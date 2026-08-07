Coureurs 2025 - Het laatste nieuws over Max Verstappen

Max Emilian Verstappen werd op 30 september 1997 geboren in het Belgische Hasselt als zoon van Jos Verstappen en Sophie Kumpen. Max Verstappen heeft de Nederlandse en Belgische nationaliteit maar rijdt onder een Nederlandse licentie.

Het begin van de carrière van Max Verstappen

Verstappen begon zijn kart-carrière op zijn vierde. Hij reed in het Mini Junior kampioenschap in zijn provincie Limburg (België). In 2006 werd hij Belgisch kampioen in de Rotax Max Minimax-klasse. In 2017 behaalde hij de Nederlandse titel. In 2009 sloot Verstappen zich aan bij Team Pex Racing, in dat jaar won hij het Vlaamse minimax kampioenschap en het Belgische KF5 kampioenschap. In 2010 besloot Verstappen internationaal te gaan rijden. Hij werd gecontracteerd door CGR en reed voor hun de wereld en Europese kampioenschappen. Tijdens het KF3-kampioenschap werd Verstappen tweede achter Alexander Albon. In 2013 won hij het Europese KF en KZ-kampioenschap, op 15-jarige leeftijd won hij in 2013 het wereldkampioenschap op Varennes-sur-Allier, Frankrijk.

De race van Verstappen naar de F1

In 2013 had hij zijn eerste ervaring in een race-auto. Deze kwam op het circuit van Pembrey op 11 oktober. Gedurende de wintermaanden van 2013 reed Verstappen voor meerdere Formule Renault 2.0-teams. In december 2013 testte Verstappen een Dallara F311 Formule 3-auto van Motopark. Op 16 januari 2014 werd bekend gemaakt dat Verstappen zijn race-debuut zou maken in de Florida Winter Series. Verstappen won in dit kampioenschap de wedstrijden op Palm Beach en Homestead. Hierna maakte hij de overstap naar de Formule 3 en reed hij voor Van Amersfoort Racing tien overwinningen bij elkaar. Het leverde hem een derde plaats in het kampioenschap op.

Debuut Max Verstappen in de Formule 1

Op 17-jarige leeftijd maakte hij zijn Formule 1-debuut voor Toro Rosso tijdens de vrije training van de Grand Prix van Japan. Verstappen zou ook in Austin en Interlagos in actie komen voor het junior-team van Red Bull. In 2015 scoorde hij bij zijn tweede wedstrijd al punten, Verstappen werd zevende tijdens de Grand Prix van Maleisië, nadat hij vanaf de zesde plaats gestart was. Met 49 punten eindigde hij twaalfde in het kampioenschap.

De eerste overwinning van Max Verstappen

Dat Max Verstappen een uitmuntende coureur is, moge duidelijk zijn. Al vanaf het moment dat hij begon te racen werd direct duidelijk dat hij veel talent en aanleg voor de sport had. Ook de vele trainingen met zijn vader, Jos Verstappen, zullen hier ongetwijfeld aan bij hebben gedragen. De allereerste overwinning voor Max Verstappen was echter in 2016, bij de Grand Prix Formule 1 van Spanje. Deze race werd op 15 mei 2016 gehouden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het was de vijfde race van het kampioenschap en de allereerste Formule 1-overwinning ooit van een Nederlandse coureur. Deze eerste overwinning had bovendien nog een speciaal randje voor Max Verstappen, want hij werd hiermee de jongste winnaar ooit van een Grand Prix. Een bijzondere titel, die hem met zijn 18 jaar en 228 dagen direct een sterrenstatus bezorgde.

De overstap van Max Verstappen naar Red Bull

In 2016 begon hij het seizoen bij Toro Rosso, maar kreeg na de vierde Grand Prix van het jaar de kans om bij Red Bull Racing in te stappen. Verstappen won zijn eerste Grand Prix voor zijn nieuwe werkgever in Spanje, hiermee verbrak hij het record van jongste Grand Prix-winnaar. Hoewel Max Verstappen gewend is om regelmatig een interview te geven, blijft de coureur over het algemeen erg down-to-earth en bescheiden over zijn overwinningen. De overstap van Max Verstappen naar Red Bull heeft zijn racecarriere tot dusver in ieder geval goed gedaan, dus we zullen ongetwijfeld nog veel meer over de samenwerking blijven horen.

Problemen met de auto van Max Verstappen

Na een solide seizoen van 2016, stelde de auto teleur in 2017. Desondanks kon Verstappen in Maleisië en Mexico de wedstrijden winnen. In 2018 reed hij elf podiums bij elkaar, waaronder twee overwinningen, en werd hij met 249 punten vierde in de eindstand.

Salaris van Max Verstappen

Toen Max Verstappen begon in de Formule 1, was zijn salaris ongeveer 500.000 euro per jaar. Dat steeg natuurlijk in een rap tempo, toen zijn prestaties en daarmee ook zijn carrière ook de vlucht nam. In 2017 werd zijn jaarsalaris al geschat op 2.500.000 euro. Verstappen heeft inmiddels zijn contract bij Red Bull Racing verlengd en krijgt een salaris van 13.500.000 miljoen per jaar. Dat is natuurlijk nog niet alles, want dit is enkel het basissalaris wat hij jaarlijks van Red Bull Racing overgemaakt krijgt. Voor ieder punt dat hij in het kampioenschap verdient, verdient hij ook nog eens 43.000 euro. In 2018 haalde Verstappen 249 punten, dus reken maar uit. Uit sponsorgelden haalt hij ook zeker nog 500.000 op. Met het salaris van Max Verstappen hoeven we dus zeker geen medelijden te hebben.

Max Verstappen wereldkampioen Formule 1 in Abu Dabi

Er is qua F1 nieuws en overwinningen natuurlijk nog meer leuks over Max Verstappen te vermelden, want in 2021 is Max Verstappen Wereldkampioen Formule 1 geworden. Deze zinderend spannende race zal nog bij veel raceliefhebbers in het geheugen gegrift staan, want het was een race die letterlijk tot de allerlaatste ronde spannend bleef. Het laatste nieuws over Max Verstappen houden we uiteraard voor je bij, dus houd deze pagina zeker in de gaten voor nieuwe updates omtrent ‘Max Verstappen news’

Max Verstappen na overwinning in Abu Dhabi op podium met Martin Garrix

Wellicht is het voor sommigen een verrassing, maar Max Verstappen en Martin Garrix zijn al jaren goed bevriend. Op zich is dit natuurlijk niet zo vreemd, want beiden heren zijn nog erg jong, zijn nu al wereldberoemd en ze reizen allebei voor hun werk de hele wereld rond. Martin Garrix, die in het echt Martijn Garritsen heet, is al jarenlang goed bevriend met Max en de twee zoeken elkaar regelmatig op tijdens een race of concert. Al in 2014 leerden de twee elkaar kennen, want de bekende dj reikte toen tijdens het Sportgala de talentenprijs uit aan Max Verstappen. In 2017 verscheen Martin Garrix zelfs als een gast van Max in Yas Marina, waar hij ook optrad.

Voorafgaand aan de race in Abu Dhabi was besproken dat als Max zou winnen, Martin Garrix zou optreden. Na een bloedstollend spannende race bleek dat Max dus ook echt het wereldkampioenschap won, waarna zijn vriend Martin Garrix op het podium klom om Max Verstappen’s overwinning te vieren met een speciale set op het Yas Marina Circuit. Te zien aan de beelden die toen zijn gemaakt, ging het dak eraf en duizenden fans en toeschouwers vierden dit bijzondere moment mee met de coureur en de dj.



In 2022 prolongeerde Verstappen zijn titel met een recordaantal zeges van vijftien in een seizoen. Ook behaalde hij met Red Bull het constructeurskampioenschap.

Bekende vrienden van Max Verstappen

Naast dj en producent Martin Garrix heeft Max Verstappen nog meer bekende vrienden. Zo was ook de bokser Rico Verhoeven aanwezig op het overwinningsfeestje van Max en qua bekende Nederlanders waren o.a. Gordon, Tom Coronel en Ali B waren aanwezig bij de race in Abu Dhabi. Door zijn bekendheid komt Max regelmatig met beroemdheden in aanraking, al zal hij zelf waarschijnlijk altijd zijn nuchtere Hollandse mentaliteit blijven behouden.