Max Verstappen staat erom bekend zijn teamgenoten genadeloos te overvleugelen en ook Yuki Tsunoda ontkwam daar niet aan. In 2026 krijgt Isack Hadjar naast de viervoudig wereldkampioen zijn kans bij Red Bull Racing. Volgens voormalig teambaas Günther Steiner hoeft dat niet per definitie een kansloze missie te zijn, mede dankzij de ingrijpende nieuwe regelgeving.

Hadjar maakt komend seizoen de stap naar Red Bull. De Fransman kende een uitstekend eerste jaar bij de Racing Bulls, wat hem de beloning opleverde die Verstappen in 2016 kreeg: promotie naar het topteam. Ook Steiner was enorm onder de indruk van Hadjar, die een loodzware taak staat te wachten.

Steiner lyrisch over Hadjar

“Ik vind Hadjar een heel goede coureur,” stelt de Italiaan tegenover Krone.at. Daarbij wijst hij direct op een belangrijk voordeel. “Hij profiteert van de nieuwe regels. Daardoor kan hij echt vanaf nul beginnen met Max.”

Dat was voor eerdere teamgenoten wel anders, benadrukt Steiner. “Lawson en Tsunoda werden in een auto gezet waar Max al enorm veel ervaring mee had,” legt hij uit. “Zij zijn er niet in geslaagd die achterstand snel genoeg goed te maken.” Liam Lawson kreeg slechts twee raceweekenden de tijd voordat Red Bull de stekker eruit trok, terwijl Tsunoda sporadisch punten pakte, maar zichtbaar meer moeite had met de RB21 dan met de Racing Bulls-auto waarmee hij het seizoen begon.

Steiner zag kleine verschillen in 2025

Volgens Steiner speelde ook de extreem kleine onderlinge verschillen in 2025 een rol. Duizendsten van seconden waren vaak doorslaggevend. Voor 2026 ligt alles weer open. “Voor Hadjar zijn de omstandigheden in dat opzicht gunstiger,” zegt Steiner tegen Krone.at. “Het idee moet zijn dat Red Bull een talent vindt waarvan ze denken dat hij bijna zo goed kan worden als Max.”

De voormalig Haas-teambaas kreeg ook de vraag of er onder de rookies van 2025 misschien een ‘nieuwe Verstappen’ rondrijdt. Andrea Kimi Antonelli werd lange tijd zo bestempeld, mede door zijn vroege ontdekking door Toto Wolff. Steiner houdt zich echter op de vlakte. “Daar is het nog veel te vroeg voor,” stelt hij. “Maar er zijn zeker veelbelovende dingen te zien geweest.”

2025 zat boordevol goede rookies

Naast Antonelli en Hadjar noemt Steiner nog een paar namen. “Ik zou Oliver Bearman daar ook bij zetten, hij heeft duidelijk zijn talent laten zien,” zegt hij. “En natuurlijk denk ik ook aan Bortoleto.” De Braziliaan kende een razendsnelle opmars richting de Formule 1 en pakte zowel in de Formule 3 als Formule 2 direct de titel in zijn debuutseizoen.

Volgens Steiner had Bortoleto aanvankelijk het nadeel van minder materiaal. “Hij reed eerst in een niet-concurrerende auto en bleef daardoor een beetje onder de radar,” aldus de Italiaan. “Zodra het beter werd, liet hij zien wat hij kon. En als je een teamgenoot als Nico Hülkenberg kunt verslaan in de kwalificatie, zegt dat genoeg.”

'Hadjar kan profiteren van nieuwe regels'

Met de nieuwe regels in aantocht komt het volgens Steiner aan op de volgende stap. “Nu zal blijken wie echt het niveau heeft om door te groeien,” stelt hij. “In je tweede en derde seizoen móét je leveren.” Als voormalig teambaas weet hij hoe hard de Formule 1 kan zijn. “Een talent als Max Verstappen komt zelden voorbij, maar geen enkele rookie heeft dit jaar een slechte indruk gemaakt. Alleen: als je niet blijft presteren, staat de volgende alweer klaar.”