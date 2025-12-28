user icon
Mercedes wil Hamilton helpen na rampjaar bij Ferrari

Lewis Hamilton heeft een opvallend teleurstellend seizoen in de Formule 1 achter de rug. De zevenvoudig wereldkampioen stapte over naar Ferrari, maar daar wist hij geen potten te breken. Bij zijn oude werkgever Mercedes leven ze met hem mee, en proberen ze hem een hart onder de riem te steken.

Hamilton maakte begin dit jaar de veelbesproken overstap van Mercedes naar Ferrari. Na elf jaar in dienst te zijn geweest van de Duitse renstal, besloot Hamilton dat het team werd voor iets anders. Hij wilde zijn jeugddroom najagen, en droomde van een achtste wereldtitel in dienst van de Scuderia. Die droom werd echter een nachtmerrie, en Hamilton beleefde misschien wel het slechtste seizoen uit zijn Formule 1-loopbaan.

De Brit wist alleen de sprintrace in China te winnen, maar wist verder het podium niet te bereiken. Daarnaast werd hij naar huis gereden door zijn teamgenoot Charles Leclerc, en viel hij in de laatste drie kwalificaties van het seizoen elke keer in Q1 af. Het was een belabberd slot van een eveneens belabberd seizoen.

Liefde bestaat nog

Bij zijn oude vrienden van Mercedes hebben ze vooral veel medelijden met de zevenvoudig wereldkampioen. Hoofd communicatie Bradley Lord probeert hem een hart onder de riem te steken bij CHAMP1: "We voelen echt met hem mee, omdat we weten hoeveel bloed, zweet en tranen Lewis in zijn werk steekt, hoe toegewijd hij is en hoeveel hij traint. Soms hebben coureurs hun pieken en dalen, momenten waarop het gewoonweg niet wil lukken. Dat lijkt hem soms hard te raken."

Hoe helpt Mercedes hun concurrent?

Mercedes kan Hamilton niet meer helpen op de baan, maar daarbuiten blijft hun steun bestaan. Lord legt uit op welke manier ze de coureur van hun concurrent 'helpen': "We proberen hem te steunen op onze eigen manier. Teambaas Toto Wolff reist vaak met hem na de raceweekenden. Ze praten er regelmatig over met elkaar, en ja, we proberen hem dan ook een beetje op te peppen."

schwantz34

Posts: 41.651

Gelukkig is hieronder nog een zee aan ruimte om Ham een riem door het hart te steken...

  • 13
  • 28 dec 2025 - 13:18
  • snailer

    Posts: 31.261

    Misschien reserve maken? Voor 100 miljoen?

    • + 9
    • 28 dec 2025 - 09:58
    • Rogier hier

      Posts: 6.773

      Wat als Ferrari zich meld bij Mercedes en een ruil voorstelt? Ferrari betaald Hamilton zijn salaris nog een seizoen als afkoopsom, maar Lewis racet bij Mercedes en Antonelli komt in ruil naar Ferrari? Zou Toto deze deal accepteren?

      • + 0
      • 28 dec 2025 - 16:22
  • F1jos

    Posts: 4.926

    Bij Mercedes hebben ze een psychiater aan huis die Lewis kan helpen om hem weer op de rit terug te krijgen.

    • + 5
    • 28 dec 2025 - 10:14
  • Larry Perkins

    Posts: 62.321

    Toffe Toto vertelt Lewis wat hij in zijn Ferrari-documenten moet schrijven...

    • + 5
    • 28 dec 2025 - 11:44
  • SennaS

    Posts: 11.191

    Hoe schattig, daar heb je ze weer op een rijtje, boven mij. De goat bashers.

    • + 4
    • 28 dec 2025 - 12:07
    • schwantz34

      Posts: 41.651

      Gelukkig is hieronder nog een zee aan ruimte om Ham een riem door het hart te steken...

      • + 13
      • 28 dec 2025 - 13:18
    • snailer

      Posts: 31.261

      SennaS heeft duidelijk geen humor. Logisch. Leeft als sinds AD2021 een zeer boos, Ouw-sjag en negatief leven.

      Mogelijk kan @Larry hier nog wat AD2021 linkjes neerzetten om je op te vrolijken.

      • + 7
      • 28 dec 2025 - 13:52
    • Canson Po

      Posts: 2.935

      Goh man wat reed ie als een echte kneus afgelopen jaar, ah sjit ja dat moest hierboven zeker :/

      • + 3
      • 28 dec 2025 - 16:07
    • Larry Perkins

      Posts: 62.321

      Met liefde gedaan...

      That Night in Abu Dhabi - Formula 1 Short film
      (14,26 minuten)
      https://youtu.be/Z3zUcAwOs1A

      Amazing Haas Garage Reaction Abu Dhabi Last Lap Battle Max-Lewis F1
      (1,14 minuten)
      https://youtu.be/v9X-XPJipFs

      Christian Horner's reaction to the new world champion Max Verstappen HD
      (2,23 minuten)
      https://youtu.be/UETFGbhdy40

      Behind The Charge as Max Verstappen WINS 2021 F1 Championship
      (28,06 minuten)
      https://youtu.be/0Ml_lqhkysM

      Max Verstappen Crying After Watching The Abu Dhabi GP (English Subtitles)
      (2,41 minuten)
      https://youtu.be/OvW8-a3cQv0

      Max Verstappen Whatever it Takes 2020 1080p
      (1 uur en 40 minuten)
      https://youtu.be/eaTpY420R_0

      Epic Fan Reactions to Max Verstappens first World Championship in Abu Dhabi
      (25,37 minuten)
      https://youtu.be/V6Cfal0-rds

      • + 3
      • 28 dec 2025 - 16:11
    • Canson Po

      Posts: 2.935

      Prachtig Larry das nu nog eens opvoedkundig materiaal :p

      • + 2
      • 28 dec 2025 - 16:26
  • Elektropunkz

    Posts: 918

    Maar hij is ook de enige Ferrari coureur die een race gewonnen heeft dit jaar

    • + 1
    • 28 dec 2025 - 13:38
    • NicoS

      Posts: 19.971

      Max heeft ook gewonnen voor Ferrari, sterker, Max heeft meer podiums gehaald voor Ferrari…..;)

      • + 3
      • 28 dec 2025 - 16:22
    • da_bartman

      Posts: 6.351

      Dat was een sprint, de FIA zelf wil niet dat we het een race noemen. Geen race, geen podium, geen champagne, geen beker, geen bloemen, geen vuurwerk.

      • + 1
      • 28 dec 2025 - 16:44
    • Elektropunkz

      Posts: 918

      Beetje aparte reactie Nico

      En race / sprint … hij is de enige Ferrari coureur die iets gewonnen heeft dit jaar

      • + 0
      • 28 dec 2025 - 16:54
    • NicoS

      Posts: 19.971

      Hoezo apart? Het was geen overwinning in de F1, maar wel voor Ferrari….
      Neem aan dat je weet dat Max de vier uurs race op de ring heeft gewonnen in een Ferrari?

      • + 1
      • 28 dec 2025 - 20:14
    • elflitso

      Posts: 1.704

      @Nico, nee dat schrijf je verkeerd. Max heeft als enige in 2025 een 1ste plaats podium bereikt met een Ferrari. Charles Leclerc heeft er 7 gehaald in de F1 in 2025 maar nooit een overwinning.

      • + 0
      • 28 dec 2025 - 21:50
    • NicoS

      Posts: 19.971

      Gaat over Lewis @elflitso, dus het vergelijk ging tussen Lewis en Max…..
      Maar vergeet het verder maar, het was een geintje, meer niet….

      • + 0
      • 28 dec 2025 - 22:26
  • snailer

    Posts: 31.261

    Dit heet voor mij inpeperen wat Mercedes doet. Een volwassen vent, terecht meervoudig kampioen en de beste van zijn Mercedes periode.

    En dan zo iemand pamperen alsof het een baby is.
    Zie het allemaal voor me. Not....

    • + 3
    • 28 dec 2025 - 13:54

