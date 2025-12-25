Pierre Gasly kijkt zonder wrok, maar met duidelijke lessen terug op zijn korte en turbulente periode bij Red Bull Racing. De Fransman werd al na één seizoen bij Toro Rosso doorgeschoven naar het hoofdteam, nadat Daniel Ricciardo verrassend had besloten zijn geluk te beproeven bij Renault. Wat volgde was een vroege vuurdoop naast Max Verstappen, in een omgeving die voor weinig coureurs genadig bleek.

De start was moeizaam. Gasly kende al problemen tijdens de wintertests, met twee crashes die het vertrouwen geen goed deden. In de races kreeg hij het vervolgens niet voor elkaar om echt in de buurt te komen van Verstappen. Na twaalf Grands Prix viel het doek: Gasly werd teruggezet naar Toro Rosso en voegde zich bij het rijtje coureurs dat strandde in de tweede Red Bull-stoel.

Gasly blikt terug

In gesprek met F1.com blikt Gasly daar nu opvallend rustig op terug. “Het was een heel specifieke situatie”, legt hij uit. “Je kunt het niet reduceren tot een paar maanden en een handvol races en dan concluderen of het gelukt is of niet. Niets aan die periode was simpel.” Volgens Gasly speelde er achter de schermen veel meer dan vaak werd gezien.

De Fransman benadrukt dat hij het hoofdstuk inmiddels heeft afgesloten. “Ik kan er eindeloos over praten, maar dat heeft geen zin. Soms valt iets jouw kant op, soms niet. Natuurlijk is het jammer dat het niet werkte, maar ik had niet overal invloed op. Wat ik wel weet, is dat ik telkens alles heb gegeven om het maximale eruit te halen.”

'Ze leveren vooral voor Max'

Gasly wijst daarbij ook op de manier waarop Red Bull functioneerde. “Je kunt zeggen dat het perfect werkt voor Max, en dat ze daar geweldig werk voor leveren. Maar ik zag in diezelfde periode hoe Ferrari met twee jonge coureurs omging. Charles Leclerc zat toen in zijn eerste jaar bij Ferrari en daar hebben we vaak over gesproken. Dat was een compleet andere benadering.”

Ondanks alles overheerst dankbaarheid. “Ik ben Red Bull veel verschuldigd. Het had anders kunnen lopen, maar uiteindelijk heb ik daarna ook een race gewonnen met AlphaTauri. Dat is iets wat alleen Sebastian Vettel en ik hebben gedaan. Dat pakt niemand me meer af. Het moest bij Red Bull blijkbaar niet zo zijn, en daar kan ik mee leven.”

Gasly herpakte zich volledig

Na zijn terugkeer naar Toro Rosso werd Gasly door velen afgeschreven. Zelf had hij daar een andere kijk op. “Veel mensen dachten dat het voorbij was met mij. Maar voor mij draaide het om blijven investeren in mezelf. Mensen onderschatten vaak hoeveel werk hierachter zit. Ik ben nooit gestopt met werken, omdat ik weet wat ik kan.”

Die periode heeft volgens Gasly alleen maar extra brandstof gegeven. “Het heeft een enorm vuur in me aangewakkerd. Ik zie jongens als Charles, Lando en George, met wie ik altijd heb gestreden, hun kansen krijgen. Ik weet dat ik ook zo’n moment kan pakken — maar dan heb je wel de juiste auto nodig.”