Alfa Romeo Racing is een Formule 1-team dat eigenlijk al voor de start van het eerste officiële wereldkampioenschap Formule 1 werd opgericht. Als onderdeel van Alfa Corse en Scuderia Ferrari reed het merk in de jaren '20, '30 en '40 al Grands Prix. Alfa Romeo heeft een rijke historie in de autosport en nam in 2019 het team van Sauber over.

Alfa Romeo Sauber F1 team

Sauber Formule 1, het team wat in 1993 haar debuut maakte, is opgericht door Peter Sauber. Sauber scoorde tijdens zijn allereerste Grand Prix, Kyalami 1993, een vijfde plaats met JJ Lehto. Het team van Sauber behaalde in haar Formule 1-geschiedenis geen overwinningen. De overwinning van Robert Kubica in de BMW kwam wel voort uit de basis die Sauber had achtergelaten. Na het vertrek uit de Formule 1 van BMW kocht Sauber de restanten van het team om. De tweede plaats van Sergio Perez tijdens de Grand Prix van Maleisië in 2013 en de Grand Prix van Italië in 2013 zijn de beste resultaten voor de renstal. De vierde plaats in het constructeurskampioenschap van 2001 de hoogste finish in dat kampioenschap.

Voor Alfa Romeo is het de derde keer dat men actief is in de Formule 1. Men haalde de wereldtitel met de legendarische Alfa Romeo 159 in 1950 met Giuseppe Farina. In 1951 werd met kampioen met Juan Manuel Fangio. In de beginjaren van de Formule 1 was er geen constructeurskampioenschap. In 1979 maakte het team met Autodetta haar rentree in de hoogste klasse van de autosport. Het team reed zeven seizoennen in de Formule 1 en behaalde regelmatig punten. Toch besloot Alfa Romeo om eind 1985 te stoppen met de Formule 1 en zich te richten op een IndyCar-project.

Alfa Romeo officieel partner van Sauber

In 2018 maakte Alfa Romeo bekend officieel partner te worden van Sauber. Met Charles Leclerc scoorde het Sauber Alfa Romeo-team een groot aantal punten. Leclerc was met Sauber aan het einde van het seizoen 2018 de beste auto buiten de traditionele top 3.

Het Italiaans Zwitserse team staat onder leiding van Frédéric Vasseur, hij wordt ondersteund door Axel Kruse (Operations Director). In 2019 staat het team met Kimi Raikkonen (7) en Antionio Giovinazzi (99) aan de start staan. Tatiana Calderon, Marcus Ericsson en Juan Manuel Correa zijn test en ontwikkelingscoureurs. Het team zal nog steeds vanuit het Zwitsere Hinwil haar operaties doen.