F1 Coureurs 2026 - Fernando Alonso
14 Fernando Alonso
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'Aston Martin kondigt in Zandvoort langer verblijf Alonso aan'
Fernando Alonso lijkt ook de komende jaren actief te blijven in de Formule 1. Volgens het Spaanse Marca heeft de tweevoudig wereldkampioen besloten zijn aflopende contract bij A...07 aug 2026 09:26
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Aston Martin en Newey rekenen op Alonso: "We denken dat hij blijft"
Adrian Newey heeft er alle vertrouwen in dat Fernando Alonso ook volgend seizoen voor Aston Martin uitkomt. De topontwerper noemt de tweevoudig wereldkampioen van onschatbare wa...06 aug 2026 18:06
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Alonso gespot in hypercar: Zeldzame Lamborghini trekt alle aandacht in Monaco
Fernando Alonso heeft opnieuw de aandacht getrokken in Monaco, al was het dit keer niet vanwege zijn prestaties op het circuit. De tweevoudig wereldkampioen werd namelijk gespot...06 aug 2026 08:48
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'Alonso gaat hoog in de bomen en stelt torenhoge eisen bij Aston Martin'
Fernando Alonso, zijn entourage en Aston Martin zijn achter de schermen bezig met een mogelijke contractverlenging. Terwijl de Formule 1 zich in de zomerstop bevindt overwe...05 aug 2026 15:22
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'Alonso ziet Alpine afhaken: Aston Martin of F1-pensioen lonkt'
Fernando Alonso neemt voorlopig nog geen beslissing over zijn toekomst. De tweevoudig wereldkampioen twijfelt tussen een langer verblijf bij Aston Martin en een afscheid van de ...03 aug 2026 18:46
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Aston Martin duidelijk: 'Sainz moet Alonso op gaan volgen'
De toekomst van Fernando Alonso kan de rijdersmarkt voor 2027 volledig op zijn kop zetten. Mocht de tweevoudig wereldkampioen besluiten Aston Martin te verlaten of te stoppen al...03 aug 2026 18:06
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Williams wijst naar rol Alonso bij Sainz-incident
Williams-teambaas James Vowles stelt dat Fernando Alonso een grote rol speelde bij het incident tussen Oscar Piastri en Carlos Sainz in Hongarije. Williams-coureur Sainz kreeg d...30 jul 2026 14:47
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'Alonso hakt knoop door en blijft in de Formule 1'
Fernando Alonso lijkt voorlopig nog niet bezig met zijn afscheid uit de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen benadrukte onlangs dat niet de resultaten, maar vooral zijn plezi...27 jul 2026 18:06
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'Alpine grijpt mis: Alonso wil door met Aston Martin'
Fernando Alonso lijkt ook in 2027 verbonden te blijven aan Aston Martin. Volgens Spaanse media staat de tweevoudig wereldkampioen op het punt zijn toekomst vast te leggen bij de...25 jul 2026 08:48
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Alonso positief over Aston Martin-upgrades: "Dit is een goede stap"
Fernando Alonso kijkt met vertrouwen terug op de eerste trainingsdag van de Grand Prix van Hongarije. Hoewel de tweevoudig wereldkampioen met de negentiende tijd in de tweede vr...24 jul 2026 21:07
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Alonso weet het zeker: "Aston Martin krijgt de beste auto"
Nog altijd is de toekomst van Fernando Alonso niet zeker in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen die dit na dit seizoen uit zijn contract loopt bij Aston Martin heeft...23 jul 2026 18:06
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Waarom GP Hongarije cruciaal wordt voor Formule 1-toekomst
Komend weekend hervat het Formule 1-circus zich in Boedapest op de Hungaroring. Daar zal de Grand Prix van Hongarije verreden worden, de laatste race voor de zomerstop. Het 70 r...22 jul 2026 15:24
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Silly Season staat op ontploffen: Verstappen en Alonso centraal in hectische zomer
Nog één Grand Prix en dan gaat de Formule 1 de zomerstop in. Achter de schermen lijkt die pauze echter allesbehalve rustig te worden. Met liefst zeventien aflopend...22 jul 2026 07:36
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Ook Alonso krijgt gridstraf na motorwissel
Ook Fernando Alonso krijgt een gridstraf voor de Grand Prix van België. De Spaanse Aston Martin-coureur krijgt dit weekend de beschikking over een aantal nieuwe motoronderd...18 jul 2026 15:11
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Lachertje voor Alonso en Stroll: Aston Martin net zo snel als GT3-auto op Spa-Francorchamps
Aston Martin beleefde een dramatische eerste vrije training op Spa-Francorchamps. De renstal van Adrian Newey kwam snelheid tekort op vrijwel ieder deel van het Belgische circui...18 jul 2026 10:09
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Alonso en Stroll krijgen hun zin: Honda introduceert eerste Aston Martin-upgrade
Aston Martin krijgt na de zomerstop een belangrijke opsteker. Motorleverancier Honda heeft bevestigd dat het tijdens de Grand Prix van Nederland een vernieuwde power unit introd...16 jul 2026 18:46
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Aston Martin-topman over Verstappen: "Misschien is hij wel de beste ooit"
Fernando Alonso zou ook op 44-jarige leeftijd nog altijd kunnen meestrijden met Max Verstappen, mits beide coureurs over hetzelfde materiaal beschikken. Dat stelt Pedro de la Ro...15 jul 2026 08:11
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Alonso waarschuwt voor GP België: "Het wordt nog slechter dan Formule 2"
Fernando Alonso verwacht dat de Grand Prix van België dit weekend opnieuw de zwakke punten van de nieuwe Formule 1-reglementen zal blootleggen. Volgens de Spanjaard wordt e...14 jul 2026 13:22
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Aston Martin laat Crawford VT1 rijden in auto van Alonso
Het team van Aston Martin laat Jak Crawford aankomend weekend de eerste vrije training rijden in België. De Amerikaan zal op het circuit van Spa-Francorchamps weer de nodig...13 jul 2026 16:09
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Aston Martin door het stof: "Misschien te weinig geluisterd naar de coureurs"
Aston Martin-teambaas Adrian Newey geeft aan dat ze misschien niet goed hebben geluisterd naar hun coureurs. Het team van Aston Martin heeft een dramatische start van het seizoe...13 jul 2026 14:47
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Hill fileert uitspraken Alonso over Verstappen: "Wat een onzin"
Max Verstappen beleeft een moeizaam Formule 1-seizoen en ziet zijn titelkansen al geruime tijd vervliegen. Volgens Fernando Alonso is dat een bewijs dat de sport soms "een ...13 jul 2026 11:22
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Alonso haalt hard uit naar F1-reglementen: "Talent speelt nauwelijks nog een rol"
Fernando Alonso is van mening dat talent niet meer de leidende factor is met de nieuwe Formule 1-reglementen. Het seizoen is alweer negen races onderweg, maar de Spanjaard ...12 jul 2026 15:44
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Alonso baalt enorm: "Je hebt geen talent meer nodig voor Formule 1"
Fernando Alonso heeft na de Grand Prix van Groot-Brittannië opnieuw stevige kritiek geuit op de Formule 1-reglementen van 2026. De Spaanse veteraan is allesbehalve enthousi...09 jul 2026 18:46
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'Newey en Alonso lijnrecht tegenover elkaar: Briatore blijft Spanjaard polsen'
De toekomst van Fernando Alonso blijft, evenals die van Max Verstappen, voer voor speculatie. De tweevoudig wereldkampioen wordt volgens verschillende buitenlandse media gelinkt...09 jul 2026 15:24
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Aston Martin zet alles op alles voor Alonso: "Upgrade moet hem overtuigen te blijven"
Aston Martin richt zijn volledige aandacht op een omvangrijk upgradepakket voor de Grand Prix van Hongarije. De Britse renstal hoopt daarmee niet alleen een sportieve ommekeer i...02 jul 2026 18:06
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Alonso kiest kant van Verstappen: "Dit wordt triest"
Fernando Alonso verwacht net als Max Verstappen dat de huidige F1-auto's niet zullen functioneren op het circuit van Silverstone. Verstappen stelde sarcastisch dat hij moest...02 jul 2026 16:09
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Alonso glashelder: "Tussen Zandvoort en Monza neem ik een beslissing"
Fernando Alonso heeft zich uitgesproken over zijn toekomst in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen geniet nog altijd volop van zijn carrière bij Aston Martin, maar ...26 jun 2026 10:09
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Alonso haalt keihard uit naar 'online misbruik' richting Aston Martin
Fernando Alonso is helemaal klaar met de online haat die zijn team Aston Martin momenteel ontvangt. De Spanjaard gaat achter het team en motorleverancier Honda staan, en stelt d...25 jun 2026 18:06
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Aston Martin duidelijk over toekomst Alonso
Het team van Aston Martin heeft een duidelijk signaal afgegeven over de toekomst van Fernando Alonso. Over de toekomst van de tweevoudig wereldkampioen is veel te doen, en hij w...25 jun 2026 14:09
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'Alonso blijft in Formule 1: Spanjaard mikt op langer Aston Martin-verblijf'
Fernando Alonso mag dan inmiddels 44 jaar zijn en worstelen met een Aston Martin die zelden meedoet om de voorste posities, toch blijft de Spanjaard een van de belangrijkste pio...24 jun 2026 15:24
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Montoya adviseert Alonso: "Blijf bij Aston Martin..."
Juan Pablo Montoya heeft Fernando Alonso aangeraden om bij Aston Martin te blijven. De tweevoudig wereldkampioen wordt gelinkt aan een overstap naar zijn voormalige werkgever Al...21 jun 2026 15:44
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Alonso en Stroll hopen dat Aston Martin-upgrade gaat werken
Fernando Alonso en Lance Stroll hebben erg veel vertrouwen in een nieuwe upgrade die Aston Martin zal gaan brengen voorafgaand aan de tweede seizoenshelft. Het team is dit seizo...19 jun 2026 18:46
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'Aston Martin schakelt door en wil Pérez als vervanger van Alonso'
De toekomst van Fernando Alonso blijft onderwerp van gesprek in de Formule 1. Het contract van de tweevoudig wereldkampioen loopt eind 2026 af en door de tegenvallende prestatie...19 jun 2026 17:22
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Alonso droomt van Verstappen: "24 uur van Le Mans met hem zal geweldig zijn"
Fernando Alonso kijkt voorzichtig vooruit naar zijn leven na de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen heeft nog altijd grote ambities buiten de koningsklasse en sluit een opva...19 jun 2026 16:09
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'Alonso kan toptransfer maken bij mogelijke stap Verstappen'
De toekomst van Fernando Alonso blijft een belangrijk onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Alonso wordt in verband gebracht met een vertrek bij Aston Martin, en als Max...18 jun 2026 16:46
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Alonso zet Aston Martin in wachtrij: "Hij heeft weinig zin in nog zo'n jaar"
De toekomst van Fernando Alonso in de Formule 1 hangt aan een zijden draadje. De tweevoudig wereldkampioen zou na de zomer een beslissing nemen over zijn verdere loopbaan, maar ...17 jun 2026 13:22
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Alpine wil Alonso: 'Briatore bezocht Aston Martin in Barcelona'
De toekomst van Fernando Alonso blijft onderwerp van gesprek in de Formule 1-paddock. Nu Aston Martin ook in Barcelona opnieuw niet wist te overtuigen, steken de geruchten over ...16 jun 2026 08:48
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Formule 1 wil Alonso behouden: "We hebben helden nodig in de sport"
Stefano Domenicali heeft zich lovend uitgelaten over Fernando Alonso. De Formule 1-baas ziet de tweevoudig wereldkampioen nog altijd als een van de grote uithangborden van de sp...15 jun 2026 18:09
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Aston Martin reageert op Alpine-geruchten met nieuwe aanbieding voor Alonso
De toekomst van Fernando Alonso blijft een van de meest besproken onderwerpen in de Formule 1-paddock. Nadat de tweevoudig wereldkampioen tijdens het raceweekend in Barcelona de...15 jun 2026 15:24
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Sensationele F1-transfer lonkt: Alonso keert mogelijk terug bij Alpine
Fernando Alonso is opnieuw het onderwerp van speculatie in de Formule 1-paddock. De tweevoudig wereldkampioen wordt de voorbije weken steeds nadrukkelijker in verband gebracht m...15 jun 2026 08:11
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Alonso start thuisrace uit de pits na ingreep Aston Martin
Het team van Aston Martin heeft ingegrepen bij de auto van Fernando Alonso voorafgaand aan de Grand Prix van Barcelona. De Spanjaard kende een rampzalige kwalificatie, en kwam n...14 jun 2026 11:46
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Eerlijke Alonso heeft medelijden met Verstappen
Fernando Alonso heeft uitgelegd op welke manier de Formule 1 oneerlijk kan zijn. Hij wijst ook naar Max Verstappen, die volgens hem de beste coureur van het veld is, maar nu gee...14 jun 2026 10:46
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Alonso maakt eigen team Aston Martin met de grond gelijk
Fernando Alonso heeft gehakt gemaakt van zijn eigen team Aston Martin. Voor de ogen van zijn thuispubliek in Barcelona kwam hij niet verder dan de 22ste en langzaamste tijd. Alo...14 jun 2026 09:26
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'Alpine maakt serieus werk van komst Alonso'
De geruchten over de mogelijke overstap van Fernando Alonso naar Alpine nemen toe. De Spanjaard rijdt nu nog voor Aston Martin, maar dat is dit jaar nog geen succes. Bij Alpine ...13 jun 2026 15:19
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FIA-stewards doen uitspraak over incident met Verstappen
De FIA-stewards hadden een onderzoek geopend naar het incident met Fernando Alonso en de Red Bulls in de tweede vrije training in Barcelona. Alonso leek bij het passeren van Max...12 jun 2026 18:13
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Alonso hint op F1-afscheid: "Waarschijnlijk mijn laatste race hier in Barcelona"
Fernando Alonso heeft de Spaanse fans mogelijk voorbereid op een emotioneel afscheid van het Circuit de Barcelona-Catalunya. De tweevoudig wereldkampioen liet voorafgaand aan zi...11 jun 2026 15:22
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'Alonso vertrekt bij Aston Martin: Spanjaard keert terug bij oude liefde'
Fernando Alonso vertrekt naar alle waarschijnlijkheid bij Aston Martin, maar of hij daadwerkelijk de Formule 1 gaat verlaten is nog maar de vraag. Volgens ingewijden wil de twee...10 jun 2026 11:22
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Alonso haalt vernietigend uit na vrijdag in Monaco: "De slechtste auto's ooit!"
Fernando Alonso heeft zich na de vrijdagtrainingen voor de Grand Prix van Monaco bijzonder kritisch uitgelaten over de huidige generatie Formule 1-bolides. De tweevoudig wereldk...05 jun 2026 21:04
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Alonso en Antonelli krijgen straf na VT2 in Monaco: Allebei boete van honderd euro
De FIA heeft ingegrepen na de tweede vrije training in Monaco. De autosportfederatie heeft besloten om Andrea Kimi Antonelli en Fernando Alonso te bestraffen, nadat beide rijder...05 jun 2026 19:54
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Alonso vreest dat Aston Martin niet kan racen in Monaco
Fernando Alonso vreest dat Aston Martin mogelijk niet kan deelnemen aan de Grand Prix van Monaco. De Spanjaard laat weten dat het team kampt met problemen met de versnellingsbak...04 jun 2026 18:21
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Alonso verwacht geen wonderen: "Aston Martin-situatie blijft tot na de zomer"
Fernando Alonso verwacht niet dat Aston Martin op korte termijn grote stappen zal zetten richting de top van het Formule 1-veld. De tweevoudig wereldkampioen erkent dat het team...02 jun 2026 19:23
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Button wil Alonso terug naar Indy 500 voor historische Triple Crown
Fernando Alonso moet weer mee doen met de Indy 500, aldus oud-teamgenoot Jenson Button. De wereldkampioen van 2009 is van mening dat Alonso een serieuze poging moet doen om de T...01 jun 2026 18:06
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Alonso blijft uithalen naar de FIA: "Het Formule 1-DNA is er niet meer"
Fernando Alonso heeft zich kritisch uitgelaten over de geplande motorreglementen voor 2027. Hoewel de FIA wil sleutelen aan de verdeling tussen elektrische energie en verbrandin...31 mei 2026 14:44
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'Alonso kampt al geruime tijd met chronische rugblessure'
Fernando Alonso viel afgelopen weekend om een bijzondere reden uit in de Grand Prix van Canada. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen gaf volgens Aston Martin op vanwege een prob...27 mei 2026 10:09
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Alonso en Stroll temperen verwachtingen: "Weinig updates bij Aston Martin"
Aston Martin beleeft voorlopig een seizoen om snel te vergeten in de Formule 1. De Britse renstal is het enige team dat sinds de verplichte pauze in april nog geen zichtbare upd...26 mei 2026 18:46
-
Alonso neemt opvallend besluit na GP Canada en boycot Spaanse tv-zender
Fernando Alonso heeft na de Grand Prix van Canada voor ophef gezorgd in Spanje. De tweevoudig wereldkampioen zou besloten hebben om DAZN, de Spaanse rechtenhouder van de Formule...26 mei 2026 15:24
-
Alonso zelfverzekerd: "Ik ben nog steeds de beste coureur op de grid"
Hoewel Fernando Alonso al jaren geen overwinning heeft gehaald, is hij van mening nog altijd een van de betere op de grid te zijn. Dit seizoen lijkt Aston Martin nergens op en h...24 mei 2026 20:56
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Alonso duidelijk: "Ik hoef niemand meer te overtuigen hoe goed ik ben"
Fernando Alonso heeft op karakteristieke wijze van zich laten horen. De tweevoudig wereldkampioen twijfelt geen moment aan zijn eigen niveau en benadrukt dat hij niemand meer ie...24 mei 2026 10:46
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ROOD in Canada: Alonso met Aston Martin in de muur
De sprint shoot-out in Canada is stilgelegd. Fernando Alonso is door een blokkerend wiel de bandenstapel ingeschoten, waarna de FIA genoodzaakt was om met de rode vlag te zwaaie...22 mei 2026 22:42
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Alonso lyrisch over Verstappen: "Hopelijk krijgen meer F1-coureurs die kans"
Fernando Alonso heeft enthousiast gereageerd op de deelname van Max Verstappen aan de 24 Uur van de Nürburgring. De Spanjaard ziet het liefst dat Formule 1-coureurs in de t...22 mei 2026 12:46
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Alonso heeft weinig bemoedigende woorden over Aston Martin
Fernando Alonso heeft openhartig uitgelegd waarom zijn team voorlopig geen nieuwe upgrades naar de baan zal brengen. De Spanjaard maakt zich weinig illusies over de huidige comp...11 mei 2026 18:46
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Opvallende claim: "Mercedes wilde Alonso als vervanger van Hamilton"
Fernando Alonso had zomaar eens de verrassende opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes kunnen worden. Toen duidelijk werd dat Hamilton de overstap naar Ferrari zou maken, zou t...11 mei 2026 13:22
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Brown biecht op: hoe het Alonso-debacle bij de Indy 500 McLaren veranderde
McLaren-CEO Zak Brown heeft voor het eerst zo openlijk erkend dat het mislopen van de Indianapolis 500-kwalificatie met Fernando Alonso in 2019 de zwaarste ervaring uit zijn car...08 mei 2026 11:00
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Alonso steelt de show met peperdure wagen van tien (!) miljoen euro
Fernando Alonso heeft in Monaco opnieuw de aandacht naar zich toegetrokken, maar dit keer niet met een ronde op het circuit. Op sociale media doken beelden op van de Aston Marti...07 mei 2026 14:47
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Alonso kan nog lachen: "Dan ga ik per direct met pensioen"
Het team van Aston Martin bereikte in Miami weer een nieuw hoogtepunt: voor het eerst dit jaar bereikten beide auto's de finish. Fernando Alonso blijft hopen op verbetering,...04 mei 2026 18:46
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Alonso ziet lichtpuntje bij Aston Martin: "Trillingen zijn weg"
Fernando Alonso heeft samen met Aston Martin een erg positieve stap vooruit gezet. De Spanjaard voelt geen trillingen meer in de auto, maar het moet nog wel iets verbeteren. De ...03 mei 2026 16:09
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Alonso over vaderschap: "Hoop dat hij in de paddock loopt als ik nog race"
Fernando Alonso heeft zich openhartig uitgesproken over de impact van het vaderschap op zijn leven en carrière. De Spanjaard geeft toe dat zijn perspectief is veranderd, ...03 mei 2026 09:26
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Nieuw dieptepunt voor Aston Martin: Alle F2-coureurs zijn sneller
Het team van Aston Martin heeft in de sprint kwalificatie in Miami een nieuw dieptepunt bereikt. De Britse renstal was met afstand het langzaamste team, en Lance Stroll en Ferna...02 mei 2026 09:26
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Alonso spreekt zich uit: "Dan beslis ik of ik in de Formule 1 blijf"
Fernando Alonso heeft zich opnieuw uitgesproken over zijn toekomst in de Formule 1. De Spanjaard laat weten dat hij later dit jaar een knoop zal doorhakken, terwijl hij tegelijk...01 mei 2026 13:22
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'Alonso hakt knoop door: Spanjaard blijft in de Formule 1'
Fernando Alonso lijkt nog lang niet klaar met de Formule 1. Waar eerder werd gespeculeerd dat 2026 mogelijk zijn laatste seizoen zou worden, klinkt nu een heel ander geluid vanu...29 apr 2026 14:09
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15 jul 2026 08:11
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14 jul 2026 13:22
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13 jul 2026 16:09
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01 jun 2026 18:06
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18:06F1
31 mei 2026 14:44
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10:09F1
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18:46F1
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15:24F1
24 mei 2026 20:56
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10:46F1
22 mei 2026 22:42
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12:46F1
11 mei 2026 18:46
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18:46F1
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13:22F1
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11:00F1
07 mei 2026 14:47
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14:47F1
04 mei 2026 18:46
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18:46F1
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16:09F1
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09:26F1
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09:26F1
01 mei 2026 13:22
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13:22F1
29 apr 2026 14:09
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14:09F1
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SerieTeamJaar#
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F1Aston Martin14
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F1Alpine F1202214
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F1McLaren2020
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F1McLaren201814
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F1Ferrari201414
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F1Ferrari20133
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F1Ferrari20125
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F1Ferrari20115
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F1Ferrari20108
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F1Renault20097
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F1Renault20085
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F1McLaren20071
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F1Renault20061
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F1Renault20055
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F1Renault20048
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F1Renault20038
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F1Renault20021
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F1Jaguar20021
-
F1Minardi200121
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F1Benetton2001
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International F3000Team Astromega20007
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F1Minardi20001
-
World Series by NissanCampos Motorsport19992
Statistieken Fernando Alonso
-
Aantal overwinningen0
-
Aantal podiums9
-
Aantal races202
-
Totaal aantal races met punten98
-
Aantal pole positions0
-
Verslagen door teamgenoot in race20
-
Verslagen door teamgenoot in kwalificatie14
-
Gemiddeld aantal punten per Grand Prix3
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Gemiddelde startpositie11
-
Gemiddelde finishpositie12
-
Gemiddeld aantal posities gewonnen0
-
Hoogste startpositie2
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DatumGrand PrixQR
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24 - 26 jul1614
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17 - 19 jul2219
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3 - 5 jul2218
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26 - 28 jun2118
-
12 - 14 jun19
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5 - 7 jun2110
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22 - 24 mei20
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27 - 29 maa18
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13 - 15 maa17
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6 - 8 maa1718
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5 - 7 dec66
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28 - 30 nov87
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21 - 23 nov11
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7 - 9 nov1114
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24 - 26 okt1418
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17 - 19 okt1010
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3 - 5 okt107
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19 - 21 sep1115
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25 - 27 jul2017
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27 - 29 jun7
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13 - 15 jun67
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30 - 1 jun109
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18 - 20 apr1311
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11 - 13 apr1316
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4 - 6 apr1211
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21 - 23 maa17
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14 - 16 maa1217
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6 - 8 dec89
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29 - 1 dec87
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22 - 24 nov11
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25 - 27 okt1318
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19 - 21 jul711
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21 - 23 jun1012
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22 - 24 sep108
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25 - 27 jun89
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23 - 25 okt911
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9 - 11 okt1911
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18 - 20 sep1217
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Driver characteristics
- Team -
- Punten 629
- Podiums 9
- Grand Prix 202
- Land Spanje
- Geb. datum 29 jul 1981 (45)
- Geb. plaats Oviedo, Spanje
- Gewicht 68 kg
- Lengte 1,71 m
- 188.012 reacties op
- 78 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Fernando Alonso