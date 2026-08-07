McLaren F1-Team werd in 1963 opgericht door de Nieuw-Zeelander Bruce McLaren. McLaren overleed in 1970 bij een testongeval, waarna zijn goede vriend Teddy Meyer de renstal overnam. McLaren was in het verleden actief in verschillende categorieën, zo heeft het team een historie in de IndyCar en de Can-Am-klasse. Bruce McLaren scoorde met de M2B tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië het eerste punt voor de renstal.

McLaren: een van de oudste F1 teams

McLaren is een van de oudere teams dat op de grid staat. Alleen Ferrari heeft een langere historie dan de Britten. Het team, dat met Danny Hulme en Bruce McLaren in 1968 drie overwinningen scoorde, heeft in Emerson Fittipaldi haar eerste wereldkampioen. De Braziliaan werd in 1972 en 1974 wereldkampioen, James Hunt pakte de titel in 1976. In totaal heeft McLaren twaalf wereldtitels bij de coureurs en acht bij de constructeurs gepakt. Lewis Hamilton is de laatste McLaren-coureur die de titel pakte. Twee coureurs pakte al hun wereldtitels bij McLaren, Ayrton Senna en Mika Hakkinen.

McLaren in de Formule 1

Het team kende, nadat Mercedes een fabrieksteam was gestart, een moeilijke periode. De Britten reden in 2014 nog met een Mercedes-motor maar deze werd in 2015 vervangen door Honda. Met de terugkeer van Fernando Alonso naar het team wilde McLaren opnieuw een gooi doen naar wereldtitels. De nieuwe formatie met Honda mislukte en eind 2017 nam men afscheid m de Japanners. De Japanners hadden in het verleden vier wereldtitels met McLaren gehaald. McLaren stapte over naar Mercedes.

Het team heeft haar basis in Woking, Surrey in het Verenigd Koninkrijk. McLaren F1 is onderdeel van de McLaren Group, deze groep bevat onder andere een Automotive kant en een Technology Centre.

Topmannen in het F1 team

De Britse-formatie staat onder leiding van Zak Brown. Andreas Seidl heeft de functie van teambaas. Hij wordt ondersteund door James Key (Technisch directeur) die sinds 2018 jaar actief is na zijn overstap van Scuderia Toro Rosso. Na een aantal moeilijke jaren finishte het McLaren team in 2020 weer als derde in het constructeurskampioenschap.