Alpha Tauri

Scuderia AlphaTauri had voorheen de naam Scuderia Toro Rosso en is sinds 2006 actief in de Formule 1. Het team vormde eerste het Formule 1 team Minardi, maar werd door Red Bull overgenomen, waardoor dit bedrijf een tweede team op de startgrid kreeg, naast Red Bull Racing.

Een jong Formule 1 team: Scuderia AlphaTauri

Het team opgericht als een team waarin jonge coureurs hun eerste ervaringen op konden doen. Vanaf 2008 telde het team echt mee, toen behaalde Sebastian Vettel een grandioze overwinning. Vettel schoof vervolgens door naar het oudere team Red Bull Racing. Inmiddels is het Scuderia AlphaTauri niet slechts een B-team meer, maar maakt deze volwaardig deel uit van de competitie.

Pierre Gasly: topcoureur van AlphaTauri

In 2018 reed coureur Pierre Gasly de sterren van de hemel in Bahrein en behaalde een vierde plaats. Dit was het beste resultaat van het jaar. Ook in het constructeursklassement ging het dat jaar van een leien dakje. Hoewel er slechts een negende plaats werd behaald, toonde het team een solide vooruitgang dat in de toekomst nog veel moest beloven.

Ook in 2020 had AlphaTauri mede dankzij Pierre Gasly een goed jaar. Het team scoorde meer dan een eeuw aan punten, waarvan 27 op eigen bodem in Monza gescoord werden. Pierre Gasly reed hier zijn eerste overwinning en ook direct de eerste van zijn team.