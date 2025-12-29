user icon
Twaalf jaar na het ongeluk: Schumacher wordt niet vergeten

Twaalf jaar na het ongeluk: Schumacher wordt niet vergeten

De Formule 1-wereld staat vandaag stil bij één van hun grootste legendes: Michael Schumacher. Precies twaalf jaar geleden raakte de Duitser zwaargewond bij een ski-ongeval tijdens zijn vakantie in Frankrijk. Hoe het nu met Schumacher gaat, is niet bekend. Zijn familie doet er alles aan om zijn privacy te beschermen.

Met zeven wereldtitels, 91 overwinningen, 68 pole positions, 155 podiumplaatsen en 77 snelste rondes geldt Schumacher als één van de beste Formule 1-coureurs ooit. Na een glansrijke carrière en veel successen met Ferrari, stopte hij eind 2006 met racen. Hij bleef betrokken bij de Italiaanse renstal, en zou in 2009 terugkeren om de geblesseerde Felipe Massa te vervangen. Een blessure hield dat echter tegen.

Schumacher maakte in 2010 wél zijn comeback, niet bij Ferrari, maar bij Mercedes. Het werd geen succes en eind 2012 was ook dit avontuur voorbij, en kon Schumacher eindelijk al zijn aandacht gaan geven aan zijn gezin. In 2013 kwam er een einde aan het onbezorgde leven, en werd de Formule 1-wereld ruw wakker geschud uit de winterslaap. Op 29 december 2013, precies twaalf jaar geleden, raakte Schumacher zwaar gewond bij een ski-ongeval in de Franse Alpen.

Hoe gaat het met Schumacher?

Schumacher was met zijn hoofd op een steen gevallen, en werd met zwaar hersenletsel afgevoerd naar het ziekenhuis. De F1-legende lag lange tijd in coma, en zijn fans smeekten om een update. In 2014 werd bekend dat Schumacher was ontwaakt uit zijn coma, maar ze gaven geen verdere medische updates. Tot de dag van vandaag is er weinig bekend over zijn toestand; zijn familie doet er alles aan om zijn privacy te beschermen.

Rechtszaken

Heel soms komt Schumachers toestand weer in het nieuws. In 2023 publiceerde een Duits tijdschrift een 'interview' met Schumacher, later bleek echter dat ze deze hadden gemaakt met AI. Het werd een enorme rel, en de familie van Schumacher nam gerechtelijke stappen. 

Dit jaar kwam de situatie van Schumacher ook weer in het nieuws, toen drie mannen in Duitsland werden opgepakt in een afpersingszaak. Ze dreigden foto's van Schumacher online te zetten als de familie van de Duitser geen geldbedrag zou betalen. Dit gebeurde niet, aangezien de politie ingreep. De mannen werden schuldig bevonden, maar de familie ging in beroep tegen de strafeis.

De legende leeft voort

Verder is het stil omtrent Schumacher. Op deze dag, twaalf jaar na het ongeluk, zullen veel mensen stilstaan bij hem. Sommigen zullen een kaarsje branden, anderen kijken zijn geweldige races terug. Eén ding staat vast: Schumacher zal voor altijd één van de grootste F1-coureurs aller tijden zijn.

Flying Dutchman

Posts: 2.947

Voor mij is Schumacher de beste ooit. GOAT.
Sowieso een Schumacher uit 1993-1996 was niet te verslaan, door wie dan ook.

  • 5
  • 29 dec 2025 - 11:16
  Flying Dutchman

    Posts: 2.947

    Voor mij is Schumacher de beste ooit. GOAT.
    Sowieso een Schumacher uit 1993-1996 was niet te verslaan, door wie dan ook.

    • + 5
    29 dec 2025 - 11:16
    NyckVrieskast

      Posts: 1.065

      Ik zou het wel zien met Verstappen maar samen met Senna zijn dit de drie beste ooit.

      • + 0
      29 dec 2025 - 12:53
    Kennie

      Posts: 2.716

      We zijn in precies die jaartallen (oké, 1993 niet) beroofd van een wisseling van de wacht aan de top van de F1. We hadden toch minimaal in 95 en ook nog in 94 epische gevechten moeten hebben tussen Senna en Schumacher. In 93 waren er al leuke clashes tussen die 2 en Senna zette Schumacher op zijn plek (vanuit zijn perspectief) en Schumacher had nog niet de ballen omtr reageren omdat hij zelf Senna bewonderde. Vermoedelijk had Schumacher wel die titel gewonnen in 94. 95 was dan misschien voor Senna en hij zou dan in 96 een easy kampioenschap hebben en ermee stoppen op zijn 36e

      Iemand een andere gedachte?

      Senna was in 93 echt heel lang goed bezig, die Williams-Renaults waren soms echt 1,5 seconde sneller dan de rest. Dan zijn 6 overwinningen met een klanten Ford V8 behoorlijk indrukwekkend tov die Benettons met fabrieksmotoren. Schumi won er 1 dat jaar

      • + 0
      29 dec 2025 - 12:58
    Erwinnaar

      Posts: 5.306

      De Williams was beter en de Benetton (nooit bewezen) illegaal in 1994.

      De Renault motor was in die tijd de beste. In 1995 aangetoond door Schumacher in de Benetton en Coulthard en Hill in de Williams.

      Misschien was het chassis wat minder van Benetton maar de stuurmanskunsten van Schumacher zo goed dat die het wel won. Zoiets als Verstappen flikte de laatste jaren. Want ook de teamgenoten van Schumacher waren nergens in 1994 (illegaal..?) en 1995.

      1996 was natuurlijk een drama met Ferrari, gezien ook de grote veranderingen van de auto in dat jaar. Echter was 1996 , Spanje, wel heel erg speciaal te noemen. Daar kwam letterlijk de stuurmanskunsten van Schumacher boven drijven. Zoiets als Verstappen in Brazilië 2x heeft gedaan..

      Het vermeende duel tussen Senna en Schumacher, helaas maar kort mogen duren maar het zat er absoluut in. Titanenstrijd.

      Artikel: knippen, plakken en jaartal aanpassen, volgend jaar weer plaatsen.

      • + 0
      29 dec 2025 - 13:52
    Erwinnaar

      Posts: 5.306

      In hun generatie en type auto's zeker.

      Elk tijdperk heeft een beste ooit gevold door hele goede, matige en slechte rijders. Hoewel dat relatief is vermoedelijk.

      Ik denk echter wel dat de huidige generatie auto's makkelijker door betalende rijders rond is te rijden dan die van andere tijdperken, daar vielen een groot aantal rijders mee door de mand.
      Daar was vermoedelijk meer stuurmanskunst, inzicht en lef voor nodig dan heden ten dage. Dit is natuurlijk wel een aanname.

      • + 0
      29 dec 2025 - 14:59

