Max Emilian Verstappen werd op 30 september 1997 geboren in het Belgische Hasselt als zoon van Jos Verstappen en Sophie Kumpen. Max Verstappen heeft de Nederlandse en Belgische nationaliteit maar rijdt onder een Nederlandse licentie.

Het begin van de carrière van Max Verstappen

Verstappen begon zijn kart-carrière op zijn vierde. Hij reed in het Mini Junior kampioenschap in zijn provincie Limburg (België). In 2006 werd hij Belgisch kampioen in de Rotax Max Minimax-klasse. In 2017 behaalde hij de Nederlandse titel. In 2009 sloot Verstappen zich aan bij Team Pex Racing, in dat jaar won hij het Vlaamse minimax kampioenschap en het Belgische KF5 kampioenschap. In 2010 besloot Verstappen internationaal te gaan rijden. Hij werd gecontracteerd door CGR en reed voor hun de wereld en Europese kampioenschappen. Tijdens het KF3-kampioenschap werd Verstappen tweede achter Alexander Albon. In 2013 won hij het Europese KF en KZ-kampioenschap, op 15-jarige leeftijd won hij in 2013 het wereldkampioenschap op Varennes-sur-Allier, Frankrijk.

De race van Verstappen naar de F1

In 2013 had hij zijn eerste ervaring in een race-auto. Deze kwam op het circuit van Pembrey op 11 oktober. Gedurende de wintermaanden van 2013 reed Verstappen voor meerdere Formule Renault 2.0-teams. In december 2013 testte Verstappen een Dallara F311 Formule 3-auto van Motopark. Op 16 januari 2014 werd bekend gemaakt dat Verstappen zijn race-debuut zou maken in de Florida Winter Series. Verstappen won in dit kampioenschap de wedstrijden op Palm Beach en Homestead. Hierna maakte hij de overstap naar de Formule 3 en reed hij voor Van Amersfoort Racing tien overwinningen bij elkaar. Het leverde hem een derde plaats in het kampioenschap op.

Debuut Max Verstappen in de Formule 1

Op 17-jarige leeftijd maakte hij zijn Formule 1-debuut voor Toro Rosso tijdens de vrije training van de Grand Prix van Japan. Verstappen zou ook in Austin en Interlagos in actie komen voor het junior-team van Red Bull. In 2015 scoorde hij bij zijn tweede wedstrijd al punten, Verstappen werd zevende tijdens de Grand Prix van Maleisië, nadat hij vanaf de zesde plaats gestart was. Met 49 punten eindigde hij twaalfde in het kampioenschap.

De overstap van Max Verstappen naar Red Bull

In 2016 begon hij het seizoen bij Toro Rosso, maar kreeg na de vierde Grand Prix van het jaar de kans om bij Red Bull Racing in te stappen. Verstappen won zijn eerste Grand Prix voor zijn nieuwe werkgever in Spanje, hiermee verbrak hij het record van jongste Grand Prix-winnaar.

Problemen met de auto van Max Verstappen

Na een solide seizoen van 2016, stelde de auto teleur in 2017. Desondanks kon Verstappen in Maleisië en Mexico de wedstrijden winnen. In 2018 reed hij elf podiums bij elkaar, waaronder twee overwinningen, en werd hij met 249 punten vierde in de eindstand.

Salaris van Max Verstappen

Toen Max Verstappen begon in de Formule 1, was zijn salaris ongeveer 500.000 euro per jaar. Dat steeg natuurlijk in een rap tempo, toen zijn prestaties en daarmee ook zijn carrière ook de vlucht nam. In 2017 werd zijn jaarsalaris al geschat op 2.500.000 euro. Verstappen heeft inmiddels zijn contract bij Red Bull Racing verlengd en krijgt een salaris van 13.500.000 miljoen per jaar. Dat is natuurlijk nog niet alles, want dit is enkel het basissalaris wat hij jaarlijks van Red Bull Racing overgemaakt krijgt. Voor ieder punt dat hij in het kampioenschap verdient, verdient hij ook nog eens 43.000 euro. In 2018 haalde Verstappen 249 punten, dus reken maar uit. Uit sponsorgelden haalt hij ook zeker nog 500.000 op. Met het salaris van Max Verstappen hoeven we dus zeker geen medelijden te hebben.