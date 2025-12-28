user icon
icon

Steiner: "Incident met Russell maakte Verstappen juist sterker"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Steiner: "Incident met Russell maakte Verstappen juist sterker"

Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner is van mening dat Max Verstappen beter is geworden door het incident die hij had met George Russell in Barcelona. De Nederlander reed tegen de Brit aan en kreeg daarvoor en penalty. Hij zakte toen van de vijfde naar de tiende plek in Spanje. 

Meerdere analisten en experts zagen dit als hét moment waar Verstappen zijn wereldkampioenschap had verloren. Als de Nederlander hier geen penalty had gepakt was hij wereldkampioen geworden in 2025. Toch is Steiner het daar alles behalve mee eens. 

Meer over Max Verstappen Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

19 dec
 <b> Officieel: </b> Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

Officieel: Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

24 dec

Heeft het incident Verstappen de titel gekost?

Steiner legt in de Red Flags-podcast zijn mening uit: "Ik denk dat dat moment hem bewust maakte dat hij dat soort dingen gewoon niet kan doen, omdat het hem simpelweg te veel punten kost. In mijn ogen was het vooral een leermoment. Je leert vanzelfsprekend van je fouten, en ik ben ervan overtuigd dat het hem uiteindelijk een betere coureur heeft gemaakt."

"Omdat hij naderhand nooit meer een vergelijkbare fout heeft gemaakt. Hij heeft ervan geleerd, en het hielp hem om weer vooruit te kijken. Natuurlijk kostte het hem op dat moment punten, maar die kosten waren een investering. Als hij in het vervolg dit soort dingen vaker had gedaan, dan was het een ander verhaal geweest. Dan had hij het niet gesnapt, maar hij heeft het gesnapt."

'Verstappen heeft ervan geleerd'

Volgens Steiner is het heel duidelijk: Verstappen heeft ervan geleerd, dus het gaat alleen maar beter.  "Het is mogelijk dat hij nu daarom anders reageert, omdat hij zich heeft gerealiseerd dat hij zoiets niet had moeten doen en niet meer moet doen. Je kan jezelf afvragen dat wanneer hij dat moment met Russell niet had gehad, dat hij misschien later in het seizoen eenzelfde incident had gehad, op een ander moment. Dan was hij aan het einde van het seizoen alsnog punten tekort gekomen."

Steiner concludeert uiteindelijk: "Wat mij betreft: Hij zag wat hij deed, realiseerde zich vervolgens dat hij dat niet had moeten doen, en heeft geleerd om zoiets niet nog een keer te doen, en dat heeft hij ook niet gedaan. Hij is weer wat volwassener geworden, en hij is nu een nog betere Max Verstappen dan hij in Barcelona was."

monzaron

Posts: 729

We kunnen het ook anders stellen, hadden we verwacht dat McLaren veel verkeerde keuzes en rijders fouten maakten en dat Red Bull de controle weder kreeg op de raceauto. Al met al gewoon een goed seizoen voor beide renstallen. Uiteindelijk ja, Verstappen zal bijgeleerd hebben en zal nog beter word... [Lees verder]

  • 3
  • 28 dec 2025 - 13:24
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Guenther Steiner Mercedes Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • SennaS

    Posts: 11.191

    Gelukkig denkt de rest er anders over en worden sterker en volwassener op een andere manier, anders kunnen we naast elke circuit een sloperij bouwen.

    • + 1
    • 28 dec 2025 - 12:05
  • monzaron

    Posts: 729

    We kunnen het ook anders stellen, hadden we verwacht dat McLaren veel verkeerde keuzes en rijders fouten maakten en dat Red Bull de controle weder kreeg op de raceauto. Al met al gewoon een goed seizoen voor beide renstallen. Uiteindelijk ja, Verstappen zal bijgeleerd hebben en zal nog beter worden, straks in 2026 de auto nog, of die dat kan en waar Verstappen naar toe wil, meedoen om een overwinning of misschien wel een wk titel.

    • + 3
    • 28 dec 2025 - 13:24
  • schwantz34

    Posts: 41.651

    Ik zal geen namen noemen. Maar een sjagerijnige oude man (met vleespet) heeft eens tegen mij gezegd dat hoe goed je ook bent, je nooit te Ouw bent om te leren...

    • + 2
    • 28 dec 2025 - 14:14
  • snailer

    Posts: 31.261

    Dat hele incident is niet relevant voor het presteren van Verstappen. Die geeft gewoon alles. Ook die race in Spanje reed hij op de limiet.

    Wel kwam zijn ene zwakheid die punten kan kosten bloot. Als zijn team presteert is hij zo teleurgesteld dat er een rode waas komt en hij veel te veel wil compenseren. Hij is dan ook niet voor reden vatbaar. Straf was een goede leer voor hem.

    Russell heeft echt veel meer last van dat incident. Hij is nu nog meer met Verstappen bezig. En dat heeft daar op de baan last van zodra Verstappen in de buurt komt.

    Maar dat laatste was niet het doel. Verstappen wde zijn team co.penseren.

    Zoals gezegd. Storm in een as water

    • + 0
    • 28 dec 2025 - 19:13

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar