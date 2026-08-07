Ferrari
Ferrari
In 2021 won Ferrari-protogé Oliver Bearman het F4-kampioenschap van Italië en Duitsland voor het Nederlandse team van Van Amersfoort Racing. In 2022 werd de Brit derde in de Formule 3 voor Prema Racing. Bearman rijdt in 2023 in de Formule 2.
- Team naam Ferrari
- Basis Maranello, Italië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1929
- Podiums 141
- Wereldkampioen -
- Pole posities 43
- Snelste race rondes -
- 511.077 reacties op Ferrari
- 284 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Ferrari
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25 / 25
In beeld:
Formula One World Championship (L to R): Piero ...
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Angela Cullen (N...
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship The top three in...
25 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship (L to R): Freder...
24 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Scuderia Ferrari...
23 julAlbum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25 / 25
In beeld:
Formula One World Championship Lewis Hamilton (GBR) Scuderia Ferrari SF-26 and Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing RB22 battle for position. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Race Action Track
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship (L to R): Piero Ferrari (ITA) Scuderia Ferrari Vice-President with Adrian Newey (GBR) Aston Martin F1 Team, Team Principal on the grid. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Grid Portrait
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Lewis Hamilton (GBR) Scuderia Ferrari on the drivers' parade. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Portrait
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing RB22 leads Lewis Hamilton (GBR) Scuderia Ferrari SF-26. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Rew / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Race Action Track
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Lewis Hamilton (GBR) Scuderia Ferrari SF-26 and Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing RB22 battle for position. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Race Action Track
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Lewis Hamilton (GBR) Scuderia Ferrari SF-26. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Race Action Track
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Lewis Hamilton (GBR) Scuderia Ferrari SF-26. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Race Action Track
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Angela Cullen (NZL) Scuderia Ferrari Physiotherapist. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Rew / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Portrait Personal Trainer
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing RB22 and Lewis Hamilton (GBR) Scuderia Ferrari SF-26 battle for position. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Race Action Track
26 julAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing RB22 and Lewis Hamilton (GBR) Scuderia Ferrari SF-26 battle for position. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Race Action Track
26 julAlbum
-
CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
-
175118124223528
-
3657.52401205013673
-
Mental coach Leclerc waarschuwt Ferrari: "Probleem als Hamilton eerste coureur wordt"
Ferrari moet oppassen met het aanwijzen van Lewis Hamilton als onbetwiste kopman. Ondanks het feit dat de zevenvoudig wereldkampioen de beste papieren heeft in de strijd om de r...07 aug 2026 08:48
-
Voormalig teambaas stelt: "Hamilton en Antonelli presteren beter dan Verstappen"
Max Verstappen heeft volgens Günther Steiner opnieuw een indrukwekkende eerste seizoenshelft achter de rug. De Red Bull Racing-coureur sleepte in de laatste vier Grands Pri...07 aug 2026 07:36
-
Bearman gevleid door Red Bull-geruchten: "Maar Ferrari is het doel"
De naam van Ollie Bearman duikt steeds nadrukkelijker op in de geruchtenmolen rond Red Bull Racing. De jonge Brit wordt genoemd als mogelijke opvolger van Max Verstappen, mocht ...06 aug 2026 16:09
-
Antonelli reageert op Ferrari-verhalen: "Ze zijn gigantisch"
Andrea Kimi Antonelli heeft begrip voor het feit dat Italiaanse fans het lastig vinden om voor hem te juichen. Antonelli rijdt immers voor het team van Mercedes, wat é&ea...06 aug 2026 15:24
-
Bizar verhaal over Hamilton en Verstappen ontkracht
De beweringen van Otmar Szafnauer over Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn tegengesproken door fotograaf Kym Illman. Szafnauer probeerde het verschil tussen Hamilton en Versta...06 aug 2026 14:09
-
Hamilton aangevallen na kritiek op FIA-stewards
Johnny Herbert heeft hard uitgehaald naar Lewis Hamilton, die in Hongarije een opmerkelijke tijdstraf kreeg. Hamilton reed te hard door de pitlane, al was het een minimale overs...06 aug 2026 10:46
-
Verstappen met Schumacher vergeleken: "Michael had de betere auto"
De openlijke kritiek van Max Verstappen op Red Bull Racing en de huidige Formule 1-reglementen wordt geregeld vergeleken met de aanpak van Michael Schumacher. Volgens Formule 1-...06 aug 2026 08:11
-
Mercedes kiest bewust niet voor Ferrari-innovatie
Mercedes-kopstuk Simone Resta heeft uitgelegd waarom het team geen gebruikmaakt van de veelbesproken macarenavleugel. De Duitse renstal kiest voor een totaal ander plan dan de c...05 aug 2026 16:09
-
Hamilton in topvorm dwarsboomt Ferrari-transfer Bearman
Oliver Bearman geeft toe dat zijn route naar een toekomstig racezitje bij Ferrari een stuk ingewikkelder is geworden. De jonge Brit zag Lewis Hamilton dit seizoen volledig oplev...04 aug 2026 14:47
-
'Ferrari is Red Bull en Aston Martin voor en legt Bearman langer vast'
Red Bull Racing ziet hoogstwaarschijnlijk een beoogde opvolger van Max Verstappen in de toekomst afvallen. Naar verluidt gaat Oliver Bearman, die momenteel uitkomt bij Haas...04 aug 2026 12:46
-
Bearman weerlegt Aston Martin-geruchten en gaat vol voor Ferrari
Oliver Bearman heeft de geruchten over een mogelijke overstap naar Aston Martin resoluut van tafel geveegd. De jonge Haas-coureur benadrukt dat hij zich volledig verbonden voelt...03 aug 2026 14:09
-
Hamilton aangevallen na Verstappen-vergelijking: "Hij wacht op de fotografen"
Otmar Szafnauer heeft een opmerkelijke sneer uitgedeeld naar Lewis Hamilton bij een vergelijking met Max Verstappen. Volgens de voormalig F1-teambaas is Max Verstappen altijd al...03 aug 2026 12:46
-
Leclerc spot vreemde situatie bij Ferrari
Charles Leclerc heeft een vreemde situatie gespot bij het team van Ferrari. Volgens de Monegask heeft zijn team het zwaar op circuits waar ze hoge verwachtingen van hadden, terw...31 jul 2026 15:24
-
Balende Hamilton in gesprek met FIA over 'inconsistente' straffen
Lewis Hamilton stelt dat hij heeft besproken met de FIA over de straffen die hij in de afgelopen weken heeft ontvangen. De Brit kreeg voor verschillende vergrijpen tijdstraffen,...31 jul 2026 13:22
-
Verstappen kan Hamilton-record verbreken als hij bij Red Bull blijft
Max Verstappen ligt op koers om een bijzonder record van Lewis Hamilton uit de boeken te rijden. Als Verstappen besluit om bij Red Bull Racing te blijven, dan kan hij de coureur...31 jul 2026 12:46
-
Hamilton schaakmat gezet door Verstappen
Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk met zijn inhaalactie op Lewis Hamilton in Hongarije. Het levert hem een vrachtlading aan complimenten op, en volgens Renger v...30 jul 2026 17:22
-
Hamilton baalt enorm na teleurstellende race: "Ik maak fouten"
Lewis Hamilton heeft met een flinke dosis frustratie gereageerd op zijn Grand Prix van Hongarije. De Ferrari-coureur kende een moeizaam weekend, kreeg opnieuw een tijdstraf aan ...28 jul 2026 08:48
-
Hamilton doet opvallende claim na inhaalactie Verstappen
Volgens Lewis Hamilton ging het bergafwaarts met zijn race nadat Max Verstappen hem op spectaculaire wijze inhaalde. De Red Bull-coureur opende op fenomenale wijze de aanval, en...27 jul 2026 17:22
-
Ferrari komt met verklaring voor pijnlijke Hamilton-straf
Lewis Hamilton liep afgelopen weekend tijdens de Hongaarse Grand Prix tegen een tijdstraf van vijf seconden aan. De reden hier was pijnlijk: hij had te hard gereden in de pitlan...27 jul 2026 13:22
-
Hamilton sneert naar Ferrari: "Hadden de pitstop niet moeten maken"
Lewis Hamilton heeft na de Grand Prix van Hongarije openlijk vraagtekens gezet bij de strategie van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen vindt dat zijn derde pitstop onder de ...27 jul 2026 10:46
-
Hamilton krijgt straf na kwalificatie: Ferrari-coureur naast Verstappen
Lewis Hamilton is zijn tweede startplaats voor de Grand Prix van Hongarije alsnog kwijtgeraakt. De Ferrari-coureur kreeg na afloop van de kwalificatie een gridstraf van drie pla...25 jul 2026 19:03
-
Balende Piastri pleit voor straf voor Hamilton
Oscar Piastri is op zijn zachtst gezegd niet blij met de actie van Lewis Hamilton in de slotfase van de kwalificatie op de Hungaroring. Hamilton reed hem in de weg, en dat komt ...25 jul 2026 18:19
-
Hamilton vreest voor een straf: "Zat ergens anders met mijn hoofd"
Lewis Hamilton baalt als een stekker na de voor hem teleurstellend verlopen kwalificatie op de Hungaroring. De Britse Ferrari-coureur leek de pole position te kunnen ruiken, maa...25 jul 2026 17:54
-
Uitslag kwalificatie onzeker: FIA opent onderzoek naar Hamilton en Antonelli
De uitslag van de kwalificatie in Hongarije ligt nog niet helemaal vast. De stewards krijgen het druk, want ze hebben twee onderzoeken geopend die de startopstelling op zijn kop...25 jul 2026 17:21
-
Uitslag VT3 Hongarije: Norris de snelste, Verstappen slechts zevende
De derde en laatste vrije training op de Hungaroring is een feit. Op het bekende circuit nabij Boedapest werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de twe...25 jul 2026 13:30
-
Uitslag VT1 Hongarije: Verstappen nestelt zich tussen Leclerc en Hamilton
De eerste vrije training op de Hungaroring is een feit. Op het Hongaarse circuit werd de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc, terwijl Max Verstappen de tweede tijd ...24 jul 2026 14:30
-
FIA door het stof: Leclerc had straf moeten krijgen
De FIA-stewards hebben naar verluidt toegegeven dat ze vorige week een fout hebben gemaakt bij het incident tussen Charles Leclerc en Oscar Piastri. Het feit dat Leclerc geen st...24 jul 2026 12:46
-
Antonelli vreest voor Hamilton: "Ferrari wordt een serieuze tegenstander"
Andrea Kimi Antonelli verwacht dat Mercedes komend weekend in Hongarije opnieuw vol aan de bak moet. De leider in het wereldkampioenschap denkt dat Ferrari op de Hungaroring een...24 jul 2026 08:48
-
'Ferrari kopieert Mercedes: Volgende Formule 1-rel dient zich aan'
Ferrari verschijnt komend weekend met een opvallende technische update aan de start van de Grand Prix van Hongarije. De Italiaanse renstal heeft zich daarbij laten inspireren do...23 jul 2026 14:47
-
Wolff sneert na Antonelli-geruchten: "Ferrari had veel eerder moeten zijn!"
Andrea Kimi Antonelli beleeft een droomseizoen in de Formule 1 en dat blijft niet onopgemerkt. De Italiaanse Mercedes-coureur wordt nadrukkelijk gelinkt aan Ferrari, maar volgen...23 jul 2026 12:09
-
Leclerc voelt zich steeds beter bij Ferrari: "Blijf dezelfde aanpak hanteren"
Charles Leclerc krijgt de Ferrari steeds beter onder de knie, maar volgens de Monegask is er nog altijd ruimte voor verbetering. De Ferrari-coureur verkeert de laatste weken in ...23 jul 2026 10:46
-
Hamilton droomkandidaat voor wereldtitel: "Wie had dat gedacht?"
Jacky Ickx vindt het geweldig dat Lewis Hamilton dit seizoen weer competitief is. Het leek er eventjes op dat Hamilton de Mercedes-coureurs kon uitdagen, maar hij heeft een aant...22 jul 2026 18:46
-
Ferrari benaderde Lambiase niet: "Hamilton kan niet met hem samenwerken"
Volgens Alex Brundle zou Lewis Hamilton niet kunnen samenwerken met Gianpiero Lambiase. De race-engineer van Max Verstappen stapt na 2027 over naar McLaren, en Tom Clarkson vraa...22 jul 2026 12:46
-
FIA en F1-coureurs gaan in gesprek over besluiten van de stewards
De Formule 1-coureurs en de FIA gaan aankomend weekend met elkaar om tafel om beslissingen van de stewards en driver standards te bespreken. Afgelopen weekend ontstond er weer i...22 jul 2026 10:09
-
Bearman krijgt Red Bull-advies: "Praat eerst met Hamilton"
Volgens Engelse geruchten zou Red Bull Oliver Bearman in de gaten houden. Bearman moet volgens oud-coureur Karun Chandhok eerst een gesprekje met Lewis Hamilton houden voor...20 jul 2026 18:46
-
Hamilton schrok zich dood na incident met Ferrari-monteur
Lewis Hamilton heeft na de Grand Prix van België opgelucht gereageerd op een gevaarlijk incident tijdens zijn pitstop. De Ferrari-coureur reed bij het wegrijden tegen een m...20 jul 2026 18:06
-
Verstappen met de schrik vrij: "Had met Leclerc een vliegtuig-crash kunnen worden"
Max Verstappen heeft na afloop van de Grand Prix van België uitgelegd hoe hij in de openingsronde op Spa-Francorchamps een zware crash dacht te kunnen voorkomen. De Nederla...20 jul 2026 14:09
-
Herboren Hamilton presteert iets bijzonders
Lewis Hamilton heeft door zijn vierde plaats in de Belgische Grand Prix van afgelopen weekend iets opmerkelijks gepresteerd. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nu namelijk al m...20 jul 2026 13:22
-
Hamilton baalt na Belgische GP: "Had kunnen winnen..."
Lewis Hamilton denkt dat hij de Grand Prix van België had kunnen winnen. De Brit eindigde de race als vierde, maar kreeg tijdens de race te maken met meerdere tegenslagen. ...19 jul 2026 20:43
-
FIA doet uitspraak in onderzoek naar Hamilton en Ferrari
Het team van Ferrari heeft een zware boete ontvangen na een opmerkelijk moment bij de pitstop van Lewis Hamilton. De Brit reed tijdens zijn bezoekje aan de pitlane in de Belgisc...19 jul 2026 19:39
-
FIA opent onderzoek naar Hamilton en Ferrari na gevaarlijk moment
Lewis Hamilton en het team van Ferrari moeten zich melden bij de stewards na afloop van de Belgische Grand Prix. De zevenvoudig wereldkampioen raakte bij zijn pitstop é&e...19 jul 2026 17:03
-
Leclerc geniet van Ferrari: "Ik voel me beter met de auto"
Charles Leclerc is als tweede geëindigd tijdens de Grand Prix van België. De Monegask maakte de gehele race kans op de overwinning, maar trok uiteindelijk aan het kort...19 jul 2026 16:52
-
Russell valt uit op Spa-Francorchamps: Brit eraf getikt door Hamilton
De Grand Prix van België is voor George Russell in duigen gevallen. Nadat de Brit in de eerste ronde eraf werd getikt door landgenoot Lewis Hamilton, kwam de race van de Me...19 jul 2026 15:05
-
Hamilton diep onder de indruk van Red Bull-tactiek
Lewis Hamilton is enorm onder de indruk van het strategische hoogstandje dat Red Bull toepaste in de kwalificatie in België. Max Verstappen kreeg daar een bijna perfecte to...19 jul 2026 11:22
-
Twijfel over Verstappen: "Waarom heeft Ferrari niet gebeld?"
Mathias Lauda vindt het opvallend dat Ferrari nog geen contact heeft gezocht met Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen wordt veelvuldig in verband gebracht met een vertre...19 jul 2026 08:11
-
Hamilton wijst naar crash: "Maar Ferrari heeft geweldig werk geleverd"
Lewis Hamilton heeft zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van België niet het maximale uit zijn Ferrari kunnen halen. De zevenvoudig wereldkampioen crashte e...18 jul 2026 21:36
-
Leclerc baalt na 'foute' gele vlag
Charles Leclerc kan leven met zijn tegenvallende prestatie in de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. Ferrari kon zich niet mengen in het gevecht met de Mercedesse...18 jul 2026 21:04
-
Tijd dringt voor Ferrari: Hamilton mist mogelijk kwalificatie op Spa-Francorchamps
Lewis Hamilton bezorgde Ferrari vlak voor de kwalificatie voor de Grand Prix van België een flinke tegenvaller. De zevenvoudig wereldkampioen crashte tijdens de derde vrije...18 jul 2026 14:33
-
Hamilton bezorgt Ferrari monsterklus met harde crash
Lewis Hamilton heeft zijn team veel extra werk bezorgd voor de kwalificatie. In de derde vrije training op het circuit van Spa-Francorchamps ging de Britse Ferrari-coureur wijd ...18 jul 2026 13:41
-
FIA neemt besluit na overtreding van Ferrari
Het team van Ferrari heeft twee boetes ontvangen na een fout met de banden na de eerste vrije training in België. Er werd een onderzoek geopend naar zowel de auto van Charl...17 jul 2026 21:54
-
FIA opent onderzoek naar Ferrari, straf dreigt
Het team van Ferrari moet vrezen voor een flinke straf na afloop van de eerste twee vrije trainingen in België. Na afloop van de sessie meldde de technical delegate van de ...17 jul 2026 19:38
-
Leclerc staat open voor Ferrari-transfer Verstappen
Charles Leclerc heeft zijn mening over Max Verstappen aangepast. De Monegaskische Ferrari-coureur omschreef Verstappen eerder als een bad guy, maar is nu vooral heel compli...17 jul 2026 12:46
-
Ferrari onthult moeilijke Mercedes-periode Hamilton: "Sprak niet meer met Wolff"
Lewis Hamilton kende een moeizame afscheidscampagne bij Mercedes en volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur liep ook de relatie met Toto Wolff in die periode fli...17 jul 2026 08:48
-
Nieuwe F1-titel van Hamilton uitgesloten: "Mercedes is te snel"
Volgens Günther Steiner kan Lewis Hamilton een recordbrekende achtste wereldtitel uit zijn hoofd zetten. Hamilton is bezig met een sterk seizoen, en kan zich mengen in de s...16 jul 2026 13:22
-
Hamilton haalt snoeihard uit: "Ik kan niet meer tot het uiterste pushen"
Lewis Hamilton heeft stevige kritiek geuit op de huidige technische reglementen in de Formule 1. Volgens de Ferrari-coureur is de sport te afhankelijk geworden van complexe soft...16 jul 2026 08:48
-
'Ferrari zet Mercedes onder druk met financiële meesterzet'
Het lijkt erop dat de beweringen van Mercedes-teambaas Toto Wolff over de updates van Ferrari nergens opslaan. Wolff vroeg zich recent af hoe Ferrari grote updatepakketten kon b...14 jul 2026 16:46
-
Vasseur onthult 'diepe emotionele band' met Leclerc
Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft toegegeven dat hij veel closer is met Charles Leclerc dan met Lewis Hamilton. De Fransman kent beide coureurs zeer goed, ma...14 jul 2026 15:24
-
Hamilton onthult sleutel achter ommekeer bij Ferrari
Lewis Hamilton barst van het zelfvertrouwen bij Ferrari. Hij heeft zijn matige prestaties van 2025 compleet omgegooid, dat komt mede doordat de samenwerking met Ferrari er ...13 jul 2026 18:06
-
Ferrari geadviseerd: "Ze moeten Hamilton voor Leclerc de voorkeur geven"
Ferrari moet volgens voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer een duidelijke keuze maken in de strijd om de wereldtitel. Ondanks de recente zege van Charles Leclerc op Silverst...13 jul 2026 17:22
-
Montoya niet onder de indruk van Leclerc: "Antonelli zou hem winnen"
Charles Leclerc boekte tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië zijn eerste Formule 1-zege sinds het slot van het seizoen 2024. Toch maakte die overwinning weinig indruk ...11 jul 2026 13:42
-
Leclerc slaat terug na zege: "Werden alweer dingen over mij verzonnen"
Charles Leclerc heeft de Grand Prix van Groot-Brittannië op indrukwekkende wijze op zijn naam geschreven en daarmee een moeilijke periode achter zich gelaten. De Ferrari-co...09 jul 2026 18:06
-
Ferrari maakt eerste meters op gloednieuwe Madring
Het team van Ferrari heeft de eerste meters gemaakt op de nieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad Madrid. De Italiaanse renstal houdt vandaag een filmdag op het gloednieuwe circu...09 jul 2026 11:22
-
Ferrari pal achter pitstop Hamilton in Silverstone: "Achteraf discussiëren"
Ferrari kende met de Grand Prix van Groot-Brittannië een weekend om niet snel te vergeten. Charles Leclerc pakte eindelijk weer een overwinning, maar aan de andere kant van...09 jul 2026 10:46
-
Leclerc bezorgt Ferrari uniek F1-record
Ferrari-coureur Charles Leclerc schreef afgelopen weekend de Britse Grand Prix op zijn naam. Het was de tweede Ferrari-zege van het jaar, en de vreugde bij de iconische Italiaan...08 jul 2026 09:26
-
Hamilton verwacht straffen voor Mercedes-coureurs
Lewis Hamilton denkt dat zijn concurrenten van Mercedes vroeg of laat tegen een motorstraf zullen aanlopen. De zevenvoudig wereldkampioen is heel trots op de gang van zaken bij ...08 jul 2026 08:11
-
BBC weet het zeker: 'Ook Ferrari op vinkentouw voor Verstappen'
Max Verstappen laat de laatste weken steeds vaker zijn onvrede blijken over de prestaties van Red Bull Racing, maar volgens BBC-verslaggever Andrew Benson hoeft daar geen groter...07 jul 2026 16:46
-
Hamilton reageert kortaf op vragen over Ferrari-blunder
Lewis Hamilton heeft kortaf gereageerd op vragen over de pitstop die hem de tweede plaats kostte in de slotfase van de Britse Grand Prix. Hamilton leek op weg te zijn naar de tw...07 jul 2026 14:09
-
'Ferrari rijdt deze week op gloednieuw F1-circuit in Madrid'
Het team van Ferrari lijkt later deze week de eerste meters op de nieuwe Madring te gaan maken. Het nieuwe circuit in Madrid organiseert later dit jaar voor het eerst de Spaanse...07 jul 2026 11:22
-
'Red Bull zoekt vervanger voor Verstappen: Bearman genoemd'
Red Bull Racing zou naar verluidt geïnteresseerd zijn in de diensten van Haas-revelatie Oliver Bearman. Dat weet F1-commentator David Croft te onthullen. Bearman heeft...07 jul 2026 07:36
-
Hamilton genoot van gevecht met Verstappen: "Dacht dat Max terugkwam"
Lewis Hamilton beleefde een bewogen thuisrace op Silverstone. De Ferrari-coureur vocht zich naar een podiumplaats tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar zag die p...06 jul 2026 18:06
07 aug 2026 08:48
-
08:48F1
-
07:36F1
06 aug 2026 16:09
-
16:09F1
-
15:24F1
-
14:09F1
-
10:46F1
-
08:11F1
05 aug 2026 16:09
-
16:09F1
04 aug 2026 14:47
-
14:47F1
-
12:46F1
03 aug 2026 14:09
-
14:09F1
-
12:46F1
31 jul 2026 15:24
-
15:24F1
-
13:22F1
-
12:46F1
30 jul 2026 17:22
-
17:22F1
28 jul 2026 08:48
-
08:48F1
27 jul 2026 17:22
-
17:22F1
-
13:22F1
-
10:46F1
25 jul 2026 19:03
-
19:03F1
-
18:19F1
-
17:54F1
-
17:21F1
-
13:30F1
24 jul 2026 14:30
-
14:30F1
-
12:46F1
-
08:48F1
23 jul 2026 14:47
-
14:47F1
-
12:09F1
-
10:46F1
22 jul 2026 18:46
-
18:46F1
-
12:46F1
-
10:09F1
20 jul 2026 18:46
-
18:46F1
-
18:06F1
-
14:09F1
-
13:22F1
19 jul 2026 20:43
-
20:43F1
-
19:39F1
-
17:03F1
-
16:52F1
-
15:05F1
-
11:22F1
-
08:11F1
18 jul 2026 21:36
-
21:36F1
-
21:04F1
-
14:33F1
-
13:41F1
17 jul 2026 21:54
-
21:54F1
-
19:38F1
-
12:46F1
-
08:48F1
16 jul 2026 13:22
-
13:22F1
-
08:48F1
14 jul 2026 16:46
-
16:46F1
-
15:24F1
13 jul 2026 18:06
-
18:06F1
-
17:22F1
11 jul 2026 13:42
-
13:42F1
09 jul 2026 18:06
-
18:06F1
-
11:22F1
-
10:46F1
08 jul 2026 09:26
-
09:26F1
-
08:11F1
07 jul 2026 16:46
-
16:46F1
-
14:09F1
-
11:22F1
-
07:36F1
06 jul 2026 18:06
-
18:06F1
Historie Ferrari
-
Coureur#
-
Ferrari
-
2026
16
-
44
-
2025
16
-
44
-
2024
16
-
55
-
2023
16
-
55
-
2022
16
-
55
-
2021
16
-
55
-
2020
16
-
5
-
2019
16
-
5
-
2018
16
-
5
-
7
-
2017
5
-
7
-
2016
5
-
7
-
2015
5
-
7
-
2014
7
-
14
-
2013
4
-
3
-
2012
6
-
5
-
2011
6
-
5
-
2010
7
-
8
-
2009
3
-
4
-
2008
2
-
1
-
2007
5
-
6
-
2006
6
-
5
-
2005
1
-
2004
1
-
2003
1
-
2002
1
-
2001
1
-
2000
3
-
1999
3
-
1998
3
-
1997
5
-
1996
1
-
1995
28
-
1994
28
-
1993
28
-
1989
28
-
1988
28
-
1987
28
-
DatumGrand PrixQR
-
24 - 26 jul24
-
17 - 19 jul42
-
3 - 5 jul21
-
26 - 28 jun25
-
12 - 14 jun1
-
5 - 7 jun32
-
22 - 24 mei2
-
1 - 3 mei36
-
27 - 29 maa3
-
13 - 15 maa3
-
6 - 8 maa43
-
5 - 7 dec54
-
28 - 30 nov108
-
21 - 23 nov4
-
7 - 9 nov318
-
24 - 26 okt22
-
17 - 19 okt33
-
3 - 5 okt66
-
19 - 21 sep108
-
5 - 7 sep44
-
29 - 31 aug19
-
1 - 3 aug14
-
25 - 27 jul33
-
4 - 6 jul54
-
27 - 29 jun3
-
13 - 15 jun55
-
30 - 1 jun53
-
23 - 25 mei22
-
16 - 18 mei114
-
2 - 4 mei87
-
18 - 20 apr43
-
11 - 13 apr24
-
4 - 6 apr44
-
21 - 23 maa18
-
14 - 16 maa78
-
6 - 8 dec32
-
29 - 1 dec52
-
22 - 24 nov3
-
1 - 3 nov65
-
25 - 27 okt11
-
18 - 20 okt31
-
20 - 22 sep5
-
13 - 15 sep12
-
30 - 1 sep1
-
23 - 25 aug63
-
26 - 28 jul13
-
19 - 21 jul44
-
5 - 7 jul75
-
28 - 30 jun43
-
21 - 23 jun55
-
7 - 9 jun1116
-
24 - 26 mei11
-
17 - 19 mei33
-
3 - 5 mei23
-
19 - 21 apr64
-
5 - 7 apr43
-
22 - 24 maa21
-
7 - 9 maa23
-
29 - 2 maa23
-
24 - 26 nov22
-
17 - 19 nov12
-
3 - 5 nov26
-
27 - 29 okt13
-
20 - 22 okt13
-
6 - 8 okt55
-
22 - 24 sep44
-
15 - 17 sep11
-
1 - 3 sep13
-
25 - 27 aug65
-
28 - 30 jul13
-
21 - 23 jul67
-
7 - 9 jul49
-
30 - 2 jul22
-
16 - 18 jun104
-
2 - 4 jun25
-
26 - 28 mei46
-
5 - 7 mei35
-
28 - 30 apr3
-
31 - 2 apr512
-
17 - 19 maa46
-
3 - 5 maa34
-
18 - 20 nov32
-
11 - 13 nov53
-
28 - 30 okt55
-
21 - 23 okt13
-
7 - 9 okt3
-
30 - 2 okt12
-
9 - 11 sep12
-
2 - 4 sep3
-
26 - 28 aug13
-
29 - 31 jul24
-
22 - 24 jul15
-
8 - 10 jul21
-
1 - 3 jul1
-
17 - 19 jun32
-
10 - 12 jun19
-
27 - 29 mei12
-
20 - 22 mei14
-
6 - 8 mei2
-
22 - 24 apr26
-
8 - 10 apr11
-
25 - 27 maa22
-
18 - 20 maa11
-
10 - 12 dec53
-
3 - 5 dec47
-
19 - 21 nov57
-
12 - 14 nov35
-
5 - 7 nov65
-
22 - 24 okt44
-
8 - 10 okt34
-
24 - 26 sep23
-
10 - 12 sep54
-
3 - 5 sep55
-
27 - 29 aug98
-
30 - 1 aug3
-
16 - 18 jul42
-
2 - 4 jul105
-
25 - 27 jun76
-
18 - 20 jun511
-
4 - 6 jun14
-
20 - 23 mei2
-
7 - 9 mei4
-
30 - 2 mei6
-
16 - 18 apr4
-
26 - 28 maa46
-
11 - 13 dec1213
-
4 - 6 dec12
-
27 - 29 nov10
-
13 - 15 nov113
-
31 - 1 nov5
-
23 - 25 okt4
-
9 - 11 okt7
-
25 - 27 sep6
-
11 - 13 sep58
-
4 - 6 sep18
-
28 - 30 aug1313
-
14 - 16 aug7
-
7 - 9 aug84
-
31 - 2 aug43
-
17 - 19 jul56
-
10 - 12 jul1019
-
3 - 5 jul72
-
29 - 1 dec33
-
15 - 17 nov217
-
1 - 3 nov24
-
25 - 27 okt12
-
11 - 13 okt12
-
27 - 29 sep13
-
20 - 22 sep11
-
6 - 8 sep11
-
30 - 1 sep11
-
2 - 4 aug43
-
26 - 28 jul102
-
12 - 14 jul3
-
28 - 30 jun12
-
21 - 23 jun33
-
7 - 9 jun12
-
23 - 26 mei42
-
10 - 12 mei34
-
26 - 28 apr33
-
12 - 14 apr33
-
29 - 31 maa13
-
15 - 17 maa4
-
23 - 25 nov32
-
9 - 11 nov23
-
26 - 28 okt42
-
19 - 21 okt21
-
5 - 7 okt45
-
28 - 30 sep33
-
14 - 16 sep33
-
31 - 2 sep12
-
24 - 26 aug21
-
27 - 29 jul32
-
20 - 22 jul13
-
6 - 8 jul21
-
29 - 1 jul32
-
22 - 24 jun33
-
8 - 10 jun11
-
24 - 27 mei22
-
11 - 13 mei34
-
27 - 29 apr12
-
13 - 15 apr13
-
6 - 8 apr11
-
23 - 25 maa21
-
24 - 26 nov33
-
10 - 12 nov21
-
27 - 29 okt13
-
20 - 22 okt22
-
6 - 8 okt35
-
29 - 1 okt24
-
15 - 17 sep118
-
1 - 3 sep53
-
25 - 27 aug22
-
28 - 30 jul11
-
14 - 16 jul23
-
7 - 9 jul22
-
23 - 25 jun34
-
9 - 11 jun24
-
25 - 28 mei11
-
12 - 14 mei22
-
28 - 30 apr12
-
14 - 16 apr31
-
7 - 9 apr22
-
24 - 26 maa21
-
25 - 27 nov3
-
11 - 13 nov5
-
28 - 30 okt5
-
21 - 23 okt4
-
7 - 9 okt64
-
30 - 2 okt4
-
16 - 18 sep4
-
2 - 4 sep3
-
26 - 28 aug6
-
29 - 31 jul5
-
22 - 24 jul54
-
8 - 10 jul5
-
1 - 3 jul43
-
17 - 19 jun32
-
10 - 12 jun32
-
26 - 29 mei4
-
13 - 15 mei52
-
29 - 1 mei33
-
15 - 17 apr32
-
1 - 3 apr32
-
18 - 20 maa33
-
27 - 29 nov33
-
13 - 15 nov33
-
30 - 1 nov318
-
23 - 25 okt133
-
9 - 11 okt42
-
25 - 27 sep43
-
18 - 20 sep11
-
4 - 6 sep22
-
21 - 23 aug87
-
24 - 26 jul31
-
3 - 5 jul53
-
19 - 21 jun34
-
5 - 7 jun34
-
21 - 24 mei32
-
8 - 10 mei33
-
17 - 19 apr22
-
10 - 12 apr33
-
27 - 29 maa21
-
13 - 15 maa43