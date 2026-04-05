Alpha Tauri
Alpha Tauri
Scuderia AlphaTauri had voorheen de naam Scuderia Toro Rosso en is sinds 2006 actief in de Formule 1. Het team vormde eerste het Formule 1 team Minardi, maar werd door Red Bull overgenomen, waardoor dit bedrijf een tweede team op de startgrid kreeg, naast Red Bull Racing.
Een jong Formule 1 team: Scuderia AlphaTauri
Het team opgericht als een team waarin jonge coureurs hun eerste ervaringen op konden doen. Vanaf 2008 telde het team echt mee, toen behaalde Sebastian Vettel een grandioze overwinning. Vettel schoof vervolgens door naar het oudere team Red Bull Racing. Inmiddels is het Scuderia AlphaTauri niet slechts een B-team meer, maar maakt deze volwaardig deel uit van de competitie.
Pierre Gasly: topcoureur van AlphaTauri
In 2018 reed coureur Pierre Gasly de sterren van de hemel in Bahrein en behaalde een vierde plaats. Dit was het beste resultaat van het jaar. Ook in het constructeursklassement ging het dat jaar van een leien dakje. Hoewel er slechts een negende plaats werd behaald, toonde het team een solide vooruitgang dat in de toekomst nog veel moest beloven.
Ook in 2020 had AlphaTauri mede dankzij Pierre Gasly een goed jaar. Het team scoorde meer dan een eeuw aan punten, waarvan 27 op eigen bodem in Monza gescoord werden. Pierre Gasly reed hier zijn eerste overwinning en ook direct de eerste van zijn team.
- Team naam Alpha Tauri
- Basis Faenza, Italië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 2020
- Podiums 2
- Wereldkampioen -
- Pole posities 0
- Snelste race rondes -
- 25.189 reacties op Alpha Tauri
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Alpha Tauri
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Formula One World Championship Daniel Ricciardo (AUS) AlphaTauri and Liam Lawson (NZL) AlphaTauri Reserve Driver. 26.11.2023. Formula 1 World Championship, Rd 23, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Coates / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Race Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Abu Dhabi
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Formula One World Championship Daniel Ricciardo (AUS) AlphaTauri. 26.11.2023. Formula 1 World Championship, Rd 23, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Coates / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Race Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Abu Dhabi
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Formula One World Championship Daniel Ricciardo (AUS) AlphaTauri AT04 leaves the pits. 25.11.2023. Formula 1 World Championship, Rd 23, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Coates / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Qualifying Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November
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Formula One World Championship Paddock atmosphere - messages for the retiring Franz Tost (AUT) AlphaTauri Team Principal. 25.11.2023. Formula 1 World Championship, Rd 23, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Qualifying Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November
25 nov 2023Album
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Formula One World Championship Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri AT04. 25.11.2023. Formula 1 World Championship, Rd 23, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Qualifying Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November
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Formula One World Championship Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri AT04 leaves the pits. 25.11.2023. Formula 1 World Championship, Rd 23, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Coates / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Qualifying Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November
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Formula One World Championship Franz Tost (AUT) AlphaTauri Team Principal in the FIA Press Conference. 24.11.2023. Formula 1 World Championship, Rd 23, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Practice Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Practice Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November
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Formula One World Championship Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri AT04. 24.11.2023. Formula 1 World Championship, Rd 23, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Practice Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Coates / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Practice Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November
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Formula One World Championship Daniel Ricciardo (AUS) AlphaTauri AT04. 24.11.2023. Formula 1 World Championship, Rd 23, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Practice Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Practice Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November
24 nov 2023Album
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Formula One World Championship Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri AT04. 24.11.2023. Formula 1 World Championship, Rd 23, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Practice Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Practice Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November
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09 feb 2024 16:46
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16:46F1
-
14:47F1
-
10:46F1
-
07:40F1
08 feb 2024 22:00
-
22:00F1
-
17:22F1
-
09:26F1
06 feb 2024 17:01
-
17:01F1
-
08:48F1
05 feb 2024 15:07
-
15:07F1
-
10:46F1
30 jan 2024 15:24
-
15:24F1
29 jan 2024 17:20
-
17:20F1
-
15:24F1
27 jan 2024 13:42
-
13:42F1
26 jan 2024 14:09
-
14:09F1
-
10:46F1
25 jan 2024 13:22
-
13:22F1
-
09:26F1
24 jan 2024 13:13
-
13:13F1
-
07:36F1
22 jan 2024 15:24
-
15:24F1
-
08:11F1
19 jan 2024 14:47
-
14:47F1
-
11:22F1
-
07:36F1
17 jan 2024 13:22
-
13:22F1
-
07:36F1
15 jan 2024 10:46
-
10:46F1
10 jan 2024 16:46
-
16:46F1
-
14:09F1
09 jan 2024 15:24
-
15:24F1
08 jan 2024 14:09
-
14:09F1
-
10:09F1
07 jan 2024 17:24
-
17:24F1
06 jan 2024 16:45
-
16:45F1
04 jan 2024 14:09
-
14:09F1
03 jan 2024 16:09
-
16:09F1
02 jan 2024 16:03
-
16:03F1
-
11:22F1
01 jan 2024 14:34
-
14:34F1
31 dec 2023 07:36
-
07:36F1
28 dec 2023 08:11
-
08:11F1
24 dec 2023 12:04
-
12:04F1
-
10:22F1
22 dec 2023 07:36
-
07:36F1
21 dec 2023 16:09
-
16:09F1
-
08:48F1
19 dec 2023 12:47
-
12:47F1
18 dec 2023 16:09
-
16:09F1
-
13:24F1
17 dec 2023 09:02
-
09:02F1
16 dec 2023 12:41
-
12:41F1
15 dec 2023 12:09
-
12:09F1
12 dec 2023 14:09
-
14:09F1
11 dec 2023 09:26
-
09:26F1
08 dec 2023 10:09
-
10:09F1
07 dec 2023 10:47
-
10:47F1
-
08:48F1
06 dec 2023 16:46
-
16:46F1
05 dec 2023 14:09
-
14:09F1
-
10:09F1
Historie Alpha Tauri
-
Coureur#
-
Alpha Tauri
-
2023
3
-
40
-
22
-
21
-
2022
22
-
10
-
2021
22
-
10
-
2020
10
-
26
-
DatumGrand PrixQR
-
24 - 26 nov68
-
17 - 19 nov1414
-
3 - 5 nov169
-
27 - 29 okt47
-
20 - 22 okt118
-
6 - 8 okt1115
-
22 - 24 sep911
-
15 - 17 sep109
-
1 - 3 sep1111
-
25 - 27 aug1713
-
28 - 30 jul1110
-
21 - 23 jul1313
-
7 - 9 jul1616
-
30 - 2 jul1617
-
16 - 18 jun1714
-
2 - 4 jun1412
-
26 - 28 mei912
-
5 - 7 mei1511
-
28 - 30 apr10
-
31 - 2 apr1210
-
17 - 19 maa1611
-
3 - 5 maa1411
-
18 - 20 nov1111
-
11 - 13 nov1014
-
28 - 30 okt1311
-
21 - 23 okt1110
-
7 - 9 okt14
-
30 - 2 okt710
-
9 - 11 sep58
-
2 - 4 sep11
-
26 - 28 aug89
-
29 - 31 jul1612
-
22 - 24 jul812
-
8 - 10 jul1615
-
1 - 3 jul14
-
17 - 19 jun1514
-
10 - 12 jun5
-
27 - 29 mei1111
-
20 - 22 mei1310
-
6 - 8 mei12
-
22 - 24 apr127
-
8 - 10 apr119
-
25 - 27 maa98
-
18 - 20 maa108
-
10 - 12 dec85
-
3 - 5 dec66
-
19 - 21 nov211
-
12 - 14 nov77
-
5 - 7 nov54
-
22 - 24 okt89
-
8 - 10 okt46
-
24 - 26 sep1113
-
10 - 12 sep1519
-
3 - 5 sep44
-
27 - 29 aug66
-
30 - 1 aug5
-
16 - 18 jul1110
-
2 - 4 jul69
-
25 - 27 jun610
-
18 - 20 jun67
-
4 - 6 jun43
-
20 - 23 mei6
-
7 - 9 mei10
-
30 - 2 mei10
-
16 - 18 apr7
-
26 - 28 maa59
-
11 - 13 dec78
-
4 - 6 dec7
-
27 - 29 nov6
-
13 - 15 nov1312
-
31 - 1 nov4
-
23 - 25 okt5
-
9 - 11 okt6
-
25 - 27 sep8
-
11 - 13 sep127
-
4 - 6 sep1
-
28 - 30 aug118
-
14 - 16 aug9
-
7 - 9 aug710
-
31 - 2 aug117
-
17 - 19 jul1012
-
10 - 12 jul710
-
3 - 5 jul127