user icon
icon

Opvallend: 'Verstappen én Leclerc genoemd bij Aston Martin'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Opvallend: 'Verstappen én Leclerc genoemd bij Aston Martin'

Charles Leclerc kan met een goed gevoel terugkijken op zijn Formule 1-seizoen bij Ferrari, ondanks het feit dat de Scuderia sportief tekortkwam. De Monegask eindigde in 2025 als vijfde in het wereldkampioenschap en liet daarmee opnieuw zien het maximale uit het materiaal te halen. Toch is zijn toekomst bij Ferrari allerminst zeker, zo stelt Sky Sports-analist Ted Kravitz.

Leclerc moest in de eindstand alleen de beide McLarens, Max Verstappen en George Russell voor zich dulden. Alleen door een zinkend Ferrari, kon de Monegask er niet meer uitpersen dan zeven podiumplekken en een pole position in Hongarije. Voor de rest oogde Leclerc chagrijnig, vooral richting zijn eigen team. Dit resulteerde erin dat zijn plekje binnen de Scuderia ter discussie werd gesteld. 

Meer over Aston Martin <b> De Formule 1-coureurs van 2025: </b> Lance Stroll, onzichtbaar

De Formule 1-coureurs van 2025: Lance Stroll, onzichtbaar

21 dec
 Jenson Button: "Fernando Alonso moet stoppen met de Formule 1"

Jenson Button: "Fernando Alonso moet stoppen met de Formule 1"

18 dec

Leclerc in verband gebracht met Aston Martin

Kravitz sluit niet uit dat de Ferrari-kopman ondertussen om zich heen kijkt. “Het zou me niets verbazen als hij zijn opties verkent. Volgens mij ligt hij vast tot en met 2028, maar contracten zeggen niet altijd alles. Het scenario waarin Leclerc eerder vertrekt dan Hamilton is zeker niet ondenkbaar”, aldus de Britse analist.

Een mogelijke bestemming ziet Kravitz bij Aston Martin, al hangt daar veel af van de situatie rond Verstappen. “Leclerc is klaar om voor een wereldtitel te vechten, net als Russell. De vraag is alleen: waar kan dat? Als Aston Martin er over een paar jaar met die nieuwe auto en de Honda-motor écht staat en Verstappen niet binnenhaalt, dan kan ik me voorstellen dat Leclerc daar een logische kandidaat is”, schetst Kravitz.

Het is een rommeltje bij Ferrari

Voor Lewis Hamilton verliep het Ferrari-avontuur tot dusver een stuk minder rooskleurig. De zevenvoudig wereldkampioen begon begin 2025 aan zijn periode bij de Scuderia, omgeven door torenhoge verwachtingen. Die wist hij echter niet waar te maken. Terwijl Hamilton worstelde, bevestigde Leclerc opnieuw zijn status als constante factor binnen een zoekend Ferrari.

Doordat de plekken van Leclerc en Hamilton binnen Ferrari ter discussie worden gesteld, is er ook al gesproken over mogelijke opvolgers. Verstappen zou genoemd zijn als ultieme verlosser in Maranello, maar ook Oliver Bearman is naar voren geschoven. De Brit kende een goed debuutjaar bij Haas in de F1 en heeft al eerder in de Ferrari een goed resultaat behaald.

Pietje Bell

Posts: 32.599

Een lieve Max fan is de afgelopen week tussen het werk door bezig geweest om het
eindelaarsinterview van Max van Engelse ondertiteling te voorzien zodat ook buiten
Nederland mensen die het niet kunnen ontvangen het toch kunnen zien.
Ook de mensen die bewust geen abonnement willen nemen en de ... [Lees verder]

  • 3
  • 25 dec 2025 - 09:48
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Charles Leclerc Aston Martin

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 32.599

    Een lieve Max fan is de afgelopen week tussen het werk door bezig geweest om het
    eindelaarsinterview van Max van Engelse ondertiteling te voorzien zodat ook buiten
    Nederland mensen die het niet kunnen ontvangen het toch kunnen zien.
    Ook de mensen die bewust geen abonnement willen nemen en de firma de grond in
    trappen kunnen er gebruik van maken om het te bekijken. Meer dan een uur lang praat
    Max over van alles en nog wat.
    Veel plezier voor wie het nog niet gezien heeft. Heb het gisteren al gepost, maar hangt
    nog in het filter dus maar weer haakjes.

    https://www.tumblr(.)com/thissying/803847449422741504/verstappen-maximised-part-17-verstappen?source=share

    • + 3
    • 25 dec 2025 - 09:48
    • koppie toe

      Posts: 5.072

      Is dat met Amber? Zo ja sla ik over. ☺️

      • + 1
      • 25 dec 2025 - 12:00
    • Pietje Bell

      Posts: 32.599

      Ja, wel jammer dat zij de vragen stelde met haar eeuwige gemaakte
      ik-lach-mijn-tanden-bloot glimlach.
      Ondanks dat wel leuk om te kijken, want ze is door die drie mannen
      niet zo vaak in beeld als in een één op één gesprek.

      • + 1
      • 25 dec 2025 - 12:42
  • Snorremans

    Posts: 157

    Niet echt opvallend te noemen. Ieder team zou deze heren graag willen toevoegen als hun coureur.

    • + 0
    • 25 dec 2025 - 16:24

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar