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F1 Coureurs 2026 - Fernando Alonso

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Fernando Alonso

14 ES Fernando Alonso

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Laatste nieuws

Carriere Fernando Alonso
  • Serie
    Team
    Jaar
    #
  • F1
    Aston Martin
    14
  • F1
    Alpine F1
    2022
    14
  • F1
    McLaren
    2020
  • F1
    McLaren
    2018
    14
  • F1
    Ferrari
    2014
    14
  • F1
    Ferrari
    2013
    3
  • F1
    Ferrari
    2012
    5
  • F1
    Ferrari
    2011
    5
  • F1
    Ferrari
    2010
    8
  • F1
    Renault
    2009
    7
  • F1
    Renault
    2008
    5
  • F1
    McLaren
    2007
    1
  • F1
    Renault
    2006
    1
  • F1
    Renault
    2005
    5
  • F1
    Renault
    2004
    8
  • F1
    Renault
    2003
    8
  • F1
    Renault
    2002
    1
  • F1
    Jaguar
    2002
    1
  • F1
    Minardi
    2001
    21
  • F1
    Benetton
    2001
  • International F3000
    Team Astromega
    2000
    7
  • F1
    Minardi
    2000
    1
  • World Series by Nissan
    Campos Motorsport
    1999
    2

Statistieken Fernando Alonso

  • Aantal overwinningen
    0
  • Aantal podiums
    9
  • Aantal races
    202
  • Totaal aantal races met punten
    98
  • Aantal pole positions
    0
  • Verslagen door teamgenoot in race
    20
  • Verslagen door teamgenoot in kwalificatie
    14
  • Gemiddeld aantal punten per Grand Prix
    3
  • Gemiddelde startpositie
    11
  • Gemiddelde finishpositie
    12
  • Gemiddeld aantal posities gewonnen
    0
  • Hoogste startpositie
    2

Recente resultaten van Fernando Alonso

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Driver characteristics

  • Team -
  • Punten 629
  • Podiums 9
  • Grand Prix 202
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (45)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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