Het Formule 1-seizoen van 2025 zit erop. Lando Norris heeft Max Verstappen officieel onttroond en is de nieuwe wereldkampioen in de F1. Nu het einde van het jaar is genaderd, is het terugblikken geblazen, ook voor de redactie van GPToday.net.

Het seizoen van 2025 zat boordevol interessante races, van begin tot eind. Met Verstappen, Norris, Oscar Piastri en George Russell, kende de koningsklasse van de autosport vier verschillende winnaars. De redactie van GPToday.net liet zich uit na de prangende vraag: Was dit het beste seizoen van Verstappen ooit?

Danny Sosef - Nee

“Misschien qua sterkte wel, maar hij heeft een domme gefrustreerde fout gemaakt in Barcelona. Daar reed hij tegen George Russell aan, waarna later bleek dat hij dit resultaat nodig had voor het WK.”

“Zelf vond ik 2021 beter vanwege de gevechten met Lewis Hamilton, inclusief de crashes en momenten ook. Dat was echt een geweldig wereldkampioenschap.”

Jeroen Immink - Ja

“Honderd procent, dit was het beste seizoen van Verstappen. De meeste overwinningen en pole positions pakken met een auto die aan het begin van het jaar misschien wel de vierde snelste bolide was. Absurd, na dit jaar zijn er zelfs mensen die nu zeggen dat hij de allerbeste ooit is, al is dat naar mijn mening appels met peren vergelijken.”

“Het is echt een wonder dat Verstappen tot de allerlaatste race heeft kunnen vechten met de McLarens en zelfs nog voor Piastri in het WK is geëindigd, die na Zandvoort maar liefst 104 punten voorstond. Zijn prestaties dit jaar zijn niet uit te leggen, het is ongekend wat hij met deze auto eruit geperst heeft.”

“Of het nou de Italiaanse fans zijn die Verstappen toezingen, Toto Wolff die constant aan hem loopt te trekken voor een stoeltje bij Mercedes, de internationale pers die niks anders is dan lyrisch of Fernando Alonso die met open mond naar zijn kwalificatierondjes staat te kijken. Hij heeft dit jaar het volledige respect van de F1-wereld afgedwongen.”

Bob Plaizier - Ja

“Verstappen zegt zelf van wel! Wat hij dit jaar liet zien, was in ieder geval historisch. Hij stond in de zomer ruim honderd punten achter, en dat hij zich wist terug te vechten, was eigenlijk bizar.”

“Winnen doet wat met sporters, maar Verstappen kreeg er niet per se vleugels van. Het leek wel alsof hij het vooral leuk vond. Terwijl de papayacoureurs stonden te beven als rietjes, stelde Verstappen doodleuk dat steekjes uitdelen erbij hoorde. Cijfermatig gezien was het inderdaad een goed seizoen. Hij won maar één race minder dan vorig jaar, en hij scoorde meer punten dan in 2021. Dus tja, was het dan zijn beste seizoen?.”

“Feitelijk gezien niet, maar kijkend naar zijn prestaties wél. Het komt zelden voor dat de coureur die geen titel wint, de meeste lof krijgt. En waarom zouden we Verstappen tegenspreken? Als er iemand is die dit spelletje begrijpt, is hij het wel.”

Jesse Jansen - Ja

“Ik denk het wel, wat betreft de moeilijkheden die de Nederlander heeft meegemaakt dit seizoen. De RB21 liep niet uit zichzelf, maar Max wist er maar liefst acht overwinningen uit te slepen. Hij is dan geen wereldkampioen geworden, maar dit is wel zijn knapste prestatie tot nu toe.”