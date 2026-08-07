McLaren
McLaren
McLaren F1-Team werd in 1963 opgericht door de Nieuw-Zeelander Bruce McLaren. McLaren overleed in 1970 bij een testongeval, waarna zijn goede vriend Teddy Meyer de renstal overnam. McLaren was in het verleden actief in verschillende categorieën, zo heeft het team een historie in de IndyCar en de Can-Am-klasse. Bruce McLaren scoorde met de M2B tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië het eerste punt voor de renstal.
McLaren: een van de oudste F1 teams
McLaren is een van de oudere teams dat op de grid staat. Alleen Ferrari heeft een langere historie dan de Britten. Het team, dat met Danny Hulme en Bruce McLaren in 1968 drie overwinningen scoorde, heeft in Emerson Fittipaldi haar eerste wereldkampioen. De Braziliaan werd in 1972 en 1974 wereldkampioen, James Hunt pakte de titel in 1976. In totaal heeft McLaren twaalf wereldtitels bij de coureurs en acht bij de constructeurs gepakt. Lewis Hamilton is de laatste McLaren-coureur die de titel pakte. Twee coureurs pakte al hun wereldtitels bij McLaren, Ayrton Senna en Mika Hakkinen.
McLaren in de Formule 1
Het team kende, nadat Mercedes een fabrieksteam was gestart, een moeilijke periode. De Britten reden in 2014 nog met een Mercedes-motor maar deze werd in 2015 vervangen door Honda. Met de terugkeer van Fernando Alonso naar het team wilde McLaren opnieuw een gooi doen naar wereldtitels. De nieuwe formatie met Honda mislukte en eind 2017 nam men afscheid m de Japanners. De Japanners hadden in het verleden vier wereldtitels met McLaren gehaald. McLaren stapte over naar Mercedes.
Het team heeft haar basis in Woking, Surrey in het Verenigd Koninkrijk. McLaren F1 is onderdeel van de McLaren Group, deze groep bevat onder andere een Automotive kant en een Technology Centre.
Topmannen in het F1 team
De Britse-formatie staat onder leiding van Zak Brown. Andreas Seidl heeft de functie van teambaas. Hij wordt ondersteund door James Key (Technisch directeur) die sinds 2018 jaar actief is na zijn overstap van Scuderia Toro Rosso. Na een aantal moeilijke jaren finishte het McLaren team in 2020 weer als derde in het constructeurskampioenschap.
- Team naam McLaren
- Basis Woking, Groot Brittannië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1963
- Podiums 57
- Wereldkampioen -
- Pole posities 22
- Snelste race rondes -
- 306.766 reacties op McLaren
- 163 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over McLaren
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25 / 25
In beeld:
Formula One World Championship (L to R): Race w...
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship (L to R): Max Ve...
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Lando Norris (GB...
25 julAlbum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25 / 25
In beeld:
Formula One World Championship Race winner Lando Norris (GBR) McLaren F1 Team celebrates on the podium. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Rew / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Podium Portrait Winner Victor Victory First Position First Place
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship The podium (L to R): Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing, second; Lando Norris (GBR) McLaren F1 Team, race winner; Kyle Moreira (GBR) McLaren F1 Team No. 1 Mechanic; Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes AMG Formula One Team, third. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Podium Portrait Winner Victor Victory First Position First Place
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Race winner Lando Norris (GBR) McLaren F1 Team celebrates on the podium. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Rew / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Podium Portrait Winner Victor Victory First Position First Place
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Race winner Lando Norris (GBR) McLaren F1 Team celebrates on the podium. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Podium Portrait Winner Victor Victory First Position First Place
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship McLaren F1 Team celebrates at the end of the race. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Podium Portrait finish
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship The podium (L to R): Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing, second; Lando Norris (GBR) McLaren F1 Team, race winner; Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes AMG Formula One Team, third. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Podium Portrait Winner Victor Victory First Position First Place
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship (L to R): Race winner Lando Norris (GBR) McLaren F1 Team celebrates with Kyle Moreira (GBR) McLaren F1 Team No. 1 Mechanic on the podium. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Rew / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Podium Portrait Winner Victor Victory First Position First Place
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Race winner Lando Norris (GBR) McLaren F1 Team celebrates on the podium. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Podium Portrait Winner Victor Victory First Position First Place
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Race winner Lando Norris (GBR) McLaren F1 Team celebrates in parc ferme. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Podium Portrait Winner Victor Victory First Position First Place
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship The podium (L to R): Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing, second; Lando Norris (GBR) McLaren F1 Team, race winner; Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes AMG Formula One Team, third; Kyle Moreira (GBR) McLaren F1 Team No. 1 Mechanic. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Podium Portrait Winner Victor Victory First Position First Place
26 julAlbum
-
CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
-
1509160160164611
-
87978606289
-
McLaren gelooft in Verstappen-achtige comeback in titelstrijd
McLaren weigert de handdoek in de ring te gooien in de strijd om de wereldtitels. Ondanks de forse achterstand op Mercedes ziet teambaas Andrea Stella nog volop kansen. De Brits...07 aug 2026 16:46
-
'Verstappen zet Red Bull én McLaren in de wacht'
Het lijkt er sterk op dat Max Verstappen nog geen knoop heeft doorgehakt over zijn toekomst in de Formule 1. Volgens eerdere geruchten zou Verstappen een nieuw contractaanbod he...07 aug 2026 11:22
-
McLaren gaat vol in de aanval: Norris en Piastri krijgen nóg een upgrade
McLaren geeft de strijd om de wereldtitels nog niet op. De Britse renstal wil na de zomerstop blijven investeren in de ontwikkeling van de MCL40 en mikt volgens technisch direct...06 aug 2026 17:22
-
Probleem voor Verstappen: "McLaren wil dat geld niet meer betalen"
Volgens Formule 1-verslaggever Ralf Bach ziet McLaren het niet meer zitten om een miljoenbedrag te betalen voor Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen werd in verband gebr...06 aug 2026 11:22
-
Norris pal achter Verstappen: "We hebben weinig te zeggen"
Lando Norris heeft tijdens de zomerstop stevige kritiek geuit op de huidige koers van de Formule 1. De regerend wereldkampioen vindt dat de nieuwe technische reglementen vooral ...05 aug 2026 17:22
-
McLaren-legende wijst het grote nadeel van Piastri aan
Formule 1-legende Mika Häkkinen heeft een duidelijke mening over de verhoudingen tussen Lando Norris en Oscar Piastri bij McLaren. De Fin heeft geen slecht woord over voor ...05 aug 2026 13:22
-
Twijfel slaat toe over situatie Piastri: "Sluimert in je brein"
Johnny Herbert toont begrip voor de situatie van Oscar Piastri bij McLaren. De Australiër greep vorig jaar net naast de wereldtitel, en zag zijn achterstand op teamgenoot L...05 aug 2026 10:09
-
Norris geroemd na masterclass: "Reed als een echte wereldkampioen"
Lando Norris heeft na zijn overtuigende overwinning in de Grand Prix van Hongarije lof ontvangen van David Coulthard. De voormalig Formule 1-coureur zag de McLaren-rijder eindel...04 aug 2026 18:46
-
Häkkinnen adviseert McLaren: "Het draait niet om Verstappen"
De toekomst van Max Verstappen blijft ook tijdens de Formule 1-zomerstop onderwerp van gesprek. De Nederlander wordt nadrukkelijk gelinkt aan McLaren, maar volgens tweevoudig we...04 aug 2026 12:09
-
McLaren worstelt: slechts twee teams doen het slechter
Het team van McLaren sloot de eerste seizoenshelft afgelopen weekend goed af met een zege in Hongarije. Ze beginnen met een goed gevoel aan de zomerstop, maar de cijfers laten i...01 aug 2026 09:38
-
McLaren ziet zelfvertrouwen van Norris weer groeien
Lando Norris en het team van McLaren zijn de zomerstop ingegaan met een goed gevoel. Norris schreef de Hongaarse Grand Prix op zijn naam, en liet zien dat hij in vorm is. McLare...31 jul 2026 10:46
-
Russell in de put: "Norris maakt meer kans op de titel"
Volgens Günther Steiner maakt Lando Norris meer kans op de wereldtitel dan George Russell. Norris schreef afgelopen weekend de Hongaarse Grand Prix op zijn naam, terwijl Ru...30 jul 2026 15:24
-
'Russell gaat naar McLaren als Verstappen Mercedes-transfer maakt'
Volgens Rachel Brookes kan de rijdersmarkt voor het komende seizoen nog volledig gaan loskomen. Ze wijst naar de rol van Max Verstappen, en stelt dat Mercedes voor hem nog steed...30 jul 2026 07:36
-
McLaren zegt sorry na woede-uitbarsting van Piastri
McLaren-teambaas Andrea Stella heeft zijn excuses aangeboden na de woede-uitbarsting van Oscar Piastri in de Hongaarse Grand Prix van afgelopen weekend. Piastri reageerde withee...29 jul 2026 14:47
-
FIA opgeroepen Sainz zwaarder te bestraffen na spraakmakend incident
Ralf Schumacher vindt dat Carlos Sainz een zwaardere straf moet krijgen voor zijn incident met Oscar Piastri in de Hongaarse Grand Prix. Sainz had niet door dat Piastri hem op e...28 jul 2026 10:46
-
Norris overtuigd: "Als ik de auto heb kan niemand mij verslaan"
Lando Norris boekte in Hongarije zijn eerste overwinning van het Formule 1-seizoen 2026, maar de regerend wereldkampioen beseft dat titelprolongatie voorlopig een bijzonder last...27 jul 2026 08:48
-
Piastri woedend op Sainz: "Domste wat ik ooit gezien heb"
Oscar Piastri kende een dramatisch einde van het Grand Prix-weekend in Hongarije. De McLaren-coureur kwam in aanraking met Carlos Sainz op de Hungaroring en viel vervolgens uit ...26 jul 2026 19:36
-
Norris de baas in Hongarije: "De snelheid was heel goed"
Lando Norris heeft de Grand Prix van Hongarije op indrukwekkende wijze gewonnen. De McLaren-coureur rekende af met de concurrentie na een ijzersterke race en profiteerde op...26 jul 2026 17:01
-
McLaren volledig verrast door pole van Norris
McLaren-teambaas Andrea Stella had de pole position van Lando Norris in Hongarije niet zien aankomen. De Brit kon zich de hele sessie handhaven in de top van het veld, en was ni...26 jul 2026 10:09
-
Piastri haalt keihard uit: "Coureur heeft geen controle meer over de auto"
Oscar Piastri heeft zich kritisch uitgelaten over de huidige generatie Formule 1-auto's. De McLaren-coureur vindt dat de invloed van software en energiemanagement inmiddels ...26 jul 2026 08:11
-
Balende Piastri pleit voor straf voor Hamilton
Oscar Piastri is op zijn zachtst gezegd niet blij met de actie van Lewis Hamilton in de slotfase van de kwalificatie op de Hungaroring. Hamilton reed hem in de weg, en dat komt ...25 jul 2026 18:19
-
Norris dolgelukkig na pole position: "Heel blij om terug te zijn"
Lando Norris heeft zich verzekerd van poleposition voor de Grand Prix van Hongarije. De McLaren-coureur bleef de concurrentie nipt voor na een spannende kwalificatie, waarin Fer...25 jul 2026 17:12
-
Uitslag VT3 Hongarije: Norris de snelste, Verstappen slechts zevende
De derde en laatste vrije training op de Hungaroring is een feit. Op het bekende circuit nabij Boedapest werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de twe...25 jul 2026 13:30
-
'Red Bull wil voormalig McLaren-toptalent vastleggen'
Het team van Red Bull Racing probeert naar verluidt de talentvolle Amerikaan Ugo Ugochukwu toe te voegen aan hun opleidingsteam. De voormalig McLaren-junior maakt momenteel veel...25 jul 2026 08:11
-
Norris hard voor Verstappen en Russell: "Dit is ons werk"
Lando Norris heeft zich uitgesproken over de problemen waarmee George Russell dit seizoen kampt in de Mercedes. De Brit ziet weinig reden tot medelijden met zijn landgenoot en b...24 jul 2026 14:47
-
Uitslag VT1 Hongarije: Verstappen nestelt zich tussen Leclerc en Hamilton
De eerste vrije training op de Hungaroring is een feit. Op het Hongaarse circuit werd de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc, terwijl Max Verstappen de tweede tijd ...24 jul 2026 14:30
-
Norris haalt uit naar McLaren: "Had kunnen winnen op Spa"
Lando Norris heeft na de Grand Prix van België stevige kritiek geuit op de strategie van McLaren. De Brit is ervan overtuigd dat er veel meer in het vat zat dan zijn uitein...23 jul 2026 08:48
-
McLaren gaat ervoor in Hongarije met controversiële 'Macarena'-vleugel
McLaren grijpt de Grand Prix van Hongarije aan om een belangrijk pakket aan updates te introduceren. De Britse renstal hoopt daarmee de achterstand op Mercedes, Ferrari en Red B...22 jul 2026 13:22
-
Brown zorgt voor frustratie met verspreiden onjuistheden over Red Bull
McLaren-CEO Zak Brown heeft met zijn kritiek op de werkwijze van Red Bull voor frustratie gezorgd bij Racing Bulls-teambaas Alan Permane. Brown is een groot tegenstander van het...22 jul 2026 12:09
-
McLaren schuift Piastri opzij in Hongarije: Fornaroli krijgt kans
McLaren zet tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije opnieuw een rookie in. Leonardo Fornaroli neemt vrijdag plaats in de bolide van Oscar Piastri, terw...22 jul 2026 08:46
-
Twijfels over mogelijke McLaren-transfer Verstappen: "Geen stap vooruit"
Max Verstappen wordt al geruime tijd gelinkt aan een vertrek bij Red Bull Racing. Mercedes, McLaren en Aston Martin werden genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van Verstappen....20 jul 2026 12:46
-
McLaren-talent extreem trots op samenwerking met Verstappen
Het Belgische toptalent Dries van Langendonck is zeer trots op het feit dat hij mag gaan samenwerken met Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen kondigde eerder deze week a...20 jul 2026 08:48
-
Piastri sneert naar Leclerc: "Blijkbaar mag dat gewoon"
Oscar Piastri heeft naast het podium gegrepen tijdens de Grand Prix van België. De McLaren-coureur kwam als vijfde over de finish op Spa-Francorchamps, nadat een incident m...20 jul 2026 08:11
-
Norris wordt voortdurend lastiggevallen: "Paparazzi wachtte mij op"
Lando Norris heeft laten weten dat hij lastig zijn leven kan leiden. De regerend wereldkampioen is uitgegroeid tot een bekendheid, en kan vooral in zijn thuisland Engeland niet ...19 jul 2026 13:21
-
Verstappen krijgt bijval na felle F1-kritiek
Oscar Piastri is het eens met de kritiek van Max Verstappen op de huidige staat van de Formule 1. Verstappen stelde dat het iconische circuit van Spa-Francorchamps onder de huid...19 jul 2026 12:09
-
Norris kan leven met gridpenalty: "Als het dan toch ergens moet"
Lando Norris begint de Grand Prix van België met een flinke handicap. De McLaren-coureur krijgt op Spa-Francorchamps een gridstraf van tien plaatsen, nadat zijn team besloo...18 jul 2026 08:48
-
Management Verstappen brengt mysterieus bezoekje aan McLaren
Het kamp Verstappen heeft voor de nodige speculatie gezorgd op de vrijdag in België. In de paddock op het circuit van Spa-Francorchamps werden de vader en manager van Max V...17 jul 2026 18:18
-
Norris ontvangt zware gridstraf voor Belgische Grand Prix
Het team van McLaren heeft ervoor gekozen om dit weekend een aantal motoronderdelen te wisselen bij de auto van Lando Norris. Dit heeft echter wel gevolgen voor de regerend were...16 jul 2026 12:24
-
Schumacher vreest voor Norris: "Niet het niveau van Verstappen"
Lando Norris bewees vorig seizoen met zijn eerste wereldtitel dat hij tot de absolute top van de Formule 1 behoort. Toch is de Brit volgens Ralf Schumacher nog altijd niet van h...16 jul 2026 12:09
-
Verstappen gaat groot McLaren-talent begeleiden
Max Verstappen en zijn team gaan het Belgische toptalent Dries van Langendonck bijstaan. De vijftienjarige Belg maakt onderdeel uit van het McLaren Driver Development Programme,...16 jul 2026 10:46
-
Piastri reageert opvallend koeltjes op Verstappen-geruchten
Oscar Piastri haalt zijn schouders op over alle geruchten over de mogelijke komst van Max Verstappen naar McLaren. Volgens de verhalen zou Piastri plaats moeten maken voor Verst...15 jul 2026 17:22
-
McLaren aangevallen na Mercedes-kritiek: "Ga je eigen motor bouwen"
Het team van McLaren heeft flinke kritiek ontvangen van voormalig Haas-teambaas Günther Steiner. De Britse renstal is regerend constructeurskampioen, maar ze rijden wel met...15 jul 2026 16:09
-
Brown gooit extra olie op het vuur en wil dolgraag Verstappen hebben
Zak Brown heeft opnieuw olie op het vuur gegooid rond de toekomst van Max Verstappen. De CEO van McLaren liet in een podcast duidelijk blijken dat hij geen enkel bezwaar heeft t...15 jul 2026 14:47
-
McLaren kondigt ingrijpende updates aan
Het team van McLaren heeft een aantal updates aangekondigd voor de Belgische Grand Prix van aankomend weekend. De Britse renstal zal op het circuit van Spa-Francorchamps de...15 jul 2026 14:09
-
'Verstappen blijft Red Bull trouw: Nederlander ook in 2027 bij Oostenrijkse renstal'
De geruchten rond Max Verstappen draaien overuren. Op sociale media werd de voorbije dagen volop gespeculeerd over een nakende transferbom, waarbij vooral McLaren veelvuldig wer...15 jul 2026 12:09
-
Van Red Bull tot McLaren: Dit zijn de opties van Verstappen
De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 blijft een oneindig vraagstuk in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander blijft mogelijk bij Red Bull Racing, terwijl oo...15 jul 2026 11:22
-
'Haas krijgt een optie erbij: McLaren wil Fornaroli stallen'
McLaren lijkt een duidelijk plan te hebben voor de toekomst van Leonardo Fornaroli. De regerend Formule 2-kampioen staat te boek als een van de grootste talenten van zijn genera...15 jul 2026 08:48
-
'Verstappen kan pas in oktober besluit nemen over Red Bull-toekomst'
Het lijkt er sterk op dat de saga rondom de toekomst van Max Verstappen voorlopig nog niet voorbij is. Verstappen wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Red ...14 jul 2026 16:09
-
Norris hint weer op bijzonder Le Mans-avontuur
Lando Norris heeft weer gehint op een toekomstige deelname aan de 24 uur van Le Mans. De Britse McLaren-coureur was dit weekend aanwezig op het prestigieuze Goodwood Festival of...12 jul 2026 12:41
-
Piastri krijgt opvallend advies: "Verlaat de schaduw van Norris..."
Oud-McLaren-coureur Mark Blundell is van mening dat een verandering van de omgeving voor Oscar Piastri de Australiër goed zal doen. De geruchten over de toekomst van Piastr...11 jul 2026 16:45
-
McLaren haalt uit naar Mercedes: "Het verraste ons"
Andrea Stella denkt dat McLaren momenteel een achterstand heeft op het gebied van motorprestaties ten opzichte van Mercedes. De twee teams rijden met dezelfde motor rond, toch d...11 jul 2026 08:37
-
Management Piastri reageert verbolgen op geruchten
Oscar Piastri's manager Mark Webber heeft gereageerd op de geruchten over zijn coureur. Er gaan veel geruchten rond over de toekomst van Piastri, en zijn zitje wordt in verb...10 jul 2026 16:09
-
'Transfer Verstappen richting McLaren wordt lastig: Piastri wil toch blijven'
De speculaties over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren blijven de Formule 1-wereld bezighouden. Toch lijkt een belangrijk obstakel een transfer voorlopig in ...10 jul 2026 15:24
-
Verstappen krijgt transferadvies: "Max moet egoïstisch zijn"
De toekomst van Max Verstappen blijft de Formule 1-wereld bezighouden. Door de tegenvallende prestaties van Red Bull en de aanhoudende problemen met de auto nemen de geruchten o...10 jul 2026 08:48
-
Past Verstappen bij McLaren? 'Willen hun eigen filosofie niet verloochenen'
Een overstap van Max Verstappen naar McLaren blijft de gemoederen bezighouden, maar steeds meer signalen wijzen erop dat zo'n toptransfer niet vanzelfsprekend is. De Nederla...10 jul 2026 07:36
-
O'Ward zegt Formule 1 definitief vaarwel: "Ik zit op mijn plek in IndyCar"
Pato O'Ward zet een punt achter alle speculaties over een toekomst in de Formule 1. De Mexicaan, die jarenlang als reservecoureur aan McLaren verbonden was, maakt duidelijk ...09 jul 2026 16:09
-
McLaren geeft Verstappen positief signaal: "Dan is het gat met Mercedes gedicht"
McLaren beleeft een teleurstellend Formule 1-seizoen en kijkt reikhalzend uit naar de zomerstop. Teambaas Andrea Stella verwacht dat een groot upgradepakket de renstal uit Wokin...09 jul 2026 14:09
-
'Piastri in gesprek met Audi: Verstappen-ruil mogelijk op losse schroeven'
De toekomst van Oscar Piastri is plots onderwerp van hevige speculatie in de Formule 1. Waar de Australiër de voorbije dagen nog werd genoemd als mogelijke pion in een over...09 jul 2026 09:26
-
Kamp Piastri ziet Red Bull-transfer zitten: 'Webber wil ruilen met Verstappen'
De geruchten rond de toekomst van Max Verstappen blijven zich opstapelen. Nu de Nederlander na zijn uitvalbeurt op Silverstone zijn ontsnappingsclausule bij Red Bull Racing math...09 jul 2026 08:11
-
Verstappen dropt bom op X: 'Volgende week weer in oranje!'
Max Verstappen heeft van zich laten horen op social media na zijn vermeende transfer naar McLaren. De viervoudig wereldkampioen werd deze week meer dan ooit tevoren in verband g...09 jul 2026 07:36
-
'McLaren kan Verstappen door investeerders betalen'
Het lijkt erop dat geld geen probleem is voor het team van McLaren om Max Verstappen binnen te halen. De viervoudig wereldkampioen wordt in verband gebracht met een spectaculair...08 jul 2026 15:24
-
McLaren moet opschieten: "Mercedes aast nog steeds op Verstappen"
De speculaties over de toekomst van Max Verstappen draaien op volle toeren, maar volgens de Spaanse Formule 1-journalist Carlos Miquel wordt er veel te snel geconcludeerd dat de...08 jul 2026 12:46
-
'Aandeelhouders liggen dwars bij McLaren-deal Verstappen'
Volgens Ralf Schumacher is McLaren-CEO Zak Brown tegen een groot probleem aangelopen bij het vastleggen van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen wordt nadrukkelijk in ve...08 jul 2026 11:22
-
Moet Verstappen naar McLaren willen? "Brown geeft voorkeur aan Norris"
De speculaties over de toekomst van Max Verstappen blijven de Formule 1-paddock beheersen, maar volgens Christijan Albers is een overstap naar McLaren allesbehalve vanzelfspreke...08 jul 2026 08:48
-
'Red Bull-exit lonkt: Verstappen nadert akkoord met McLaren'
Een vertrek van Max Verstappen bij Red Bull Racing lijkt dichterbij dan ooit. Volgens verschillende geluiden vanuit de Formule 1-paddock, nadert de Nederlander een akkoord met M...07 jul 2026 21:35
-
McLaren wuift Piastri-geruchten weg: Wat betekent dit voor Verstappen?
De transfercarrousel in de Formule 1 draait op volle toeren. Oscar Piastri wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Red Bull Racing, terwijl Max Verstappen j...07 jul 2026 17:22
-
Silly Season nu echt los: 'Verstappen en Piastri mogelijk weg, Sainz genoemd bij Audi'
De stoelendans in de Formule 1 lijkt nu echt los te zijn gebarsten. Nu de zomerstop nadert en alle teams knopen beginnen door te hakken, lijkt er achter de schermen steeds meer ...07 jul 2026 14:47
-
'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'
Oscar Piastri lijkt volgens de laatste geruchten op weg naar de uitgang te zijn bij McLaren. Als de Australiër zou vertrekken bij het team, dan zou dit de deur openen voor ...07 jul 2026 09:37
-
Moet McLaren Verstappen willen? "Wordt hetzelfde gedoe als Senna en Prost"
De geruchten rond een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren blijven de Formule 1-paddock bezighouden. Voormalig F1-coureur Johnny Herbert denkt dat de Nederlander z...06 jul 2026 18:46
-
Vrees voor jojo-effect op Silverstone: "Behoorlijk gevaarlijk..."
Door grote verschillen in energiemanagement is er een jojo-effect ontstaan bij de openingsronden van de sprintrace op Silverstone. Voor de Grand Prix van Groot-Brittannië v...05 jul 2026 13:48
07 aug 2026 16:46
-
16:46F1
-
11:22F1
06 aug 2026 17:22
-
17:22F1
-
11:22F1
05 aug 2026 17:22
-
17:22F1
-
13:22F1
-
10:09F1
04 aug 2026 18:46
-
18:46F1
-
12:09F1
01 aug 2026 09:38
-
09:38F1
31 jul 2026 10:46
-
10:46F1
30 jul 2026 15:24
-
15:24F1
-
07:36F1
29 jul 2026 14:47
-
14:47F1
28 jul 2026 10:46
-
10:46F1
27 jul 2026 08:48
-
08:48F1
26 jul 2026 19:36
-
19:36F1
-
17:01F1
-
10:09F1
-
08:11F1
25 jul 2026 18:19
-
18:19F1
-
17:12F1
-
13:30F1
-
08:11F1
24 jul 2026 14:47
-
14:47F1
-
14:30F1
23 jul 2026 08:48
-
08:48F1
22 jul 2026 13:22
-
13:22F1
-
12:09F1
-
08:46F1
20 jul 2026 12:46
-
12:46F1
-
08:48F1
-
08:11F1
19 jul 2026 13:21
-
13:21F1
-
12:09F1
18 jul 2026 08:48
-
08:48F1
17 jul 2026 18:18
-
18:18F1
16 jul 2026 12:24
-
12:24F1
-
12:09F1
-
10:46F1
15 jul 2026 17:22
-
17:22F1
-
16:09F1
-
14:47F1
-
14:09F1
-
12:09F1
-
11:22F1
-
08:48F1
14 jul 2026 16:09
-
16:09F1
12 jul 2026 12:41
-
12:41F1
11 jul 2026 16:45
-
16:45F1
-
08:37F1
10 jul 2026 16:09
-
16:09F1
-
15:24F1
-
08:48F1
-
07:36F1
09 jul 2026 16:09
-
16:09F1
-
14:09F1
-
09:26F1
-
08:11F1
-
07:36F1
08 jul 2026 15:24
-
15:24F1
-
12:46F1
-
11:22F1
-
08:48F1
07 jul 2026 21:35
-
21:35F1
-
17:22F1
-
14:47F1
-
09:37F1
06 jul 2026 18:46
-
18:46F1
05 jul 2026 13:48
-
13:48F1
Historie McLaren
-
Coureur#
-
McLaren
-
2026
4
-
81
-
2025
4
-
81
-
2024
4
-
81
-
2023
4
-
81
-
2022
4
-
3
-
2021
4
-
3
-
2020
4
-
55
-
2019
4
-
55
-
2018
55
-
14
-
2
-
2017
14
-
2
-
2016
14
-
22
-
47
-
2015
14
-
22
-
2014
22
-
20
-
2013
5
-
6
-
2012
3
-
4
-
2011
4
-
3
-
2010
1
-
2
-
2009
1
-
2008
22
-
2007
1
-
2
-
2006
3
-
2005
9
-
2004
6
-
2003
6
-
2002
4
-
2001
3
-
1992
2
-
1991
2
-
1990
28
-
1985
1
-
1984
8
-
1983
8
-
1982
8
-
1980
8
-
DatumGrand PrixQR
-
24 - 26 jul11
-
17 - 19 jul65
-
3 - 5 jul64
-
26 - 28 jun64
-
12 - 14 jun3
-
5 - 7 jun75
-
22 - 24 mei11
-
1 - 3 mei42
-
27 - 29 maa2
-
13 - 15 maa19
-
6 - 8 maa55
-
5 - 7 dec22
-
28 - 30 nov12
-
21 - 23 nov19
-
7 - 9 nov11
-
24 - 26 okt11
-
17 - 19 okt22
-
3 - 5 okt33
-
19 - 21 sep77
-
5 - 7 sep22
-
29 - 31 aug1
-
1 - 3 aug21
-
25 - 27 jul11
-
4 - 6 jul21
-
27 - 29 jun1
-
13 - 15 jun34
-
30 - 1 jun11
-
23 - 25 mei11
-
16 - 18 mei12
-
2 - 4 mei21
-
18 - 20 apr21
-
11 - 13 apr11
-
4 - 6 apr22
-
21 - 23 maa1
-
14 - 16 maa11
-
6 - 8 dec11
-
29 - 1 dec33
-
22 - 24 nov6
-
1 - 3 nov16
-
25 - 27 okt32
-
18 - 20 okt14
-
20 - 22 sep1
-
13 - 15 sep21
-
30 - 1 sep2
-
23 - 25 aug11
-
26 - 28 jul42
-
19 - 21 jul11
-
5 - 7 jul33
-
28 - 30 jun22
-
21 - 23 jun12
-
7 - 9 jun32
-
24 - 26 mei22
-
17 - 19 mei22
-
3 - 5 mei51
-
19 - 21 apr42
-
5 - 7 apr35
-
22 - 24 maa33
-
7 - 9 maa54
-
29 - 2 maa76
-
24 - 26 nov35
-
17 - 19 nov1510
-
3 - 5 nov62
-
27 - 29 okt75
-
20 - 22 okt22
-
6 - 8 okt62
-
22 - 24 sep22
-
15 - 17 sep42
-
1 - 3 sep78
-
25 - 27 aug27
-
28 - 30 jul57
-
21 - 23 jul32
-
7 - 9 jul22
-
30 - 2 jul44
-
16 - 18 jun711
-
2 - 4 jun313
-
26 - 28 mei109
-
5 - 7 mei1617
-
28 - 30 apr9
-
31 - 2 apr136
-
17 - 19 maa815
-
3 - 5 maa1117
-
18 - 20 nov76
-
11 - 13 nov618
-
28 - 30 okt87
-
21 - 23 okt66
-
7 - 9 okt10
-
30 - 2 okt64
-
9 - 11 sep37
-
2 - 4 sep7
-
26 - 28 aug712
-
29 - 31 jul47
-
22 - 24 jul57
-
8 - 10 jul117
-
1 - 3 jul6
-
17 - 19 jun911
-
10 - 12 jun8
-
27 - 29 mei56
-
20 - 22 mei98
-
6 - 8 mei13
-
22 - 24 apr53
-
8 - 10 apr45
-
25 - 27 maa117
-
18 - 20 maa1314
-
10 - 12 dec37
-
3 - 5 dec75
-
19 - 21 nov49
-
12 - 14 nov510
-
5 - 7 nov710
-
22 - 24 okt65
-
8 - 10 okt77
-
24 - 26 sep14
-
10 - 12 sep21
-
3 - 5 sep1010
-
27 - 29 aug44
-
30 - 1 aug11
-
16 - 18 jul54
-
2 - 4 jul23
-
25 - 27 jun35
-
18 - 20 jun85
-
4 - 6 jun95
-
20 - 23 mei3
-
7 - 9 mei6
-
30 - 2 mei5
-
16 - 18 apr3
-
26 - 28 maa64
-
11 - 13 dec45
-
4 - 6 dec4
-
27 - 29 nov4
-
13 - 15 nov155
-
31 - 1 nov7
-
23 - 25 okt6
-
9 - 11 okt5
-
25 - 27 sep15
-
11 - 13 sep96
-
4 - 6 sep2
-
28 - 30 aug77
-
14 - 16 aug6
-
7 - 9 aug109
-
31 - 2 aug55
-
17 - 19 jul89
-
10 - 12 jul35
-
3 - 5 jul33
-
29 - 1 dec68
-
15 - 17 nov103
-
1 - 3 nov77
-
25 - 27 okt713
-
11 - 13 okt75
-
27 - 29 sep56
-
20 - 22 sep77
-
6 - 8 sep710
-
30 - 1 sep1111
-
2 - 4 aug75
-
26 - 28 jul75
-
12 - 14 jul6
-
28 - 30 jun56
-
21 - 23 jun56
-
7 - 9 jun811
-
23 - 26 mei96
-
10 - 12 mei108
-
26 - 28 apr77
-
12 - 14 apr1414
-
29 - 31 maa76
-
15 - 17 maa12
-
23 - 25 nov1511
-
9 - 11 nov1714
-
26 - 28 okt128
-
19 - 21 okt1311
-
5 - 7 okt1814
-
28 - 30 sep1514
-
14 - 16 sep117
-
31 - 2 sep1312
-
24 - 26 aug1415
-
27 - 29 jul118
-
20 - 22 jul1113
-
6 - 8 jul138
-
29 - 1 jul148
-
22 - 24 jun1612
-
8 - 10 jun1416
-
24 - 27 mei714
-
11 - 13 mei88
-
27 - 29 apr127
-
13 - 15 apr137
-
6 - 8 apr137
-
23 - 25 maa105
-
24 - 26 nov119
-
10 - 12 nov68
-
27 - 29 okt1810
-
20 - 22 okt812
-
6 - 8 okt1011
-
29 - 1 okt77
-
15 - 17 sep87
-
1 - 3 sep1817
-
25 - 27 aug1114
-
28 - 30 jul76
-
14 - 16 jul811
-
7 - 9 jul1212
-
23 - 25 jun169
-
9 - 11 jun1214
-
25 - 28 mei1216
-
12 - 14 mei712
-
28 - 30 apr1514
-
14 - 16 apr1514
-
7 - 9 apr1316
-
24 - 26 maa1313
-
25 - 27 nov10
-
11 - 13 nov10
-
28 - 30 okt12
-
21 - 23 okt5
-
7 - 9 okt1516
-
30 - 2 okt7
-
16 - 18 sep7
-
2 - 4 sep12
-
26 - 28 aug7
-
29 - 31 jul8
-
22 - 24 jul77
-
8 - 10 jul12
-
1 - 3 jul36
-
17 - 19 jun1311
-
10 - 12 jun1011
-
26 - 29 mei5
-
13 - 15 mei109
-
29 - 1 mei126
-
15 - 17 apr1112
-
1 - 3 apr1210
-
18 - 20 maa1214
-
27 - 29 nov1212
-
13 - 15 nov1614
-
30 - 1 nov1814
-
23 - 25 okt96
-
9 - 11 okt139
-
25 - 27 sep1211
-
18 - 20 sep1216
-
4 - 6 sep1514
-
21 - 23 aug1913
-
24 - 26 jul155
-
3 - 5 jul1710
-
19 - 21 jun1917
-
5 - 7 jun1319
-
21 - 24 mei108
-
8 - 10 mei1316
-
17 - 19 apr1411
-
10 - 12 apr1712
-
27 - 29 maa1717
-
13 - 15 maa1611