Arrows Grand Prix
Arrows Grand Prix
- Team naam Arrows Grand Prix
- Basis Milton Keynes, Groot Brittannië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1977
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 312 reacties op Arrows Grand Prix
- 8 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Arrows Grand Prix
-
CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
-
De bijna-overwinning van Hill in de Arrows (1997)
Regerend kampioen Damon Hill koos verrassend voor Arrows na zijn wereldtitel in 1997. Andere renstallen waren niet bereid om zijn veeleisende salaris op te hoesten. Teambaas Arr...17 jul 2024 09:29
-
De Tijger: merkwaardige autosportcarrière van een onbegrepen hardrijder
“We got some history”, krijst de legendarische commentator Paul Page tijdens de slotfase van de Indianapolis 500 van 2003 door zijn microfoon. Tientallen miljoenen h...12 feb 2023 12:00
-
Kyalami 1985 – de Formule 1-race die ondanks politieke druk wél doorging
In een rijke geschiedenis met meer dan duizend Grands Prix is het vaker dan eens voorgekomen dat een Formule 1-race in het water viel. Vandaag wordt er niet gereden op het Sochi...25 sep 2022 11:04
-
Oude Arrows van Jos Verstappen staat te koop in Nederland
Zodra het Formule 1-seizoen erop zit moeten de teams iets gaan verzinnen om met hun auto te doen. De wagen kan een seizoen later immers meestal de baan niet meer op. Regelmatig ...15 dec 2021 08:01
-
Oud(e) F1-coureurs kritisch over urenlang uitgestelde F1-processie op Spa-Francorchamps
Er heerst boosheid onder coureurs en teams nadat de F1 duizenden fans uren in de regen en kou liet staan. De tienduizenden bezoekers in Spa-Francorchamps werden v...01 sep 2021 14:12
-
Juan-Pablo Montoya ziet zoon graag tegen Max Verstappen racen in F1
Juan-Pablo Montoya ziet zijn zoon Sebastian het graag opnemen tegen Max Verstappen in de Formule 1. Zelf stond Montoya jarenlang aan de start, terwijl ook Jos Verstappen op deze...25 aug 2021 10:57
-
Mick Schumacher vindt zichzelf "gemiddeld" presteren in debuutseizoen in F1
Mick Schumacher is slim genoeg om zichzelf geen cijfer te willen geven, terwijl teamgenoot Nikita Mazepin dat eerder wel over zichzelf deed. Mick Schumacher vindt...05 aug 2021 14:35
-
Alonso kan zich nog herinneren te racen tegen Joss the Boss: "Jouw vader had al veel fans"
Fernando Alonso mocht voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk de pers te woord staan samen met Max Verstappen. Fernando Alonso wordt gevraagd hoe het voor hem is om ...04 jul 2021 08:19
-
Twintig jaar geleden: Bernoldi maakt Coulthard leven zuur in Monaco
Twintig jaar geleden maakte Enrique Bernoldi in zijn Arrows A22 het leven zuur van de veel snellere David Coulthard. In de smalle straten van Monaco hield de...23 mei 2021 08:27
-
Lewis Hamilton: "Tijdens Spaanse GP leerde ik meer over Max Verstappen dan alle andere races bij elkaar”
Lewis Hamilton zegt dat hij veel geleerd heeft over Max Verstappen tijdens de Spaanse Grand Prix. De twee knokken het hele seizoen al elke wedstrijd wiel-aan-wiel gevechten met ...11 mei 2021 08:37
-
Video: Jos Verstappen tikt leider Montoya uit de race in Brazilië
Het moment van de Braziliaanse Grand Prix van 2018 was de botsing tussen achterblijver Esteban Ocon en leider Max Verstappen. Zeventien jaar eerder gebeurde hetzelfde, maar dan ...14 nov 2019 16:02
-
Verstappen exclusief deel 1: "Ik mis de Formule 1"
Jos Verstappen mist de Formule 1. De Nederlandse ex-coureur keerde vandaag na zes jaar voor het eerst weer terug in de pitstraat van de Formule 1 en sprak met veel oud-collegas....11 maa 2009 21:15
17 jul 2024 09:29
-
09:29F1
12 feb 2023 12:00
-
12:00F1
25 sep 2022 11:04
-
11:04F1
15 dec 2021 08:01
-
08:01F1
01 sep 2021 14:12
-
14:12F1
25 aug 2021 10:57
-
10:57F1
05 aug 2021 14:35
-
14:35F1
04 jul 2021 08:19
-
08:19F1
23 mei 2021 08:27
-
08:27F1
11 mei 2021 08:37
-
08:37F1
14 nov 2019 16:02
-
16:02F1
11 maa 2009 21:15
-
21:15F1
Historie Arrows Grand Prix
-
Coureur#
-
Arrows
-
2001
14
-
2000
19
-
Arrows
-
1985
17