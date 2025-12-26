user icon
icon

De Formule 1-coureurs van 2025: Nico Hülkenberg, eindelijk

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> De Formule 1-coureurs van 2025: </b> Nico Hülkenberg, eindelijk

Het Formule 1-seizoen van 2025 zit er alweer op. Nu alle 24 Grands Prix verreden zijn en Lando Norris en McLaren de rijders- en constructeurstitel gepakt hebben, is het tijd om terug te blikken. GPToday.net blikt nog één keer terug op de prestaties van alle coureurs met in deel elf: Nico Hülkenberg, eindelijk is de vloek verbroken. 

Hülkenberg - een van de meest ervaren mannen op de grid met maar liefst 254 Grands Prix achter zijn naam - belandde dit seizoen bij Sauber. Nadat hij van Haas overkwam in 2025, moest hij met het toekomstige Audi een belangrijke missie gaan vervullen: zijn eerste podium in de F1 behalen, wat in al die voorgaande seizoenen niet gelukt was. 

Naam: Nico Hülkenberg (Emmerik, Duitsland - 19 augustus 1987)
Eindklassering: elfde 
WK-punten: 51 punten 
Beste resultaat: Derde (Grand Prix van Engeland) 

Hülkenberg kwam in een moeizame positie terecht bij Sauber. Vanwege het vizier dat op 2026 stond, waarin alle reglementen volledig veranderd zullen worden, moesten de Duitser en teamgenoot Gabriel Bortoleto het doen met een uitontwikkelde auto. Maar beide mannen hebben toch een aantal keren hun stempel kunnen drukken dit seizoen. Ook Hülkenberg kan namelijk tevreden terugkijken op het jaar 2025.

Hülkenberg scoort eindelijk een podium

In de eerste acht races, scoorde Hülkenberg slechts één keer, namelijk in Australië. Daarna kende de Duitser een reeks slechte resultaten. Maar nadien viel ineens alles de kant van de ervaren rot op. Een vijfde plaats in Spanje, een achtste plaats in Canada en een negende plaats in Oostenrijk leverde hem en Sauber goede punten op. 

Maar de absolute klapper viel voor Hülkenberg tijdens de Grand Prix van Engeland op Silverstone. Met de juiste strategie en een kleine dosis geluk in de regen, flikte hij het om na 239 Grands Prix zijn eerste podium binnen te slepen. Als derde kwam hij over de streep achter winnaar Lando Norris en nummer twee Oscar Piastri. Hét hoogtepunt voor de 38-jarige in de Formule 1 tot nu toe. 

Toch kreeg Hülkenberg ook concurrentie

Maar toch heeft Hülkenberg ook een aantal keren achter zijn schouder moeten kijken. Met het gezelschap van Bortoleto bij het team van Sauber, kreeg hij serieuze concurrentie. De rookie maakte het hem een aantal keren lastig in de kwalificatie, en is over een heel seizoen meerdere keren sneller geweest. Uiteindelijk heeft Hülkenberg, statistisch gezien, aan het langste eind getrokken. De Duitser scoorde maar liefst 51 punten en kan ook nog met een podium op zak vertellen dat hij beduidend de betere rijder is geweest. 

Er wacht een interessant jaar voor Hülkenberg in 2026. Het team van Sauber zal dan worden omgedoopt tot Audi, waar de verwachtingen op lange termijn hooggespannen zullen zijn. Wie weet gaat Hülkenberg, notabene in de herfst van zijn F1-carrière, dan nog meer podiums scoren.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Nico Hülkenberg Sauber

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Rogier hier

    Posts: 6.771

    Leuke vent en goede coureur. Heeft zeker de gun-factor. En is denk ik serieus ook in staat om een team beter te laten presteren dan dat de auto is. Persoonlijk ook mijn favoriete coureur. Er is geen potentiële wereldkampioen aan hem verloren gegaan en ik vermoed dat als hij ooit teamgenoot van Max Verstappen was geworden (waar ooit sprake van was) of een ander topteam hem een stoeltje had gegeven, hij toch nét niet de succesvolle coureur was geworden. Nu is de ‘mythe’ Hulk groter dan dat zijn prestaties ooit zijn geweest. We gaan hem ongetwijfeld nog jaaaaaren terug blijven zien in de F1. Komend seizoen nog als coureur, wellicht daarna nog ergens als test- en reserve coureur om vervolgens als analist of pitreporter aan de slag te gaan.

    • + 0
    • 26 dec 2025 - 13:35
    • snailer

      Posts: 31.231

      Ik denk wel eens, zonder het te kunnen aantonen, dat als Hulkenberg in een echt topteam terecht was gekomen, hij wel eens verrassend dicht bij een WDC had kunnen komen.
      Er zijn echt een aantal kansen geweest moet ik zeggen om eerder een podim te halen, maar waar pech in de weg zat.

      Denk maar eens aan 2016. Daar had Hulgenberg een zeer ongelukkige lekke band. Op dat moment reed hij voor Perez. En ik schat Hulk sneller in dan Perez in de regen.

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 13:39
    • snailer

      Posts: 31.231

      Dat ging dus over Brazilie 2016. Hij zou dan Verstappen mogelij van P3 af hebben gehouden.

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 13:41
  • Larry Perkins

    Posts: 62.299

    Wat was het genieten, Hulkenberg eindelijk op het podium na een toprace van het hele team en Nico in het bijzonder!

    Wat was het laag en een blunder van de McLaren-boys Norris en Piastri om de bijzondere prestatie van Hulkenberg op het podium compleet te n e g e r e n!

    • + 0
    • 26 dec 2025 - 15:57

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Nico Hülkenberg 27
  • Team Sauber
  • Punten 390
  • Podiums 1
  • Grand Prix 177
  • Land DE
  • Geb. datum 19 aug 1987 (38)
  • Geb. plaats Emmerich am Rhein, DE
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,84 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Sauber
Bekijk volledig profiel
show sidebar