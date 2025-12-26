user icon
Gasly onthult pijnlijke breuk met Ocon: "We waren beste vrienden"

Gasly onthult pijnlijke breuk met Ocon: "We waren beste vrienden"

Pierre Gasly heeft openhartig gesproken over zijn complexe relatie met voormalig teamgenoot Esteban Ocon. De twee Fransen reden twee seizoenen samen in de Formule 1 bij Alpine, maar hun samenwerking verliep allesbehalve vlekkeloos. Wat ooit begon als een hechte vriendschap, groeide uit tot een rivaliteit die diepe sporen naliet.

Gasly bevestigt dat de band met Ocon tegenwoordig afstandelijk is, al sluit hij een verzoening in de toekomst niet uit. Volgens de Alpine-coureur veranderde alles na één cruciaal moment tijdens een race.

'We waren dikke vrienden'

Tegenover F1.com vertelt Gasly over zijn jeugd: "We brachten vroeger vrijwel wekelijks de woensdagen en weekenden samen door: hij kwam bij mij thuis of ik bij hem. We hadden een sterke band. Helaas was er tijdens één van de races een omslagpunt. Daarna is het op dramatische wijze uit elkaar gevallen en dat is moeilijk uit te leggen. We zouden hier een volledige documentaire over kunnen maken."

"We weten precies waar we vandaan komen. We weten wat we hebben moeten doorstaan om het te halen. We weten allebei ook dat die rivaliteit ons juist heeft geholpen om boven ons eigen potentieel uit te stijgen. Ik twijfel er niet aan dat we over tien of twintig jaar op een andere manier met elkaar kunnen praten en alles kunnen uitpraten", zo benadrukt Gasly de positieve kant van het verhaal. 

De coureurs zijn nog steeds vrienden

"Binnen acht maanden gingen we van de laatste positie naar niet één, maar zelfs twee auto’s op het podium. De gezichten binnen het team waren goud waard. Het was zo’n race waarvan ik zeker weet dat ik die na mijn carrière zal aanwijzen als een heel bijzondere", benadrukt Gasly over de Grand Prix van Brazilië van 2024. Destijds stonden de twee coureurs met elkaar in de armen. 

Gasly en Ocon zijn geen teamgenoten meer, want Ocon vertrok in 2025 naar Haas. Gasly rijdt nog steeds voor de Franse renstal en heeft momenteel de Argentijnse Franco Colapinto naast zich in de auto zitten.

Gasly vergeet er voor het gemak maar even bij te vertellen dat de hoofdoorzaak van de breuk was dat gasly meermaals heeft geprobeerd een afspraakje te maken met Elena, de jarenlange vriendin van Ocon, zij hem telkens afwees en Ocon hem vertelde dat hij daarmee op moest houden. Toen was de relati... [Lees verder]

Pierre Gasly Esteban Ocon Haas Alpine

Reacties (3)

  • Pietje Bell

    Posts: 32.610

    Gasly vergeet er voor het gemak maar even bij te vertellen dat de hoofdoorzaak van de breuk was dat gasly meermaals heeft geprobeerd een afspraakje te maken met Elena, de jarenlange vriendin van Ocon, zij hem telkens afwees en Ocon hem vertelde dat hij daarmee op moest houden. Toen was de relatie voor Ocon niets meer waard, hij kon Gasly niet meer vertrouwen.
    Gasly vertelt wel eens vaker de waarheid niet, net zoals hij Newey wel even vertelde dat hij de wagen anders moest ontwikkelen, wat kwaad bloed zette bij menigeen bij RBR.

  • Ernie5335

    Posts: 5.733

    In (deze) sport heb je geen (echte) vrienden 🥴

    • jd2000

      Posts: 7.548

      Als je wint, heb je vrienden rijen dik echte vrienden.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

