DTMNieuws
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DTM: Vermeulen scoort op Nürburgring eerste top-tien-klassering
Vanaf P13 startte Thierry Vermeulen in de DTM en kwam als tiende over de streep in de eerste race op de Nürburgring. De zoon van Max Verstappens manager, Raymond Vermeulen,...05 aug 2023 17:17
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DTM: Vermeulen in actie op Nürburgring: ''Ik heb zin om weer in de auto te stappen''
Thierry Vermeulen, racet zaterdag -en zondagmiddag in de DTM op de Nürburgring. De door Verstappen.com gesteunde debutant heeft veel zin in de vierde ronde van het kampioen...05 aug 2023 11:23
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DTM: DTM keert in 2023 terug naar het circuit van Zandvoort
Sinds vorig jaar rijdt de Formule 1 weer op het circuit van Zandvoort in Nederland. De teruggekeerde Nederlandse Grand Prix is een groot succes en het circuit in Noord-Holland s...14 dec 2022 10:49
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DTM: Race 2 (zondag): Nico Müller wint tweede race in Portimao
Het was Nico Müller die in de tweede DTM-race van het seizoen 2022 de dienst bepaalde. De Zwitser heeft zondag in Portimão de elfde racezege uit zijn DTM-carri&egrav...01 mei 2022 18:15
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DTM: Race 1 (zaterdag): Lucas Auer wint eerste race, Bortolotti ongelukkig
RACE 1: ZATERDAG Lucas Auer is de eerste racewinnaar van het DTM-seizoen 2022. In de Algarve op het circuit van Portimão won de Oostenrijker met Mercedes-...01 mei 2022 17:40
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DTM: Rallylegende Loeb werkt geheime DTM-test af
Rallylegende Sébastien Loeb heeft wel vaker een uitstapje gemaakt naar het asfalt. De Fransman was namelijk niet alleen succesvol in het wereldkampioenschap rally maar oo...30 maa 2022 13:17
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DTM: Zoon van Ralf Schumacher gaat in DTM rijden
Ook in de DTM zal aankomend seizoen een Schumacher rondrijden. Vandaag werd namelijk bekend dat de zoon van Ralf Schumacher de overstap maakt naar het aansprekende Duitse sportc...22 feb 2022 14:31
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DTM: MotoGP-legende Rossi kon overstap maken naar de DTM
MotoGP-legende Valentino Rossi nam vorig jaar afscheid van zijn sport en heeft zijn pijlen nu gericht op een autosport-carrière. De Italiaan heeft al geruime tijd interes...27 jan 2022 08:48
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DTM: Abt Sportsline verleidt Rene Rast tot comeback in DTM
Rene Rast is komend seizoen weer in de DTM actief. De 35-jarige Duitser kroonde zich in 2017, 2019 en 2020 tot kampioen in de (toen nog) toerwagenklasse. Vorig jaar veranderde d...11 jan 2022 17:50
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DTM: DTM keert in 2022 niet terug naar Assen
Slecht nieuws voor de Nederlandse autosportliefhebber: de DTM zal in 2022 niet meer racen op het TT circuit in Assen. Het prestigieuze toerwagenkampioenschap was de afgelopen dr...23 dec 2021 14:36
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DTM: Berger furieus op Mercedes en Van der Linde: ''Hebben DTM beschadigd''
DTM-baas en voormalig F1-coureur Gerhard Berger is ontzettend boos op de zeer dubieuze acties van Mercedes en Kelvin van der Linde bij de slotrace op de Norisring van vorig...17 okt 2021 11:29
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DTM: Götz wint verrassend kampioenschap dankzij teamwork van Mercedes
Maximilian Götz heeft de DTM-titel op het laatste moment in de wacht gesleept met een overwinning op de Norisring. De Duitser had hiervoor wel de hulp nodig van Merce...10 okt 2021 14:38
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DTM: Götz houdt hoop op titel met zege op Norisring
De eennalaatste race van het DTM-seizoen is gewonnen door Maximilian Götz. Op het 2.17 kilometerlange circuit van de Norisring bleef de Mercedes-coureur voor Arju...09 okt 2021 14:46
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DTM: Auer wint tweede race in Assen, Lawson verstevigd leiding kampioenschap
Onder toeziend oog van tienduizenden enthousiaste toeschouwers reed Lucas Auer als eerste over de meet op het circuit van Assen. Na een zinderende strijd met Liam Lawson pakte d...19 sep 2021 19:48
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DTM: Wittmann wint eerste wedstrijd op Assen, Lawson neemt leiding over in stand
Marco Wittmann behaalt zijn tweede overwinning van het seizoen op het Nederlandse circuit van Assen, ondanks een tijdstraf van vijf seconden voor contact met Lawson. Gastrijder ...19 sep 2021 08:50
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DTM: Liam Lawson slaat dubbelslag op Red Bull Ring
Liam Lawson is de eerste coureur die beide races in één raceweekend in de DTM 2021 wint. De Red Bull-junior, die ook uitkomt in de Formule 2, heeft dankzij deze tw...05 sep 2021 20:15
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DTM: Red Bull-coureur Albon zegeviert op de Nürburgring voor de eerste keer in DTM
Op een indrukwekkende manier kroonde Alex Albon zichzelf tot de allereerste Thaise racewinnaar in de lange geschiedenis van de DTM, met een overwinning bij de tweede race o...23 aug 2021 08:50
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DTM: Van der Linde pakte derde zege van seizoen op Nurburgring en loopt verder uit in kampioenschap
Kelvin van der Linde pakte zaterdagmiddag op indrukwekkende wijze zijn derde overwinning van het seizoen op de Nurburgring met een hattrick: pole, snelste rondentijd en de winst...22 aug 2021 07:00
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DTM: Wittman zorgt voor blije gezichten bij BMW na zege op Zolder
In Zolder in België behaalde tweevoudig kampioen Marco Wittmann vanaf poleposition zijn eerste overwinning van het seizoen tijdens het derde DTM-raceweekend. Met de BMW van...08 aug 2021 19:29
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DTM: Van der Linde loopt verder uit in titelstrijd door zege op Zolder
Kelvin van der Linde heeft in zijn Audi zijn tweede zege van 2021 geboekt op het iconische circuit van Zolder in België. Ondanks extra gewicht op zijn bolide, de zogeheten&...07 aug 2021 14:52
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DTM: Goetz behaalt eerste zege op de Lausitzring
De Duitse Maximilian Goetz heeft in zijn Mercedes voor de allereerste keer gewonnen in de DTM. Begin dit seizoen scoorde de 35-jarige coureur al een derde plaats. Red Bull-junio...25 jul 2021 14:53
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DTM: Philip Ellis wint zijn eerste race op Lausitzring
Philip Ellis heeft zijn allereerste DTM-zege op zak. Op de roval van de Lausitzring won in de München geboren coureur voor Formule 2-coureur Liam Lawson. Sheldon van d...24 jul 2021 14:54
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DTM: Van der Linde viert 25ste verjaardag met zege op Monza
De tweede DTM-race op Monza was een prooi voor Kelvin van der Linden. De Zuid-Afrikaan, gestart vanaf pole, kwam in zijn Audi als eerste over de meet met iets meer dan drie ...20 jun 2021 14:50
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DTM: Lawson verslaat Mercedes en wint eerste wedstrijd in nieuwe format, Albon P4 na sterke inhaalrace
Het nieuwe DTM-seizoen begon in Monza aan een nieuw tijdperk. In het vernieuwde GT3-format pakte Red Bull-junior en F2-coureur Liam Lawson de historische overwinning in een Ferr...19 jun 2021 21:16
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DTM: Sheldon van der Linde verzekerd van zitje bij ROWE Racing
Sheldon van der Linde racet komend seizoen weer in de DTM. De 21-jarige Zuid-Afrikaan is opgepikt door ROWE Racing. Sheldon van der Linde komt in 2021 zijn oudere broer Kelvin v...17 maa 2021 14:04
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DTM: Rockenfeller en Van der Linde namens Abt in DTM dit jaar
Abt Sportsline is ook komend seizoen weer van de partij in de DTM. De Duitse renstal is een bekende naam in de toerwagenklasse, die voor 2021 op GT3-reglementen is overstapt. Ab...05 maa 2021 16:27
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DTM: Haupt Racing Team meldt zich met twee auto's aan voor DTM
De DTM kan weer een nieuwe deelnemer toevoegen aan de startlijst voor 2021. Haupt Racing Team heeft zich met twee auto's ingeschreven voor het komende seizoen in de klasse. ...03 maa 2021 14:51
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DTM: ROWE Racing stort zich met BMW in DTM nieuwe stijl
De DTM heeft weer een inschrijving mogen verwelkomen. ROWE Racing verschijnt komend seizoen met een BMW M6 GT3 aan de start. De line-up van de renstal voor 2021 wordt in een lat...02 maa 2021 07:35
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DTM: Walkenhorst Motorsport schrijft BMW M6 GT3 in voor 2021
Walkenhorst Motorsport heeft zich voor komend seizoen verbonden aan de DTM nieuwe stijl. De renstal zal gebruikmaken van de BMW M6 GT3. Hoeveel auto's het team aan de start ...18 feb 2021 14:47
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DTM: Mercedes steunt klantenteams voor terugkeer in de DTM
Het merk Mercedes keert komend seizoen definitief terug in de DTM. Niet in de vorm van een fabrieksteam, maar de Duitse autofabrikant stelt wel auto's, coureurs en mogelijk ...05 feb 2021 07:33
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DTM: TT-circuit Assen in september gastheer voor DTM-race
Het TT-circuit van Assen is een van de acht racelocaties voor het komende DTM-seizoen. De serie heeft de racekalender voor 2021 bekendgemaakt en in september zullen de GT3-bolid...18 jan 2021 09:49
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DTM: De toekomst: GT-klasse voor privateers, in 2023 DTM Eletric
Met de seizoensfinale in Hockenheim heeft het Deutsche Tourenwagen-Masters in haar huidige vorm afscheid genomen van het autosporttoneel. René Rast gaat als laa...10 nov 2020 11:00
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DTM: Video: Sophia Flörsch test elektrische DTM-bolide met 1200PK
Sophia Flörsch mocht als een van de eerste een rondje maken in de nieuwe elektrische DTM-bolide. Het DTM krijgt een soort van Formule E verhaal. De coureur testte de bolide...10 nov 2020 08:30
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DTM: De beste foto's van het 9e DTM-weekend van het 2020-seizoen
Onze verslaggever Martijn Arnoldus schrijft elk DTM-weekend de raceverslagen van de races. Hieronder kan je de beste foto's vinden van dit DTM-weekend met veel gebeurte...08 nov 2020 16:15
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DTM: Rast wint DTM-titel in stijl na dominante zege in slotrace, Frijns wordt vijfde
Rene Rast heeft vandaag op indrukwekkende wijze zijn derde DTM-titel weten te veroveren door de zege te pakken in de slotrace van het seizoen. Zijn grote rivaal, Nico Mulle...08 nov 2020 15:00
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DTM: Titelkandidaat Rast pakte pole voor slotrace, concurrent Muller start vierde
De strijd voor het DTM-kampioenschap nadert haar climax. Rene Rast en Nico Muller gaan vanmiddag samen uitvechten wie zich als kampioen mag kronen. De Duitse Rast staat er ...08 nov 2020 11:25
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DTM: Nico Muller brengt kampioenschap richting climax na epische strijd
De strijd om het DTM-kampioenschap gaat richting een zinderende ontknoping. De nummer twee in de stand, Nico Muller, pakte een sensationele zege op Hockenheim na een episch geve...07 nov 2020 14:50
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DTM: René Rast op poleposition in Hockenheim, Frijns op plaats acht
De titelstrijd komt tot een ware apotheose. Réne Rast, leider in de stand, pakte pole posiition en kon zijn directe belager Nico Müller om de titel met een zeer...07 nov 2020 11:15
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DTM: Kalender 2021: Vernieuwde DTM in september naar Assen
Volgend jaar gaat de vernieuwde DTM naar het TT-circuit van Assen. Dit gebeurt voor de derde jaar op rij. In het raceweekend van 17 september kunnen hopelijk de Nederlandse fans...07 nov 2020 10:06
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DTM: Race twee in Zolder: Frijns valt uit, Rast wint dominant
De titelaspiraties van Robin Frijns kunnen voorlopig in de ijskast. In de tweede DTM-race op zolder viel de Nederlander uit door een crash buiten zijn toedoen. Leider ...18 okt 2020 13:38
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DTM: Race twee in Zolder: Frijns start als derde, Habsburg pakt zijn eerste pole
Voor de autosportliefhebbers is er vandaag zeker nog wat te beleven. Om 13:30 Nederlandse tijd is de tweede race van de DTM in Zolder. Ferdinand Habsburg pakte zijn eerste pole ...18 okt 2020 11:47
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DTM: Robin Frijns wordt tweede in Zolder en heeft nog zicht op titel
Op het circuit van Zolder heeft Robin Frijns in de eerste race een tweede plek bemachtigd in de DTM-series, vlak achter de nieuwe kampioenschapsleider Rene Rast. De Nederlander ...17 okt 2020 15:13
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DTM: Uit de lockdown; DTM test in juni op de Nürburgring
De DTM heeft eindelijk weer eens positief nieuws kunnen brengen, de toerwagenserie pakt voorzichtig de draad weer op. Net als alle andere raceklasses lag de DTM sinds de wereldw...21 mei 2020 08:54
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DTM: Audi bijt van zich af: "Oneerlijk om ons de schuld te geven"
Het gaat niet lekker met en in de DTM. Sinds de aankondiging van Audi dat ze de toerwagenserie na dit jaar verlaten, is de toekomst van de klasse twijfelachtig. Zeker nadat BMW ...14 mei 2020 14:07
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DTM: BMW maakt verwijten richting Audi: "DTM in gevaar"
BMW heeft geen goed woord over voor het besluit van Audi om na dit jaar te stoppen met de DTM. Achter de schermen waren de twee autofabrikanten juist al geruime tijd bezig om ee...11 mei 2020 12:51
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DTM: BMW ook op weg richting de uitgang van de DTM?
De Duitse toerwagenserie DTM staat op instorten sinds de aankondiging van Audi om na dit jaar te stoppen met het DTM-project. Daardoor blijft alleen BMW als automerk in de DTM o...05 mei 2020 15:59
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DTM: Robin Frijns betreurt naderend vertrek van Audi
Het nieuws dat Audi de DTM na dit jaar verlaat kwam ook voor coureur Robin Frijns aardig uit de lucht vallen. De Nederlander kreeg net als de rest van de wereld gisteren te hore...28 apr 2020 11:07
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DTM: Audi neemt na dit jaar afscheid van de DTM
Audi heeft bekendgemaakt de DTM te zullen verlaten. De Duitse autofabrikant keert de toerwagenserie na 2020 de rug toe. Het vertrek van Audi komt niet helemaal uit de lucht vall...28 apr 2020 08:39
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DTM: Gerhard Berger sluit DTM-races zonder publiek uit
De DTM gaat niet beginnen aan het houden van wedstrijden achter gesloten deuren. Daar is DTM-baas Gerhard Berger stellig in. De Oostenrijkse oud Formule 1-coureur reageerde tege...08 apr 2020 12:10
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DTM: ART Grand Prix kiest Kubica als coureur voor rentree in DTM
Het hing al in de lucht en nu is het ook officieel: Robert Kubica racet in 2020 in de DTM. De Pool gaat een avontuur aan met ART Grand Prix, dat komend seizoen haar rentree maak...13 feb 2020 11:28
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DTM: Audi gunt Robin Frijns derde seizoen in DTM bij Team Abt Sportsline
Robin Frijns gaat een druk 2020 tegemoet. Naast zijn werkzaamheden in de Formule E zal de Limburger voor het derde seizoen op rij uitkomen in de DTM. Wederom is Audi zijn werkge...31 jan 2020 13:40
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DTM: BMW verplaatst Spengler naar IMSA en maakt ruimte vrij voor Kubica
Na vijftien jaar komt er een einde aan de DTM-carrière van Bruno Spengler. De Canadees blijft fabrikant BMW weliswaar trouw, maar zal vanaf 2020 zijn kunsten vertonen in ...17 dec 2019 14:35
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DTM: Robert Kubica test volgende week voor BMW tijdens rookietest
De kans lijkt steeds groter dat Robert Kubica zijn carrière vervolgt in de DTM. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar zal komende week een DTM-bolide van BMW testen tijdens d...06 dec 2019 10:34
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DTM: Gerhard Berger ziet DTM-race in Monaco wel zitten
Gerhard Berger, directeur van het DTM-kampioenschap, heeft aangegeven aan persbureau DPA dat hij interesse heeft om Monaco toe te voegen aan de DTM-kalender. Sinds enkele jaren...09 jul 2019 09:21
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DTM: Muller zegeviert in tweede race op Misano, Frijns net buiten podium
Nico Muller heeft de tweede race van het DTM op Misano gewonnen. De Audi-coureur behaalde zijn eerste zege sinds 2016 door BMW-coureur Phillip Eng en kampioenschapsleider Ren&ea...09 jun 2019 15:28
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DTM: Wittmann wint vanaf laatste startplaats met hulp safety car, problemen voor Frijns
Marco Wittmann heeft de eerste race van de DTM op Misano gewonnen. Met hulp van een safety car pakte een strategische gok goed uit voor de BMW-coureur, die de race vanaf de laat...08 jun 2019 15:31
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DTM: Audi domineert kwalificatie op Misano, Frijns naar P4
Audi lijkt het DTM-weekend op Misano te gaan domineren. René Rast leidde een trein van vier bolides uit Ingolstadt tijdens de kwalificatie op het Italiaanse circuit. Robi...08 jun 2019 12:22
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DTM: Rast wint tweede race in Zolder, Frijns valt uit
Rene Rast heeft de tweede race van de DTM-ronde op het circuit van Zolder gewonnen. De Audi-coureur bleef in een attractieve wedstrijd de winnaar van de eerste race, Philipp Eng...19 mei 2019 14:49
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DTM: Van der Linde scoort eerste pole in DTM, Frijns vierde
Sheldon van der Linde pakte vanochtend op het circuit van Zolder zijne eerste pole position uit zijn DTM-carrière. Mede door een late rode vlag van R-Motorsport Aston Mar...19 mei 2019 12:38
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DTM: Philipp Eng pakt eerste DTM-zege na vroege pitstop
BMW-coureur Philipp Eng eist vandaag zijn eerste DTM-overwinning op in een wedstrijd die volledig op zijn kop werd gezet door de Safety Car-situatie. De Safety-Car kwam de baan ...18 mei 2019 15:23
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DTM: Wittmann zet BMW op pole position, Frijns vijfde
BMW-coureur Marco Wittmann zal vandaag van pole position van start gaan tijdens de eerste DTM-race in Zolder. Audi-coureur Rene Rast vertrekt van de tweede startplaats, hij was ...18 mei 2019 13:08
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DTM: Wittmann wint seizoensopener op nat Hockenheim, Frijns pakt podiumplaats
Marco Wittmann heeft de eerste DTM-race van het seizoen 2019 gewonnen. De BMW-coureur was op een langzaam opdrogende baan duidelijk sterker dan nummer 2 Mike Rockenfeller. Robin...04 mei 2019 15:07
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DTM: Frijns snelste bij DTM-test Lausitzring
Onze landgenoot Robin Frijns heeft de snelste tijd gereden tijdens de vierdaagse officiële test voor het nieuwe DTM-seizoen op de Lausitzring. Frijns beste ronde van 1:35.1...19 apr 2019 08:30
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DTM: Honda weigerde DTM-avontuur aan te gaan met Red Bull en Aston Martin
Honda heeft de plannen van Red Bull gedwarsboomd om ook in het DTM een samenwerking aan te gaan. De Japanse fabrikant wilde niet als motorleverancier meewerken aan het project v...04 apr 2019 17:04
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DTM: Juncadella en Habsburg voor Aston Martin in het DTM
Het Aston Martin DTM-team, dat gerund gaat worden door R-Motorsport, heeft Daniel Juncadella en Ferdinand Habsburg aangetrokken als coureurs voor 2019. In een eerder stadium wer...19 feb 2019 14:59
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DTM: Paul di Resta voor Aston Martin aan de slag in het DTM
De 32 jarige Schotse voormalig Formule 1-coureur Paul di Resta is de eerste coureur die Aston Martin bekend heeft gemaakt omtrent hun DTM-project. Di Resta gebruikte in het verl...14 feb 2019 13:40
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DTM: Ingrijpende veranderingen aan DTM-schema voor 2019
De DTM heeft besloten om de races op Misano in 2019 weer in de middag te laten plaatsvinden. In 2018 werd de Italiaanse ronde van het kampioenschap nog onder kunstlicht ver...12 jan 2019 10:48
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DTM: Frijns combineert het Formule E-kampioenschap in 2019 met DTM
Afgelopen weekend is voor Robin Frijns het Formule E-seizoen begonnen, maar dat kampioenschap gaat hij in 2019 combineren met een volledig seizoen in de DTM. In de Deutsche...19 dec 2018 10:59
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DTM: Sirotkin test in Jerez voor Audi
Sergey Sirotkin is toegevoegd aan de lijst van rijders die voor Audi gaat testen tijdens de driedaagse DTM 'Young Driver Tests' in Jerez. De voormalig Formule 1-cou...11 dec 2018 10:59
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DTM: Wederom zege voor Rast, maar Paffett pakt de titel
René Rast heeft er alles aan gedaan, maar het is hem niet gelukt om de titel in de DTM te pakken. De Audi-coureur won op Hockenheim zijn zesde race op rij, maar Gary Paff...14 okt 2018 14:37
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09 jun 2019 15:28
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04 apr 2019 17:04
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19 feb 2019 14:59
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14 feb 2019 13:40
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12 jan 2019 10:48
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10:48DTM
19 dec 2018 10:59
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10:59DTM
11 dec 2018 10:59
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10:59DTM
14 okt 2018 14:37
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14:37DTM
Grand Prix van Hongarije
Lokale tijd
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Vrijdag
Zaterdag
Zondag
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Vrije training 1
13:30 - 14:30
Vrije training 3
12:30 - 13:30
-
Vrije training 2
17:00 - 18:00
Kwalificatie
16:00 - 17:00
Snelste ronde
15:00 - 15:00
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-
Grand Prix van Hongarije
Lokale tijd
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Vrijdag
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Vrije training 1
13:30 - 14:30
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Zaterdag
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Vrije training 3
12:30 - 13:30
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Zondag
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Vrijdag
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Vrije training 2
17:00 - 18:00
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Zaterdag
-
Kwalificatie
16:00 - 17:00
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Zondag
-
Snelste ronde
15:00 - 15:00