user icon
icon
‹ Terug naar teams

Ferrari

link-icon

IT Ferrari

In 2021 won Ferrari-protogé Oliver Bearman het F4-kampioenschap van Italië en Duitsland voor het Nederlandse team van Van Amersfoort Racing. In 2022 werd de Brit derde in de Formule 3 voor Prema Racing. Bearman rijdt in 2023 in de Formule 2.

 

  • Team naam Ferrari
  • Basis Maranello, Italië
  • Team baas -
  • Technisch manager -
  • Chassis -
  • Motor -
  • Oprichtingsdatum 1 jan 1929
  • Podiums 141
  • Wereldkampioen -
  • Pole posities 43
  • Snelste race rondes -

Foto gallerij

Coureur statistieken
  • Coureur
    Punten
    Gestart
    Niet gefinished
    Niet gestart
    Pole posities
    Podiums
    Zeges
  •  
    1751
    181
    24
    2
    23
    52
    8
  •  
    3657.5
    240
    12
    0
    50
    136
    73

Laatste nieuws

Historie Ferrari

Laad alle historie

Recente resultaten van Ferrari

Laad alle resultaten

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

show sidebar