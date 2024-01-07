Alfa Romeo
Alfa Romeo
Alfa Romeo Racing is een Formule 1-team dat eigenlijk al voor de start van het eerste officiële wereldkampioenschap Formule 1 werd opgericht. Als onderdeel van Alfa Corse en Scuderia Ferrari reed het merk in de jaren '20, '30 en '40 al Grands Prix. Alfa Romeo heeft een rijke historie in de autosport en nam in 2019 het team van Sauber over.
Alfa Romeo Sauber F1 team
Sauber Formule 1, het team dat in 1993 haar debuut maakte, is opgericht door Peter Sauber. Sauber scoorde tijdens zijn allereerste Grand Prix, Kyalami 1993, een vijfde plaats met JJ Lehto. Het team van Sauber behaalde in haar Formule 1-geschiedenis geen overwinningen. De overwinning van Robert Kubica in de BMW kwam wel voort uit de basis die Sauber had achtergelaten. Na het vertrek uit de Formule 1 van BMW kocht Sauber de restanten van het team om. De tweede plaats van Sergio Perez tijdens de Grand Prix van Maleisië in 2013 en de Grand Prix van Italië in 2013 zijn de beste resultaten voor de renstal. De vierde plaats in het constructeurskampioenschap van 2001 de hoogste finish in dat kampioenschap.
Voor Alfa Romeo is het de derde keer dat het team actief is in de Formule 1. Men haalde de wereldtitel met de legendarische Alfa Romeo 159 in 1950 met Giuseppe Farina. In 1951 werd met kampioen met Juan Manuel Fangio. In de beginjaren van de Formule 1 was er geen constructeurskampioenschap. In 1979 maakte het team met Autodetta haar rentree in de hoogste klasse van de autosport. Het team reed zeven seizoenen in de Formule 1 en behaalde regelmatig punten. Toch besloot Alfa Romeo om eind 1985 te stoppen met de Formule 1 en zich te richten op een IndyCar-project.
Alfa Romeo F1 officieel partner van Sauber
In 2018 maakte Alfa Romeo bekend officieel partner te worden van Sauber. Met Charles Leclerc scoorde het Sauber Alfa Romeo-team een groot aantal punten. Leclerc was met Sauber aan het einde van het seizoen 2018 de beste auto buiten de traditionele top 3.
Alfa Romeo Racing
Het Italiaans Zwitserse team staat onder leiding van Frédéric Vasseur, hij wordt ondersteund door Axel Kruse (Operations Director). Toen Alfa Romeo in 2018 officieel partner werd van Sauber kreeg het team de naam Alfa Romeo Sauber F1. Deze naam bleef echter niet lang plakken en vanaf 2019 ging het team van Sauber verder onder de naam Alfa Romeo Racing. Sinds 2020 is de titelsponsor van het team Orlen.
- Team naam Alfa Romeo
- Basis Hinwil, Italië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 24 jun 1910
- Podiums 0
- Wereldkampioen -
- Pole posities 0
- Snelste race rondes -
- 15.308 reacties op Alfa Romeo
- 12 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Alfa Romeo
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Formula One World Championship Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo F1 Team C43. 26.11.2023. Formula 1 World Championship, Rd 23, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Race Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Abu Dhabi
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Formula One World Championship Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo F1 Team C43 makes a pit stop. 26.11.2023. Formula 1 World Championship, Rd 23, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Race Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Abu Dhabi
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Formula One World Championship Logan Sargeant (USA) Williams Racing FW45 and Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo F1 Team C43 at the start of the race. 26.11.2023. Formula 1 World Championship, Rd 23, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Race Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Abu Dhabi
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Formula One World Championship Josef Leberer (AUT) Alfa Romeo F1 Team Physio at a team photograph. 25.11.2023. Formula 1 World Championship, Rd 23, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Qualifying Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November
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Formula One World Championship (L to R): Ruth Buscombe (GBR) Alfa Romeo F1 Team Head of Race Strategy; James Key (GBR) Alfa Romeo F1 Team Technical Director with Andreas Seidl (GER) Sauber Group Chief Executive Officer and Alessandro Alunni Bravi (ITA) Alfa Romeo F1 Team Managing Director and Team Representative at a team photograph. 25.11.2023. Formula 1 World Championship, Rd 23, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Qualifying Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November
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Formula One World Championship Alfa Romeo F1 Team photograph. 25.11.2023. Formula 1 World Championship, Rd 23, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Qualifying Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November
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Formula One World Championship (L to R): Theo Pourchaire (FRA) Alfa Romeo F1 Team Reserve Driver; Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo F1 Team; Josef Leberer (AUT) Alfa Romeo F1 Team Physio; and Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo F1 Team, at a team photograph. 25.11.2023. Formula 1 World Championship, Rd 23, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Qualifying Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November
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Formula One World Championship Theo Pourchaire (FRA) Alfa Romeo F1 Team Reserve Driver at a team photograph. 25.11.2023. Formula 1 World Championship, Rd 23, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Qualifying Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November
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Formula One World Championship Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo F1 Team C43. 25.11.2023. Formula 1 World Championship, Rd 23, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Qualifying Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November
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Formula One World Championship Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo F1 Team. 25.11.2023. Formula 1 World Championship, Rd 23, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Qualifying Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November
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Steiner ontkent geruchten over Alfa Romeo-deal Haas
Alfa Romeo vertrekt na dit seizoen als titelsponsor bij het team van Sauber. Het nieuws was al eventjes bekend, maar vorige week werd duidelijk dat het merk de Formule 1 wa...02 jun 2023 15:39
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'Alfa Romeo wordt per 2024 hoofdsponsor van Haas'
Alfa Romeo stopt eind dit jaar als de hoofdsponsor van het team van Sauber. De Zwitserse formatie wordt vanaf 2026 het fabrieksteam van Audi en zal dan dus met een andere autobo...28 mei 2023 13:39
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Bottas kiest voor speciale game-helm in Monaco
Veel coureurs rijden dit weekend in Monaco met een speciaal helmdesign. De Grand Prix is voor veel coureurs speciaal en daarom zijn de designs ook stuk voor stuk zeer uniek. Ook...28 mei 2023 13:28
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Bottas neemt deel aan gravelrace in plaats van GP Emilia-Romagna
Aangezien de Grand Prix van Emilia-Romagna dit weekend is afgelast, moeten de coureurs iets anders vinden om hun tijd door te brengen. Meerdere coureurs kropen achter het stuur ...21 mei 2023 12:37
07 jan 2024 09:02
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09:02F1
28 dec 2023 14:47
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14:47F1
27 dec 2023 08:48
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08:48F1
26 dec 2023 12:27
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12:27F1
23 dec 2023 13:42
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13:42F1
-
12:41F1
20 dec 2023 16:09
-
16:09F1
12 dec 2023 10:47
-
10:47F1
05 dec 2023 15:36
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15:36F1
-
08:48F1
01 dec 2023 15:24
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15:24F1
-
10:09F1
25 nov 2023 14:22
-
14:22F1
21 nov 2023 15:24
-
15:24F1
20 nov 2023 14:47
-
14:47F1
16 nov 2023 10:46
-
10:46F1
14 nov 2023 10:47
-
10:47F1
10 nov 2023 15:22
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15:22F1
04 nov 2023 18:09
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18:09F1
30 okt 2023 10:46
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10:46F1
29 okt 2023 19:22
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19:22F1
28 okt 2023 18:09
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18:09F1
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13:26F1
26 okt 2023 13:26
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13:26F1
25 okt 2023 15:22
-
15:22F1
20 okt 2023 19:22
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19:22F1
-
18:47F1
06 okt 2023 15:22
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15:22F1
02 okt 2023 10:46
-
10:46F1
23 sep 2023 07:33
-
07:33F1
17 sep 2023 11:18
-
11:18F1
-
10:47F1
14 sep 2023 15:36
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15:36F1
-
11:11F1
-
10:46F1
13 sep 2023 10:09
-
10:09F1
02 sep 2023 14:08
-
14:08F1
01 sep 2023 15:09
-
15:09F1
31 aug 2023 07:36
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07:36F1
26 aug 2023 10:46
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10:46F1
25 aug 2023 11:54
-
11:54F1
-
10:18F1
23 aug 2023 16:06
-
16:06F1
22 aug 2023 10:46
-
10:46F1
04 aug 2023 16:48
-
16:48F1
27 jul 2023 17:04
-
17:04F1
25 jul 2023 16:57
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16:57F1
-
15:01F1
-
10:09F1
23 jul 2023 12:22
-
12:22F1
22 jul 2023 19:26
-
19:26F1
08 jul 2023 20:02
-
20:02F1
-
12:06F1
06 jul 2023 15:47
-
15:47F1
05 jul 2023 10:44
-
10:44F1
04 jul 2023 12:39
-
12:39F1
28 jun 2023 15:12
-
15:12F1
25 jun 2023 12:08
-
12:08F1
24 jun 2023 14:02
-
14:02F1
23 jun 2023 14:33
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14:33F1
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08:48F1
16 jun 2023 21:53
-
21:53F1
08 jun 2023 15:47
-
15:47F1
07 jun 2023 09:29
-
09:29F1
05 jun 2023 15:39
-
15:39F1
-
10:09F1
02 jun 2023 15:39
-
15:39F1
28 mei 2023 13:39
-
13:39F1
-
13:28F1
21 mei 2023 12:37
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12:37F1
Historie Alfa Romeo
-
Coureur#
-
Alfa Romeo Racing
-
2023
24
-
77
-
2022
24
-
77
-
2021
24
-
77
-
99
-
7
-
2020
99
-
7
-
2019
99
-
7
-
DatumGrand PrixQR
-
24 - 26 nov1817
-
17 - 19 nov715
-
3 - 5 nov1816
-
27 - 29 okt914
-
20 - 22 okt1212
-
6 - 8 okt98
-
22 - 24 sep1613
-
15 - 17 sep1612
-
1 - 3 sep1410
-
25 - 27 aug1515
-
28 - 30 jul1312
-
21 - 23 jul512
-
7 - 9 jul1712
-
30 - 2 jul1412
-
16 - 18 jun1410
-
2 - 4 jun139
-
26 - 28 mei1511
-
5 - 7 mei1013
-
28 - 30 apr18
-
31 - 2 apr179
-
17 - 19 maa1113
-
3 - 5 maa128
-
18 - 20 nov1512
-
11 - 13 nov139
-
28 - 30 okt610
-
21 - 23 okt713
-
7 - 9 okt15
-
30 - 2 okt1411
-
9 - 11 sep910
-
2 - 4 sep16
-
26 - 28 aug1314
-
29 - 31 jul815
-
22 - 24 jul1115
-
8 - 10 jul1011
-
1 - 3 jul17
-
17 - 19 jun107
-
10 - 12 jun11
-
27 - 29 mei129
-
20 - 22 mei76
-
6 - 8 mei7
-
22 - 24 apr75
-
8 - 10 apr128
-
25 - 27 maa811
-
18 - 20 maa66
-
10 - 12 dec1417
-
3 - 5 dec109
-
19 - 21 nov1614
-
12 - 14 nov1312
-
5 - 7 nov108
-
22 - 24 okt1211
-
8 - 10 okt1611
-
24 - 26 sep138
-
10 - 12 sep713
-
3 - 5 sep714
-
27 - 29 aug1413
-
30 - 1 aug10
-
16 - 18 jul1313
-
2 - 4 jul1514
-
25 - 27 jun1511
-
18 - 20 jun1315
-
4 - 6 jun1410
-
20 - 23 mei10
-
7 - 9 mei12
-
30 - 2 mei12
-
16 - 18 apr13
-
26 - 28 maa1211
-
11 - 13 dec1412
-
4 - 6 dec13
-
27 - 29 nov15
-
13 - 15 nov815
-
31 - 1 nov9
-
23 - 25 okt11
-
9 - 11 okt10
-
25 - 27 sep11
-
11 - 13 sep139
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4 - 6 sep12
-
28 - 30 aug1612
-
14 - 16 aug14
-
7 - 9 aug1915
-
31 - 2 aug1514
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17 - 19 jul1916
-
10 - 12 jul1611
-
3 - 5 jul189
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29 - 1 dec1613
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15 - 17 nov84
-
1 - 3 nov1611
-
25 - 27 okt1414
-
11 - 13 okt1112
-
27 - 29 sep1213
-
20 - 22 sep1010
-
6 - 8 sep109
-
30 - 1 sep616
-
2 - 4 aug107
-
26 - 28 jul512
-
12 - 14 jul8
-
28 - 30 jun69
-
21 - 23 jun107
-
7 - 9 jun1213
-
23 - 26 mei1417
-
10 - 12 mei1414
-
26 - 28 apr1710
-
12 - 14 apr139
-
29 - 31 maa87
-
15 - 17 maa8