Het Afrikaanse land Rwanda wil dolgraag een plek op de Formule 1-kalender veroveren. Daarmee hoopt het land de koningsklasse van de autosport terug te brengen naar Afrika, waar sinds 1993 geen race meer is verreden. Tot op heden organiseerden alleen Zuid-Afrika en Marokko een Grand Prix, waardoor Rwanda de geschiedenisboeken in kan gaan als derde Afrikaanse F1-land.

Afrika verscheen voor het eerst op de Formule 1-kalender in 1958, toen het circus afreisde naar Casablanca in Marokko. Die race werd gewonnen door F1-icoon Stirling Moss. In 1962 volgde de eerste Grand Prix van Zuid-Afrika, met Graham Hill als winnaar.

De laatste Afrikaanse Grand Prix vond plaats in 1993 op Kyalami, waar viervoudig wereldkampioen Alain Prost als winnaar werd afgevlagd. Sindsdien ontbreekt het continent volledig op de kalender.

Rwanda is in de race om een plekje

"We zitten in de race om mogelijk hier een Formule 1-event te organiseren in 2029", begon Jean-Guy Afrika, de CEO van de Rwanda Development Board, tegenover The Athletic. "We willen het vliegveld gebruiken als een mogelijkheid om praktisch gezien een compleet nieuwe stad te ontwikkelen."

"Dus F1, het circuit dat we zouden moeten bouwen, het hele idee van recreatieve voorzieningen, aangezien in F1 mensen vooral voor het entertainment komen. Dus, wij doen het vliegveld, en de onderhandelingen met F1 gaan over het circuit."

De gesprekken verlopen soepel

De minister van sport in Rwanda Nelly Mukazayire legt uit: "De gesprekken verlopen soepel. De Formule 1 is iets enorms. Je moet je dus als land erg goed voorbereiden op allerlei gebieden. Hun kalender wordt drukker en drukker, maar we hebben bewezen dat we een betrouwbare partner en een strategische partner te zijn. Daarom geloven we dat we er gaan komen."

Meerdere landen staan in de wachtrij om een Grand Prix te mogen organiseren in de nabije toekomst en buiten Rwanda is Thailand ook een land dat maar al te graag een Formule 1-evenement wil organiseren. Met Alex Albon, die namens Thailand rijdt, in de F1 is het erg interessant voor het Aziatische land.