'Comeback van Horner dichtbij: gesprekken met Alpine verlopen voorspoedig'

'Comeback van Horner dichtbij: gesprekken met Alpine verlopen voorspoedig'

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt nog steeds werk te maken van een comeback in de Formule 1. Horner werd begin deze maand in verband gebracht met het team van Alpine, maar de deal is nog niet rond. Wel lijkt het er volgens nieuwe geruchten op dat zijn terugkeer een stapje dichterbij is gekomen.

Horner was sinds 2005 de teambaas van het team van Red Bull Racing. Onder leiding van de Brit groeide Red Bull uit tot een absoluut topteam, en werden er wereldtitels gewonnen met Sebastian Vettel en Max Verstappen. Horner raakte in de afgelopen jaren echter betrokken bij relletjes, en werd de deur gewezen nadat Red Bulls resultaten inzakten. Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, waarna het steeds beter ging met Red Bull.

Horner is momenteel met gardening leave, maar lijkt achter de schermen werk te maken van een comeback. Hij werd in verband gebracht met meerdere teams, maar begin deze maand lekte uit dat Alpine de meest concrete optie is. Horner zou een groep investeerders om zich heen hebben verzameld, en zou azen op de aandelen van Otro Capital.

Is er een doorbraak in de zaak?

Volgens het Duitse medium Bild klopt het niet dat er een doorbraak is bij de onderhandelingen tussen Horner en Alpine. Het Duitse medium stelt dat het een complexe situatie is, omdat Horner moet onderhandelen met Renault en Otro Capital. Het Amerikaanse investeringsbedrijf bezit 24 procent van de aandelen, en volgens Bild zouden ze wel bereid zijn om hun aandelen aan Horner te verkopen.

Waarom wil Otro Capital de aandelen verkopen?

Het Duitse medium stelt dat de aandeelhouders ontevreden zijn over de prestaties van Alpine, en dat ze flinke winst kunnen boeken als ze de aandelen verkopen. In 2023 kochten ze de aandelen voor zo'n 200 miljoen euro, terwijl ze op dit moment 800 miljoen dollar waard zouden zijn. Volgens Bild gaan de onderhandelingen begin volgend jaar weer verder.

Horner wil volgens Bild bewijzen dat het een fout van Red Bull was om hem te ontslaan. Als hij bij Alpine mede-eigenaar wordt, kan hem dat het voordeel opleveren dat men hem niet makkelijk kan ontslaan. Vooralsnog is het echter nog niet zeker dat er een deal komt.

F1 Nieuws Christian Horner Red Bull Racing Alpine

