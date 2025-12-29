user icon
'Red Bull wijst nieuwe race-engineer voor Verstappen aan'



De geruchten over de toekomst van Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase zijn in de afgelopen dagen flink toegenomen. Lambiase wordt in verband gebracht met Aston Martin en Williams, en als hij vertrekt, dan moet Red Bull op zoek naar een opvolger. Het lijkt erop dat ze al een mogelijke vervanger op het oog hebben.

Verstappen werkt al sinds 2016 samen met Lambiase bij Red Bull. De Nederlander voelt zich goed bij Lambiase, en heeft eerder al gezegd dat hij zijn race-engineer meer beschouwt als een vriend dan als een collega. Voor Lambiase was het een zwaar jaar, vanwege privéomstandigheden moest hij twee races overslaan en kwam alle emotie eruit na de seizoensfinale in Abu Dhabi.

De opvallende huilbui van Lambiase zorgde voor speculatie, en er werd gesteld dat hij een andere functie zou krijgen binnen Red Bull. Dit gerucht verdween al snel naar de achtergrond, en hij leek gewoon de rechterhand van Verstappen te blijven. Tijdens de kerstdagen kwamen er echter andere geluiden over zijn toekomst naar buiten.

Wat is er aan de hand?

Volgens The Race zou Lambiase namelijk gesprekken voeren met het team van Aston Martin. De Britse renstal zou hem zelfs een topfunctie hebben aangeboden, het gaat mogelijk om de rol van teambaas of CEO. Daarnaast kwam naar buiten dat ook het team van Williams interesse zou hebben in zijn diensten. Het zorgt ervoor dat er veel twijfel is ontstaan over zijn toekomst bij Red Bull.

Wie kan Lambiase opvolgen?

Mocht Lambiase echt vertrekken, dan moet Red Bull op zoek gaan naar een nieuwe race-engineer voor Verstappen. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport heeft Red Bull al een opvolger op het oog, mocht Lambiase vertrekken. 

Volgens de Italiaanse krant gaat het om Simon Rennie, die Lambiase dit jaar ook al verving toen hij in Oostenrijk en België ontbrak vanwege privéomstandigheden. Rennie is een zeer ervaren engineer, en hij werkte jaren samen met Daniel Ricciardo bij Red Bull. Na zijn samenwerking met de Australiër bleef Rennie actief bij Red Bull, maar was hij niet elk weekend aanwezig op de circuits.

  • Rocks

    Posts: 1.064

    Iedereen is vervangbaar 😎

    • + 0
    • 29 dec 2025 - 08:48

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

