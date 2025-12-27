user icon
Verstappen over mentale kracht: "Zonder echte vrienden red je het niet"

Het leven van een topsporter is niet zo gemakkelijk als het soms lijkt. Veel trainen, gezond eten en bijna dagelijks bezig zijn met de sport is je leven. Max Verstappen heeft laten weten in een video van Red Bull hoe hij een goede mentaliteit behoudt als F1-coureur. 

De grootste tip die Verstappen heeft is goed zorgen voor je familie. De Nederlander rijdt per jaar 24 Grands Prix in de Formule 1, maar weet altijd zijn familie en vrienden te vinden. 

Wat is de belangrijkste tip van Verstappen?

In de video van Red Bull vertelt Verstappen: "Ik denk dat het heel belangrijk is om goede vrienden en familie te hebben die je ook eerlijk vertellen wat je goed doet en wat fout gaat. Als je alleen omringd bent door jaknikkers, dat is geen hele gezonde levensstijl. Niemand is perfect, we maken allemaal fouten, we kunnen altijd beter, maar het helpt enorm. Zoals het verhaal dat ik vertelde over mijn beste vriend die ook is gaan racen. We brengen de belangrijkste feestdagen nog steeds samen door."

"Voor mij is dat super belangrijk, want het herinnert je eraan dat je sterke, goede vrienden hebt die er ook in moeilijke tijden voor je zijn." Op de vraag of die vriend ook zijn races wel eens bezoekt antwoordt Verstappen: "Ja, soms. Maar hij rijdt zelf ook nog karts en heeft zijn eigen team. Voor hem is het net zo druk als voor mij, misschien nog wel drukker: hij heeft meer dan 30 raceweekenden per jaar, dus het is altijd lastig om naar een race te komen.

Wanneer komen de vrienden van Verstappen?

"Hij probeert ongeveer één of twee keer per jaar te komen, meestal naar een van de laatste races van het seizoen. Het is altijd leuk om hem daar te hebben. Je gaat samen uit eten, lacht veel, en hij begrijpt racen ook. Je kunt er dingen mee bespreken. Als je zulke vrienden hebt waarmee je bent opgegroeid, zoals mijn beste vrienden, met wie ik sinds mijn vierde race, dan heb je een soort onuitgesproken band. Je kunt elkaar een heel jaar niet zien, en dan zie je elkaar weer en alles is gewoon goed. Dat laat zien wat een echte vriend is, en dat is geweldig."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.121

"De Nederlander rijdt per jaar 24 Grands Prix in de Formule 1, maar weet altijd zijn familie en vrienden te vinden."

Als Max thuiskomt flikkertie zijn plunjezak in de hoek en gaat eerst zijn GT3 wagen testen of hij gaat naar boven om te gaan simracen.....dus niks familie, maar wel zijn vrienden ... [Lees verder]

  • 1
  • 27 dec 2025 - 11:25
  • F1jos

    Posts: 4.924

    Voor iemand die alles geeft om de allerbeste te worden, is dat netwerk van oprechtheid en vertrouwen niet slechts leuk, maar noodzakelijk. Het is de basis die hem in staat stelt om op topniveau te presteren en tegelijkertijd zichzelf te blijven.

    • + 0
    • 27 dec 2025 - 10:40
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.120

    "De Nederlander rijdt per jaar 24 Grands Prix in de Formule 1, maar weet altijd zijn familie en vrienden te vinden."

    Als Max thuiskomt flikkertie zijn plunjezak in de hoek en gaat eerst zijn GT3 wagen testen of hij gaat naar boven om te gaan simracen.....dus niks familie, maar wel zijn vrienden die op de sim zitten.
    En daarbij, meestal zit Kelly ergens anders als Max thuiskomt.

    • + 1
    • 27 dec 2025 - 11:25
    • snailer

      Posts: 31.245

      Max speelt met zichzelf.

      • + 0
      • 27 dec 2025 - 12:16

