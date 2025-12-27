user icon
Rwanda wil F1 terugbrengen naar Afrika: "Gesprekken verlopen soepel"

Rwanda wil F1 terugbrengen naar Afrika: "Gesprekken verlopen soepel"

Het Afrikaanse land Rwanda wil dolgraag een plek op de Formule 1-kalender veroveren. Daarmee hoopt het land de koningsklasse van de autosport terug te brengen naar Afrika, waar sinds 1993 geen race meer is verreden. Tot op heden organiseerden alleen Zuid-Afrika en Marokko een Grand Prix, waardoor Rwanda de geschiedenisboeken in kan gaan als derde Afrikaanse F1-land.

Afrika verscheen voor het eerst op de Formule 1-kalender in 1958, toen het circus afreisde naar Casablanca in Marokko. Die race werd gewonnen door F1-icoon Stirling Moss. In 1962 volgde de eerste Grand Prix van Zuid-Afrika, met Graham Hill als winnaar.

De laatste Afrikaanse Grand Prix vond plaats in 1993 op Kyalami, waar viervoudig wereldkampioen Alain Prost als winnaar werd afgevlagd. Sindsdien ontbreekt het continent volledig op de kalender.

Rwanda is in de race om een plekje

"We zitten in de race om mogelijk hier een Formule 1-event te organiseren in 2029", begon Jean-Guy Afrika, de CEO van de Rwanda Development Board, tegenover The Athletic. "We willen het vliegveld gebruiken als een mogelijkheid om praktisch gezien een compleet nieuwe stad te ontwikkelen."

"Dus F1, het circuit dat we zouden moeten bouwen, het hele idee van recreatieve voorzieningen, aangezien in F1 mensen vooral voor het entertainment komen. Dus, wij doen het vliegveld, en de onderhandelingen met F1 gaan over het circuit."

De gesprekken verlopen soepel

De minister van sport in Rwanda Nelly Mukazayire legt uit: "De gesprekken verlopen soepel. De Formule 1 is iets enorms. Je moet je dus als land erg goed voorbereiden op allerlei gebieden. Hun kalender wordt drukker en drukker, maar we hebben bewezen dat we een betrouwbare partner en een strategische partner te zijn. Daarom geloven we dat we er gaan komen."

Meerdere landen staan in de wachtrij om een Grand Prix te mogen organiseren in de nabije toekomst en buiten Rwanda is Thailand ook een land dat maar al te graag een Formule 1-evenement wil organiseren. Met Alex Albon, die namens Thailand rijdt, in de F1 is het erg interessant voor het Aziatische land.

gridiron

Posts: 3.033

Het zou eens iets anders zijn, mijnenvelden om te zorgen dat de auto's de bocht afsnijden.

  • 2
  • 27 dec 2025 - 15:45
F1 Nieuws

Reacties (6)

  • gridiron

    Posts: 3.033

    Het zou eens iets anders zijn, mijnenvelden om te zorgen dat de auto's de bocht afsnijden.

    • + 2
    • 27 dec 2025 - 15:45
  • John6

    Posts: 11.423

    Rwanda wie verzint zoiets, je zo bijna denken dat ze Raymond van Barneveld uitgenodigd hadden en gooi je pijl is op een mooi land.

    • + 1
    • 27 dec 2025 - 16:30
  • Pleen

    Posts: 820

    Doe dan maar ook meteen race op Aruba of Curaçao!

    • + 0
    • 27 dec 2025 - 16:30
  • HarryLam

    Posts: 5.113

    De gesprekken lopen soepel m.a.w. de smeergelden gaan in de juiste richting.

    • + 1
    • 27 dec 2025 - 17:08
  • Snorremans

    Posts: 159

    Lekker 4 jaar rondjes rijden om er vervolgens de brui aan te geven en het circuit, wat waarschijnlijk weer een gods vermogen kost, lekker laten wegrotten omdat niemand er meer naar omkijk. Neem de WK voetbal stadions van Zuid Afrika maar als voorbeeld.

    Staat letterlijk te verpauperen en geen hond doet er wat mee. Voor de zandbak is dat niet boeiend maar ik neem aan dta deze mensen/gemeenschap hun centen wel beter kunnen gebruiken.

    Laat de FIA het lekker uitzoeken en laat Afrika zich niet de kop gek maken omdat de FIA graag op (bijna) alle continenten vertegenwoordigd wil worden.

    • + 0
    • 27 dec 2025 - 18:39
  • meister

    Posts: 4.178

    Rondom hotel Rwanda zeker.

    • + 1
    • 27 dec 2025 - 19:11

