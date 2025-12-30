user icon
Iconisch Formule 1-circuit wordt flink verbouwd

Het circuit van Suzuka voert in de stille wintermaanden een aantal grote veranderingen door. Op het iconische Japanse circuit vinden er deze weken grote verbouwingen plaats, maar het lijkt erop dat dit weinig gevolgen gaat hebben voor de Formule 1

Het circuit van Suzuka wordt gezien als één van de meest iconische circuits op de Formule 1-kalender. De race in Japan geldt als een favoriet bij de fans en de coureurs, en het is dan ook een vaste bewoner van de kalender. Aangezien er in deze weken van het jaar geen races of testsessies worden verreden, kunnen er op de circuits flinke verbouwingen plaatsvinden.

In Suzuka grijpen ze deze weken dan ook aan om een aantal delen van het circuit aan te passen. Enkele weken geleden vonden er nog Super Formula-tests plaats, maar nu is de baan een soort bouwput. De organisatie heeft namelijk besloten om een aantal delen van de baan te voorzien van een nieuwe laag asfalt, de iconische lay-out wordt verder niet onder handen genomen.

Wat wordt er veranderd?

Op het westelijke gedeelte van de baan worden er deze weken nieuwe lagen asfalt gestort. Op beelden is te zien dat er flink wordt gewerkt aan de baan, en dat de asfalteermachines overuren draaien. Het gaat om het gedeelte bij de bekende bocht Spoon, het gedeelte dat leidt naar het rechte stuk naar de gevreesde bocht 130R.

Geen problemen voor de Grand Prix

De Grand Prix van Japan staat op 29 maart op het programma, vrij vroeg in het Formule 1-seizoen. Het is niet de verwachting dat de elf Formule 1-teams hinder zullen ondervinden van de verbouwingen, de aanpassingen zullen ruim op tijd af zijn. De kans bestaat wel dat de baan nog glad zijn zal bij het begin van de eerste vrije training.

Heilige grond voor Verstappen

De Grand Prix van Japan werd dit jaar gewonnen door Max Verstappen. Hij reed een geweldige race, en hield de jagende McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri knap achter zich. Voor de Japanse fans wordt het een bijzondere editie, want er staat geen Japanse coureur meer op de grid. Wel kunnen ze juichen voor Aston Martin, dat met Honda-motoren gaat rijden. Het team van Haas werkt daarnaast intensief samen met Toyota.

da_bartman

Posts: 6.358

"De race in Japan geldt als een favoriet bij de fans en de coureurs, en het is dan ook een vaste bewoner van de kalender. " Net alsof dat tegenwoordig nog iets met elkaar te maken heeft. Het populaire Sps (bij fans en coureurs) mag straks eens in de 2 jaar een GP hosten. Terwijl zandbakraces waa... [Lees verder]

  • 3
  • 30 dec 2025 - 09:13
F1 Nieuws GP Japan 2026

Reacties (3)

  • da_bartman

    Posts: 6.358

    "De race in Japan geldt als een favoriet bij de fans en de coureurs, en het is dan ook een vaste bewoner van de kalender. " Net alsof dat tegenwoordig nog iets met elkaar te maken heeft. Het populaire Sps (bij fans en coureurs) mag straks eens in de 2 jaar een GP hosten. Terwijl zandbakraces waar echt niemand op te wachten zit, van het FOM middels langlopende contracten wel een vaste plek op de kalender krijgen. Geld, geld en nogeens geld.

    • + 3
    • 30 dec 2025 - 09:13
  • Larry Perkins

    Posts: 62.336

    "Het lijkt erop dat dit weinig gevolgen gaat hebben voor de Formule 1."

    Hoezo, er komt een nieuwe laag asfalt, dat kan juist wel het racen beïnvloeden.
    Een nieuw bobogebouw of reuzenrat dat zou geen gevolgen hebben voor de Formule 1...

    • + 0
    • 30 dec 2025 - 10:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.128

    Verleden week al geschreven hier dat het circuit van Japan één van de mooiste lay-out heeft.....maar met de oude F1 auto's moeilijk in te halen was.
    Met de nieuwe generatie is het nog maar afwachten....

    • + 0
    • 30 dec 2025 - 11:56

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

