grand Prix van Australië 

“Dit seizoen werd niet gekenmerkt door hemeltergend saaie races, maar het is ook niet zo dat elke race in mijn geheugen is blijven hangen. Als er één race was die op geen moment saai was, was dat wel de seizoensopener in Australië.”

“De regen zorgde hier voor spektakel, en het was op geen moment saai. Al voor de start begon het, toen Isack Hadjar crashte in de opwarmronde en snikkend uitstapte. Bij de start viel Max Verstappen aan, crashte Jack Doohan en parkeerde Carlos Sainz zijn nieuwe Williams in de muur achter de Safety Car.”

“Het verloop van de race was ook interessant, want McLaren deed direct moeilijk met teamorders, en Verstappen liet direct zien in vorm te zijn. Wie wil weten hoe goed Verstappen is, moet zijn radioverkeer tijdens de tweede regenbui eens terugluisteren. Een extreem kalm gesprek met race-engineer Gianpiero Lambiase, terwijl de paniek losbarstte aan de pitmuur.”

“De race was eigenlijk tekenend voor de rest van het jaar: Verstappen was kalm en foutloos, maar won niet, Piastri spinde en Norris wist knap te winnen.”

Jesse Jansen - Grand Prix van Brazilië 

“Voor mij was de Grand Prix van Brazilië toch wel het hoogtepunt van het seizoen. Max liet hierin zien waarom hij viervoudig wereldkampioen is en heeft misschien wel de beste prestatie uit heel zijn carrière laten zien. Ook waren rookies als Andrea Kimi Antonelli en Oliver Bearman al veel verder ontwikkeld ten opzichte van het begin van het jaar, waardoor de race nog spannender werd. Verder blonken de Grands Prix van Emilia-Romagna en Azerbeidzjan ook voor mij uit.” 

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.121

Ondanks dat Japan een van de mooiste banen is is het wel 'n baan waar men moeilijk in kan halen met deze auto's.

Met de nieuwe generatie is het afwachten.

Maar idd, Max liet wel het een en ander zien daarzo.

  • 1
  • 27 dec 2025 - 13:39
  • NicoS

    Posts: 19.966

    Gezien de verdeeldheid bij de r e d a c t i e zijn er vele hoogtepunten geweest, maar voor mij was Japan er één waar Max zijn absolute klasse liet zien.
    Deze race had hij nooit kunnen winnen zonder zijn enorm talent om precies dat te doen wat niemand voor mogelijk hield.
    Het kwalificatie rondje was er een om je vingers bij af te likken, hier legde hij de basis voor de overwinning.
    In de race had hij continu twee McLarens in z’n nek hijgen, maar wist ze eigenlijk de hele race geen kans te geven om iets te doen. De enige kans was bij de pitsstop, daar blufte hij Norris vakkundig af door geen duimbreedte te te geven.
    Daarnaast was het natuurlijk een prachtig afscheidscadeau voor Honda….
    Dus voor mij was Japan het moment van 2025, puur door de klasse die Max daar toonde tegen de oppermachtige Mclaren’s.

    • + 0
    • 27 dec 2025 - 13:21
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.121

      Ondanks dat Japan een van de mooiste banen is is het wel 'n baan waar men moeilijk in kan halen met deze auto's.

      Met de nieuwe generatie is het afwachten.

      Maar idd, Max liet wel het een en ander zien daarzo.

      • + 1
      • 27 dec 2025 - 13:39
    • snailer

      Posts: 31.247

      Japan is met de moderne auto's uiteraard saai geworden. De volgende rijder moet een fout nodig hebben van de auto voor hem.

      Echter was dit zeg 20 jaar geleden wel anders. Toen was de baan dusdanig in verhouding met de rijders dat zowel verdedigende als aanvallende kwaliteiten werden beloond. Daarbij maakte de rijder in kwalificatie ook het verschil. En uiteraard ook de auto zelf. Het hele plaatje moet kloppen.

      Daarbij merk ik op dat de meeste banen met de auto van vorig jaar onneembare vestingen waren.

      1 van de redenen dat de fia op meerdere vlakken volledig de weg in zijn geslagen.

      • + 0
      • 27 dec 2025 - 13:45
    • snailer

      Posts: 31.247

      De verkeerde weg....

      En om een 'beste race' aan te wijzen.

      Voor mijn, ik ga uitgelachen worden, was Hongarije verrassend goed.
      Daar was een rijder die zonder drs inhaalacties maakte. En dat in een hok van een auto.

      (Opm: op de plek dat werd ingehaald, dacht 4 of 5 keer, was geen drs zone.)

      • + 0
      • 27 dec 2025 - 13:50
    • Larry Perkins

      Posts: 62.310

      Bernie Collins

      • + 0
      • 27 dec 2025 - 14:02

