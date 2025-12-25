Lando Norris veroverde dit jaar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur reed een aantal sterke races, maar kreeg ook te maken met flinke concurrentie van zijn teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen. Johnny Herbert stelt dat het geen verrassing is dat Norris dit voor elkaar heeft gekregen.

Norris kende een sterk seizoen in de Formule 1, en leek in eerste instantie vooral met Piastri te moeten vechten. Bij McLaren mochten de coureurs vrij met elkaar vechten, maar was het niet de bedoeling dat ze elkaar zouden raken. Piastri leek in de eerste seizoenshelft de overhand te hebben, maar viel in de tweede helft van het seizoen ver terug.

De Australiër kampte met een flinke vormdip, en Norris wilde de handschoen oppakken. Dat ging echter niet zoals gehoopt, want ook Max Verstappen meldde zich aan het front. Norris wist het hoofd koel te houden, reed een aantal sterke races en hield aan het eind van de rit een voorsprong van twee punten over ten opzichte van Verstappen.

Wat is de mening van Herbert?

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert is zeer enthousiast over de prestaties van Norris. Bij NewBettingSites geeft hij zijn mening: "Lando heeft altijd het potentieel gehad om wereldkampioen te worden. Je bereikt niet zomaar wat hij in de karting heeft bereikt, en je raakt niet betrokken bij de wereldkampioenschappen zoals hij, en je klimt niet zomaar op in de rangen."

Geen verrassing

Herbert vond dat Norris in Abu Dhabi liet zien hoe volwassen hij is: "Het is geen verrassing dat hij zich in deze positie heeft gemanoeuvreerd en het is geweldig om te zien hoe die lachende jongeman is uitgegroeid tot een professionele coureur die heeft gedaan wat hij dit jaar heeft gedaan."

"Het is geen verrassing dat hij dit heeft kunnen bereiken. Ik ben blij voor zijn hele familie, maar vooral voor zijn moeder. Zij is een van die mensen die, als ze naar de races gaat, achter in de pitbox zit met haar hoofd in de handen, zich heel veel zorgen makend. Dus voor haar was het geweldig om dat te beleven, net als om al die emotie te zien die Lando's zussen en broer hadden na de race."