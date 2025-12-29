user icon
Hamilton blij dat het erop zit: "Ik ga niets aan deze auto's missen"

Hamilton blij dat het erop zit: "Ik ga niets aan deze auto's missen"

Lewis Hamilton kijkt reikhalzend uit naar 2026. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt dat het nieuwe Formule 1-reglement een einde maakt aan de moeizame periode die hij sinds de introductie van de grondeffectauto’s in 2022 doormaakt.

In het huidige tijdperk wist Hamilton slechts twee van zijn in totaal 105 Grand Prix-zeges te boeken. Met name over één ronde kwam de Brit vaak tekort. De huidige auto’s belonen laat remmen en scherp insturen nauwelijks, iets wat jarenlang juist tot zijn handelsmerk behoorde. De frustratie daarover was dan ook groot. 

Hamilton kijkt uit naar 2026

Het jaar 2026 markeert echter de start van een volledig nieuw tijdperk, met ingrijpende veranderingen aan zowel chassis als motor. Voor Hamilton biedt dat perspectief na een teleurstellend eerste seizoen bij Ferrari. “Het is interessant om te zien hoe verschillend deze reglementswijziging voelt ten opzichte van eerdere keren”, vertelt hij, geciteerd door Motorsport.com. 

De eerste grote omwenteling kwam in 2009, toen slicks terugkeerden en de aerodynamica flink werd aangepast. McLaren sloeg die plank volledig mis. Als regerend wereldkampioen stond Hamilton na negen races slechts elfde, al wist hij zich later nog naar de vijfde plaats in het eindklassement te knokken. “Daar heb ik enorm veel van geleerd”, blikt hij terug. “We dachten dat we onze doelen al hadden gehaald, maar tijdens de eerste test bleek dat we mijlenver achterlagen.”

'Hoop niet dat het nog slechter wordt'

Daarna volgden juist zijn succesjaren. Met de introductie van de turbo-hybridemotoren in 2014 begon een ongekende periode bij Mercedes, waarin Hamilton zes wereldtitels veroverde. Ook de reglementswijziging van 2017 beviel hem, met grotere en bredere auto’s die zichtbaar meer downforce genereerden. “Die auto’s zagen er gewoon gespierd uit. Dat voelde fantastisch.”

De huidige generatie auto’s kan Hamilton echter maar moeilijk bekoren. “Waarschijnlijk de slechtste tot nu toe”, zegt hij onomwonden. “Ik hoop echt dat het volgende tijdperk niet nóg slechter wordt.”

Hamilton kende horrordebuut bij Ferrari

Die onvrede was ook zichtbaar tijdens het Formule 1-seizoen 2025. Hamilton oogde geregeld somber en kortaf, in een jaar waarin hij als zesde eindigde in het kampioenschap. Hij kwam 86 punten tekort op teamgenoot Charles Leclerc en moest het doen met één sprintzege in Shanghai als lichtpuntje. Ferrari kon de hoge verwachtingen niet waarmaken en stopte al vroeg met de ontwikkeling van de auto.

Een bewuste keuze, benadrukt Hamilton. “Ik heb Fred daarin gepusht”, zegt hij over teambaas Frédéric Vasseur. “We konden het ons niet veroorloven om achter te raken richting 2026. We vochten toch niet om de titel, dus dan moet je vooruitkijken.” Dat besluit had wel gevolgen voor de prestaties op korte termijn, erkent hij, maar volgens Hamilton was het de juiste weg. “Binnen het team is iedereen positief gebleven. Ik heb geen negatieve psychologische impact gezien.”

  • -NRG-

    Posts: 315

    Haha, wacht maar tot volgend jaar!

    • + 2
    • 29 dec 2025 - 16:50
    • HarryLam

      Posts: 5.114

      Dat het nog slechter kan zul je 2026 gaan zien.

      • + 4
      • 29 dec 2025 - 17:13
  • Housmans

    Posts: 304

    Mooi verhaal, maar misschien moet HAM eens zich gaan concentreren op beter rijden en minder praten....
    /S

    • + 2
    • 29 dec 2025 - 18:57
  • schwantz34

    Posts: 41.658

    Max gaat ook helemaal niks aan deze auto's missen. Sterker nog, hij heeft zelfs gezegd in zijn uitloopronde in Abu Dhabi dat hij er zelfs geen rondje meer in wilde rijden zo klaar was hij ermee. Maar ondanks dat, heeft hij er wel op 2 schamele puntjes na 4 titels op een rij mee gepakt.

    P.s Zijn eerste pakte hij nog onder de Ouw-regels ;)

    • + 0
    • 29 dec 2025 - 19:38
    • Larry Perkins

      Posts: 62.327

      "Ps. Zijn eerste pakte hij nog onder de Ouw-regels."

      Gelukkig voor ouwe Kel niet @Schwantz, was het onder de regels van @Ouw gegaan, dan had de oude doos nu niet meer kunnen lopen...

      • + 0
      • 29 dec 2025 - 19:46
  • Chauvinist

    Posts: 754

    Van wat ik begreep gaat het in 2026 nog meer aankomen op de rijvaardigheden van de coureurs en het slim omgaan met de energie en hun tools.
    Heb persoonlijk niet het idee dat het daarmee makkelijker gaat worden voor Lewis. Zeker niet tov leclerc. Maar laat mij graag verrassen.
    Als het hem lukt geeft het voor mij zijn 7wk’s weer glans. Als het niets wordt is het toch de meervoudig wereldkampioen die 6xWK werd mede door een raketmotor.

    • + 0
    • 29 dec 2025 - 20:33

