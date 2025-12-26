De chaotische seizoensontknoping van de Formule 1 in 2021 blijft ook jaren later stof doen opwaaien. Vooral in Britse kringen wordt de Grand Prix van Abu Dhabi nog regelmatig van stal gehaald. Volgens Peter Windsor had Mercedes destijds zelfs een juridische procedure moeten starten om de wereldtitel van Max Verstappen aan te vechten.

Lewis Hamilton en Verstappen begonnen de finale op het Yas Marina Circuit met exact evenveel punten. Hamilton leek lange tijd op weg naar zijn achtste wereldtitel, totdat een crash van Nicholas Latifi in de slotfase alles op zijn kop zette. De daaropvolgende safety car en de beslissingen van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi zorgden voor een omstreden herstart met nog één ronde te gaan. Verstappen, op verse softs, greep zijn kans en pakte zijn eerste titel. Masi moest na dat seizoen vertrekken.

Verstappen én Hamilton wereldkampioen?

In de nasleep werd zelfs gesuggereerd om Hamilton en Verstappen allebei tot wereldkampioen uit te roepen, maar volgens Windsor was dat nooit een realistisch scenario. “Ik vraag me af of Lewis dat ooit had geaccepteerd,” zegt hij. “Net zoals ik denk dat Verstappen en Red Bull daar ook nooit mee akkoord zouden zijn gegaan.”

Volgens de voormalig Williams-teammanager had Hamilton in dat geval maar één conclusie getrokken. “Dan had hij gezegd: óf ik ben wereldkampioen, óf ik ben het niet. Als je vindt dat ik had moeten winnen, maak mij dan ook de enige kampioen.” Juist daarom vindt Windsor dat Mercedes veel te voorzichtig is geweest. “Ze hadden hier een rechtszaak van moeten maken. Mercedes is niet ver genoeg gegaan en heeft het niet hard genoeg gespeeld.”

Windsor overtuigd van fout door Masi

Windsor is ervan overtuigd dat er sprake was van een duidelijke regelovertreding. “Dit was een situatie waar je echte druk op had kunnen zetten als het bij een hogere rechtbank was beland,” stelt hij. “Misschien heb ik het mis, maar voor mijn gevoel was het zo oneerlijk dat de uitkomst nog had kunnen worden teruggedraaid.”

Dat zou volgens Windsor niet uniek zijn geweest in de Formule 1. Hij wijst op eerdere precedenten. “We hebben dit eerder gezien. Kijk naar Brazilië in 2003: eerst werd Kimi Räikkönen uitgeroepen tot winnaar, om pas twee weken later Giancarlo Fisichella alsnog de zege toe te kennen.”

Hoewel hij erkent dat het omdraaien van de uitslag geen fraai beeld had opgeleverd, vindt Windsor ook de uiteindelijke afloop problematisch. “Voor de sport zou het niet ideaal zijn geweest, maar eerlijk gezegd was wat er nu is gebeurd ook allesbehalve goed voor de Formule 1.”