De Formule 1-coureurs van 2025: Alexander Albon, best of the rest

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2025 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2025. Vandaag in deel veertien: Alexander Albon, best of the rest.

Alexander Albon stond dit jaar geen enkele keer op het podium, maar was na de topcoureurs toch de beste coureur van het veld. Hij scoorde veel punten, en hielp Williams daarmee aan de knappe vijfde plaats in het constructeurskampioenschap.

Naam: Alexander Albon (Thailand, 23 maart 1996)

Eindklassering 2025: Achtste

WK-punten: 73

Beste klassering: Vijfde (Grands Prix van Australië, Miami, Emilia-Romagna, Nederland)

Alexander Albon is het voorbeeld voor elke coureur die sneuvelt naast Max Verstappen bij Red Bull. Na een tegenvallend jaar in 2020 werd hij bruut aan de kant geschoven, reed hij een jaartje in de DTM en stapte hij over naar het team van Williams. Hij voelt zich op zijn plek bij de Britse renstal, en hij moet er niet aan denken om ergens anders te rijden.

Grote stappen gezet

In de blauwe bolide van het team uit Grove beleefde hij dit jaar een geweldig seizoen, met een minder einde. Albon bewees dat hij veel beter is dan mensen soms denken, en hij zorgde er samen met zijn nieuwe teamgenoot Carlos Sainz voor dat Williams knap vijfde werd in het constructeurskampioenschap. Voor Williams was dit een geweldige prestatie, ook omdat ze een paar jaar geleden nog een puntloos seizoen kende. Aan de hand van Albon hebben ze stappen gezet, en dat werd dit jaar duidelijk.

Explosie van vreugde

Vorig jaar pakte Albon slechts twaalf puntjes, maar daar was hij dit seizoen al na een paar races overheen. In het kletsnatte Melbourne reed hij een geweldige Australische Grand Prix en werd hij, mede door de coaching van zijn uitgevallen teamgenoot Sainz, knap vijfde. Het zorgde voor een explosie van vreugde aan de pitmuur van Williams.

Puntenregen

In China zette Albon zijn goede vorm door, en werd hij zevende. Hij sloot het eerste blok goed af, en beloonde in Japan het harde werk van zijn team met een negende plaats. In Bahrein wist hij voor het eerst dit seizoen geen punten te scoren, waarna hij begon aan de sterkste fase van het seizoen.

Het begon met een mooie negende plaats in Jeddah, waarna hij in Miami en Imola liet zien dat hij nog altijd een geweldige coureur is. In de twee snaarstrakke races werd hij vijfde, en zorgde hij voor een jubelstemming bij Williams. Een negende plaats in Monaco maakte de vreugde alleen maar groter.

Maar het was niet altijd leuk voor Albon; in de drie races daarna viel hij uit. In zijn geboorteland Groot-Brittannië wist hij wel te scoren, waarna er nog goede races volgden in België, Nederland en Italië.

Pijnlijke terugval

Albon leek weer in vorm te raken, maar daarna was het uit met de pret. Hij scoorde nog punten in de sprintrace in Austin, maar het was vlees noch vis. Albon had pech, reed geen sterke races meer en kwam simpelweg niet langer in de buurt van de punten.

De frustratie was duidelijk merkbaar bij de Thaise Brit, die soms overkookte op de boordradio. Albon bleef voor de camera altijd uiterst beleefd, en stond zelfs onder het podium om te juichen voor zijn teamgenoot Sainz.

Blik naar boven

Voor Albon is het hopen dat Williams voor volgend jaar weer een snelle auto heeft gebouwd. Met een krachtige Mercedes-krachtbron achterin, en een capabele coureur achter het stuur is er in ieder geval veel mogelijk. Albon was dit jaar qua punten de best of the rest, maar hij droomt er nog altijd van om bij the best te horen.