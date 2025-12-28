Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner is van mening dat Max Verstappen beter is geworden door het incident die hij had met George Russell in Barcelona. De Nederlander reed tegen de Brit aan en kreeg daarvoor en penalty. Hij zakte toen van de vijfde naar de tiende plek in Spanje.

Meerdere analisten en experts zagen dit als hét moment waar Verstappen zijn wereldkampioenschap had verloren. Als de Nederlander hier geen penalty had gepakt was hij wereldkampioen geworden in 2025. Toch is Steiner het daar alles behalve mee eens.

Heeft het incident Verstappen de titel gekost?

Steiner legt in de Red Flags-podcast zijn mening uit: "Ik denk dat dat moment hem bewust maakte dat hij dat soort dingen gewoon niet kan doen, omdat het hem simpelweg te veel punten kost. In mijn ogen was het vooral een leermoment. Je leert vanzelfsprekend van je fouten, en ik ben ervan overtuigd dat het hem uiteindelijk een betere coureur heeft gemaakt."

"Omdat hij naderhand nooit meer een vergelijkbare fout heeft gemaakt. Hij heeft ervan geleerd, en het hielp hem om weer vooruit te kijken. Natuurlijk kostte het hem op dat moment punten, maar die kosten waren een investering. Als hij in het vervolg dit soort dingen vaker had gedaan, dan was het een ander verhaal geweest. Dan had hij het niet gesnapt, maar hij heeft het gesnapt."

'Verstappen heeft ervan geleerd'

Volgens Steiner is het heel duidelijk: Verstappen heeft ervan geleerd, dus het gaat alleen maar beter. "Het is mogelijk dat hij nu daarom anders reageert, omdat hij zich heeft gerealiseerd dat hij zoiets niet had moeten doen en niet meer moet doen. Je kan jezelf afvragen dat wanneer hij dat moment met Russell niet had gehad, dat hij misschien later in het seizoen eenzelfde incident had gehad, op een ander moment. Dan was hij aan het einde van het seizoen alsnog punten tekort gekomen."

Steiner concludeert uiteindelijk: "Wat mij betreft: Hij zag wat hij deed, realiseerde zich vervolgens dat hij dat niet had moeten doen, en heeft geleerd om zoiets niet nog een keer te doen, en dat heeft hij ook niet gedaan. Hij is weer wat volwassener geworden, en hij is nu een nog betere Max Verstappen dan hij in Barcelona was."