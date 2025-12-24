Mercedes-teambaas en CEO Toto Wolff gelooft dat de Formule 1 aan de vooravond staat van een nieuw snelheidsrecord. Volgens de Oostenrijker kunnen de auto's vanaf volgend seizoen theoretisch gezien de grens van 400 km/uur aantikken. Met de juiste technische ontwikkelingen zouden het zelfs de snelste F1-wagens ooit kunnen worden.

Mercedes kende de afgelopen jaren een duidelijke terugval. Het team dat tussen 2014 en 2021 domineerde, zag de concurrentie steeds verder uitlopen. Sinds 2022 wist Mercedes slechts zeven races te winnen, terwijl het team in 2021 nog negen zeges behaalde. Toch blijft Wolff overtuigd van het potentieel van de komende generatie Formule 1-auto's.

'400 km/uur is mogelijk'

Wolff legt in de Beyond the Grid-podcast zijn theorie uit: "Ik vond dat we die motor een beetje een marketingboost moesten geven, want mensen spraken er neerbuigend over terwijl het zo'n geweldig stuk techniek is. Als je alles samenbrengt, zouden we 400 km/u kunnen halen of misschien zelfs overschrijden, maar natuurlijk zit je dan zonder energie voor het volgende rechte stuk en ben je niet snel genoeg."

De directeur van de Mercedes Powertrains Hywel Thomas legt ook uit waarom het beter zou kunnen zijn dan vandaag de dag: "Ik denk dat de prestaties aan het begin van het rechte stuk heel, heel vergelijkbaar zullen zijn met wat we vandaag hebben. We hebben een turbocharger zonder elektrische machine erop, dus je zou wat turbolag kunnen krijgen. Dat turbolag vullen we mogelijk op met de elektrische component. Dus wat dat betreft zal de start van het rechte stuk echt spectaculair zijn in vergelijking met nu."

Nog niets is zeker

"Maar we weten dat we eerder gaan deraten op het rechte stuk, omdat we niet genoeg elektrische energie hebben om die voortdurend te gebruiken", aldus Thomas. Mercedes eindigde vorig seizoen als tweede, maar het was McLaren die ook met een Mercedes-krachtbron rijdt die het constructeurskampioenschap won. Verder waren het Williams en Aston Martin die met deze motoren rondrijden en op de vijfde en zevende plek eindigde.