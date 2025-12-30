Max Verstappen heeft een intensief Formule 1-seizoen achter de rug. De Nederlandse Red Bull-coureur leek de wereldtitel te kunnen vergeten, maar vocht zich in de tweede seizoenshelft op knappe wijze terug in de titelstrijd. Verstappen vindt het dan ook onnodig om te stellen dat de RB21 door de versnipperaar moet worden gehaald.

Verstappen hoopte dit jaar voor het vijfde seizoen op rij wereldkampioen te worden in de Formule 1. Het leek een onmogelijke opdracht te worden, aangezien Red Bull met problemen kampte en McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri een enorme voorsprong uitbouwden. In de eerste seizoenshelft wist Verstappen nog twee races te winnen, maar daarna groeide zijn achterstand met de race. In de zomer stond hij dan ook ruim honderd punten achter op de WK-leider.

De comeback van Verstappen

Verstappen wist dat er iets moest gebeuren, en ging met zijn team op zoek naar oplossingen. Na de zomerstop leek Verstappen herboren te zijn, en stond hij in alle Grands Prix op het podium. Hij wist meerdere races op zijn naam te schrijven, en profiteerde van de problemen en blunders van McLaren. Bij de papajakleurige renstal leken ze nerveus te worden, en de strijd lag bij de laatste race van het jaar helemaal open.

Verstappen had een achterstand van slechts twaalf WK-punten op kampioenschapsleider Norris, en greep uiteindelijk net naast de titel. Aan het einde van de rit kwam hij twee punten te kort, en was hij vooral trots op zijn seizoen.

Redden van de versnipperaar

Als er in het eindejaarsinterview met Viaplay wordt gesteld dat de RB21 aan de kant kan worden geschoven, is Verstappen het daarmee oneens. De wagen verdient een ereplekje: "Nee, niet door de versnipperaar! Hij mag in mijn museum komen!"

"Een versnipperaar is misschien wel heel erg extreem, want ik moet wel zeggen dat ik vorig jaar meer klaar was met de auto dan nu. Nu hebben we wel een mooi einde gehad, dus ik ben eigenlijk wel blijer met deze auto dan met die van afgelopen jaar."