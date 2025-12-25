user icon
Gasly herpakte zich na Red Bull-drama: "Het team werkt voor Verstappen"

Gasly herpakte zich na Red Bull-drama: "Het team werkt voor Verstappen"

Pierre Gasly kijkt zonder wrok, maar met duidelijke lessen terug op zijn korte en turbulente periode bij Red Bull Racing. De Fransman werd al na één seizoen bij Toro Rosso doorgeschoven naar het hoofdteam, nadat Daniel Ricciardo verrassend had besloten zijn geluk te beproeven bij Renault. Wat volgde was een vroege vuurdoop naast Max Verstappen, in een omgeving die voor weinig coureurs genadig bleek.

De start was moeizaam. Gasly kende al problemen tijdens de wintertests, met twee crashes die het vertrouwen geen goed deden. In de races kreeg hij het vervolgens niet voor elkaar om echt in de buurt te komen van Verstappen. Na twaalf Grands Prix viel het doek: Gasly werd teruggezet naar Toro Rosso en voegde zich bij het rijtje coureurs dat strandde in de tweede Red Bull-stoel.

Gasly blikt terug

In gesprek met F1.com blikt Gasly daar nu opvallend rustig op terug. “Het was een heel specifieke situatie”, legt hij uit. “Je kunt het niet reduceren tot een paar maanden en een handvol races en dan concluderen of het gelukt is of niet. Niets aan die periode was simpel.” Volgens Gasly speelde er achter de schermen veel meer dan vaak werd gezien.

De Fransman benadrukt dat hij het hoofdstuk inmiddels heeft afgesloten. “Ik kan er eindeloos over praten, maar dat heeft geen zin. Soms valt iets jouw kant op, soms niet. Natuurlijk is het jammer dat het niet werkte, maar ik had niet overal invloed op. Wat ik wel weet, is dat ik telkens alles heb gegeven om het maximale eruit te halen.”

'Ze leveren vooral voor Max'

Gasly wijst daarbij ook op de manier waarop Red Bull functioneerde. “Je kunt zeggen dat het perfect werkt voor Max, en dat ze daar geweldig werk voor leveren. Maar ik zag in diezelfde periode hoe Ferrari met twee jonge coureurs omging. Charles Leclerc zat toen in zijn eerste jaar bij Ferrari en daar hebben we vaak over gesproken. Dat was een compleet andere benadering.”

Ondanks alles overheerst dankbaarheid. “Ik ben Red Bull veel verschuldigd. Het had anders kunnen lopen, maar uiteindelijk heb ik daarna ook een race gewonnen met AlphaTauri. Dat is iets wat alleen Sebastian Vettel en ik hebben gedaan. Dat pakt niemand me meer af. Het moest bij Red Bull blijkbaar niet zo zijn, en daar kan ik mee leven.”

Gasly herpakte zich volledig

Na zijn terugkeer naar Toro Rosso werd Gasly door velen afgeschreven. Zelf had hij daar een andere kijk op. “Veel mensen dachten dat het voorbij was met mij. Maar voor mij draaide het om blijven investeren in mezelf. Mensen onderschatten vaak hoeveel werk hierachter zit. Ik ben nooit gestopt met werken, omdat ik weet wat ik kan.”

Die periode heeft volgens Gasly alleen maar extra brandstof gegeven. “Het heeft een enorm vuur in me aangewakkerd. Ik zie jongens als Charles, Lando en George, met wie ik altijd heb gestreden, hun kansen krijgen. Ik weet dat ik ook zo’n moment kan pakken — maar dan heb je wel de juiste auto nodig.”

Patrace

Posts: 6.434

Het voelt hier alsof het totaal niet aan Gasly zelf lag dat het niet werkte bij Red Bull.
Hij vergeet even dat hij tijdens de test een auto afschreef met daarop onderdelen waar ze nog maar één van gemaakt hadden. Dat heeft ze kostbare tijd gekost in hun ontwikkeling dat jaar, omdat ze tijdens d... [Lees verder]

  • 7
  • 25 dec 2025 - 12:06
Reacties (6)

  • StevenQ

    Posts: 9.932

    Ieder team werkt voor de coureur die resultaten levert

    • + 3
    • 25 dec 2025 - 09:38
    • SennaS

      Posts: 11.169

      Klopt en bij andere teams krijgen ze aanvankelijk gelijke kansen en materiaal en mogen tegen elkaar racen tot het einde.
      En de beste mag wk worden, zoals dit bij mercedes en mcl gaat.
      Het is best vreemd dat dezelfde afgepoeierde teamgenoten, die amper tijd krijgen om zich ge bewijzen, bij mindere teams (bv rbr B team) veel betere resultaten behalen dan wk wk team rbr.

      • + 0
      • 25 dec 2025 - 15:24
  • Patrace

    Posts: 6.434

    Het voelt hier alsof het totaal niet aan Gasly zelf lag dat het niet werkte bij Red Bull.
    Hij vergeet even dat hij tijdens de test een auto afschreef met daarop onderdelen waar ze nog maar één van gemaakt hadden. Dat heeft ze kostbare tijd gekost in hun ontwikkeling dat jaar, omdat ze tijdens die test niets meer van die onderdelen konden leren. Verder zegt hij ook niet dat hij, tegen het advies van de engineers en Newey in, een hele andere richting op wilde met de setup.
    Terwijl Verstappen met zijn setup wel snel was.
    Kortom, Gasly maakte fouten én was stronteigenwijs. Dan moet je achteraf niet gaan klagen dat ze vooral naar Verstappen kijken. Hij heeft de kans gehad maar achtte zichzelf beter dan hij was, had een attitude en heeft gewoon niet geleverd. Terecht dus dat hij werd vervangen.

    • + 7
    • 25 dec 2025 - 12:06
    • schwantz34

      Posts: 41.638

      Gasly geeft hier een prachtige Franse slag aan zijn verhaaltje...

      • + 4
      • 25 dec 2025 - 12:39
    • Patrace

      Posts: 6.434

      @schwantz: ja, inderdaad! :-)

      • + 0
      • 25 dec 2025 - 12:52
    • Larry Perkins

      Posts: 62.282

      Gasly zegt ook “Ik kan er eindeloos over praten, maar dat heeft geen zin."

      Dat is ook het verstandigste om te zeggen als je weet dat jezelf fout zit...

      • + 1
      • 25 dec 2025 - 13:28

