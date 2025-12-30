Max Verstappen zorgde dit jaar voor een enorme hype toen hij besloot zijn dromen na te jagen op de Nürburgring Nordschleife. Hij won bij zijn GT3-debuut, en het is niet uitgesloten dat hij volgend jaar terugkeert op de Ring. Nürburgring-expert Misha Charoudin verwacht een gekte als de viervoudig wereldkampioen Formule 1 terugkeert op het iconische circuit.

Verstappen heeft zijn liefde voor de GT3-racerij nooit onder stoelen of banken gestoken. De Nederlander heeft zijn eigen raceteam, en kwam dit jaar meerdere keren in actie tijdens tests met zijn GT3's. In de lente testte hij ook op de Nürburgring Nordschleife, en liet hij doorschemeren dat hij hier ook wil racen.

Na de zomerstop was het zover, en maakte Verstappen zijn NLS-debuut in een teruggeschroefde Porsche Cayman. Hij behaalde de juiste papieren, en maakte een paar weken later zijn GT3-debuut. Samen met zijn teamgenoot Chris Lulham wist hij de race te winnen. Verstappen droomt van een deelname aan de 24 uur van de Nürburgring, en sloot vorige week een deal met Mercedes voor zijn GT3-programma.

Verstappen-gekte

Op de Nürburgring zullen ze Verstappen in ieder geval met open armen ontvangen. Coureur en Nürburgring-expert Misha Charoudin verwacht een enorme gekte, zo verklaart hij in de podcast Road to Success: "Dat is één miljard procent zeker. Ik zie het al in de data die ik tot mijn beschikking heb. Ik heb een goede connectie met die regio, mede dankzij mijn eigen bedrijven daar en de dingen die ik anderen hoor zeggen. Je kunt het nu al zien, bijvoorbeeld bij de livestreams."

"Toen Max daar zijn race reed, werd de livestream zo'n dertig keer meer bekeken dan normaal! Het publiek was gewoon dertig keer groter. Die race hadden ze van tevoren niet eens zo onder de aandacht gebracht. Mensen wisten echter wel dat hij zou komen racen, maar daar bleef het bij."

Wat zijn de gevolgen voor de Nürburgring?

Charoudin vraagt zich hardop af wat er zou gebeuren als Verstappen zich meer focust op de Nürburgring: "Als hij echt mee zou doen en mensen het actief gaan volgen... Iedere keer als hij naar de Nürburgring komt, zou het aantal mensen online of die op het circuit gaan kijken fors groeien. Mensen zijn zich er dan bewust van dat hij komt."

"In veel gevallen zijn deze mensen zich er nu pas van bewust dat de Nürburgring bestaat, of dat het circuit nog steeds bestaat en dat je Max daar kan zien.. Je kunt er zelfs een hotel boeken om hem te bekijken! En nadat Max daar heeft gereden, kun je er tijdens de publieke sessie rijden met je eigen auto!"