Lewis Hamilton kijkt reikhalzend uit naar 2026. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt dat het nieuwe Formule 1-reglement een einde maakt aan de moeizame periode die hij sinds de introductie van de grondeffectauto’s in 2022 doormaakt.

In het huidige tijdperk wist Hamilton slechts twee van zijn in totaal 105 Grand Prix-zeges te boeken. Met name over één ronde kwam de Brit vaak tekort. De huidige auto’s belonen laat remmen en scherp insturen nauwelijks, iets wat jarenlang juist tot zijn handelsmerk behoorde. De frustratie daarover was dan ook groot.

Hamilton kijkt uit naar 2026

Het jaar 2026 markeert echter de start van een volledig nieuw tijdperk, met ingrijpende veranderingen aan zowel chassis als motor. Voor Hamilton biedt dat perspectief na een teleurstellend eerste seizoen bij Ferrari. “Het is interessant om te zien hoe verschillend deze reglementswijziging voelt ten opzichte van eerdere keren”, vertelt hij, geciteerd door Motorsport.com.

De eerste grote omwenteling kwam in 2009, toen slicks terugkeerden en de aerodynamica flink werd aangepast. McLaren sloeg die plank volledig mis. Als regerend wereldkampioen stond Hamilton na negen races slechts elfde, al wist hij zich later nog naar de vijfde plaats in het eindklassement te knokken. “Daar heb ik enorm veel van geleerd”, blikt hij terug. “We dachten dat we onze doelen al hadden gehaald, maar tijdens de eerste test bleek dat we mijlenver achterlagen.”

'Hoop niet dat het nog slechter wordt'

Daarna volgden juist zijn succesjaren. Met de introductie van de turbo-hybridemotoren in 2014 begon een ongekende periode bij Mercedes, waarin Hamilton zes wereldtitels veroverde. Ook de reglementswijziging van 2017 beviel hem, met grotere en bredere auto’s die zichtbaar meer downforce genereerden. “Die auto’s zagen er gewoon gespierd uit. Dat voelde fantastisch.”

De huidige generatie auto’s kan Hamilton echter maar moeilijk bekoren. “Waarschijnlijk de slechtste tot nu toe”, zegt hij onomwonden. “Ik hoop echt dat het volgende tijdperk niet nóg slechter wordt.”

Hamilton kende horrordebuut bij Ferrari

Die onvrede was ook zichtbaar tijdens het Formule 1-seizoen 2025. Hamilton oogde geregeld somber en kortaf, in een jaar waarin hij als zesde eindigde in het kampioenschap. Hij kwam 86 punten tekort op teamgenoot Charles Leclerc en moest het doen met één sprintzege in Shanghai als lichtpuntje. Ferrari kon de hoge verwachtingen niet waarmaken en stopte al vroeg met de ontwikkeling van de auto.

Een bewuste keuze, benadrukt Hamilton. “Ik heb Fred daarin gepusht”, zegt hij over teambaas Frédéric Vasseur. “We konden het ons niet veroorloven om achter te raken richting 2026. We vochten toch niet om de titel, dus dan moet je vooruitkijken.” Dat besluit had wel gevolgen voor de prestaties op korte termijn, erkent hij, maar volgens Hamilton was het de juiste weg. “Binnen het team is iedereen positief gebleven. Ik heb geen negatieve psychologische impact gezien.”