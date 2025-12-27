user icon
Alonso steelt de show in Monaco met extreem dure en zeldzame Mercedes

Aston Martin-coureur Fernando Alonso heeft de show gestolen in zijn woonplaats Monaco met een opvallend ritje. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen werd gespot achter het stuur van een extreem exclusieve supercar van Mercedes. Het gaat om een Mercedes-Benz CLK GTR, waar een prijskaartje van ruim tien miljoen euro aanhangt.

Veel Formule 1-coureurs rijden in hun vrije tijd rond in nogal opvallende, en snelle auto's. Zo is het van Max Verstappen bekend dat hij een exclusieve Aston Martin Valkyrie in de garage heeft staan, reed Lewis Hamilton jarenlang rond in een op maat gemaakte Pagani Zonda en verschijnt er elk weekend wel een foto van Lando Norris online in een exclusieve straatauto.

Alonso steelt de show

Alonso laat al zijn Formule 1-collega's nu ver achter zich, hij is namelijk gespot achter het stuur van een exclusieve Mercedes-Benz CLK GTR Straßenversion. Op beelden van autospotters is te zien hoe hij samen met zijn vriendin in een grijs exemplaar zit, terwijl hij tussen de kerstversiering in Monaco doorrijdt. De wagen staat op Monegaskisch kenteken (1414, een verwijzing naar Alonso's startnummer) en zorgt voor openvallende monden bij omstanders en autokenners.

Van deze Straßenversion zijn er namelijk slechts 28 exemplaren gebouwd. De wagen werd op de markt gebracht, zodat Mercedes in de jaren '90 kon voldoen aan de regels van het FIA GT1-kampioenschap. Aangezien ze hiermee aantoonden dat het om een 'gewone' straatauto ging, konden ze hem inzetten in dit populaire kampioenschap.

Hoe exclusief is deze auto?

In totaal werden er 28 exemplaren van de CLK GTR gebouwd. Het ging om twee prototypes, twintig coupés en zes roadsters. De Mercedessen gelden als één van de meest exclusieve, en duurste hypercars die er te vinden zijn in de wereld. De Sultan van Brunei was jarenlang de eigenaar van het enige exemplaar met het stuur aan de rechterkant, maar deze werd later overgekocht door voormalig Force India-eigenaar Vijay Mallya. Of de controversiële Indiër de wagen nog steeds in zijn bezit heeft, is niet bekend.

Hoog prijskaartje

Het is ook niet bekend welk exemplaar Alonso heeft aangeschaft, en hoeveel hij heeft betaald voor de Mercedes. Het zal waarschijnlijk niet gaan om een klein bedrag, aangezien de waarde van de auto wordt geschat tussen de 9 en 13 miljoen euro.

Voor dat geld had Alonso toch ook wat mooiers kunnen krijgen lijkt me. Wat n lelijke bak!! Uitgeklopt DTM-model uit 1994.

    Voor dat geld had Alonso toch ook wat mooiers kunnen krijgen lijkt me. Wat n lelijke bak!! Uitgeklopt DTM-model uit 1994.

    Ieder zijn hobby zullen we maar zeggen, beetje geld beleggen, die auto blijft wel geld waard, ik zou er persoonlijk mooie villa voor kopen en verhuren.

    Jezus Christus wat een lelijk gedrocht

      Die moet niet zeuren, hij kwam zelf niet verder dan een ezeltje, en die had ie ook nog geleased van Jozef, de timmerman...

    Niet eens een cabrio dan hoor je er ook niet echt bij. ( ad(.)nl/auto/fbi-pakt-13-miljoen-dollar-kostende-sportwagen-af-van-ex-olympier-die-nu-gezochte-topcrimineel-is~a81c5194/

      Mooie Cabrio is het, die is hij kwijt, daar zal hij ook niet echt om treuren, en komt wel een dag dat hij die Cabrio weer even kan zien in de VS.

    Prachtige auto. Goede keuze van de heer Alonso!

    En multifunctioneel ook, want ze kunnen ook vliegen

      Ja, mijn post met een video hangt weer eeuwig in het filter.
      De liefhebbers kunnen zelf even zoeken op "mercedes clk gtr webber le mans"

    als ik Alonso was zou ik er niet te hard mee rijden, daar kan Mark Webber het nodige over vertellen:
    www.youtube.com/watch?v=TufHJ3vTr1o

      Peter Dumbrecck ook

    Niet vooruit te branden die Ouw-knakenbak!

