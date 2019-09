Daniel Joseph Ricciardo werd op 1 juli 1989 in Perth, Western Australia, Australië geboren als zoon van Giuseppe "Joe" en Grace Ricciardo. Ricciardo heeft Italiaans bloed omdat zijn vader van origine een Italiaan is. Daniel heeft een zuster genaamd Michelle. Vader Joe is een autofanaat en richtte GR Engineering en JR engineering op. Hij nam eveneens deel aan verschillende races in Australië.

Het begin van de carrière van Daniel Ricciardo

Ricciardo reed zijn eerste kartrace toen hij negen jaar oud was als lid van de Tiger Kart Club (TKC). Gedurende zijn jeugd reed hij veelal zijn wedstrijden in de omgeving, tijdens het laatste gedeelte van zijn kart-periode reed hij ook nationale wedstrijden. Omdat het racen hem zo goed beviel besloot hij zich in te schrijven voor het Western Australian Formule Ford-kampioenschap.



Met een 15 jaar oude Van Diemen behaalde hij in 2005 een achtste plek in de eindstand. Na ervaring te hebben opgedaan in de eenzitters won Ricciardo een scholarship in het Formula BMW Asian-kampioenschap met Eurasia Motorsport. Hij werd in het daaropvolgende jaar derde in het kampioenschap achter onder andere Le Mans-winaar Earl Bamber. Ricciardo zette zijn carrière voort in Europa in de Formule Renault.

Daniel Ricciardo bij Red Bull

Vanaf 2008 maakte hij deel uit van het Red Bull Junior Programma. Hij werd Brits Formule 3-kampioen in 2009 en finishte als tweede in de World Series by Renault 3.5 in 2010. Voor 2011 zou Ricciardo opnieuw een gooi doen naar de titel in deze klasse. Het seizoen was halverwege toen hij de kans kreeg van HRT om in een Formule 1-auto te stappen als Grand Prix-coureur. Hiervoor had Daniel al getest voor Toro Rosso. Deze deal werd mede mogelijk gemaakt door Red Bull.

De F1 carrière van Ricciardo

Tijdens de Grand Prix van Groot Brittanië op Silverstone maakte hij zijn debuut. Hij reed elf races gedurende zijn eerste seizoen waarbij hij negen keer de finish zag. In 2012 stapte hij over naar Toro Rosso, tijdens de opening van het seizoen scoorde hij in zijn thuisrace een negende plaats, hetgeen zijn eerste punten waren in de Formule 1. Na het afscheid van Mark Webber werd Daniel gepromoveerd tot coureur bij Red Bull Racing.

Hoogtepunten van Daniel Ricciardo bij Red Bull

Tijdens zijn eerste race voor het nieuwe team eindigde hij als tweede, stond hij op het podium, maar werd hij later gediskwalificeerd. Gedurende zijn eerste seizoen in de hoofdstal was hij sneller dan wereldkampioen Vettel, scoorde hij acht podiums waaronder drie overwinningen. Na 2014 scoorde hij nog vier overwinningen.

Overstap van Ricciardo naar Renault

In de zomer van 2018 besloot hij per 2019 over te stappen naar het fabrieksteam van Renault.