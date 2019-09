Sebastian Vettel werd geboren op 3 juli 1987 in Heppenheim, West Duitsland als zoon van Norbert en Heike Vettel. Sebastian heeft een jongere broer (Fabian) en twee oudere zussen (Melanie en Stefanie).

De carrièrestart van Sebastian Vettel

Vettel begon op driejarige leeftijd met karten. Vanaf zijn achtste werd dit serieuzer aangepakt. Hij liet zien dat hij talent had en werd uitgenodigd om deel te nemen aan het Red Bull Junior Team. Op elf jarige leeftijd tekende hij zijn eerste contract bij Red Bull. Na diverse titels in de kartsport besloot de Duitser in 2003 over te stappen naar de eenzitters.



In 2003 reed hij het Duitse Formule BMW-kampioenschap waarin hij tweede werd. Een jaar later behaalde hij met overmacht de titel in deze klasse. Vreemd genoeg behaalde Sebastian tijdens het vervolg van zijn junioren-carrière geen titels meer. Mede doordat Red Bull hem aangepaste programma's liet rijden in meerdere klassen. Hij werd tweede tijdens het Euroseries Formule 3-kampioenschap in 2006 achter Paul di Resta. Vanaf 2007 reed hij voor Carlin in het Formule Renaut 3.5-kampioenschap. Dit kampioenschap moest hij na zeven races noodgedwongen verlaten omdat hij de kans kreeg om tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Indianapolis zijn debuut te maken in de Formule 1. Bij zijn debuutrace behaalde Sebastian de achtste plaats.

Vettel in de F1

Daarna kwam zijn carrière in een stroomversnelling. Hij kreeg het stoeltje van de teleurstellende Scott Speed bij Toro Rosso. Vettel scoorde zijn eerste punten voor het Italiaanse team tijdens de Chinese Grand Prix van 2007 waar hij vierde eindigde. Zijn eerste overwinning in de Formule 1 kwam op Monza in 2008. Vettel was in de Toro Rosso onder regenachtige omstandigheden naar pole position gereden en reed gedurende de race twaalf seconden weg van Heikki Kovalainen om zo zijn eerste Grand Prix te winnen.

Sebastian Vettel wereldkampioen bij Red Bull

Vettel stapte daarna over naar Red Bull waar hij in 2010 voor het eerst wereldkampioen werd. Hij herhaalde dit kunstje in 2011, 2012 en 2012 om in 2015 over te stappen naar Ferrari. Met Ferrari werd de Duitser in 2017 en 2018 vice-wereldkampioen.

F1 nieuws Sebastian Vettel

