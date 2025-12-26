Pierre Gasly heeft openhartig gesproken over zijn complexe relatie met voormalig teamgenoot Esteban Ocon. De twee Fransen reden twee seizoenen samen in de Formule 1 bij Alpine, maar hun samenwerking verliep allesbehalve vlekkeloos. Wat ooit begon als een hechte vriendschap, groeide uit tot een rivaliteit die diepe sporen naliet.

Gasly bevestigt dat de band met Ocon tegenwoordig afstandelijk is, al sluit hij een verzoening in de toekomst niet uit. Volgens de Alpine-coureur veranderde alles na één cruciaal moment tijdens een race.

'We waren dikke vrienden'

Tegenover F1.com vertelt Gasly over zijn jeugd: "We brachten vroeger vrijwel wekelijks de woensdagen en weekenden samen door: hij kwam bij mij thuis of ik bij hem. We hadden een sterke band. Helaas was er tijdens één van de races een omslagpunt. Daarna is het op dramatische wijze uit elkaar gevallen en dat is moeilijk uit te leggen. We zouden hier een volledige documentaire over kunnen maken."

"We weten precies waar we vandaan komen. We weten wat we hebben moeten doorstaan om het te halen. We weten allebei ook dat die rivaliteit ons juist heeft geholpen om boven ons eigen potentieel uit te stijgen. Ik twijfel er niet aan dat we over tien of twintig jaar op een andere manier met elkaar kunnen praten en alles kunnen uitpraten", zo benadrukt Gasly de positieve kant van het verhaal.

De coureurs zijn nog steeds vrienden

"Binnen acht maanden gingen we van de laatste positie naar niet één, maar zelfs twee auto’s op het podium. De gezichten binnen het team waren goud waard. Het was zo’n race waarvan ik zeker weet dat ik die na mijn carrière zal aanwijzen als een heel bijzondere", benadrukt Gasly over de Grand Prix van Brazilië van 2024. Destijds stonden de twee coureurs met elkaar in de armen.

Gasly en Ocon zijn geen teamgenoten meer, want Ocon vertrok in 2025 naar Haas. Gasly rijdt nog steeds voor de Franse renstal en heeft momenteel de Argentijnse Franco Colapinto naast zich in de auto zitten.