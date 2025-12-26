Het Formule 1-seizoen van 2025 zit er alweer op. Nu alle 24 Grands Prix verreden zijn en Lando Norris en McLaren de rijders- en constructeurstitel gepakt hebben, is het tijd om terug te blikken. GPToday.net blikt nog één keer terug op de prestaties van alle coureurs met in deel elf: Nico Hülkenberg, eindelijk is de vloek verbroken.

Hülkenberg - een van de meest ervaren mannen op de grid met maar liefst 254 Grands Prix achter zijn naam - belandde dit seizoen bij Sauber. Nadat hij van Haas overkwam in 2025, moest hij met het toekomstige Audi een belangrijke missie gaan vervullen: zijn eerste podium in de F1 behalen, wat in al die voorgaande seizoenen niet gelukt was.

Naam: Nico Hülkenberg (Emmerik, Duitsland - 19 augustus 1987)

Eindklassering: elfde

WK-punten: 51 punten

Beste resultaat: Derde (Grand Prix van Engeland)

Hülkenberg kwam in een moeizame positie terecht bij Sauber. Vanwege het vizier dat op 2026 stond, waarin alle reglementen volledig veranderd zullen worden, moesten de Duitser en teamgenoot Gabriel Bortoleto het doen met een uitontwikkelde auto. Maar beide mannen hebben toch een aantal keren hun stempel kunnen drukken dit seizoen. Ook Hülkenberg kan namelijk tevreden terugkijken op het jaar 2025.

Hülkenberg scoort eindelijk een podium

In de eerste acht races, scoorde Hülkenberg slechts één keer, namelijk in Australië. Daarna kende de Duitser een reeks slechte resultaten. Maar nadien viel ineens alles de kant van de ervaren rot op. Een vijfde plaats in Spanje, een achtste plaats in Canada en een negende plaats in Oostenrijk leverde hem en Sauber goede punten op.

Maar de absolute klapper viel voor Hülkenberg tijdens de Grand Prix van Engeland op Silverstone. Met de juiste strategie en een kleine dosis geluk in de regen, flikte hij het om na 239 Grands Prix zijn eerste podium binnen te slepen. Als derde kwam hij over de streep achter winnaar Lando Norris en nummer twee Oscar Piastri. Hét hoogtepunt voor de 38-jarige in de Formule 1 tot nu toe.

Toch kreeg Hülkenberg ook concurrentie

Maar toch heeft Hülkenberg ook een aantal keren achter zijn schouder moeten kijken. Met het gezelschap van Bortoleto bij het team van Sauber, kreeg hij serieuze concurrentie. De rookie maakte het hem een aantal keren lastig in de kwalificatie, en is over een heel seizoen meerdere keren sneller geweest. Uiteindelijk heeft Hülkenberg, statistisch gezien, aan het langste eind getrokken. De Duitser scoorde maar liefst 51 punten en kan ook nog met een podium op zak vertellen dat hij beduidend de betere rijder is geweest.

Er wacht een interessant jaar voor Hülkenberg in 2026. Het team van Sauber zal dan worden omgedoopt tot Audi, waar de verwachtingen op lange termijn hooggespannen zullen zijn. Wie weet gaat Hülkenberg, notabene in de herfst van zijn F1-carrière, dan nog meer podiums scoren.