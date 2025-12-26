Max Verstappen kreeg van Red Bull Racing de vrije hand om zijn ideale kerstdiner samen te stellen, maar de viervoudig wereldkampioen Formule 1 kwam met een opvallende keuze. Geen klassiek kerstmenu voor de Nederlander, maar een gerecht dat je eerder na het stappen zou verwachten dan aan een feestelijk gedekte tafel.

Verstappen omschrijft ideaal kerstdiner

Waar in veel Nederlandse huishoudens de kersttafel wordt gevuld met rollades, gourmetstellen of een kaasfondue, dacht Verstappen daar duidelijk anders over. In een video op het Instagram-account van Red Bull werd hem gevraagd wat hij met kerst het liefst zou eten. “Als ik het echt mocht kiezen, dan zou ik voor kebab gaan”, reageerde Verstappen, tot zichtbaar vermaak van de aanwezigen achter de camera.

De Red Bull-coureur had ook meteen een simpele verklaring voor die keuze. “Ik heb dan lekker vakantie,” voegde hij er met een glimlach aan toe. Geen ingewikkelde reden dus, maar vooral zin in iets makkelijks en lekkers.

Welke film kijkt Verstappen voor de kerst?

Bij een compleet kerstdiner hoort natuurlijk ook een drankje. Op die vraag hoefde Verstappen niet lang na te denken. Zijn voorkeur ging uit naar een gin-tonic, een drankje waar hij in het verleden al eens een komische anekdote over deelde. Alcoholische kerstklassiekers of luxe wijnen liet hij daarmee links liggen. Na zijn ideale menu werd Verstappen ook nog ondervraagd over andere kersttradities. Zo mocht hij zijn perfecte kerstperiode samenstellen. Als favoriete kerstfilm koos de viervoudig wereldkampioen voor Home Alone, een absolute klassieker.

Tot slot vertelde Verstappen hoe hij de feestdagen het liefst doorbrengt. De afgelopen jaren bracht hij kerst regelmatig door in Monaco of in Brazilië, het geboorteland van zijn partner Kelly Piquet. “Daar is het warm, dan neem ik wat drankjes en spring ik af en toe het zwembad in,” besloot hij. Een ontspannen kerst, precies zoals Verstappen die het liefst ziet.