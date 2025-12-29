Het team van Red Bull Racing nam dit jaar afscheid van een aantal belangrijke kopstukken. Teambaas Christian Horner werd ontslagen, terwijl teamadviseur Helmut Marko begin deze maand zelf afscheid nam. Volgens Jacques Villeneuve toont dit aan dat er geen machtsstrijd was binnen Red Bull.

Het team van Red Bull Racing kende dit jaar een wisselvallig seizoen in de Formule 1. In de eerste seizoenshelft wist Max Verstappen nog twee races te winnen, maar daarna groeide zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Na de Britse Grand Prix besloot Red Bull teambaas Horner te ontslaan, en hem te vervangen door Laurent Mekies.

Onder leiding van Mekies zette Red Bull grote stappen, en in de tweede seizoenshelft mengde Verstappen zich zelfs weer in de strijd om de wereldtitel. Uiteindelijk kwam Verstappen twee punten te kort om Norris van de wereldtitel te houden. Vlak na de seizoensfinale in Abu Dhabi werd ook bekend dat teamadviseur Marko Red Bull zou verlaten, en daarmee kwam er een einde aan een tijdperk.

'Er was helemaal geen machtsstrijd'

In de afgelopen jaren ging het regelmatig over een soort machtsstrijd tussen Marko en Horner binnen Red Bull. Volgens oud-wereldkampioen vertelt het vertrek van Marko een ander verhaal. In gesprek met Pokerscout legt de Canadees het uit: "Het vertrek van Helmut Marko kwam als een grote schok, omdat iedereen ervan uitging dat het om een machtsstrijd tussen Horner en Marko ging. Maar ze zijn nu allebei weg bij Red Bull. Dus dat was helemaal geen machtsstrijd binnen Red Bull."

Is dit een positieve ontwikkeling voor Red Bull?

Het is een opvallende conclusie van Villeneuve, en hij denkt dat het voor Red Bull een goede zaak is dat beide mannen zijn vertrokken. De Canadees stelt dat het een gezonde vernieuwing is: "Het hele team is eigenlijk bezig met een herpositionering. Sinds de dood van Dietrich Mateschitz was het onvermijdelijk dat Red Bull een nieuwe richting in zou slaan. De oude garde zou op een gegeven moment toch vertrekken."