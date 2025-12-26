Fernando Alonso kijkt met vertrouwen en enthousiasme uit naar het komende Formule 1-seizoen. De Spanjaard ziet grote vooruitgang bij Aston Martin, maar durft nog niet te voorspellen of het team al in 2026 direct mee kan doen om de prijzen. Eén ding staat voor Alonso echter vast: het project zal slagen, de vraag is alleen wanneer.

Aston Martin haalde de afgelopen jaren flink wat toppers binnen, met Adrian Newey als absolute blikvanger. De topontwerper wordt vanaf volgend seizoen ook teambaas van het team van Lawrence Stroll. Na een teleurstellend jaar wil Alonso het verleden achter zich laten en volledig focussen op een nieuwe start.

Alonso heeft zin in volgend jaar

In gesprek met de internationale media vertelt Alonso: "Ik denk dat we blij zijn dit jaar achter ons te laten. We waren duidelijk niet zo snel als we hadden gehoopt. Met de AMR24 hadden we een zwaar en uitdagend seizoen. De AMR25 was eigenlijk gewoon de grote broer van die AMR24. We hebben het moeilijk, dat verbergen we niet. Ik kijk zeker uit naar volgend jaar."

Fernando Alonso kijkt al een hele tijd uit naar het nieuwe seizoen en laat weten dat zowel hij als Aston Martin helemaal klaar is voor het nieuwe seizoen: "De fabriek is af. De windtunnel is gloednieuw en klaar, en we gebruiken hem. We hebben Adrian Newey, Andy Cowell, Enrico Cardillo. We hebben geweldige mensen en veel talent in de fabriek. We moeten nu alles samenbrengen en zorgen dat alle faciliteiten - die nieuw zijn, en waar mensen pas een paar maanden mee werken - op elkaar worden ingespeeld", legt Alonso uit.

"Die paar maanden zijn niet genoeg. We hebben één volledig seizoen nodig om alles aan elkaar gelijmd te krijgen. Ik weet niet of Aston Martin meteen succesvol zal zijn. Voor mij is succes gegarandeerd - de enige vraag is: wanneer? Dat is waar we allemaal aan werken: het zo snel mogelijk te laten gebeuren", legt Alonso uit. De tweevoudig wereldkampioen weet dus nog niet zeker of hij vanaf volgend jaar enorm succesvol zal zijn.

Heeft Alonso een voorsprong?

Alonso is al een enorm ervaren coureur, dus zal hij dan ook een voorsprong hebben? "Dat weet ik niet, het hangt ervan af. Je kunt altijd een beetje spelen met de tools die je tot je beschikking hebt", zo antwoordt Alonso. De Spanjaard kent al heel wat trucjes, maar weet nog niet wat hij kan gaan toepassen volgend seizoen.