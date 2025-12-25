De Formule 1-coureurs van 2025: Isack Hadjar, geweldige rookie

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2025 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2025. Vandaag in deel tien: Isack Hadjar, de verrassende rookie.

Weinig mensen hadden verwacht dat Isack Hadjar 2025 zou afsluiten als de nieuwe Red Bull Racing-coureur. De onstuimige Fransman reed een sterk debuutseizoen, en nam afscheid van het etiket van een grofgebekte wildebras.

Naam: Isack Hadjar (Frankrijk, 28 september 2004)

Eindklassering 2025: Twaalfde

WK-punten: 51

Beste klassering: Derde (Nederland)

Toen Red Bull vorig jaar aankondigde dat ze Isack Hadjar lieten debuteren, zorgde dat voor opgetrokken wenkbrauwen. In de Formule 3 en de Formule 2 had Hadjar namelijk wel leuke dingen laten zien, maar hij was ook een heetgebakerde coureur die met enige regelmaat vloekte als een dokwerker als hij zich meldde op de boordradio.

Red Bull-adviseur Helmut Marko had echter heel veel vertrouwen in hem, en hij stelde dat Hadjar een soort ‘kleine Prost’ was. De vergelijking met Frankrijks grootste coureur was gemaakt, en de verwachtingen waren direct hoog.

Hadjar werd gestald bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls, waar hij het in eerste instantie mocht opnemen tegen Yuki Tsunoda. De Japanner was gebrand op succes, en kende een goede kwalificatie in Australië. In zijn slipstream deed Hadjar het zeker niet slecht, en hij begon vol goede moed aan zijn eerste Grand Prix.

Tranendal

Het had hard geregend die ochtend, en het asfalt was dan ook kletsnat. Toen het veld in gang werd gebracht, en begon aan de opwarmronde, ging het voor Hadjar na twee bochten mis. Hij verloor de macht over het stuur, en gleed achterwaarts de muur in.

Huilend stapte Hadjar uit, en liep hij met gebogen hoofd de paddock in. Daar stond niet Helmut Marko op hem te wachten, maar Anthony Hamilton. De vader van Hadjars held Lewis Hamilton, ving hem op, gaf hem een knuffel en praatte hem moed in.

Marko was op zijn beurt niet zo blij met de tranen van de ‘kleine Prost’. Hij haalde hard uit, wat hem dan weer kritiek opleverde. Hadjar was niet boos, hij kon zich wel vinden in Marko’s woorden.

Snel volwassen

Hadjar moest snel volwassen worden, en dat deed hij ook. In China wist hij nog geen punten te scoren, maar in Japan pakte hij een achtste plaats. In Bahrein reed hij weer een keurige race, waarna er weer een puntje volgde in Saoedi-Arabië.

Punten, Punten, Punten

Toen het Formule 1-circus in Europa arriveerde, beleefde Hadjar zijn beste reeks races. In Imola werd hij negende, waarna hij in een chaotische race in Monaco op een knappe zesde plaats over de streep kwam. Hij voltooide een sterke trilogie door als zevende over de streep te komen in Spanje.

Na deze drie sterke races, volgde er een mindere periode van vijf raceweekenden. In Canada en Oostenrijk kon hij geen vuist maken, waarna hij in de regen op Silverstone keihard crashte. Pas na de zomerstop wist Hadjar weer punten te scoren.

Het droomweekend

In Zandvoort beleefde Hadjar een droomweekend. In de kwalificatie schitterde hij, en had hij zich gekwalificeerd op een positie waarmee hij de toppers in zicht kon houden. Hij had een wonder nodig om voor het eerst op het podium te eindigen, en hij maakte zich dan ook geen illusies.

In de race reed hij lange tijd op de vierde plaats rond, en toen vond dat wonder plaats. Lando Norris parkeerde zijn McLaren rokend in het gras, waardoor Hadjar doorschoof. In de slotfase verdedigde hij zijn positie, en mocht hij het podium betreden.

Juichend als een kind verscheen hij op het ereschavot. Glimmend van trots klapte Marko onder het podium zijn handen stuk, waarna de geruchtenmolen begon te draaien. Hadjar werd in verband gebracht met het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull.

Het grote nieuws

Het duurde maanden voordat er iets werd bevestigd, en Hadjar moest veel vragen beantwoorden. Dat deed hij zonder moeite, en de druk leek nauwelijks vat op hem te krijgen. Pas in de laatste week van het seizoen kwam Red Bull met een bevestiging van het nieuws, en mag Hadjar zich na één jaar al opmaken voor het moeilijkste zitje in de Formule 1.

Kleine Prost wordt volwassen

Het wordt nu al een jaar van de waarheid voor Hadjar, maar hij zal het aanvliegen met zijn eigen onbevangenheid. Hadjar zal de steun krijgen van heel Frankrijk, en ook van Alain Prost. In Abu Dhabi overhandigde Hadjar zijn legendarische landgenoot een speciale helm, en daarmee was de cirkel rond. De kleine Prost was definitief groot geworden.