Verstappen krijgt lachers op zijn hand: "Doe maar kebab voor kerst"

Max Verstappen kreeg van Red Bull Racing de vrije hand om zijn ideale kerstdiner samen te stellen, maar de viervoudig wereldkampioen Formule 1 kwam met een opvallende keuze. Geen klassiek kerstmenu voor de Nederlander, maar een gerecht dat je eerder na het stappen zou verwachten dan aan een feestelijk gedekte tafel.

Verstappen omschrijft ideaal kerstdiner

Waar in veel Nederlandse huishoudens de kersttafel wordt gevuld met rollades, gourmetstellen of een kaasfondue, dacht Verstappen daar duidelijk anders over. In een video op het Instagram-account van Red Bull werd hem gevraagd wat hij met kerst het liefst zou eten. “Als ik het echt mocht kiezen, dan zou ik voor kebab gaan”, reageerde Verstappen, tot zichtbaar vermaak van de aanwezigen achter de camera.

De Red Bull-coureur had ook meteen een simpele verklaring voor die keuze. “Ik heb dan lekker vakantie,” voegde hij er met een glimlach aan toe. Geen ingewikkelde reden dus, maar vooral zin in iets makkelijks en lekkers.

Welke film kijkt Verstappen voor de kerst?

Bij een compleet kerstdiner hoort natuurlijk ook een drankje. Op die vraag hoefde Verstappen niet lang na te denken. Zijn voorkeur ging uit naar een gin-tonic, een drankje waar hij in het verleden al eens een komische anekdote over deelde. Alcoholische kerstklassiekers of luxe wijnen liet hij daarmee links liggen. Na zijn ideale menu werd Verstappen ook nog ondervraagd over andere kersttradities. Zo mocht hij zijn perfecte kerstperiode samenstellen. Als favoriete kerstfilm koos de viervoudig wereldkampioen voor Home Alone, een absolute klassieker.

Tot slot vertelde Verstappen hoe hij de feestdagen het liefst doorbrengt. De afgelopen jaren bracht hij kerst regelmatig door in Monaco of in Brazilië, het geboorteland van zijn partner Kelly Piquet. “Daar is het warm, dan neem ik wat drankjes en spring ik af en toe het zwembad in,” besloot hij. Een ontspannen kerst, precies zoals Verstappen die het liefst ziet.

Need5Speed

Posts: 3.383

Ondanks 4 wereldtitels en honderden miljoenen op de bank gewoon jezelf blijven, met kebab en gin tonic. En een jacht van 33 meter. Geweldig die eenvoud.

  • 7
  • 26 dec 2025 - 08:46
Reacties (20)

  • Need5Speed

    Posts: 3.383

    Ondanks 4 wereldtitels en honderden miljoenen op de bank gewoon jezelf blijven, met kebab en gin tonic. En een jacht van 33 meter. Geweldig die eenvoud.

    • + 7
    • 26 dec 2025 - 08:46
    • Freek-Willem

      Posts: 6.555

      Die jacht wordt binnenkort ingeruild. Met zijn nieuwe nummer 3 is een jacht van 33m natuurlijk niet meer passend. Het wordt nu een rubberbootjes van 3m.
      Of een jacht van 3 honderd meter, dat kan ook

      • + 4
      • 26 dec 2025 - 11:08
    • Need5Speed

      Posts: 3.383

      Hij koopt er twee bij, hij had er immers maar 1.

      • + 2
      • 26 dec 2025 - 13:31
    • Phantom01

      Posts: 931

      Tja, ik heb ook een lekkere pizza 2e kerstdag gegeten, smaakt me veel beter dan die culinaire troep die je ze voorschotelen op de reclames.

      • + 1
      • 26 dec 2025 - 18:16
    • elflitso

      Posts: 1.694

      @N5S Huh eenvoud?? Die gozer eet zowat elke twee weken het duurste van het duurste als hij op pad is. Daarom ziet hij wel weer eens uit naar iets iets simpels! ;-)))

      • + 1
      • 26 dec 2025 - 19:56
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.117

    Die opsmuk hoeft van mij ook allemaal niet.
    Gewoon lekker bordje erwtensoep of bruine bonensoep met die vermaledijde kerst en daarna onderuitgezakt op de bank tv kijken.

    • + 3
    • 26 dec 2025 - 09:29
    • meister

      Posts: 4.174

      Als Al Bundy met je rechterhand in je broek

      • + 1
      • 26 dec 2025 - 09:45
  • meister

    Posts: 4.174

    Lekker rebels antwoord, het in plaats van gin tonic een Jager bomb gezegd.

    • + 0
    • 26 dec 2025 - 09:44
    • schwantz34

      Posts: 41.642

      Voor Max gaat er simply lovely nycks boven een broodje Kebab met een groot blik
      l-Uow Schültenbrau jonguh!

      • + 1
      • 26 dec 2025 - 12:57
  • Pietje Bell

    Posts: 32.613

    https://www.instagram(.)com/reels/DSp45-ekc-5/

    Vervolgens laat Max als één van de weinige coureurs niets van zich horen met de
    kerstdagen, terwijl dit zijn eerste kerst is met zijn dochter die inmiddels kan zitten,
    kruipen, staan (?). In de interviews heeft hij er zijn mond vol van.
    Geen familie foto, geen kerstwens, niets, noppes, nada.
    Vorig jaar foto's in overvloed. Kelly heeft ook niets geplaatst.
    Zoals ik gisteren hier al schreef hoop ik niet dat hij ziek is.

    • + 1
    • 26 dec 2025 - 10:54
    • Pietje Bell

      Posts: 32.613

      Ze was precies gisteren 8 maanden jong.

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 10:55
    • Pietje Bell

      Posts: 32.613

      Nog een opmerkelijk feit is dat Max zijn jet nooit lang in Nice parkeert.
      Daar is veel minder ruimte dan in Cannes. Als hij weet dat hij de jet
      de komende 3 dagen niet nodig heeft parkeert de piloot de jet in Cannes.
      De jet staat sinds zondag in Nice en zo lang is nog nooit eerder voorgekomen.
      De plannen lijken gewijzigd te zijn anders had hij zijn jet zondag wel in Cannes geparkeerd.

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 11:29
    • Beemerdude

      Posts: 8.400

      @Pietje; en morgen is ze precies 8 maanden en 2 dagen jong! 🎉
      Wellicht ten overvloede; iemand die zijn gezin en familie belangrijker vindt als alles eromheen zou ook gewoon een keer geen zin hebben om zn volgers te voeren met foto’s of informatie van nul en generlei waarde he. 😉

      • + 3
      • 26 dec 2025 - 12:29
    • Pietje Bell

      Posts: 32.613

      "Wellicht ten overvloede; iemand die zijn gezin en familie belangrijker vindt als alles eromheen zou ook gewoon een keer geen zin hebben om zn volgers te voeren met foto’s of informatie van nul en generlei waarde he. 😉"

      Dan ken jij kennelijk Kelly niet. Die zit de hele dag op social media en post elke scheet. Momenteel is ze druk op Reddit onder een pseudoniem om iedereen ervan te overtuigen dat ze het beste is wat Max ooit is overkomen, hahaha.
      Vorig jaar kerst 30+ foto's van zichzelf en haar gezin en nu niets, noppes, nada.

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 12:52
    • snailer

      Posts: 31.231

      "Vervolgens laat Max als één van de weinige coureurs niets van zich horen"

      "Dan ken jij kennelijk Kelly niet. Die zit de hele dag op social media en post elke scheet."

      Wat is het argument van kelly? Ging toch over Verstappen?

      Ik snap werkelijk niet dat volwassen mensen met haatversreiding bezig zijn.

      • + 4
      • 26 dec 2025 - 13:34
    • Pietje Bell

      Posts: 32.613

      Je valt in herhaling @Snailer.

      • + 1
      • 26 dec 2025 - 13:37
    • Pietje Bell

      Posts: 32.613

      Zoals gezegd is het Kelly die altijd iets van zich laat horen en niet Max.
      Op haar story zojuist geen kerstwensen, maar: "See you next year"
      en géén family foto zoals elk jaar.
      Het lijkt er sterk op dat de geruchten kloppen.
      Weinig cadeautjes trouwens voor het hele gezin.
      Penelope had er vorig jaar alleen al >10.

      https://postimg.cc/gngtrxsT

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 14:00
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.047

      Kelly en Pietje hebben overeenkomsten, vandaar de ‘haat’ denk ik.

      Het is projectie in zijn puurste vorm.

      • + 3
      • 26 dec 2025 - 14:20
    • Pietje Bell

      Posts: 32.613

      Voor het eerst in 6 jaar (!) mocht Penelope bij haar vader kerstmis vieren!
      Moest een rechter aan te pas komen. Hij wil ook niet dat haar gezicht nog op social media komt te staan. Dateert al van afgelopen zomer.
      Opmerkelijk is ook dat Kel onder de kersttafel video schrijft:
      " First Xmas in new home". Niet "in a new home" of "in OUR new home".

      Ook nu heeft ze weer geen mensen en/of Max getoond net als tijdens haar verjaardag video's en foto's waar ook geen gezinsfoto's op stonden. Omdat er niets gevierd was in AD. Gaf Max afgelopen week bij Viaplay toe. "Gewoon gedineerd na de GP en tot na twaalven buiten gezeten."

      Max had ook Victoria en haar gezin en zijn moeder niet over de vloer, want die zaten in Duitsland in een huisje samen met haar schoonfamilie.
      Verder liet Kel het liedje van Frank Sinatra horen bij de kersttafel zonder mensen video. Is niet te horen in onderstaande opname, wel op haar story.

      Have yourself a merry little Christmas
      Let your heart be light
      Next year, all our troubles will be out of sight
      Have yourself a merry little Christmas
      Make the Yuletide g.a.y
      Next year, all our troubles will be miles away
      Once again as in olden days
      Happy golden days of yore
      Faithful friends who are dear to us
      Will be near to us once more
      Someday soon we all will be together
      If the fates allow
      Until then, we'll have to muddle through somehow
      So have yourself a merry little Christmas now

      Compilatie:
      https://i.imgur(.)com/Cm9Oo3f.mp4

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 16:02
    • elflitso

      Posts: 1.694

      @Pietje, joh als ze er zelf iets over kwijt willen gaan we dat vast de komende tijd horen of niet. Bedoel ieder wel denkend mens ziet toch ook dat Max de laatste maanden meer tijd steekt in zijn eigen team dan in zijn familie. Daar heb je geen social's of flightradar voor nodig.

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 20:05

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

