Wolff gelooft in 400 km/uur in F1: "De snelste auto's ooit zijn mogelijk"

Wolff gelooft in 400 km/uur in F1: "De snelste auto’s ooit zijn mogelijk"

Mercedes-teambaas en CEO Toto Wolff gelooft dat de Formule 1 aan de vooravond staat van een nieuw snelheidsrecord. Volgens de Oostenrijker kunnen de auto's vanaf volgend seizoen theoretisch gezien de grens van 400 km/uur aantikken. Met de juiste technische ontwikkelingen zouden het zelfs de snelste F1-wagens ooit kunnen worden.

Mercedes kende de afgelopen jaren een duidelijke terugval. Het team dat tussen 2014 en 2021 domineerde, zag de concurrentie steeds verder uitlopen. Sinds 2022 wist Mercedes slechts zeven races te winnen, terwijl het team in 2021 nog negen zeges behaalde. Toch blijft Wolff overtuigd van het potentieel van de komende generatie Formule 1-auto's.

'400 km/uur is mogelijk'

Wolff legt in de Beyond the Grid-podcast zijn theorie uit: "Ik vond dat we die motor een beetje een marketingboost moesten geven, want mensen spraken er neerbuigend over terwijl het zo'n geweldig stuk techniek is. Als je alles samenbrengt, zouden we 400 km/u kunnen halen of misschien zelfs overschrijden, maar natuurlijk zit je dan zonder energie voor het volgende rechte stuk en ben je niet snel genoeg."

De directeur van de Mercedes Powertrains Hywel Thomas legt ook uit waarom het beter zou kunnen zijn dan vandaag de dag: "Ik denk dat de prestaties aan het begin van het rechte stuk heel, heel vergelijkbaar zullen zijn met wat we vandaag hebben. We hebben een turbocharger zonder elektrische machine erop, dus je zou wat turbolag kunnen krijgen. Dat turbolag vullen we mogelijk op met de elektrische component. Dus wat dat betreft zal de start van het rechte stuk echt spectaculair zijn in vergelijking met nu."

Nog niets is zeker

"Maar we weten dat we eerder gaan deraten op het rechte stuk, omdat we niet genoeg elektrische energie hebben om die voortdurend te gebruiken", aldus Thomas. Mercedes eindigde vorig seizoen als tweede, maar het was McLaren die ook met een Mercedes-krachtbron rijdt die het constructeurskampioenschap won. Verder waren het Williams en Aston Martin die met deze motoren rondrijden en op de vijfde en zevende plek eindigde.

Reacties (2)

  • Flexwing

    Posts: 228

    Dit hebben ze vast al getest op de sim.

    • + 0
    • 24 dec 2025 - 19:24
  • red slow

    Posts: 3.284

    Tja als je bedenkt dat een grand prix auto in 1938 al het snelweg recorde haalde van een gemiddelde van 432,7 km per uur op de autobahn. Dit was een Mercedes W125.

    Dan merk je gewoon dat het vooral komt door regelgeving en veiligheid dat F1 wagens dit niet halen.

    • + 0
    • 24 dec 2025 - 21:35

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

