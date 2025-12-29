user icon
Verstappen openhartig over vriendschap met Norris

Verstappen openhartig over vriendschap met Norris

Max Verstappen vocht dit jaar een felle titelstrijd uit met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Hij maakte Norris tot en met de laatste race van het seizoen het leven zuur, maar volgens Verstappen heeft dat geen impact gehad op hun vriendschap.

Verstappen en Norris kunnen het naast de baan goed met elkaar vinden. De twee wonen allebei in Monaco, en werden daar in het verleden regelmatig samen gespot. Ze zijn goede vrienden, al kreeg die vriendschap het in de afgelopen jaren wel zwaar. In de loop van 2024 kon Norris Verstappen gaan uitdagen, en dit jaar werd die strijd steeds heviger.

Norris' werkgever McLaren was oppermachtig in de eerste helft van het seizoen, en Verstappen moest hard werken om het verschil te verkleinen. In de tweede seizoenshelft leek hij haast herboren, en vocht hij zich op zeer knappe wijze terug in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij maakte zijn achterstand op Norris snel goed, en kwam uiteindelijk slechts twee punten te kort om de Brit van de titel te houden.

Had de titelstrijd een impact op de vriendschap?

Tijdens de laatste fase van het seizoen deelde Verstappen met enige regelmaat kleine steekjes uit aan Norris. De Brit kon dit niet goed hebben, en opende dan weer de verbale aanval. In het eindejaarsinterview met Viaplay wordt Verstappen gevraagd hoe het nu zit met zijn vriendschap met Norris. Zijn antwoord is duidelijk: "Ja goed, weet je..."

Als Verstappen wordt gevraagd of een vriendschap en een titelstrijd wel tegelijkertijd kunnen bestaan, is hij duidelijk: "Natuurlijk, maar tijdens het seizoen worden er gewoon dingen over en weer gezegd. En dat is heel erg normaal, dat is ook sport."

'Daar droom je van als kleine jongen'

Verstappen had er ook geen moeite mee dat hij de titelstrijd van Norris verloor: "Uiteindelijk zie je hem natuurlijk heel emotioneel met zijn familie. En daar doe je het voor als klein jongetje. Jouw droom is de Formule 1 en je droomt ervan om wereldkampioen te worden. En als je dat dan bereikt, dan is dat heel erg bijzonder. Ja, absoluut."

Er is volgens hem zeker geen kink in de kabel gekomen wat betreft de vriendschap: "Nee, echt totaal niet."

Williams_F1

Posts: 1.263

Het is echt komkommertijd. :)

  • 1
  • 29 dec 2025 - 13:06
Reacties (3)

  • Williams_F1

    Posts: 1.263

    Het is echt komkommertijd. :)

    • + 1
    • 29 dec 2025 - 13:06
  • meister

    Posts: 4.181

    Een vriendschap of een bromance?

    • + 0
    • 29 dec 2025 - 13:31
  • Pietje Bell

    Posts: 32.643

    Kelly is deze keer snel met de locatie prijs te geven waar ze vakantie vieren.
    Haar broer en zus hadden dat ook al gedaan.
    Ze verblijven in een 5 sterren resort in Angra dos Reis.
    Haar Italiaanse en Portugese vrienden zijn ook van de partij zoals gewoonlijk.

    • + 0
    • 29 dec 2025 - 13:57

