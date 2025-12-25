Haas-coureur Oliver Bearman weet als geen ander hoe groot de stap naar de Formule 1 is en heeft daarom een duidelijke boodschap voor Arvid Lindblad. De Brit maakt volgend seizoen zijn debuut bij Racing Bulls en wordt daarmee de enige rookie op de grid. Volgens Bearman wacht Lindblad een zware opgave, al ziet hij ook genoeg redenen waarom de jonge coureur het wel kan redden.

Bearman maakte zelf afgelopen seizoen zijn entree in de Formule 1 en weet hoe groot het verschil is tussen de opstapklassen en de koningsklasse. Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi sprak hij met de internationale media over de uitdagingen die Lindblad te wachten staan.

'Het komt goed!'

"Het zal zeker een uitdaging worden, maar ik geloof dat hij een zeer getalenteerde coureur is. Ik reed in de F2 bij Prema toen hij in de F3 reed en hij presteerde het hele jaar door erg goed. Nu heeft hij een geweldig seizoen achter de rug in de F2. Ik weet dat hij alles in huis heeft om in de F1 te racen, daar bestaat geen twijfel over, maar het zal een moeilijke start worden", zo laat Bearman weten aan de internationale media.

Lindblad eindigde vorig seizoen als zesde in het F2-kampioenschap en won drie races. Voor Red Bull was dat genoeg om de Brit naast Lawson in de nieuwe Racing Bulls-bolide te stallen. Toch heeft Lindblad een klein voordeel ten opzichte van andere rookies. Volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden, waardoor iedere coureur praktisch op nul begint.

Nieuwe reglementen zijn gunstig

"Maar ik denk dat de nieuwe regels in ieder geval voor iedereen een beetje een gelijkmaker zijn, omdat er voor ons allemaal zoveel te leren valt. Weet je, voor ons nieuwkomers dit jaar kwamen we terecht in een regelgeving die al heel volwassen was en waar alle coureurs veel ervaring mee hadden, terwijl wij er net mee begonnen."

Toch denkt Bearman dat Lindblad liever niet helemaal alleen als rookie in de Formule 1 rijdt: "Ik weet zeker dat hij liever samen met andere rookies aan de start zou staan, maar ik weet ook zeker dat hij liever de enige rookie is dan helemaal niet in de F1 te rijden, dus zo is het nu eenmaal."