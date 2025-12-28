Lewis Hamilton heeft een opvallend teleurstellend seizoen in de Formule 1 achter de rug. De zevenvoudig wereldkampioen stapte over naar Ferrari, maar daar wist hij geen potten te breken. Bij zijn oude werkgever Mercedes leven ze met hem mee, en proberen ze hem een hart onder de riem te steken.

Hamilton maakte begin dit jaar de veelbesproken overstap van Mercedes naar Ferrari. Na elf jaar in dienst te zijn geweest van de Duitse renstal, besloot Hamilton dat het team werd voor iets anders. Hij wilde zijn jeugddroom najagen, en droomde van een achtste wereldtitel in dienst van de Scuderia. Die droom werd echter een nachtmerrie, en Hamilton beleefde misschien wel het slechtste seizoen uit zijn Formule 1-loopbaan.

De Brit wist alleen de sprintrace in China te winnen, maar wist verder het podium niet te bereiken. Daarnaast werd hij naar huis gereden door zijn teamgenoot Charles Leclerc, en viel hij in de laatste drie kwalificaties van het seizoen elke keer in Q1 af. Het was een belabberd slot van een eveneens belabberd seizoen.

Liefde bestaat nog

Bij zijn oude vrienden van Mercedes hebben ze vooral veel medelijden met de zevenvoudig wereldkampioen. Hoofd communicatie Bradley Lord probeert hem een hart onder de riem te steken bij CHAMP1: "We voelen echt met hem mee, omdat we weten hoeveel bloed, zweet en tranen Lewis in zijn werk steekt, hoe toegewijd hij is en hoeveel hij traint. Soms hebben coureurs hun pieken en dalen, momenten waarop het gewoonweg niet wil lukken. Dat lijkt hem soms hard te raken."

Hoe helpt Mercedes hun concurrent?

Mercedes kan Hamilton niet meer helpen op de baan, maar daarbuiten blijft hun steun bestaan. Lord legt uit op welke manier ze de coureur van hun concurrent 'helpen': "We proberen hem te steunen op onze eigen manier. Teambaas Toto Wolff reist vaak met hem na de raceweekenden. Ze praten er regelmatig over met elkaar, en ja, we proberen hem dan ook een beetje op te peppen."