De Formule 1-wereld staat vandaag stil bij één van hun grootste legendes: Michael Schumacher. Precies twaalf jaar geleden raakte de Duitser zwaargewond bij een ski-ongeval tijdens zijn vakantie in Frankrijk. Hoe het nu met Schumacher gaat, is niet bekend. Zijn familie doet er alles aan om zijn privacy te beschermen.

Met zeven wereldtitels, 91 overwinningen, 68 pole positions, 155 podiumplaatsen en 77 snelste rondes geldt Schumacher als één van de beste Formule 1-coureurs ooit. Na een glansrijke carrière en veel successen met Ferrari, stopte hij eind 2006 met racen. Hij bleef betrokken bij de Italiaanse renstal, en zou in 2009 terugkeren om de geblesseerde Felipe Massa te vervangen. Een blessure hield dat echter tegen.

Schumacher maakte in 2010 wél zijn comeback, niet bij Ferrari, maar bij Mercedes. Het werd geen succes en eind 2012 was ook dit avontuur voorbij, en kon Schumacher eindelijk al zijn aandacht gaan geven aan zijn gezin. In 2013 kwam er een einde aan het onbezorgde leven, en werd de Formule 1-wereld ruw wakker geschud uit de winterslaap. Op 29 december 2013, precies twaalf jaar geleden, raakte Schumacher zwaar gewond bij een ski-ongeval in de Franse Alpen.

Hoe gaat het met Schumacher?

Schumacher was met zijn hoofd op een steen gevallen, en werd met zwaar hersenletsel afgevoerd naar het ziekenhuis. De F1-legende lag lange tijd in coma, en zijn fans smeekten om een update. In 2014 werd bekend dat Schumacher was ontwaakt uit zijn coma, maar ze gaven geen verdere medische updates. Tot de dag van vandaag is er weinig bekend over zijn toestand; zijn familie doet er alles aan om zijn privacy te beschermen.

Rechtszaken

Heel soms komt Schumachers toestand weer in het nieuws. In 2023 publiceerde een Duits tijdschrift een 'interview' met Schumacher, later bleek echter dat ze deze hadden gemaakt met AI. Het werd een enorme rel, en de familie van Schumacher nam gerechtelijke stappen.

Dit jaar kwam de situatie van Schumacher ook weer in het nieuws, toen drie mannen in Duitsland werden opgepakt in een afpersingszaak. Ze dreigden foto's van Schumacher online te zetten als de familie van de Duitser geen geldbedrag zou betalen. Dit gebeurde niet, aangezien de politie ingreep. De mannen werden schuldig bevonden, maar de familie ging in beroep tegen de strafeis.

De legende leeft voort

Verder is het stil omtrent Schumacher. Op deze dag, twaalf jaar na het ongeluk, zullen veel mensen stilstaan bij hem. Sommigen zullen een kaarsje branden, anderen kijken zijn geweldige races terug. Eén ding staat vast: Schumacher zal voor altijd één van de grootste F1-coureurs aller tijden zijn.