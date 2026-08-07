Alpine
Alpine
Renault Sport Formula 1 werd op 28 september 2015 opgericht nadat Gravity Motorsports (Genii Capital) en Renault Sport F1 een overeenkomst sloten. In een eerder stadium was Renault al meerdere periodes actief in de Formule 1. De eerste auto die men in het huidige tijdperk bouwde was de R.S.16. Deze werd in 2016 bestuurd door Jolyon Palmer en Kevin Magnussen. Begin 2021 veranderde Renault Sport Formula 1 zijn naam naar Alpine.
Alpine in de Formule 1
Alpine is gebouwd op de fundamenten van Toleman. Toleman was in 1985 voor het laatst actief in de Formule 1, de renstal werd daarna overgenomen door Benetton. Met Benetton en Renault behaalde het team in 1995 de wereldtitel. Vanaf 2000 nam Renault het Benetton-team over en twee jaar later maakte het haar rentree in de Formule 1 als officieel fabrieksteam. Renault had in de periode 1979-1985 al een eigen fabrieksteam gehad, de nieuwe Renault-Formule stond onder leiding van Flavio Briatore.
Succes van Alpine in de F1
In 2005 en 2006 kende het team haar grote doorbraak, Fernando Alonso werd tot twee keer toe wereldkampioen en bij de constructeurs haalde het team twee titels. Na de titels van Alonso raakte de renstal in verval. Het dieptepunt kwam in Singapore 2008 toen het team, toen nog onder de naam Renault, de eerste avond-race ooit in de Formule 1 won, deze overwinning draagt nog steeds de titel 'crashgate'.
Aan het einde van 2011 besloot Alpine haar team over te laten nemen door Lotus. Lotus reed in de daaropvolgende jaren met een Renault-motor, maar besloot voor 2015 over te stappen naar Mercedes-motoren. Het financieel slechte Lotus werd uiteindelijk overgenomen door Renault, mede als hun fabriek in het Britse Enstone. De motoren divisie van Renault bevindt zich in Viry-Châyillon in Frankrijk.
Alpine F1 team
De Franse-formatie van het Alpine F1 team staat onder leiding van president Jérôme Stoll. Cyril Abiteboul heeft de functie Managing Director. Hij wordt ondersteund door Nick Chester (Chassis Technical Director), Rémi Taffin (Engine Technical Director), Marcin Budkowski (Executive Director) en Pete Machin (Aerodynamics Chief). In 2020 keerde Esteban Ocon na dik een jaar afwezigheid terug om in het team te racen.
- Team naam Alpine
- Basis Enstone, Frankrijk
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 22 jun 1955
- Podiums 6
- Wereldkampioen -
- Pole posities 0
- Snelste race rondes -
- 21.426 reacties op Alpine
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Alpine
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Formula One World Championship Pierre Gasly (FRA) Alpine F1 Team A526. 25.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Qualifying Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Saturday July 25 07 7 2026 Practice Action Track
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Formula One World Championship Steve Nielsen (GBR) Alpine F1 Team Managing Director. 25.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Rew / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Qualifying Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Saturday July 25 07 7 2026 Portrait
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Formula One World Championship Pierre Gasly (FRA) Alpine F1 Team A526. 25.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Qualifying Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Saturday July 25 07 7 2026 Practice Action Track
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Formula One World Championship Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing RB22 and Pierre Gasly (FRA) Alpine F1 Team A526. 25.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Rew / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Qualifying Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Saturday July 25 07 7 2026 Qualifying Action Track
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Formula One World Championship Pierre Gasly (FRA) Alpine F1 Team A526 in the pits. 25.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Qualifying Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Saturday July 25 07 7 2026 Qualifying Action Track
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Formula One World Championship Franco Colapinto (ARG) Alpine F1 Team A526. 25.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Qualifying Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Saturday July 25 07 7 2026 Practice Action Track
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Formula One World Championship Pierre Gasly (FRA) Alpine F1 Team A526. 24.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Practice Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Practice Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Friday 24 07 7 2026 July Action Track
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Formula One World Championship Paul Aron (EST) Alpine F1 Team A526 Reserve Driver. 24.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Practice Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Rew / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Practice Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Friday 24 07 7 2026 July Action Track
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Formula One World Championship Franco Colapinto (ARG) Alpine F1 Team. 24.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Practice Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Practice Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Friday 24 07 7 2026 July Portrait
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Formula One World Championship (L to R): Frederic Vasseur (FRA) Scuderia Ferrari Team Principal with Flavio Briatore (ITA) Alpine F1 Team Executive Advisor. 24.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Practice Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Rew / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Practice Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Friday 24 07 7 2026 July Portrait Fred Vasseur
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Gasly zelfverzekerd: "Alpine kan het opnemen tegen de McLarens"
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Franse pers kritisch op Alpine: 'Pakten alleen punten door Verstappen en McLaren'
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Management Colapinto grijpt in na bedreigingen voor Ocon
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07 aug 2026 16:06
-
16:06F1
04 aug 2026 15:24
-
15:24F1
03 aug 2026 18:46
-
18:46F1
-
08:48F1
02 aug 2026 09:38
-
09:38F1
25 jul 2026 08:48
-
08:48F1
24 jul 2026 17:28
-
17:28F1
17 jul 2026 17:51
-
17:51F1
07 jul 2026 15:24
-
15:24F1
04 jul 2026 20:29
-
20:29F1
25 jun 2026 12:46
-
12:46F1
-
09:26F1
23 jun 2026 16:09
-
16:09F1
21 jun 2026 15:44
-
15:44F1
-
14:43F1
18 jun 2026 18:06
-
18:06F1
16 jun 2026 16:06
-
16:06F1
-
15:22F1
-
08:48F1
15 jun 2026 16:09
-
16:09F1
-
11:22F1
-
09:26F1
-
08:11F1
14 jun 2026 19:49
-
19:49F1
-
11:22F1
13 jun 2026 15:19
-
15:19F1
-
10:09F1
12 jun 2026 12:13
-
12:13F1
11 jun 2026 14:39
-
14:39F1
-
12:09F1
10 jun 2026 14:09
-
14:09F1
-
11:22F1
09 jun 2026 19:12
-
19:12F1
07 jun 2026 20:07
-
20:07F1
-
19:52F1
30 mei 2026 14:43
-
14:43F1
-
08:37F1
29 mei 2026 18:46
-
18:46F1
28 mei 2026 18:06
-
18:06F1
-
16:09F1
27 mei 2026 14:23
-
14:23F1
23 mei 2026 17:17
-
17:17F1
18 mei 2026 14:47
-
14:47F1
-
08:48F1
14 mei 2026 10:00
-
10:00F1
12 mei 2026 15:00
-
15:00F1
07 mei 2026 11:00
-
11:00F1
04 mei 2026 14:47
-
14:47F1
28 apr 2026 18:06
-
18:06F1
27 apr 2026 15:24
-
15:24F1
-
10:46F1
21 apr 2026 15:24
-
15:24F1
13 apr 2026 15:24
-
15:24F1
11 apr 2026 14:43
-
14:43F1
07 apr 2026 17:22
-
17:22F1
03 apr 2026 08:11
-
08:11F1
02 apr 2026 18:06
-
18:06F1
31 maa 2026 18:46
-
18:46F1
-
14:47F1
-
14:09F1
29 maa 2026 14:09
-
14:09F1
-
10:46F1
27 maa 2026 10:06
-
10:06F1
-
08:13F1
25 maa 2026 08:48
-
08:48F1
24 maa 2026 13:22
-
13:22F1
-
11:22F1
22 maa 2026 15:44
-
15:44F1
16 maa 2026 14:09
-
14:09F1
15 maa 2026 18:06
-
18:06F1
Historie Alpine
-
Coureur#
-
Alpine F1
-
2026
43
-
10
-
61
-
2025
43
-
10
-
61
-
2024
10
-
31
-
2023
10
-
31
-
2022
31
-
14
-
2021
31
-
14
-
DatumGrand PrixQR
-
24 - 26 jul1212
-
17 - 19 jul1010
-
3 - 5 jul159
-
26 - 28 jun1113
-
12 - 14 jun7
-
5 - 7 jun93
-
22 - 24 mei6
-
1 - 3 mei87
-
27 - 29 maa7
-
13 - 15 maa6
-
6 - 8 maa1410
-
5 - 7 dec1919
-
28 - 30 nov914
-
21 - 23 nov13
-
7 - 9 nov910
-
24 - 26 okt1815
-
17 - 19 okt1417
-
3 - 5 okt1616
-
19 - 21 sep1618
-
5 - 7 sep1716
-
29 - 31 aug11
-
1 - 3 aug1418
-
25 - 27 jul1310
-
4 - 6 jul86
-
27 - 29 jun13
-
13 - 15 jun1013
-
30 - 1 jun88
-
23 - 25 mei1713
-
16 - 18 mei1013
-
2 - 4 mei1413
-
18 - 20 apr917
-
11 - 13 apr47
-
4 - 6 apr1113
-
21 - 23 maa13
-
14 - 16 maa911
-
6 - 8 dec57
-
29 - 1 dec115
-
22 - 24 nov17
-
1 - 3 nov42
-
25 - 27 okt810
-
18 - 20 okt612
-
20 - 22 sep13
-
13 - 15 sep1812
-
30 - 1 sep14
-
23 - 25 aug99
-
26 - 28 jul99
-
19 - 21 jul1918
-
5 - 7 jul1816
-
28 - 30 jun1010
-
21 - 23 jun79
-
7 - 9 jun159
-
24 - 26 mei1010
-
17 - 19 mei1214
-
3 - 5 mei1210
-
19 - 21 apr1311
-
5 - 7 apr1515
-
22 - 24 maa1513
-
7 - 9 maa1713
-
29 - 2 maa1917
-
24 - 26 nov1012
-
17 - 19 nov44
-
3 - 5 nov147
-
27 - 29 okt1110
-
20 - 22 okt76
-
6 - 8 okt77
-
22 - 24 sep129
-
15 - 17 sep86
-
1 - 3 sep1715
-
25 - 27 aug123
-
28 - 30 jul128
-
21 - 23 jul1219
-
7 - 9 jul1018
-
30 - 2 jul910
-
16 - 18 jun58
-
2 - 4 jun68
-
26 - 28 mei33
-
5 - 7 mei58
-
28 - 30 apr14
-
31 - 2 apr913
-
17 - 19 maa68
-
3 - 5 maa99
-
18 - 20 nov87
-
11 - 13 nov175
-
28 - 30 okt98
-
21 - 23 okt147
-
7 - 9 okt4
-
30 - 2 okt516
-
9 - 11 sep611
-
2 - 4 sep6
-
26 - 28 aug35
-
29 - 31 jul58
-
22 - 24 jul76
-
8 - 10 jul65
-
1 - 3 jul5
-
17 - 19 jun26
-
10 - 12 jun7
-
27 - 29 mei77
-
20 - 22 mei127
-
6 - 8 mei8
-
22 - 24 apr911
-
8 - 10 apr87
-
25 - 27 maa56
-
18 - 20 maa87
-
10 - 12 dec98
-
3 - 5 dec94
-
19 - 21 nov33
-
12 - 14 nov88
-
5 - 7 nov129
-
22 - 24 okt1118
-
8 - 10 okt510
-
24 - 26 sep66
-
10 - 12 sep108
-
3 - 5 sep86
-
27 - 29 aug87
-
30 - 1 aug1
-
16 - 18 jul77
-
2 - 4 jul1410
-
25 - 27 jun89
-
18 - 20 jun98
-
4 - 6 jun86
-
20 - 23 mei9
-
7 - 9 mei9
-
30 - 2 mei7
-
16 - 18 apr9
-
26 - 28 maa913