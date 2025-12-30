Het circuit van Suzuka voert in de stille wintermaanden een aantal grote veranderingen door. Op het iconische Japanse circuit vinden er deze weken grote verbouwingen plaats, maar het lijkt erop dat dit weinig gevolgen gaat hebben voor de Formule 1.

Het circuit van Suzuka wordt gezien als één van de meest iconische circuits op de Formule 1-kalender. De race in Japan geldt als een favoriet bij de fans en de coureurs, en het is dan ook een vaste bewoner van de kalender. Aangezien er in deze weken van het jaar geen races of testsessies worden verreden, kunnen er op de circuits flinke verbouwingen plaatsvinden.

In Suzuka grijpen ze deze weken dan ook aan om een aantal delen van het circuit aan te passen. Enkele weken geleden vonden er nog Super Formula-tests plaats, maar nu is de baan een soort bouwput. De organisatie heeft namelijk besloten om een aantal delen van de baan te voorzien van een nieuwe laag asfalt, de iconische lay-out wordt verder niet onder handen genomen.

Wat wordt er veranderd?

Op het westelijke gedeelte van de baan worden er deze weken nieuwe lagen asfalt gestort. Op beelden is te zien dat er flink wordt gewerkt aan de baan, en dat de asfalteermachines overuren draaien. Het gaat om het gedeelte bij de bekende bocht Spoon, het gedeelte dat leidt naar het rechte stuk naar de gevreesde bocht 130R.

Geen problemen voor de Grand Prix

De Grand Prix van Japan staat op 29 maart op het programma, vrij vroeg in het Formule 1-seizoen. Het is niet de verwachting dat de elf Formule 1-teams hinder zullen ondervinden van de verbouwingen, de aanpassingen zullen ruim op tijd af zijn. De kans bestaat wel dat de baan nog glad zijn zal bij het begin van de eerste vrije training.

Heilige grond voor Verstappen

De Grand Prix van Japan werd dit jaar gewonnen door Max Verstappen. Hij reed een geweldige race, en hield de jagende McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri knap achter zich. Voor de Japanse fans wordt het een bijzondere editie, want er staat geen Japanse coureur meer op de grid. Wel kunnen ze juichen voor Aston Martin, dat met Honda-motoren gaat rijden. Het team van Haas werkt daarnaast intensief samen met Toyota.