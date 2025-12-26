user icon
Bizar: 'Mercedes had naar rechter gemoeten na wereldtitel Verstappen'

De chaotische seizoensontknoping van de Formule 1 in 2021 blijft ook jaren later stof doen opwaaien. Vooral in Britse kringen wordt de Grand Prix van Abu Dhabi nog regelmatig van stal gehaald. Volgens Peter Windsor had Mercedes destijds zelfs een juridische procedure moeten starten om de wereldtitel van Max Verstappen aan te vechten.

Lewis Hamilton en Verstappen begonnen de finale op het Yas Marina Circuit met exact evenveel punten. Hamilton leek lange tijd op weg naar zijn achtste wereldtitel, totdat een crash van Nicholas Latifi in de slotfase alles op zijn kop zette. De daaropvolgende safety car en de beslissingen van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi zorgden voor een omstreden herstart met nog één ronde te gaan. Verstappen, op verse softs, greep zijn kans en pakte zijn eerste titel. Masi moest na dat seizoen vertrekken.

In de nasleep werd zelfs gesuggereerd om Hamilton en Verstappen allebei tot wereldkampioen uit te roepen, maar volgens Windsor was dat nooit een realistisch scenario. “Ik vraag me af of Lewis dat ooit had geaccepteerd,” zegt hij. “Net zoals ik denk dat Verstappen en Red Bull daar ook nooit mee akkoord zouden zijn gegaan.”

Volgens de voormalig Williams-teammanager had Hamilton in dat geval maar één conclusie getrokken. “Dan had hij gezegd: óf ik ben wereldkampioen, óf ik ben het niet. Als je vindt dat ik had moeten winnen, maak mij dan ook de enige kampioen.” Juist daarom vindt Windsor dat Mercedes veel te voorzichtig is geweest. “Ze hadden hier een rechtszaak van moeten maken. Mercedes is niet ver genoeg gegaan en heeft het niet hard genoeg gespeeld.”

Windsor overtuigd van fout door Masi

Windsor is ervan overtuigd dat er sprake was van een duidelijke regelovertreding. “Dit was een situatie waar je echte druk op had kunnen zetten als het bij een hogere rechtbank was beland,” stelt hij. “Misschien heb ik het mis, maar voor mijn gevoel was het zo oneerlijk dat de uitkomst nog had kunnen worden teruggedraaid.”

Dat zou volgens Windsor niet uniek zijn geweest in de Formule 1. Hij wijst op eerdere precedenten. “We hebben dit eerder gezien. Kijk naar Brazilië in 2003: eerst werd Kimi Räikkönen uitgeroepen tot winnaar, om pas twee weken later Giancarlo Fisichella alsnog de zege toe te kennen.”

Hoewel hij erkent dat het omdraaien van de uitslag geen fraai beeld had opgeleverd, vindt Windsor ook de uiteindelijke afloop problematisch. “Voor de sport zou het niet ideaal zijn geweest, maar eerlijk gezegd was wat er nu is gebeurd ook allesbehalve goed voor de Formule 1.”

 

StevenQ

Posts: 9.941

Over het hele seizoen was Max gewoon de terechte kampioen, zonder die kamikaze actie van Hamilton in Silverstone en het bowlen van Bottas in Hongarije was die laatste race niet eens meer belangrijk geweest

Na de sprint in Silverstone had Max een voorsprong van 33 punten die de dag erop op illeg... [Lees verder]

  • 23
  • 26 dec 2025 - 09:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Mercedes Red Bull Racing

Reacties (83)

Login om te reageren
  • nr 76

    Posts: 7.285

    Schrap gewoon die hele uitslag van Abu Dhabi, zijn we voor eens en altijd van dat gezeur af...

    • + 6
    • 26 dec 2025 - 09:42
    • Polleke2

      Posts: 1.843

      Precies als het zo moeilijk is voor die Britten dat er een betere coureur is opgestaan schrap dan gewoon die race.
      Dan blijft alsnog de enige terechte wereldkampioen dat seizoen ook echt kampioen.

      • + 8
      • 26 dec 2025 - 11:51
    • Larry Perkins

      Posts: 62.303

      De Britten schrappen scheelt ook veel gezeur...

      • + 8
      • 26 dec 2025 - 12:08
    • HermanInDeZon

      Posts: 544

      "De Britten schrappen scheelt ook veel gezeur..."

      Dan hou je enkel nog half-Haas, half-Audi, half-Caddilac en Ferrari over als teams, wordt gezellig wereldkampioenschap.

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 12:19
    • Larry Perkins

      Posts: 62.303

      Nemen de EU-landen de inboedel (etc.) over @HermanInDeZon. Jij bent niet zo van de oplossingen hè?

      • + 10
      • 26 dec 2025 - 12:46
    • snailer

      Posts: 31.231

      RBR bestaat ook voorla uit ENgelse medewerkers, Herman.

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 12:56
    • HermanInDeZon

      Posts: 544

      "Nemen de EU-landen de inboedel (etc.) over @HermanInDeZon. Jij bent niet zo van de oplossingen hè?"

      Engeland is al decenia lang de bakermat van autosport
      Kan zijn dat je dat niet fijn vindt maar gaat niet van vandaag op morgen veranderen

      • + 3
      • 26 dec 2025 - 13:16
    • Larry Perkins

      Posts: 62.303

      joh

      • + 7
      • 26 dec 2025 - 14:54
  • StevenQ

    Posts: 9.941

    Over het hele seizoen was Max gewoon de terechte kampioen, zonder die kamikaze actie van Hamilton in Silverstone en het bowlen van Bottas in Hongarije was die laatste race niet eens meer belangrijk geweest

    Na de sprint in Silverstone had Max een voorsprong van 33 punten die de dag erop op illegale wijze door Lewis werd verkleind tot 8 en na Hongarije had Lewis ineens 8 punten voorsprong

    • + 23
    • 26 dec 2025 - 09:51
    • GetInThereLewis

      Posts: 1.009

      Niet vergeten te vermelden wat Max in Italië Brazilië en Saudi deed.

      • + 6
      • 26 dec 2025 - 10:49
    • HermanInDeZon

      Posts: 544

      Kamikaze actie van Hamilton in Silverstone had Max perfect kunnen voorkomen. En eerlijk gezegd, had het eender welke andere rijder van Hamilton geweest had hij het ook voorkomen.

      Ze wilden beiden geen milimeter toegeven en dan loop je gewoon de kans dat het fout loopt. Zo werkt het spelletje nu eenmaal.

      Monza van het zelfde. In het eerste geval kreeg Lewis de "schuld", tweede geval Max, beiden waren gewoon het gevolg van onstuimig (en eigenlijk wel een beetje "dom") vechten tussen twee rijders.

      Maar dit gaat allemaal (net als jouw opmerking) compleet voorbij aan het hele punt van dit artikel, namelijk dat Abu Dhabi fout was. .. en daar ben ik ook van overtuigd

      (Dat Max de terechte kampioen was ben ik het ook mee eens - maar nogmaals, niet de discussie hier)

      • + 11
      • 26 dec 2025 - 11:15
    • Robin

      Posts: 3.000

      Dat Max de terechte kampioen is valt op geen enkele manier te betwisten, ik had het heel eerlijk ook niet anders willen zien alle feiten spreken in zijn voordeel.
      Maar daar gaat dit verhaal niet over, er zijn gewoon rare dingen gedaan door niet alle auto’s voorbij te laten die een rondje achter lagen maar slechts een paar.

      • + 4
      • 26 dec 2025 - 11:20
    • NicoS

      Posts: 19.965

      Lewis had pech in de laatste race, soms lopen dingen niet zo als je hoopt of verwacht in de F1…..
      Dat gezegd hebbende had hij ook veel geluk eerder in het seizoen, en het seizoen bestaat uit meer dan één race.

      • + 7
      • 26 dec 2025 - 11:34
    • snailer

      Posts: 31.231

      Voor mij wordt het tijd dat men hier mee stopt.

      Ik hoo rnog steeds op van die YT video's dat Masi de regels heeft overtreden. Ja. Dat klopt. Dat zou zo zijn omdat men dan refereert naar regels die gelden in 2022 en later.

      In de regels van 2021 stond overduidelijk ongeveer het volgende: De bestrijdleider mag afwijken van de stafety car regels iniden daar een goede reden voor is,

      En die goede reden was er. Alle teambazen hebben dat jaar aan Masi gevraagd om te zorgen dat er nooit achter de safety car zou worden geeindigd. En dat heeft hij geregeld. Precies wat de teambazen aan hem hadden gevraagd.

      Vanaf 2022 si juist deze regel uit het regelement geschrapt. Vanaf nu is het illegaal zo te handelen.

      Dat ten eerste.

      Ten tweede.
      @GetInThereLewis. Zelfs al zou Verstappen hier de boef zijn geweest, hoeveel punten heeft Hamilton er door verloren? Het is een absoluut non-argument.

      Ik kan je een hele rij voorbeelden geven waarbij Hamilton heeft 'valsgespeeld, wat mij betreft binnen en buiten de 'races. Alleen doe ik dat niet. Het is een herhaling van polariserende meningen.

      Daarbij is Verstappen vooral in SA hard gestraft. En speelde vervolgens heel slim wat mij betreft vals. Met succes. 1 van de straffen die Verstappen kreeg was een straf voor 'leaving the track and gaining an advantage'. Nadat Hamilton tegen Verstappen aan reed, speelde hij de kaart dat de auto niet meer werkte. Hij ging heel langzaam rijden en Bottas kwam dichter op Hamilton. Dus of Verstappen zou in de window van Bottas komen als hij de plek alsnog aan Hamilton terug had gegeven, of verstappen kreeg een tijdstraf omdat hij de plek niet terug gaf. Verstappen moest wel voor het laatste kiezen, anders was zijn tweede plek in gevaar gekomen. Het was namelijk voor iedereen duidelijk dat Hamilton met dat kanon de race eenvoudig zou winnen. De straf werd gegeven en Hamilton kon wederom volgas rijden. De issue met de auto was ineens verdwenen. Hamilton sloot met een zucht en een scheet weer aan bij Verstappen.
      Vervoglens gaf Verstappen alsnog de plek aan Hamilton. Hij strafte zichzelf.
      Hamilton toonde weer eens dat hij de slimste rijder van het veld was. En mogelijk is hij qua slimheid wel de grootste F1 rijder allertijden. Dat jaar demonstreerde hij dat ook de eerste race van 2021. '
      Neem aub valsspelen niet te letterlijk. Zowel Verstappen als Hamilton zochten alle twee de grenzen op in 2021.

      Ten derde:
      HermanInDeZon, "Kamikaze actie van Hamilton in Silverstone had Max perfect kunnen voorkomen."
      Heb je wel eens geracet op de baan? Ik wel namelijk. Verstappen had alleen een crash kunnen voorkomen als hij Hamilton voorbij had laten gaan. Ze reden daar zo op de limiet dat ze de race lijnen niet konden aanpassen. Als Verstappen had uitgeweken, was direct de rest van de bocht Verstappen zelf onderstuurd van de baan gevlogen en waarschijnlijk samen met Hamilton die volledig de controle over zijn auto had verloren. Die was waarschijnlijk ook onderstuurd de baan af gegaan. Dus Verstappen kon de lijn niet aanpassen en verstappen ook Hamilton niet. Oogkleppen op en gaan. Volgens de belachelijke apex regels had Hamilton moeten liften, want Verstappen lag voorop. Was overduidelijk een fout van Hamilton. Totale wanhoop dat Verstappen er nog voor zat. Hamilton had in de sprint ervaren dat Verstappen op de baan in race snelheid niet in te halen was. Dit was een actie vergelijkbaar met Hongarije 2024 van Verstappen en Spanje 2025 van Verstappen. Een rode waas voor de ogen. Hamilton kreeg terecht straf.

      Wie verdiende het WDC? Dat is voor mij duidelijk. De Mercedes engineers verdienden het. Ik had absoluut vrede er mee dat Mercedes met Hamilton het WDC ging winnen. Ik had het eigenlijk al voorspeld na Mexico. Niet SA en Brazilie waren voor mij de beste races van Hamilton. Dat was Mexico. Daar was door de hoogte de Mercedes ver in het nadeel. Dat hij daar 2de werd was een grote prestatie.
      Het is eigenlijk zo dat de beste auto zorgt voor het rijderskampioenschap. Dat is altijd zo op een paar uitzonderingen na. Voor 2021 was denk ik 2007 daar een voorbeeld van. Kimi kon kampioen worden omdat de Ferrari niet ver van de Mclaren af zat en zowel Hamilton als Alonso maakten een paar maal grote fouten die veel punten kostte.
      Verstappen had in AD 2021 voor het eerst dat seizoen echt geluk met de crash en met de voorgeschiedenis dat de teambazen niet wilden dat er achter de safety car zou worden geindigd. En zo geschiedde.

      @Robin, best mooie woorden richting Verstappen.
      Zie hierboven dat het wat mij betreft allemaal wel mee viel met die 'rare dingen'.
      Net als door de regels nu wordt afgedwongen dat men minstens 18 moet zijn om te mogen debuteren, zal AD2021 niet meer gebeuren. De raceleider heeft geen mogelijkheid meer af te wijken van de safety car regels. Dat was in 2021 nog wel mogelijk.

      Ik vind dat de Hamilton fans op moeten houden over 2021. Ook vind ik dat de Verstappen fans wat respectvoller moeten spreken over Hamilton. Door hem zo te bashen degraderen ze in wezen de prestaties van Verstappen in 2021.

      Voor mij zijn Hamilton en Verstappen minimaal de grootste rijders sinds Schumacher. Ik denk niet dat daar enige twijfel over kan bestaan.

      • + 8
      • 26 dec 2025 - 12:55
    • StevenQ

      Posts: 9.941

      @GetinthereLewis

      Allebei die race werden gewonnen door Lewis, dus wat is je punt?

      • + 3
      • 26 dec 2025 - 13:16
    • StevenQ

      Posts: 9.941

      @Hermanindezon

      Max liet in Silverstone genoeg ruimte voor een auto op de apex maar Lewis haalde de apex niet omdat hij te hard de bocht in ging

      Max liet zelfs PRECIES evenveel ruimte als Leclerc later deed en die inhaalpoging van Lewis lukte daar alleen omdat Charles overstuur had en van de baan af ging

      • + 9
      • 26 dec 2025 - 13:18
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.047

      Het kan gewoon naast elkaar bestaan heh. Het is niet of/of, het is én én.

      Ja Verstappen was over het hele seizoen de terechte kampioen. Maar daar gaat het hier niet om. AD 21 had nooit zo mogen eindigen, of het nu wel of geen titel gevecht was, er zijn flinke menselijke fouten gemaakt welke in dit geval een doorslaggevende factor was.

      De SC procedure is verkeerd uitgevoerd en had nooit mogen gebeuren én Verstappen is de terechte kampioen.

      • + 2
      • 26 dec 2025 - 13:39
    • StevenQ

      Posts: 9.941

      Masi MOCHT de safetycar toepassen zoals hij deed volgens de TOEN geldende regels, DAAROM zij daarna de regels aangepast maar het was dus GEEN fout, hij mocht dat zo doen

      Daarom zijn de protesten van Mercedes ook afgewezen door de stewards, omdat Masi dat mocht volgens de toen geldende regels, en Mercedes had zelfs een advocaat bij zich

      • + 5
      • 26 dec 2025 - 14:34
    • MustFeed

      Posts: 10.463

      @HermanInDeZon.
      Wat een absurde reactie.

      Verstappen had het kunnen voorkomen door thuis te blijven.

      Hamilton zijn actie in die bocht is nog steeds 1 van de meest roekeloze acties ooit in de Formule 1. Dat Verstappen dat maar had moeten ontwijken is pertinent absurd.

      Ik heb nooit een coureur zo slecht door die bocht zien gaan als Hamilton. Dit had altijd een zwarte vlag moeten zijn en voor veel minder hebben coureurs een race ban ontvangen.

      Hamilton fans zijn hilarisch onserieus. Alsof ze het allemaal prima hadden gevonden als Verstappen in de laatste race vol Hamilton uit de race had gebeukt, Verstappen was uitgestapt en op het hoofd van Hamilton was gaan dansen. Had Hamilton maar moeten ontwijken, maar hij moest zo nodig proberen te racen. Eigen schuld.

      Monza is in de verste verte niet vergelijkbaar. Je kan bijna niet 2 race incidenten verzinnen die meer verschillend zijn. Compleet andere situatie met ook compleet andere uitkomst. Opnieuw een bevestiging van hoe krankzinnig Hamilton fans "discussiëren".

      Abu Dhabi is wat Het is. Je kan lopen zaniken of Masi beter iets anders had kunnen doen, maar dit was wel waar alle teams om gevraagd hadden. Wanneer mogelijk zou een race niet moeten eindigen onder de safety car en Masi had volgens de regels die mogelijkheid.

      Wat veel meer controversieel is, is dat Hamilton 2 keer een straf is ontlopen waar ieder ander coureur gedurende het seizoen wel voor bestraft werd.

      Zo hinderde Hamilton in Jeddah op gevaarlijke wijze Mazepin. Dat had Hamilton 10 plekken gridstraf op moeten leveren, maar de stewards besloten te liegen dat Hamilton niet was gewaarschuwd door zijn engineer en besloten de schuld volledig op zijn race engineer te gooien. Een excuus wat nooit wordt geaccepteerd voor andere coureurs.

      Daarnaast was er nog de eerste ronde in Abu Dhabi waar Hamilton vol de bocht afsneed en dit plotseling mocht, terwijl het hele seizoen lang voor veel minder lomp afsnijden consequent andere coureurs een straf kregen. Nooit zo'n overduidelijke opzettelijke afsnij actie onbestraft gezien.

      Hamilton werd uitzonderlijk geholpen door de stewards het hele seizoen lang. Ieder race incident werd in het voordeel van Hamilton uitgelegd. En regels werden midden in het seizoen aangepast op verzoek van Mercedes.

      Dat eeuwig gejank van Hamilton fans zoals Windsor is dan ook misselijkmakend. Als je extreem wordt voorgetrokken 9 uit de 10 keer dan moet je niet blijven huilen omdat je niet 10 uit de 10 keer werd voorgetrokken. Als alles eerlijk was verlopen dan was Hamilton lang voor de laatste race al kansloos geweest voor de titel.

      • + 8
      • 26 dec 2025 - 14:59
    • HermanInDeZon

      Posts: 544

      "Dit had altijd een zwarte vlag moeten zijn en voor veel minder hebben coureurs een race ban ontvangen."

      Heb je de laatste dertig jaar iemand voor een enkel incident een zwarte vlag of een race ban weten krijgen?
      En al helemaal sinds dat puntensysteem is ingevoerd?

      Dus wie is hier met een absurde reactie


      "Dat eeuwig gejank van Hamilton fans zoals Windsor is dan ook misselijkmakend. Als je extreem wordt voorgetrokken 9 uit de 10 keer dan moet je niet blijven huilen omdat je niet 10 uit de 10 keer werd voorgetrokken. Als alles eerlijk was verlopen dan was Hamilton lang voor de laatste race al kansloos geweest voor de titel."

      Dat eeuwige gejank van die Nederlandse fans die denken dat heel de wereld tegen hen is en alle coureurs behalve Max worden voorgetrokken is net zo goed misselijkmakend.


      En van die zinnen als "Ik heb nooit een coureur zo slecht door die bocht zien gaan als Hamilton" en ". Alsof ze het allemaal prima hadden gevonden als Verstappen in de laatste race vol Hamilton uit de race had gebeukt, Verstappen was uitgestapt en op het hoofd van Hamilton was gaan dansen. " - vind je jezelf nu niet een beetje overdreven dramatisch bezig?

      • + 4
      • 26 dec 2025 - 15:10
    • MustFeed

      Posts: 10.463

      Grosjean kreeg een ban voor de start crash in Spa 2012. Ide voor een crash in 2006 in Imola. Beide situaties bij lange na niet zo roekeloos en laag niveau als deze actie van Hamilton.

      De opmerking dat het dan voor 1 incident zou zijn is onzin. Er werd geen score bijgehouden toen Grosjean een ban kreeg. Bovendien, het is niet alsof Hamilton nooit incidenten had. Dit is gewoon weer een excuus verzinnen, maar feit blijft dat er geen voorbeelden zijn die in deze mate kansloos en roekeloos waren. Als je puur objectief naar de incidenten kijkt zonder gekleurde bril en welke reden is voor een race ban dan staat deze bovenaan.

      Ik geef duidelijke voorbeelden waar er bijzondere behandeling was voor Hamilton.

      Ik hou slechts een spiegel voor. Dit is namelijk exact hoe jij de schuld bij het slachtoffer legt. Verstappen gaf Hamilton de volledige race lijn. Hamilton ging zelfs daar nog buiten om Verstappen op het achterwiel te raken. Als Verstappen dat had moeten ontwijken dan is nooit iemand ergens slachtoffer van.
      Hamilton was bovendien feest aan het vieren alsof hij het kampioenschap had gewonnen en riep daarnaast meerdere malen dat hij het volgende keer weer zou doen. Het is moeilijk om dat nog te dramatiseren. Veel kwalijker en walgelijker dan dat kan bijna niet.

      • + 8
      • 26 dec 2025 - 15:33
    • HermanInDeZon

      Posts: 544

      @Mustfeed dan kunnen we maar beter zwijgen over Barcelona

      Dat is pas laag en roekeloos

      Doe dat op de openbare weg en je bent je rijbewijs kwijt en mag al je examens opnieuw doen

      • + 3
      • 26 dec 2025 - 16:12
    • GetInThereLewis

      Posts: 1.009

      Ik denk dat je even Monza 21 moet terug kijken want die werd niet door Hamilton gewonnen.

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 17:41
  • Need5Speed

    Posts: 3.383

    Het is net als met Massa die Singapore 2008 aanvecht alleen maar omdat Ferrari toen de pitstop verklooide, anders had hij die race waarschijnlijk gewonnen en had hij die punten gekoesterd.

    Mercedes hield Hamilton buiten bij de VSC waar Max nieuwe banden haalde, en opnieuw bij de safety car. Ze gokten dat de safety car de resterende race uit zou rijden.
    Als ze Lewis een pitstop hadden laten maken en Max ervoor zou hebben gezeten met oudere banden dan zouden ze Masi juist hebben aangevochten als die de safety car niet naar binnen had geroepen.

    • + 6
    • 26 dec 2025 - 10:17
    • HermanInDeZon

      Posts: 544

      Ze gokten dat de safety car de resterende race zou uitrijden omdat in eender welk precedent in deze situatie ze dat ook gedaan had.

      Dat is waar Massi de fout in is gegaan of minstens inconsistent in is geweest.

      • + 2
      • 26 dec 2025 - 11:16
    • Wingleader

      Posts: 3.354

      Nee Herman, hier zit je fout. Wat Masi deed stond in de toenmalig geldende regels. Masi had het recht om enkele auto's door te laten, hij moest niet alle auto's door laten, zo stond het in de regels. Masi deed niets fout in de laatste rondes. De 1e ronde was hij wel fout, hier had Hamilton 5 sec voor moeten krijgen.

      • + 9
      • 26 dec 2025 - 12:42
    • snailer

      Posts: 31.231

      Masi maakte wel degelijk een fout, Wingleader.

      Bekijk maar eens de beelden en het gezicht van Wolff na de legendarische zin: Toto! This is racing.

      Op dat moment maakte hij het persoonlijk. Dat is zijn grote fout geweest. Juist Wolff heeft wraak op Masi willen nemen door die ene zin.

      • + 1
      • 26 dec 2025 - 12:59
    • snailer

      Posts: 31.231

      "De 1e ronde was hij wel fout, hier had Hamilton 5 sec voor moeten krijgen."

      Ow. EN dit klopt ook niet. Een raceleider kan wel aangeven of een incident moet worden onderzocht door de stewards. De race leider treedt op als 'openbare aanklager' in dat geval. Maar de stewards bepalen of er gestraft wordt en hoe hoog de straf is. Niet de race leider.

      Ik denk overigens niet dat al dan niet een straf ook maar iets had uitgemaakt. Die Mercedes was zo uber dominant dat hij er gewoon voorbij was geblazen.

      • + 1
      • 26 dec 2025 - 13:02
  • Flexwing

    Posts: 230

    Ze komen er nooit meer overheen haha

    • + 13
    • 26 dec 2025 - 10:23
    • schwantz34

      Posts: 41.642

      Heel erg jammer dat dit uitgerekend tijdens de feestdagen weer allemaal opgerakeld wordt, op deze manier komen die Britjes, Toto, Lewis, en fans als @SennaS, en @Politik natuurlijk never nooit meer van hun PTVMS (Post Traumatisch Verstappen Masi Syndroom) af natuurlijk. Echt heel erg sneu dit zo vlak voor de jaarwisseling!

      • + 11
      • 26 dec 2025 - 12:24
    • snailer

      Posts: 31.231

      Dit kan elke maand wel herhaald worden. Interviewers blijven het vragen. Windsor blijft het dan oprakelen.

      • + 2
      • 26 dec 2025 - 13:04
    • jd2000

      Posts: 7.548

      Zoveel plezier van een seizoen F1, heerlijk.

      • + 4
      • 26 dec 2025 - 13:08
    • 919

      Posts: 3.929

      De frustratie is bij sommigen zo hoog dat je het tot hun graf zal blijven horen.

      • + 3
      • 26 dec 2025 - 13:31
  • Lulham

    Posts: 652

    Er zijn geen regels gebroken, de regels zijn juist aangepast na dat seizoen om hetzelfde scenario te voorkomen in de toekomst...

    • + 11
    • 26 dec 2025 - 10:45
  • Cicero

    Posts: 1.616

    Stel dat Mercedes Hamilton naar binnen had gehaald en max buiten was gebleven. Dan hadden ze niet geklaagd, of hadden ze juist geklaagd dat ze achter de safety car waren gefinished. Er was gewoon geen goede oplossing met de toenmalige regels. Het viel voor max goed, maar het was natuurlijk een oneerlijk voelende situatie voor de verliezers

    • + 5
    • 26 dec 2025 - 10:51
  • Politik

    Posts: 9.612

    Grootste schandaal uit de geschiedenis van de F1.

    • + 3
    • 26 dec 2025 - 10:58
    • Freek-Willem

      Posts: 6.555

      Nee, die staan op conto van Max' zwager en op Spygate

      Maar controversieel was het wel. En Lewis had die dag recht op de race winst maar Max op het wdc.

      • + 6
      • 26 dec 2025 - 11:12
    • winti

      Posts: 1.738

      Groter dan crashgate of spygate? Of Schumachers acties in ‘94 en ‘97? Of Senna/Prost/Balestre? Of de regenrace in Japan ‘76? Laat me niet lachen, alleen maar omdat er nog een paar achterblijvers, die geen rol van betekenis speelden, niet voorbijgelaten werden omdat er anders geen tijd was geweest voor de laatste ronde (terwijl die beslissing ook eerder genomen had kunnen worden)? Het spannendste en hardst bevochten WK ooit achter de safety car laten eindigen en de terechte kampioen zo zijn eerste kampioenschap ontnemen en de regerend kampioen onverdiend z’n 8e bezorgen, zou pas een schandaal zijn geweest.

      • + 15
      • 26 dec 2025 - 11:24
    • Larry Perkins

      Posts: 62.303

      Wat heeft de de regenrace in Japan van 1976 ermee te maken?
      De meeste coureurs wilden toen aanvankelijk niet van start gaan, inclusief Lauda en Hunt, maar zijn toch overstag gegaan. Maar de FIA heeft daarna toen niet de race beïnvloed.

      Tijdens de race zijn er ook geen grote incidenten geweest, maar dat terzijde. Het was flink nat en er waren wat uitglijders en dnf's.

      • + 1
      • 26 dec 2025 - 11:36
    • NicoS

      Posts: 19.965

      Crashgate, spygate twee zaken die aanzienlijk groter waren. Je mag het discutabel noemen, net als Senna Prost toen Senna de titel misliep omdat hij gediskwalificeerd werd vanwege het afsteken van de chicane. Dat vond ik nog erger….dat was echt een naaistreek van die Franse dictator Ballestre. En zo zullen er nog veel meer zaken zeer discutabel zijn geweest in de geschiedenis van de F1.
      Dat het voor @Politik als het grootste schandaal geldt, dat snappen we allemaal wel…..;)

      • + 8
      • 26 dec 2025 - 11:42
    • Politik

      Posts: 9.612

      Wat mij betreft groter dan spygate en crashgate.

      Omdat dit een arbitrerend en gezaghebbend orgaan betreft, die de boel gemanipuleerd heeft, waar het bij de andere zaken om deelnemers gaat die valsspelen.

      Wie van beide coureurs dat jaar het WDC het meest verdiende, is geen argument waarom dit wel of geen schandaal is.

      • + 1
      • 26 dec 2025 - 11:48
    • Polleke2

      Posts: 1.843

      Het allergrootste schandaal uit de geschiedenis nog groter dan spygate is de moordaanslag op Silverstone en dan gaan lopen feesten alsof je heel wat gepresteerd hebt.
      Meest onsportieve coureur uit mijn F1 geschiedenis en die is ruim 50 jaar.

      • + 12
      • 26 dec 2025 - 11:56
    • NicoS

      Posts: 19.965

      De eerste zin klopt, wat mij betreft…..
      Dat mag je vinden, maar daar houd het verder ook mee op.

      • + 1
      • 26 dec 2025 - 11:57
    • NicoS

      Posts: 19.965

      Als anderen valsspelen dan is dat dus niet zo erg, maar als een wedstrijdleider in jou ogen een verkeerde keuze maakt, is dat een groot schandaal. Ja zo kun je natuurlijk je eigen maatstaven er op na houden, maar het klopt natuurlijk niet.
      Denk dat er wel vaker discutabele beslissingen zijn genomen door wedstrijdleiders door de jaren heen….

      • + 6
      • 26 dec 2025 - 12:08
    • Sieper

      Posts: 1.908

      Jammerlijk figuur.

      • + 5
      • 26 dec 2025 - 12:09
    • Larry Perkins

      Posts: 62.303

      Klopt @NicoS, zelfs in dezelfde race in de eerste ronde al...

      • + 3
      • 26 dec 2025 - 12:14
    • HermanInDeZon

      Posts: 544

      @Polleke2
      "Het allergrootste schandaal uit de geschiedenis nog groter dan spygate is de moordaanslag op Silverstone en dan gaan lopen feesten alsof je heel wat gepresteerd hebt."
      ""Meest onsportieve coureur uit mijn F1 geschiedenis en die is ruim 50 jaar.""

      Moordaanslag, kom op
      Max had het gemakkelijk zelf kunnen voorkomen maar was net zo koppig als Lewis

      Als dit al een moordaanslag was, wat was dan Senna - Prost 1990? Dat was 100% bewust

      En betreffende de meest onsportieve coureur uit de F1 geschiedenis, dan heb je volgens mij minstens Senna dus en Schumacher gemist

      • + 2
      • 26 dec 2025 - 12:25
    • winti

      Posts: 1.738

      Larry, die regenrace moest doorgaan vanwege de tv rechten, terwijl iedereen het erover eens was dat het te gevaarlijk was. Dat was het schandaal, voor het eerst ging commercie boven veiligheid en dat terwijl er toen ieder jaar doden vielen en Lauda dat jaar ondanks z’n afschuwelijke ongeluk meteen weer instapte en een grote kans maakte alsnog z’n WK veilig te stellen.
      Politik, de beslissing om Senna te diskwalificeren was puur politiek en vanuit de wedstrijdleiding genomen. Dat kostte Senna een WK en zorgde ervoor dat hij het jaar erop Prost eraf roste en zo alsnog dat WK pakte

      • + 3
      • 26 dec 2025 - 12:28
    • Larry Perkins

      Posts: 62.303

      Dat schreef ik al @winti, maar de vermaledijde FIA heeft daarna NIET de race gemanipuleerd of beïnvloed, zoals bij de andere voorbeelden...

      • + 1
      • 26 dec 2025 - 12:42
    • Wingleader

      Posts: 3.354

      Ook hier zit je fout herman, het was wel degelijk een moordaanslag van Hamilton, 100% bewust het wiel uitsteken, zijn handelsmerk door de jaren heen. Hamilton had een zwarte vlag moeten krijgen en een raceban van minimaal 1 wedstrijd.

      • + 9
      • 26 dec 2025 - 12:45
    • winti

      Posts: 1.738

      Maar wel schandalig!

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 12:45
    • snailer

      Posts: 31.231

      Niks schandaal. Was volgens de regels.

      In de regelementen van 2021 stond dat de race leider van de safety car regels af mocht wijken indien daar goede regels voor waren.

      En die waren er.

      Tijdens de team baas meetings heeft men afgesproken om te voorkomen dat men achter de safety zou finishen.
      Masi heeft daar naar gehandeld. Om veiligheidsredenen was de weg vrij. In die zelfde regel stond ook dat de raceleider moest verrifieren of het kon bij de stewards. Ook dat is gebeurd. Hij heeft het gechecked bij de stewards. En die zagen geen reden om een herstart op deze manier te laten gebeuren.

      Beste beslissing ooit van de stewards.

      • + 4
      • 26 dec 2025 - 13:11
    • snailer

      Posts: 31.231

      "indien daar goede regels voor waren"

      => Indien daar goede REDENEN voor waren.

      • + 2
      • 26 dec 2025 - 13:12
    • HermanInDeZon

      Posts: 544

      "Ook hier zit je fout herman, het was wel degelijk een moordaanslag van Hamilton, 100% bewust het wiel uitsteken, zijn handelsmerk door de jaren heen. Hamilton had een zwarte vlag moeten krijgen en een raceban van minimaal 1 wedstrijd."

      Wat een onzin ... als je daar aan de buitenkant zit neem je bewust een risico
      En "moordaanslag" - besef je wel waar je hem hier van beschuldigd?

      Je kan ook gewoon een beetje normaal doen ofzo

      • + 3
      • 26 dec 2025 - 13:14
    • StevenQ

      Posts: 9.941

      Voor Lewis fans zonder enige kennis van de F1 geschiedenis misschien

      Voor volwassen f1 fans niet

      • + 3
      • 26 dec 2025 - 13:20
    • NicoS

      Posts: 19.965

      Door de veiligheid van de hedendaagse auto’s kun je moordaanslag overdrijven vinden, dat klopt, tegenwoordig moet er heel wat gebeuren wil een coureur verongelukken. Kijk naar Grosjean, zonder die gehate halo had hij onthoofd geweest, en aan de lange lijst van verongelukte F1 coureurs zijn toegevoegd.
      Echter zou de klapper die Max maakte vijftien jaar geleden ook heel anders afgelopen kunnen zijn, in die tijd zou ernstig letsel niet uitgesloten zijn geweest.

      • + 1
      • 26 dec 2025 - 13:36
    • HermanInDeZon

      Posts: 544

      "Echter zou de klapper die Max maakte vijftien jaar geleden ook heel anders afgelopen kunnen zijn, in die tijd zou ernstig letsel niet uitgesloten zijn geweest."

      In die tijd had hij dan ook niet daar blijven zitten en had hij gewoon af gegeven

      • + 1
      • 26 dec 2025 - 14:13
    • NicoS

      Posts: 19.965

      Natuurlijk, je geeft je lijdende positie af omdat een ander een foute inschatting maakt…...
      Dit noem ik de rollen omdraaien……
      Lewis was de aanvallende partij, niet Max.

      • + 7
      • 26 dec 2025 - 14:23
    • NicoS

      Posts: 19.965

      Max zit op de normale racelijn, Lewis zit op een lijn die je normaal niet neemt in die bocht, dus wie is er fout?
      Lijkt mij geen discussie, en gezien de straf, die absurd laag was, geeft het aan dat Lewis fout zat, en niet Max.

      • + 8
      • 26 dec 2025 - 14:28
    • StevenQ

      Posts: 9.941

      Feit is dat het Lewis was die gewoon te hard die bocht in ging voor de lijn die hij had, dat is zo ongeveer basisprincipe 1 bij het racen

      Daarom haalt Lewis de apex niet en daarom raakte Lewis Max, want Max liet dus evenveel ruimte als Charles Leclerc daar later liet

      Ook vreemd aan de hele zaak is dat als je zo'n move doet in de laatste race je wordt gediskwalificeerd en Lewis hier met slechts 10 seconden straf de race nog kon winnen.

      • + 1
      • 26 dec 2025 - 14:40
    • HermanInDeZon

      Posts: 544

      "Ook vreemd aan de hele zaak is dat als je zo'n move doet in de laatste race je wordt gediskwalificeerd"

      Hoe bedoel je?

      Kan me niet herinneren dat er ooit iemand gediskwalificeerd is voor een crash tijdens een duel?

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 14:46
    • winti

      Posts: 1.738

      Schumacher ‘97 en Senna ‘89 Herman

      • + 4
      • 26 dec 2025 - 14:54
    • HermanInDeZon

      Posts: 544

      Senna 89 was totaal niet vergelijkbaar? Die werd gediskwalificeerd omdat hij een chicane afsneed

      Senna 90 is trouwens zonder gevolg geblijven

      Schumacher 97 was een bewuste actie, da's nog iets helemaal anders dan dit


      Willen we echt dat er diskwalificaties gaan volgen voor een duel waarbij er iemand van de baan vliegt ?

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 15:07
    • 919

      Posts: 3.929

      ’kom op
      Max had het gemakkelijk zelf kunnen voorkomen maar was net zo koppig als Lewis’

      It's called motor racing Herman.

      So a big fat no, de juiste man heeft er een straf voor gekregen.

      • + 2
      • 26 dec 2025 - 15:23
    • HermanInDeZon

      Posts: 544

      Nergens heb ik gezegd dat die 10 seconden niet te verantwoorden waren

      Maar iedereen die het hier een "moordaanslag" (dus een bewuste actie) of roept dat een diskwalificatie, raceban of zwarte vlag op zijn plaats had geweest (wat nooit in dit soort gevallen wordt gegeven) kan toch gewoon niet ontkennen dat ze dit enkel roepen omdat Max betrokken partij was (en Hamilton de andere)

      • + 1
      • 26 dec 2025 - 15:30
    • snailer

      Posts: 31.231

      @herman, diskwalificatie PLUS puntenaftrek was beloofd door de stewards.

      • + 1
      • 26 dec 2025 - 15:33
    • 919

      Posts: 3.929

      Zelfs de Britten weten dat met de ontiegelijke snelheden die men in Copse Corner haalt je een enorm risico neemt met mogelijk zware consequenties door hem er dáár naast te zetten.

      Je ziet het daar daarom vrijwel nooit. De 'Max' fans hebben meer recht van spreken dan ze slechts voor 'Max fans' weg te zetten zoals je nu probeert.

      • + 4
      • 26 dec 2025 - 15:35
    • Polleke2

      Posts: 1.843

      100% bewust hij doet dit vieze truukje al heel zijn carriere altijd zijn voorwiel tegen een achterwiel aan tikken , dit heeft Albon zijn carriere gekost bij RedBull onder andere,in kan me er ook nog een vrij recente herrinneren waar hij Perez bijna de pitsstraat in dwingt.
      Is echt zijn trademark 100% bewust temeer daar het min of meer van te voren werd aangekondigt

      • + 3
      • 26 dec 2025 - 16:16
  • Ambudriver

    Posts: 313

    Gvd bijna 2026 mensen....begint de intro van de Titanic te worden zo.

    • + 2
    • 26 dec 2025 - 11:16
  • Larry Perkins

    Posts: 62.303

    Fijne Kerst...

    That Night in Abu Dhabi - Formula 1 Short film
    (14,26 minuten)
    https://youtu.be/Z3zUcAwOs1A

    Amazing Haas Garage Reaction Abu Dhabi Last Lap Battle Max-Lewis F1
    (1,14 minuten)
    https://youtu.be/v9X-XPJipFs

    Christian Horner's reaction to the new world champion Max Verstappen HD
    (2,23 minuten)
    https://youtu.be/UETFGbhdy40

    Behind The Charge as Max Verstappen WINS 2021 F1 Championship
    (28,06 minuten)
    https://youtu.be/0Ml_lqhkysM

    Max Verstappen Crying After Watching The Abu Dhabi GP (English Subtitles)
    (2,41 minuten)
    https://youtu.be/OvW8-a3cQv0

    Max Verstappen Whatever it Takes 2020 1080p
    (1 uur en 40 minuten)
    https://youtu.be/eaTpY420R_0

    Epic Fan Reactions to Max Verstappens first World Championship in Abu Dhabi
    (25,37 minuten)
    https://youtu.be/V6Cfal0-rds

    • + 5
    • 26 dec 2025 - 11:24
    • John6

      Posts: 11.418

      Dankje zo komen we wel weer deze dagen door met goed content, ik neem aan dat je ze volgend jaar ook nog wel een keer of 20 kan posten.

      • + 2
      • 26 dec 2025 - 11:48
    • Larry Perkins

      Posts: 62.303

      Beloofd!
      Iedere keer als er weer gezeik is over AD'21...

      • + 3
      • 26 dec 2025 - 12:12
    • Larry Perkins

      Posts: 62.303

      Als toetje Spanje 2016 er ook nog ff bij...

      Historisch hoogtepunt Max Verstappen wint Formule 1
      (12,51 minuten)

      https://youtu.be/GPy6GR_IUjk

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 18:25
  • bonensoep

    Posts: 731

    Ze hadden direct na de race de uutslagen van die race moeten schrappen. Dan was het hele gezeik al over geweest

    • + 0
    • 26 dec 2025 - 12:31
    • schwantz34

      Posts: 41.642

      Door die late SC, en de beslissing van Mercedes en Lewis om niet te pitten voor nieuwe bandjes, liepen hun race en titelkansen volledig in de bonensoep...

      • + 3
      • 26 dec 2025 - 12:42
  • JM_K

    Posts: 1.206

    imo maakte Massi ook zeker een fout.


    Ik volg de F1 al van Jos Verstappen... wat ik altijd zag... alle achterblijvers moesten voorgelaten worden en genoeg moeten hebben.. dan ging te safetycar pas naar binnen.. lukte dat niet dan ging de safetycar voor de laatste bocht naar binnen omdat deze niet op de finish foto moet. In 2021 was het ineens anders.

    • + 0
    • 26 dec 2025 - 13:22
    • StevenQ

      Posts: 9.941

      Volgens de toen geldende races had Masi die vrijheid te doen wat hij deed, vandaar ook dat daarna de regels gewijzigd zijn

      • + 4
      • 26 dec 2025 - 13:34
    • NicoS

      Posts: 19.965

      Ze hebben inderdaad een fout begaan om de achterblijvers niet veel eerder langs te laten, dat had veel eerder gekund, maar eerst willden ze het juist niet om achterblijvers voorbij te laten, en te herstarten zoals ze op dat moment gepositioneerd waren.
      Dat zou ook niet volgens de regels zijn, want dan zou het ook ineens anders zijn geweest.
      De afspraak tussen de teams en de wedstrijdleiding was dat ze onder geen beding achter de saftycar zouden finishen.
      Masi heeft daar gehoor aan gegeven, alleen kwam het één team in dit geval niet goed uit.
      Je kunt er eeuwig over blijven zeuren en discussiëren, maar het is gelopen zoals het gelopen is.
      Jammer voor Lewis, geluk voor Max, zo gaat dat soms. Zoals in meerdere races dat seizoen de rollen omgedraaid waren, waar Lewis geluk had, en Max pech.

      • + 2
      • 26 dec 2025 - 13:58
    • Polleke2

      Posts: 1.843

      Als je de board radios van Vettel en Alonso en Bono en GP hoort dan weet je donders goed dat er een vies spelletje werd gespeeld om de achterblijvers er niet twee ronden eerder langs te laten.Ik denk dat door het gejank van Toto alsnog besloten werd om de achterblijvers er langs te laten vandaar ook de opmerkingen van Masi naar Toto.

      • + 1
      • 26 dec 2025 - 16:20
  • van lotje,g

    Posts: 1.162

    Op 12 December neem ik, sinds 2021, een extra borrel, proost.

    • + 0
    • 26 dec 2025 - 13:44
  • Ernie5335

    Posts: 5.733

    Altijd weer die Britten... Rare jongens!

    • + 4
    • 26 dec 2025 - 14:32
  • tour71

    Posts: 1.598

    Dan kan de inhaalactie van norris op tsunoda ook aangevochten worden.

    • + 1
    • 26 dec 2025 - 15:55
  • neor2

    Posts: 1.548

    Dit gaat we wat verder dan de overwinning van Kimi naar Fisichella omzetten. Daar was een fout gemaakt in de countback en de FIA zelf zag dat ook in.

    Een fout van wedstrijdleiding is een stuk lastiger, de FIA gaf de fout niet toe waardoor er echt een rechtbank voor nodig zou zijn.

    Zo’n rechtszaak kan lang duren, wellicht langer dan een jaar. In de statuten van de FIA staat dat een organisatie die in een rechtszaak verwikkeld is met de FIA niet deel mag nemen aan series die door de FIA georganiseerd worden.

    Met andere woorden; een gang naar de rechtbank was in één klap het einde van Mercedes geweest in de meeste takken van autosport.

    • + 0
    • 26 dec 2025 - 19:25

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

