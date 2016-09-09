Addax
Addax
- Team naam Addax
- Basis Valencia, Spanje
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 2009
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 1.071 reacties op Addax
- 5 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Addax
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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Oprichter Formule E niet op weg naar Formule 1
Formule E-baas Alejandro Agag bestrijdt dat hij een rol gaat vertolken in de organisatie rondom de Formule 1 na de overname door Liberty Media. Het mediabedrijf is ook aandeelho...09 sep 2016 13:39
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Van der Garde binnenkort in gesprek met Porsche
Giedo van der Garde heeft binnenkort een gesprek met het WEC-team van Porsche. Dat verklapte de Nederlander in de studio van Sport 1 voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk...21 jun 2015 13:09
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GP2: Arthur Pic in GP2-series namens Campos
Arthur Pic rijdt in 2014 in de GP2-series. De jongere broer van Formule 1-coureur Charles Pic heeft een contract getekend met Campos Racing. Het team van Adrian Campos keert dit...04 jan 2014 12:43
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GP2: Campos in 2014 terug in plaats van Barwa Addax
De organisatie van de GP2 heeft de startbewijzen voor de periode 2014-2016 uitgedeeld. Opvallend is de terugkeer van Campos Racing in het voorportaal van de Formule 1. De Spaans...15 okt 2013 14:16
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De debutanten van 2013: Giedo van der Garde
Het nieuwe Formule 1-seizoen vangt zondag 17 maart aan met de Grand Prix van Australië in Melbourne. De klas van 2013 bevat met Giedo van der Garde, Valtteri Bottas, Esteban Gu...11 maa 2013 12:13
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GP2: De Jong en Frijns buiten de top tien op slotdag van test
Stefano Coletti heeft de eerste plek voor zich opgeeist op de laatste dag van de GP2-test in Barcelona. De Monegask van Rakax snelde na een nat begin op een droge baan naar een ...07 maa 2013 16:55
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GP2: James Calado heer en meester in regenachtig Barcelona
ART Grand Prix-coureur James Calado heeft de lakens uitgedeeld op de tweede dag van de GP2-test op het Circuit de Catalunya. Op een kletsnatte baan perste de Brit een 1:50.218 u...06 maa 2013 17:41
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GP2: Frijns in top drie in Barcelona, De Jong achtste
Robin Frijns heeft zich van zijn beste kant laten zien op de eerste dag van de GP2-test in Barcelona. Op een opdrogende baan dook hij aan het einde van de middag als eerste onde...05 maa 2013 17:47
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GP2: Calado sluit test in Jerez af op P1, Frijns elfde
James Calado heeft de beste tijd gerealiseerd op de laatste dag van de GP2-test op het Circuito de Jerez. De Brit van ART Grand Prix snelde als enige naar een tijd onder de 1:25...28 feb 2013 16:42
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GP2: Nederlanders vertolken bijrol op tweede dag in Jerez
Robin Frijns en Daniel de Jong zijn er op de tweede dag van de GP2-test op Jerez niet in geslaagd om een glansrol te vervullen. Het tweetal is te vinden aan de achterkant van de...27 feb 2013 18:07
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GP2: Robin Frijns elfde bij testdebuut op Jerez
Robin Frijns heeft kennis gemaakt met de GP2. Op de eerste van drie testdagen in Jerez nestelde de Nederlander zich namens Trident Racing op de elfde plaats. Teamgenoot Nathanae...26 feb 2013 23:10
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Panis: "Van der Garde verdient kans om zich te bewijzen"
Oliver Panis, betrokken bij het management van Caterham-coureur Charles Pic, is te spreken over de nieuwe teamgenoot voor zijn cliënt, Giedo van der Garde. De twee reden in de ...12 feb 2013 09:49
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Column: Column: Van der Garde zorgt voor oranje tint op kleurrijke grid
Het is eindelijk zover. Op meerdere manieren zelfs. De Formule 1-gemeenschap heeft de voorbereiding op het seizoen 2013 in de hoogste versnelling gezet, met presentaties van nie...05 feb 2013 22:44
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Officieel: Van der Garde verzekert zich van racezitje bij Caterham
Nederland is dit jaar weer eens met een coureur vertegenwoordigd op de Formule 1-grid. Giedo van der Garde treedt bij Caterham toe tot het gilde der rijders in de koningsklasse ...01 feb 2013 15:42
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GP2: Barwa Addax completeert line-up met Jake Rosenzweig
Barwa Addax heeft de rijdersinvulling voor komend GP2-seizoen rond. Jake Rosenzweig is aangesteld als teamgenoot van Rio Haryanto. Rosenzweig, een 23-jarige Amerikaan, racete in...26 jan 2013 16:48
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GP2: Arden International legt Johnny Cecotto vast voor 2013
Johnny Cecotto junior verdedigt komend seizoen de eer van Arden International in de GP2. De 23-jarige Venezolaan is al vier jaar actief in het voorportaal van de Formule 1 en in...08 jan 2013 14:43
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GP2: Rio Haryanto verhuist naar Barwa Addax voor 2013
Barwa Addax heeft Rio Haryanto gecontracteerd voor volgend seizoen. Het afgelopen seizoen was de 19-jarige Indonesiër namens Carlin actief in de GP2. Hij scoorde 38 punten en l...19 dec 2012 09:08
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GP2: Cecotto bovenaan, Nederlanders spelen bijrol in Jerez
Johnny Cecotto heeft de tweede dag van de GP2-test op het Circuito de Jerez als snelste afgesloten. De Venezolaan was namens Arden International goed voor een 1:25.694. Felipe N...23 nov 2012 20:16
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GP2: Nigel Melker en Daniel de Jong in de middenmoot in Jerez
De Nederlanders hebben geen hoge ogen gegooid tijdens de eerste GP2-testdag van deze week op het Circuito de Jerez. Zowel Nigel Melker en Daniel de Jong eindigde in de staart va...22 nov 2012 19:12
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GP2: Nigel Melker derde op tweede testdag in Barcelona
Nigel Melker heeft ook op de tweede dag van de GP2-test op het Circuit de Catalunya sterk gepresteerd. De Nederlander klokte opnieuw de derde tijd, dit keer voor Racing Engineer...31 okt 2012 17:20
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GP2: Nederlanders in voorhoede bij test op Circuit de Catalunya
Luca Filippi heeft in Barcelona op de eerste GP2-testdag van deze week de beste tijd gerealiseerd. Namens Scuderia Coloni klokte de Italiaan een 1:29.775. Zijn teamgenoot voor v...30 okt 2012 19:22
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GP2: Quaife-Hobbs mag zich bewijzen bij Addax en Arden
Adrian Quaife-Hobbs test dit jaar nog twee maal in de GP2. De Auto GP-kampioen bestuurt op 30 en 31 oktober in Barcelona een auto van Addax. Voor de sessie op Jerez van 22 en 23...11 okt 2012 10:09
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GP2: Kral bovenaan na training op Hungaroring, Van der Garde vijfde
Barwa Addax-coureur Josef Kral heeft de beste tijd neergezet in de GP2-training in Hongarije. Met een 1:29.573 was hij 0,156 seconde sneller dan Fabio Leimer. James Calado, winn...27 jul 2012 12:55
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GP2: Cecotto verzilvert pole position, Van der Garde op het podium
Venezuela is het autosportland van het moment. Na ongekend succes van Pastor Maldonado in de Formule 1 levert het Zuid-Amerikaanse land ook in de GP2 een triomfator af. Johnny C...25 mei 2012 11:45
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GP2: Johnny Cecotto behaalt eerste GP2-pole in Monaco
Johnny Cecotto heeft een wel hele mooie plaats uitgezocht om zijn allereerste pole position in de GP2 Series te scoren. In de straten van Monte Carlo was de coureur van Addax de...24 mei 2012 22:43
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GP2: Kral viert rentree met snelste tijd, Van der Garde vierde
Josef Kral is terug bij Barwa Addax en dat liet hij merken ook in de vrije training in Barcelona. De Tsjech die de twee weekenden in Bahrein ontbrak noteerde een 1:31.109 als be...11 mei 2012 12:41
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GP2: Kral terug bij Barwa Addax, Guerin aan de zijde van Melker
Josef Kral keert komend weekend in Spanje terug bij het team van Barwa Addax. De Tsjech ontbrak de afgelopen twee evenementen in Bahrein. Dani Clos nam voor hem de honneurs waar...10 mei 2012 09:39
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GP2: Clos en Hartley ook komend weekend van de partij in Bahrein
Dani Clos en Brendon Hartley komen dit weekend in Bahrein opnieuw in actie in de GP2. Clos stapte afgelopen weekend in bij Barwa Addax, wat ten koste ging van Josef Kral. Hartle...26 apr 2012 13:40
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GP2: Barwa Addax huurt Clos in als vervanger voor Kral
Barwa Addax beleefde in Maleisië een dramatisch openingsweekend van het nieuwe GP2-seizoen. De kampioen bij de teams van 2011 scoorde op Sepang geen enkel punt. Josef Kral en J...18 apr 2012 10:42
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GP2: Gutierrez op slotdag opnieuw de snelste, Van der Garde vijfde
Esteban Gutierrez heeft ook op de laatste dag van de GP2-test in Barcelona de beste tijd gerealiseerd. De Lotus GP-coureur noteerde een 1:29.154, vier tienden langzamer dan zijn...08 maa 2012 16:31
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GP2: Gutierrez troeft Van der Garde met 0,004 seconde af
Giedo van der Garde heeft net niet de snelste tijd genoteerd tijdens de tweede GP2-testdag in Barcelona. De Nederlander moest genoegen nemen met een tweede positie, op 0,004 sec...07 maa 2012 18:03
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GP2: Crestani zet nieuwkomer Lazarus bovenaan in Barcelona
De eerste GP2-testdag van deze week in Barcelona is geëindigd met Fabrizio Crestani op de eerste plaats. Verrassend, aangezien de Italiaan uitkomt voor het nieuwe team Lazarus....06 maa 2012 18:33
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GP2: Barwa Addax voltooit line-up voor 2012 met Josef Kral
Het team van Barwa Addax heeft de invulling van de racestoeltjes voor komend GP2-seizoen rond. De Spaanse renstal koppelt Josef Kral aan de al eerder bevestigde Johnny Cecotto j...03 feb 2012 13:48
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GP2: Barwa Addax verzekert zich van diensten Johnny Cecotto jr
Johnny Cecotto junior racet dit jaar in de GP2 voor het team van Barwa Addax. De 22-jarige is sinds 2010 een vaste waarde in het voorprogramma van de Formule 1. Namens Trident R...20 jan 2012 13:29
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GP3: Daniel Abt ook op tweede testdag in Valencia de snelste
Daniel Abt heeft de GP3-test op het Circuito Ricardo Tormo nabij Valencia gedomineerd. Op beide testdagen noteerde de jonge Duitser de beste tijd. Zijn 1:26.147 van de tweede da...25 nov 2011 08:48
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GP3: Daniel Abt topt tijdenlijst na eerste testdag in Valencia
Daniel Abt heeft op de eerste testdag van de GP3-test op het Circuito Ricardo Tormo in Valencia de snelste tijd gerealiseerd. De Duitser klokte een 1:27.505 en dook als enige on...24 nov 2011 08:39
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'Charles Pic verzekert zich van racestoeltje bij Marussia voor 2012'
Charles Pic heeft een contract getekend bij Virgin Racing voor 2012, wanneer het team verder gaat als Marussia F1 Team. Dat bericht de Franse sportkrant L'Equipe. De Britse/Russ...09 nov 2011 16:35
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GP2: Barwa Addax en Ocean Racing onthullen line-up voor Abu Dhabi
De teams van Barwa Addax en Ocean Racing Technology hebben bekend gemaakt met welke coureurs ze komend weekend aan de start verschijnen van de GP2-finaleraces op Yas Marina Circ...09 nov 2011 10:29
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GP2: Jolyon Palmer vindt onderdak bij Addax voor races in Abu Dhabi
Jolyon Palmer heeft zich verzekerd van een plek op de startgrid voor het finaleweekend in Abu Dhabi. De Brit racet op Yas Marina Circuit in het voorprogramma van de Formule 1 vo...04 nov 2011 09:09
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GP3: Mitch Evans domineert eerste testdag, Schothorst zestiende
Mitch Evans heeft vandaag tijdens de eerste van twee GP3-testdagen in Barcelona de snelste tijd gereden. De Austalische coureur was voor MW Arden zo'n zes tienden sneller dan Ma...25 okt 2011 22:19
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GP3: Pieter Schothorst gaat voor Addax testen in GP3 Series
Pieter Schothorst zal deze week voor het eerst in actie komen met een GP3-auto. De Nederlandse coureur meld op zijn Twitter-pagina dat hij dinsdag en woensdag voor het Addax-tea...24 okt 2011 14:52
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GP2: Leimer noteert beste tijd op laatste testdag, Melker middenmoter
Fabio Leimer heeft op de laatste GP2-testdag van 2011 de beste tijd in de boeken gereden. De Zwitser snelde namens Racing Engineering naar een 1:29.324 op het circuit van Barcel...21 okt 2011 08:51
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GP2: Ericsson aan top na eerste testdag in Barcelona, Melker vijfde
Marcus Ericsson heeft op de eerste dag van de testsessie in Barcelona de beste tijd gerealiseerd. De Zweed noteerde namens iSport International een 1:29.705 op het Circuit de Ca...19 okt 2011 18:27
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GP2: Jolyon Palmer test volgende week voor Addax en Carlin
Jolyon Palmer zal volgende week tijdens de GP2-tests in Barcelona rijden voor zowel Addax als Carlin. Vorige maand reed de runner-up van het Formule 2-kampioenschap in 2010 al v...15 okt 2011 15:27
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GP3: Trident Racing vervangt Addax Team in GP3 Series in 2012
Trident Racing staat vanaf volgend jaar op de GP3-grid. De GP2-renstal zoekt al enige tijd naar een manier om uit te breiden en neemt in 2012 de plek over van Addax Team. Bij de...11 okt 2011 11:41
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GP2: Leimer opnieuw de snelste, Melker doet van zich spreken
Fabio Leimer heeft ook op de tweede dag van de GP2-test van deze week de beste tijd gerealiseerd. De Zwitser reed een 1:26.701 en was bijna anderhalf tiende sneller dan Fabio On...29 sep 2011 17:03
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GP2: Leimer topt eerste testdag op Jerez, Buurman en Melker in subtop
Fabio Leimer heeft de snelste tijd genoteerd op de eerste testdag op het circuit van Jerez. De Zwitser kwam namens Racing Engineering tot een 1:27.282. Luca Filippi was negen du...28 sep 2011 18:00
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GP2: Palmer test in Jerez voor iSport en Addax, Bird rijdt voor Trident
Jolyon Palmer test volgende week op het circuit van Jerez voor de teams van iSport International en Barwa Addax. De 20-jarige Brit kwam dit jaar in de GP2 uit voor Arden, zonder...23 sep 2011 14:05
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Weekend Review: Wat gebeurde er afgelopen raceweekend?
Afgelopen weekend is de nieuwe GP3-kampioen gekroont in Monza. Valtteri Bottas bleef zijn teamgenoot James Calado voor in de titelstrijd en mag zich de tweede GP3-kampioen ooit ...12 sep 2011 18:03
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Weekend Review: Wat gebeurde er afgelopen raceweekend?
Sebastian Vettel heeft opnieuw een zege aan zijn cv kunnen toevoegen. De Duitser was voor het eerst in zijn carriére de sterkste op Spa-Francorchamps en bleef teammaat Mark Web...29 aug 2011 14:38
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GP2: Giedo van der Garde stelt teleur in kwalificatie op Spa
Op een nat Spa-Francorchamps reed Giedo van der Garde in de GP2-kwalificatie een teleurstellende elfde tijd. De Nederlander kon in de eerste helft nog goed meekomen, maar een ve...27 aug 2011 00:36
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Weekend Review: Wat gebeurde er afgelopen raceweekend?
Gisteren kregen we één van de mooiste races van het seizoen voorgeschoteld door de Formule 1-coureurs. De Hungaroring zorgde, in combinatie met wisselende weersomstandigheden,...01 aug 2011 18:30
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GP2: Giedo van der Garde knokt zich naar de vierde positie
Giedo van der Garde heeft zich in de eerste GP2-race in Hongarije naar de vierde plaats geknokt. De Nederlander in de McGregor-Addax behoorde tot de snelste mannen van het veld ...30 jul 2011 19:38
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GP3: Valtteri Bottas wint in Hongarije, Melker mist pole position
Valtteri Bottas scoorde vanmiddag zijn tweede achtereenvolgende zege in de GP3 Series. In de eerste race op de Hungaroring was de Finse coureur sneller dan Michael Christensen. ...30 jul 2011 18:43
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GP2: Management Van der Garde: "Na Spa-Francorchamps weten we meer"
Het zijn belangrijke weken voor Giedo van der Garde. De Nederlander strijdt in de GP2 voor het kampioenschap en liep daarin afgelopen weekend in Duitsland averij op. Daardoor is...26 jul 2011 15:58
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GP2: Giedo van der Garde pakt vijfde startplaats op Nürburgring
Giedo van der Garde zal de eerste GP2-race op de Nürburgring als vijfde starten. De Nederlander had een lastige training, die wegens technische problemen korter duurde dan gewe...22 jul 2011 23:21
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GP2: Charles Pic verovert pole position, Van der Garde vijfde
Charles Pic vertrekt morgen vanaf de eerste startpositie voor de eerste GP2-race van het weekend op de Nürburgring. De Fransman van Barwa Addax troefde met een 1:40.317 Luca Fi...22 jul 2011 16:28
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Weekend Review: Wat gebeurde er afgelopen raceweekend?
Fernando Alonso pakte gisteren zijn eerste overwinning van het seizoen. Op het circuit van Silverstone was de Spanjaard de beide Red Bull-coureurs te slim af, nadat beiden probl...11 jul 2011 14:33
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GP2: Van der Garde verliest terrein op Grosjean na derde plaats
Giedo van der Garde is als derde geëindigd in de sprintrace op het circuit van Silverstone. De coureur in de McGregor-Addax startte vanaf pole-position, maar moest in de race w...10 jul 2011 16:30
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Weekend Review: Wat gebeurde er afgelopen raceweekend?
Sebastian Vettel scoorde in Valencia alweer zijn zesde zege uit acht races dit seizoen. De Duitser is ongenaakbaar dit jaar en niemand kan hem volgen. Dat is niet te zeggen over...28 jun 2011 02:32
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GP3: James Calado scoort eerste zege met dominant optreden
James Calado heeft op het Valencia Street Circuit vanochtend zijn eerste GP3-overwinning gescoord. De coureur van ART Grand Prix domineerde de gehele race en leidde van start to...26 jun 2011 11:30
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GP2: Giedo van der Garde tevreden met tweede startplaats
Giedo van der Garde zal zaterdag de eerste GP2-race in Valencia starten vanaf de tweede plaats. In de kwalificatie op vrijdag werd hij met een minimaal verschil verslagen door t...24 jun 2011 21:42
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GP3: Tom Dillman zet Addax aan kop in laatste vrije training
Tom Dillmann heeft zojuist de snelste tijd gereden in de tweede en laatste vrije training in Valencia. De Addax-coureur was in de straten van de Spaanse havenstad iets sneller d...24 jun 2011 18:13
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GP2: Pic troeft teamgenoot Van der Garde nipt af voor pole position
Charles Pic start de eerste GP2-race van het weekend in Valencia vanaf pole position. De Fransman van Barwa Addax snelde in de slotfase van de kwalificatie naar een 1:46.675 en ...24 jun 2011 16:34
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GP3: Sims opent weekend in Valencia met toptijd, Melker vijfde
Alexander Sims heeft de eerste vrije training voor de GP3 in Valencia op de eerste plek afgesloten. De Brit van Status Grand Prix realiseerde een 1:59.708. Dat was negen honderd...24 jun 2011 14:34
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Foto's: Barwa Addax geeft auto Van der Garde ander kleurtje
Giedo van der Garde rijdt komend weekend in Valencia met een iets andere kleurstelling. Zijn Barwa Addax-bolide heeft iets meer blauw gekregen. De Spaanse renstal presenteerde d...24 jun 2011 12:03
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GP2: Van der Garde: "Zonde dat het weekend zo is gelopen"
Giedo van der Garde behoorde tot de allersnelste coureurs van het GP2-veld in de straten van Monaco, maar scoorde geen punten door een combinatie van pech en opgelegde straffen....28 mei 2011 19:37
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Video: Jules Bianchi wederom in de clinch met Van der Garde
Giedo van der Garde kende vandaag in Monaco wederom weinig geluk. De Nederlander reed na een goede start op de vierde plaats toen Jules Bianchi te laat remde en Barwa Addax-rijd...27 mei 2011 18:03
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GP2: Van der Garde furieus: "Pure onkunde van Bianchi"
Giedo van der Garde was voor de tweede opeenvolgende race het slachtoffer van een onbezonnen actie van Jules Bianchi. De Nederlander is het zat en reageert zich op zijn weblog v...27 mei 2011 15:24
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GP2: Van der Garde kampioenschapsleider na sterke race
Giedo van der Garde is de nieuwe leider van het GP2-kampioenschap. De Nederlander reed vandaag in Barcelona wederom een sterke race en eindigde als tweede, vlak achter zijn team...21 mei 2011 20:02
09 sep 2016 13:39
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13:39F1
21 jun 2015 13:09
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13:09F1
04 jan 2014 12:43
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12:43GP2
15 okt 2013 14:16
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14:16GP2
11 maa 2013 12:13
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12:13F1
07 maa 2013 16:55
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16:55GP2
06 maa 2013 17:41
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17:41GP2
05 maa 2013 17:47
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28 feb 2013 16:42
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16:42GP2
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18:07GP2
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01 feb 2013 15:42
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26 jan 2013 16:48
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08 jan 2013 14:43
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14:43GP2
19 dec 2012 09:08
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09:08GP2
23 nov 2012 20:16
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20:16GP2
22 nov 2012 19:12
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30 okt 2012 19:22
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19:22GP2
11 okt 2012 10:09
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27 jul 2012 12:55
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25 mei 2012 11:45
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11:45GP2
24 mei 2012 22:43
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22:43GP2
11 mei 2012 12:41
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12:41GP2
10 mei 2012 09:39
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09:39GP2
26 apr 2012 13:40
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13:40GP2
18 apr 2012 10:42
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10:42GP2
08 maa 2012 16:31
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16:31GP2
07 maa 2012 18:03
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18:03GP2
06 maa 2012 18:33
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18:33GP2
03 feb 2012 13:48
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13:48GP2
20 jan 2012 13:29
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13:29GP2
25 nov 2011 08:48
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08:48GP3
24 nov 2011 08:39
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08:39GP3
09 nov 2011 16:35
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16:35F1
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10:29GP2
04 nov 2011 09:09
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09:09GP2
25 okt 2011 22:19
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22:19GP3
24 okt 2011 14:52
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14:52GP3
21 okt 2011 08:51
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08:51GP2
19 okt 2011 18:27
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18:27GP2
15 okt 2011 15:27
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15:27GP2
11 okt 2011 11:41
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11:41GP3
29 sep 2011 17:03
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17:03GP2
28 sep 2011 18:00
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18:00GP2
23 sep 2011 14:05
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14:05GP2
12 sep 2011 18:03
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18:03F1
29 aug 2011 14:38
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14:38F1
27 aug 2011 00:36
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00:36GP2
01 aug 2011 18:30
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18:30F1
30 jul 2011 19:38
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19:38GP2
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18:43GP3
26 jul 2011 15:58
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15:58GP2
22 jul 2011 23:21
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23:21GP2
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16:28GP2
11 jul 2011 14:33
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14:33F1
10 jul 2011 16:30
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16:30GP2
28 jun 2011 02:32
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02:32F1
26 jun 2011 11:30
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11:30GP3
24 jun 2011 21:42
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21:42GP2
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18:13GP3
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16:34GP2
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14:34GP3
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12:03F1
28 mei 2011 19:37
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19:37GP2
27 mei 2011 18:03
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18:03F1
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15:24GP2
21 mei 2011 20:02
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20:02GP2
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