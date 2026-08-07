F1 nieuws
Direct al het Formule 1-nieuws in een overzicht op GPToday.net. Hiermee blijf je altijd op de hoogte van alles wat er speelt in de Formule 1 en uiteraard ook over Max Verstappen en Red Bull Racing. Onze redactie met F1-journalist en veteraan Dieter Rencken aan kop staan 7 dagen per week, 24 uur per dag paraat om het nieuws zo snel mogelijk te publiceren.
Naast het nieuws van de F1 hebben we uiteraard ook overzichten van andere raceklassen:
Formule 1Nieuws
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Extra kopzorgen: Formule 1 boekt minder omzet
Formule 1-eigenaar Liberty Media heeft bekendgemaakt dat de sport in het tweede kwartaal de omzet flink heeft zien teruglopen. Dit is echter geen reden tot paniek, want het heef...07 aug 2026 15:24
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Breuk in de maak? "Verstappen vertrouwt niemand meer bij Red Bull"
De sfeer binnen Red Bull Racing is volgens de Duitse Formule 1-journalist Ralf Bach naar een zorgwekkend dieptepunt gezakt. Max Verstappen zou zich steeds meer geïsoleerd v...07 aug 2026 14:47
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Audi waarschuwt topteams: Duitse fabrikant bereidt flinke upgrades voor
Audi is nog lang niet klaar met de ontwikkeling van de R26. De Duitse renstal is van plan om tot eind november nieuwe updates te introduceren, terwijl de ontwikkeling van de kra...07 aug 2026 14:09
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Domenicali hint weer op uitbreiding aantal sprintraces
Formule 1-CEO Stefano Domenicali suggereert dat er vanaf volgend jaar meer sprintraces op de kalender zullen staan. Een officieel besluit lijkt er nog niet te zijn genomen, maar...07 aug 2026 13:22
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Verstappen droomt groot en wil eigen museum openen
Max Verstappen droomt ervan om in de toekomst een eigen museum te openen voor zijn fans. Hij wijst Fernando Alonso als voorbeeld aan, die in zijn thuisland Spanje al een groot, ...07 aug 2026 12:46
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Paniek bij Red Bull: 'Verstappen kan het verschil niet meer maken'
De onrust binnen het team van Red Bull Racing lijkt alleen maar toe te nemen. Max Verstappen worstelt nog altijd met zijn auto, en het lijkt erop dat deze worsteling voorlopig n...07 aug 2026 12:09
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'Verstappen zet Red Bull én McLaren in de wacht'
Het lijkt er sterk op dat Max Verstappen nog geen knoop heeft doorgehakt over zijn toekomst in de Formule 1. Volgens eerdere geruchten zou Verstappen een nieuw contractaanbod he...07 aug 2026 11:22
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'Red Bull trekt Aston Martin-topman aan als opvolger Lambiase'
Het team van Red Bull Racing lijkt een directe vervanger van de vertrekkende Gianpiero Lambiase te hebben gevonden. Lambiase combineerde in de afgelopen jaren de rol van race-en...07 aug 2026 10:47
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'Domenicali heeft bevestigd: Hockenheim terug op Formule 1-kalender'
De Formule 1 lijkt zich op te kunnen maken voor de terugkeer van een iconisch circuit. Hockenheim zou namelijk opnieuw onderdeel worden van de kalender. Volgens F1-journalist Ma...07 aug 2026 10:09
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'Aston Martin kondigt in Zandvoort langer verblijf Alonso aan'
Fernando Alonso lijkt ook de komende jaren actief te blijven in de Formule 1. Volgens het Spaanse Marca heeft de tweevoudig wereldkampioen besloten zijn aflopende contract bij A...07 aug 2026 09:26
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Mental coach Leclerc waarschuwt Ferrari: "Probleem als Hamilton eerste coureur wordt"
Ferrari moet oppassen met het aanwijzen van Lewis Hamilton als onbetwiste kopman. Ondanks het feit dat de zevenvoudig wereldkampioen de beste papieren heeft in de strijd om de r...07 aug 2026 08:48
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Russell wil meer races: "Had ik ook gezegd als ik eerste stond"
George Russell ziet het liefst dat het Formule 1-seizoen alsnog uit 24 Grands Prix bestaat. Door de onrust in het Midden-Oosten verdwenen meerdere races van de kalender, maar de...07 aug 2026 08:11
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Voormalig teambaas stelt: "Hamilton en Antonelli presteren beter dan Verstappen"
Max Verstappen heeft volgens Günther Steiner opnieuw een indrukwekkende eerste seizoenshelft achter de rug. De Red Bull Racing-coureur sleepte in de laatste vier Grands Pri...07 aug 2026 07:36
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Vowles doet belofte aan Sainz: "We gaan stappen zetten"
Williams staat na elf raceweekends pas negende in het constructeurskampioenschap en wacht sinds de Grand Prix van Monaco op nieuwe WK-punten. Toch weigert teambaas James Vowles ...06 aug 2026 18:46
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Aston Martin en Newey rekenen op Alonso: "We denken dat hij blijft"
Adrian Newey heeft er alle vertrouwen in dat Fernando Alonso ook volgend seizoen voor Aston Martin uitkomt. De topontwerper noemt de tweevoudig wereldkampioen van onschatbare wa...06 aug 2026 18:06
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McLaren gaat vol in de aanval: Norris en Piastri krijgen nóg een upgrade
McLaren geeft de strijd om de wereldtitels nog niet op. De Britse renstal wil na de zomerstop blijven investeren in de ontwikkeling van de MCL40 en mikt volgens technisch direct...06 aug 2026 17:22
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Antonelli moet uitkijken: "Russell kan hem nog uitdagen"
Andrea Kimi Antonelli lijkt hard op weg naar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1, maar Juan Pablo Montoya denkt dat de strijd nog lang niet beslist is. De voormalig F1-coure...06 aug 2026 16:46
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Bearman gevleid door Red Bull-geruchten: "Maar Ferrari is het doel"
De naam van Ollie Bearman duikt steeds nadrukkelijker op in de geruchtenmolen rond Red Bull Racing. De jonge Brit wordt genoemd als mogelijke opvolger van Max Verstappen, mocht ...06 aug 2026 16:09
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Antonelli reageert op Ferrari-verhalen: "Ze zijn gigantisch"
Andrea Kimi Antonelli heeft begrip voor het feit dat Italiaanse fans het lastig vinden om voor hem te juichen. Antonelli rijdt immers voor het team van Mercedes, wat é&ea...06 aug 2026 15:24
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'Hülkenberg en Audi in gesprek: Contractverlenging lonkt'
Het lijkt erop dat Nico Hülkenberg ook de komende jaren het vertrouwen krijgt van Audi. Volgens Formule 1-journalist Marc Limacher zijn de Duitse fabrikant en de ervaren co...06 aug 2026 14:47
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Bizar verhaal over Hamilton en Verstappen ontkracht
De beweringen van Otmar Szafnauer over Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn tegengesproken door fotograaf Kym Illman. Szafnauer probeerde het verschil tussen Hamilton en Versta...06 aug 2026 14:09
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Mercedes gewaarschuwd voor Verstappen-scenario
Volgens Otmar Szafnauer moet Mercedes goed opletten dat ze niet in een soortgelijk scenario belanden als McLaren in 2025. Vorig jaar wist Max Verstappen de McLaren-coureurs onde...06 aug 2026 13:22
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Flinke kritiek voor Russell: "Alsof hij in een Cadillac rijdt!"
Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner heeft hard uitgehaald naar George Russell. Steiner had meer verwacht van de Mercedes-coureur, die regelmatig wordt verslagen door zi...06 aug 2026 12:46
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'Williams in gesprek met Pérez als mogelijke opvolger van Sainz'
Sergio Pérez gaat naar alle waarschijnlijkheid afscheid nemen van Cadillac. Na slechts één Formule 1-seizoen te hebben gereden voor de Amerikaanse debutant,...06 aug 2026 12:09
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Probleem voor Verstappen: "McLaren wil dat geld niet meer betalen"
Volgens Formule 1-verslaggever Ralf Bach ziet McLaren het niet meer zitten om een miljoenbedrag te betalen voor Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen werd in verband gebr...06 aug 2026 11:22
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Hamilton aangevallen na kritiek op FIA-stewards
Johnny Herbert heeft hard uitgehaald naar Lewis Hamilton, die in Hongarije een opmerkelijke tijdstraf kreeg. Hamilton reed te hard door de pitlane, al was het een minimale overs...06 aug 2026 10:46
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'Red Bull leent toptalent Tsolov mogelijk uit aan Cadillac'
Er gaan steeds meer geruchten rond over een mogelijk Formule 1-debuut van Nikola Tsolov. Het Bulgaarse Red Bull-talent werd eerder al genoemd als mogelijke Racing Bulls-coureur ...06 aug 2026 10:09
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'Red Bull trekt Mercedes-kopstuk aan ter voorbereiding op vertrek Verstappen'
Johnny Herbert vindt dat Red Bull goed werk heeft geleverd door Gwen Lagrue los te weken bij Mercedes. Hij gaat in 2027 aan de slag als de nieuwe grote man van het Red Bull Juni...06 aug 2026 09:26
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Alonso gespot in hypercar: Zeldzame Lamborghini trekt alle aandacht in Monaco
Fernando Alonso heeft opnieuw de aandacht getrokken in Monaco, al was het dit keer niet vanwege zijn prestaties op het circuit. De tweevoudig wereldkampioen werd namelijk gespot...06 aug 2026 08:48
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Verstappen met Schumacher vergeleken: "Michael had de betere auto"
De openlijke kritiek van Max Verstappen op Red Bull Racing en de huidige Formule 1-reglementen wordt geregeld vergeleken met de aanpak van Michael Schumacher. Volgens Formule 1-...06 aug 2026 08:11
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Antonelli genoot van titelstrijd Verstappen en Hamilton: "Liep verkeerd af"
Andrea Kimi Antonelli maakt dit seizoen indruk in de Formule 1, maar de Mercedes-coureur blijft zichzelf voortdurend vergelijken met de absolute wereldtop. De Italiaan steekt zi...06 aug 2026 07:36
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'Williams ziet toekomst in Lawson, maar Red Bull kan transfer dwarsbomen'
Liam Lawson beleeft een sterk seizoen bij Racing Bulls, maar zijn toekomst binnen de Red Bull Racing-familie lijkt allerminst zeker. De Nieuw-Zeelander wordt al langere tijd gev...05 aug 2026 18:46
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Formule 1 sorteert voor: 'Barcelona vervangt mogelijk Bahrein'
De Formule 1 houdt nadrukkelijk rekening met nieuwe problemen op de kalender voor 2027. Door de aanhoudende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten werkt de koningsklasse a...05 aug 2026 18:06
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Norris pal achter Verstappen: "We hebben weinig te zeggen"
Lando Norris heeft tijdens de zomerstop stevige kritiek geuit op de huidige koers van de Formule 1. De regerend wereldkampioen vindt dat de nieuwe technische reglementen vooral ...05 aug 2026 17:22
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Antonelli erkent: "Ik stond onder hoogspanning bij Mercedes"
Andrea Kimi Antonelli beleeft een ijzersterk seizoen en voert halverwege het jaar zelfs het wereldkampioenschap aan, maar nog geen twaalf maanden geleden zag de werkelijkheid er...05 aug 2026 16:46
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Mercedes kiest bewust niet voor Ferrari-innovatie
Mercedes-kopstuk Simone Resta heeft uitgelegd waarom het team geen gebruikmaakt van de veelbesproken macarenavleugel. De Duitse renstal kiest voor een totaal ander plan dan de c...05 aug 2026 16:09
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'Alonso gaat hoog in de bomen en stelt torenhoge eisen bij Aston Martin'
Fernando Alonso, zijn entourage en Aston Martin zijn achter de schermen bezig met een mogelijke contractverlenging. Terwijl de Formule 1 zich in de zomerstop bevindt overwe...05 aug 2026 15:22
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Team Verstappen dankt Nederlander na zege op Magny-Cours
Verstappen Racing heeft zijn eerste overwinning in de GT World Challenge Europe binnen. Daniel Juncadella en Jules Gounon bezorgden het team van Max Verstappen zaterdag op Magny...05 aug 2026 14:47
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Honda doet pijnlijke onthulling over Aston Martin-problemen
Honda-topman Shintharo Orihara heeft toegegeven dat ze er pas in januari achterkwamen dat ze een grote achterstand hadden op de concurrentie. Honda begon dit jaar aan een ambiti...05 aug 2026 14:09
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McLaren-legende wijst het grote nadeel van Piastri aan
Formule 1-legende Mika Häkkinen heeft een duidelijke mening over de verhoudingen tussen Lando Norris en Oscar Piastri bij McLaren. De Fin heeft geen slecht woord over voor ...05 aug 2026 13:22
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Albers lovend maar ook kritisch op Verstappen: "Hij mag daar rekening mee houden"
Max Verstappen mag zich al jaren tot de absolute grootverdieners van de Formule 1 rekenen, en volgens Christijan Albers is dat volledig terecht. De voormalig F1-coureur wijst op...05 aug 2026 12:46
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Red Bull-oorlog gaat verder: 'Marko eruit gewerkt met zak geld'
De interne machtsstrijd binnen Red Bull Racing lijkt nog veel dieper te hebben gezeten dan jarenlang werd aangenomen. Volgens het Duitse F1-Insider kreeg voormalig topadviseur H...05 aug 2026 12:09
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Antonelli sprak met Verstappen over gezamenlijk race-avontuur
Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli maakt er geen geheim van dat hij het goed kan vinden met Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen heeft hem veel tips gegeven, en Anto...05 aug 2026 11:22
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F1-top gewaarschuwd voor enorm risico: "Dat slaat nergens op"
Günther Steiner waarschuwt de F1-top voor het toevoegen van extra Europese races aan de kalender. Door de onrust in het Midden-Oosten is de kans groot dat de Grands Prix in...05 aug 2026 10:46
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Twijfel slaat toe over situatie Piastri: "Sluimert in je brein"
Johnny Herbert toont begrip voor de situatie van Oscar Piastri bij McLaren. De Australiër greep vorig jaar net naast de wereldtitel, en zag zijn achterstand op teamgenoot L...05 aug 2026 10:09
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Verstappen daagt Nederlandse overheid uit: "Hopelijk pakken ze de handschoen op"
Max Verstappen daagt de Nederlandse overheid uit om meer geld te steken in de toekomst van de autosport. Mede door de successen van Verstappen is de sport in populariteit gegroe...05 aug 2026 09:26
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Domenicali gaat Zandvoort missen: "Hebben de lat hoger gelegd"
De Formule 1 maakt zich na de zomerstop op voor een emotioneel raceweekend in Zandvoort. Volgens CEO Stefano Domenicali staat de Dutch Grand Prix niet alleen in het teken van de...05 aug 2026 08:48
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Vertrekt Verstappen bij Red Bull? "Misschien is dit hét moment"
De toekomst van Max Verstappen blijft ook tijdens de zomerstop hét gespreksonderwerp in de Formule 1. Voormalig F1-coureur Thierry Boutsen begrijpt dat de Nederlander voo...05 aug 2026 08:11
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'Geen upgrades meer voor Verstappen: Red Bull gooit focus op 2027'
Max Verstappen hoeft in de tweede seizoenshelft van 2026 niet te rekenen op een reeks grote upgrades van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal kiest ervoor om de blik eerder ...05 aug 2026 07:36
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Norris geroemd na masterclass: "Reed als een echte wereldkampioen"
Lando Norris heeft na zijn overtuigende overwinning in de Grand Prix van Hongarije lof ontvangen van David Coulthard. De voormalig Formule 1-coureur zag de McLaren-rijder eindel...04 aug 2026 18:46
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Starttijden bekend: Formule 1-race in Maleisië wordt geen nachtrace
De Formule 1 heeft bekendgemaakt wanneer de Grand Prix van Bahrein plaats gaat vinden in Maleisië. In de afgelopen weken werd er gespeculeerd over een mogelijke nachtrace o...04 aug 2026 18:06
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Verstappen aangespoord om Mercedes boven McLaren te verkiezen
Hoewel het er steeds sterker op lijkt dat Max Verstappen ook in 2027 gewoon voor Red Bull Racing uitkomt, blijven de speculaties over zijn toekomst volop doorgaan. Voormalig tea...04 aug 2026 17:22
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Red Bull stoomt jonge coureurs klaar: "We laten ze Verstappen zien"
Max Verstappen geldt binnen de Red Bull Racing-familie niet alleen als de absolute kopman, maar ook als hét voorbeeld voor de volgende generatie coureurs. Racing Bulls-te...04 aug 2026 16:46
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Verstappen geadviseerd Red Bull onder druk te zetten
Volgens Juan Pablo Montoya wil Max Verstappen helemaal niet weg bij het team van Red Bull Racing. Er gaan veel geruchten rond over zijn toekomst, maar volgens Montoya moet Verst...04 aug 2026 16:09
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Silverstone of Enstone: 'Sainz kan kiezen tussen Aston Martin en Alpine'
Carlos Sainz lijkt zijn toekomst bij Williams serieus in twijfel te trekken. De Spaanse coureur zou tijdens de zomerpauze een beslissing willen nemen over zijn toekomst, terwijl...04 aug 2026 15:24
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Hamilton in topvorm dwarsboomt Ferrari-transfer Bearman
Oliver Bearman geeft toe dat zijn route naar een toekomstig racezitje bij Ferrari een stuk ingewikkelder is geworden. De jonge Brit zag Lewis Hamilton dit seizoen volledig oplev...04 aug 2026 14:47
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FIA keihard aangevallen: "Niemand luisterde!"
David Coulthard heeft hard uitgehaald naar de FIA en wijst naar de nieuwe, controversiële regels van dit jaar. Coulthard stelt dat de teams en de coureurs al hadden gewaars...04 aug 2026 14:09
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F1-toekomst van Lawson in gevaar: Politieke spelletjes spelen een rol
Politieke spelletjes kunnen de Formule 1-toekomst van Liam Lawson in gevaar brengen. De Nieuw-Zeelander is bezig met een sterk seizoen bij Racing Bulls, maar het is de vraag of ...04 aug 2026 13:22
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'Ferrari is Red Bull en Aston Martin voor en legt Bearman langer vast'
Red Bull Racing ziet hoogstwaarschijnlijk een beoogde opvolger van Max Verstappen in de toekomst afvallen. Naar verluidt gaat Oliver Bearman, die momenteel uitkomt bij Haas...04 aug 2026 12:46
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Häkkinnen adviseert McLaren: "Het draait niet om Verstappen"
De toekomst van Max Verstappen blijft ook tijdens de Formule 1-zomerstop onderwerp van gesprek. De Nederlander wordt nadrukkelijk gelinkt aan McLaren, maar volgens tweevoudig we...04 aug 2026 12:09
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Verstappen grote inspiratiebron voor Lindblad: "Zou ik geweldig vinden"
Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad geeft toe dat hij enorm onder de indruk is van de prestaties van Max Verstappen. De Britse debutant vindt het heel interessant dat Verstappen...04 aug 2026 11:22
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Verstappen bijt op zijn tong: "Familie is het allerbelangrijkste"
Max Verstappen geeft eerlijk toe dat hij soms op zijn tong moet bijten als hij het thuisfront moet verlaten voor een raceweekend. De viervoudig wereldkampioen werd vorig jaar va...04 aug 2026 10:46
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Herbert vindt dat Verstappen moet vertrekken bij Red Bull
Volgens Johnny Herbert moet Max Verstappen nog dit jaar zijn vertrek bij Red Bull aankondigen. De viervoudig wereldkampioen is bezig met een lastig seizoen, en zijn toekomst is ...04 aug 2026 10:09
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'Aston Martin wil voormalig Red Bull-kopstuk als teambaas'
Jonathan Wheatley lijkt nog altijd in beeld te zijn om teambaas van Aston Martin te worden. De voormalig Red Bull-man vertrok eerder dit jaar als teambaas van Audi, en zit sinds...04 aug 2026 09:26
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Domenicali bevestigt: "Formule 1 mogelijk terug in Afrika"
De Formule 1 lijkt na meer dan dertig jaar afwezigheid serieus werk te maken van een terugkeer naar Afrika. CEO Stefano Domenicali bevestigt dat de onderhandelingen over een Gra...04 aug 2026 08:48
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Racing Bulls-teambaas: "Als Verstappen vertrekt bij Red Bull verandert niets"
Een mogelijk vertrek van Max Verstappen bij Red Bull blijft de Formule 1-wereld bezighouden. Terwijl de geruchten over een exit van de viervoudig wereldkampioen aanhouden, krijg...04 aug 2026 08:11
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FIA-steward geeft toe: "Verstappen maakt het ons lastig"
Max Verstappen staat bekend om zijn compromisloze manier van racen, maar juist die aanpak bezorgt de FIA regelmatig hoofdbrekens. Dat stelt voormalig Formule 1-coureur en huidig...04 aug 2026 07:36
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'Alonso ziet Alpine afhaken: Aston Martin of F1-pensioen lonkt'
Fernando Alonso neemt voorlopig nog geen beslissing over zijn toekomst. De tweevoudig wereldkampioen twijfelt tussen een langer verblijf bij Aston Martin en een afscheid van de ...03 aug 2026 18:46
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Aston Martin duidelijk: 'Sainz moet Alonso op gaan volgen'
De toekomst van Fernando Alonso kan de rijdersmarkt voor 2027 volledig op zijn kop zetten. Mocht de tweevoudig wereldkampioen besluiten Aston Martin te verlaten of te stoppen al...03 aug 2026 18:06
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'Red Bull wil Verstappen-opvolger Bearman eerst bij Racing Bulls onderbrengen'
Oliver Bearman staat nadrukkelijk op de radar van Red Bull. Volgens recente berichten ziet de Oostenrijkse renstal in de jonge Brit een interessante kandidaat voor de toekomst, ...03 aug 2026 17:22
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Grand Prix van Hongarije
Lokale tijd
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Vrijdag
Zaterdag
Zondag
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Vrije training 1
13:30 - 14:30
Vrije training 3
12:30 - 13:30
-
Vrije training 2
17:00 - 18:00
Kwalificatie
16:00 - 17:00
Snelste ronde
15:00 - 15:00
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Grand Prix van Hongarije
Lokale tijd
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Vrijdag
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Vrije training 1
13:30 - 14:30
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Zaterdag
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Vrije training 3
12:30 - 13:30
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Zondag
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Vrijdag
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Vrije training 2
17:00 - 18:00
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Zaterdag
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Kwalificatie
16:00 - 17:00
-
Zondag
-
Snelste ronde
15:00 - 15:00