Max Verstappen maakte ook dit jaar weer veel indruk in de Formule 1. Hij greep net naast de wereldtitel, maar wist zich wel op knappe wijze in de titelstrijd te vechten. Ralf Schumacher is lovend en vergelijkt Verstappen met zijn broer, zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.

Verstappen verbrak in de afgelopen jaren veel grote records in de Formule 1. Dit jaar hoopte hij voor het vijfde seizoen op rij de wereldtitel te pakken, maar dat bleek een brug te ver te zijn. Verstappen moest in de eerste helft van het seizoen veel terrein toegeven op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri en zijn eigen team Red Bull had de nodige problemen.

Verstappen vocht zich in de tweede seizoenshelft op indrukwekkende wijze terug in de strijd om de wereldtitel. Hij stond in de tweede helft van het seizoen in alle races op het podium, en wist een reeks Grands Prix te winnen. Hij kon de titel ruiken, maar kwam uiteindelijk twee puntjes te kort om Norris te verslaan.

De kwaliteiten van Schumacher

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is onder de indruk van Verstappen. In de podcast Backstage Boxengasse werd hij gevraagd wat de grootste kracht was van zijn broer, zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher: "Ik denk zijn kwaliteit om te presteren onder druk en dat hij altijd sneller was dan zijn teamgenoten. Hij kon echt het beste uit de auto halen, uit het hele team. Dat ze samenwerkten richting een gezamenlijk doel. Daar hebben we het vaak over."

Wie beschikt er over dezelfde kwaliteiten?

De Duitser ziet diezelfde kwaliteiten bij één coureur op de huidige grid: "Max Verstappen heeft het voor elkaar gekregen om dat ook te doen, en zich verder te ontwikkelen in die richting. Anderen krijgen dat niet voor elkaar. Ik ga geen namen noemen, anders krijgen we weer problemen. Maar ik zou zeggen dat het een sterke karaktertrek is van deze twee."

"Als je kijkt naar de sfeer, dan krijg je het gevoel dat er bij McLaren frictie was tussen de coureurs. Maar, ze konden het wel goed vinden met het team."