Charles Leclerc kan met een goed gevoel terugkijken op zijn Formule 1-seizoen bij Ferrari, ondanks het feit dat de Scuderia sportief tekortkwam. De Monegask eindigde in 2025 als vijfde in het wereldkampioenschap en liet daarmee opnieuw zien het maximale uit het materiaal te halen. Toch is zijn toekomst bij Ferrari allerminst zeker, zo stelt Sky Sports-analist Ted Kravitz.

Leclerc moest in de eindstand alleen de beide McLarens, Max Verstappen en George Russell voor zich dulden. Alleen door een zinkend Ferrari, kon de Monegask er niet meer uitpersen dan zeven podiumplekken en een pole position in Hongarije. Voor de rest oogde Leclerc chagrijnig, vooral richting zijn eigen team. Dit resulteerde erin dat zijn plekje binnen de Scuderia ter discussie werd gesteld.

Leclerc in verband gebracht met Aston Martin

Kravitz sluit niet uit dat de Ferrari-kopman ondertussen om zich heen kijkt. “Het zou me niets verbazen als hij zijn opties verkent. Volgens mij ligt hij vast tot en met 2028, maar contracten zeggen niet altijd alles. Het scenario waarin Leclerc eerder vertrekt dan Hamilton is zeker niet ondenkbaar”, aldus de Britse analist.

Een mogelijke bestemming ziet Kravitz bij Aston Martin, al hangt daar veel af van de situatie rond Verstappen. “Leclerc is klaar om voor een wereldtitel te vechten, net als Russell. De vraag is alleen: waar kan dat? Als Aston Martin er over een paar jaar met die nieuwe auto en de Honda-motor écht staat en Verstappen niet binnenhaalt, dan kan ik me voorstellen dat Leclerc daar een logische kandidaat is”, schetst Kravitz.

Het is een rommeltje bij Ferrari

Voor Lewis Hamilton verliep het Ferrari-avontuur tot dusver een stuk minder rooskleurig. De zevenvoudig wereldkampioen begon begin 2025 aan zijn periode bij de Scuderia, omgeven door torenhoge verwachtingen. Die wist hij echter niet waar te maken. Terwijl Hamilton worstelde, bevestigde Leclerc opnieuw zijn status als constante factor binnen een zoekend Ferrari.

Doordat de plekken van Leclerc en Hamilton binnen Ferrari ter discussie worden gesteld, is er ook al gesproken over mogelijke opvolgers. Verstappen zou genoemd zijn als ultieme verlosser in Maranello, maar ook Oliver Bearman is naar voren geschoven. De Brit kende een goed debuutjaar bij Haas in de F1 en heeft al eerder in de Ferrari een goed resultaat behaald.