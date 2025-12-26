Ralf Schumacher sluit niet uit dat Lewis Hamilton zijn Formule 1-loopbaan al in 2026 voortijdig beëindigt. Volgens de Duitser kan het snel gaan als de Ferrari-coureur opnieuw mentaal vastloopt, iets wat hem vorig seizoen duidelijk parten speelde.

Hamilton oogde in de slotfase van het afgelopen jaar zichtbaar zoekende in de paddock. De overstap naar Ferrari bracht niet het gewenste effect, mede doordat de auto simpelweg tekortkwam om structureel mee te doen om de podiumplaatsen. Het zelfvertrouwen van de zevenvoudig wereldkampioen kreeg daardoor een flinke knauw.

Schumacher wil 'oude' Hamilton zien

Toch is Schumacher niet alleen maar pessimistisch. De voormalig F1-coureur hoopt dat de Ferrari van 2026 wél een stap vooruit zet en Hamilton opnieuw in zijn kracht kan laten rijden. “Ik hoop echt dat we die oude Lewis weer te zien krijgen,” zegt Schumacher in de Duitse Boxengasse-podcast van Sky Sports. “Ik heb zelf ook geracet en weet hoe zwaar zulke fases kunnen zijn. Die keerzijde ken ik maar al te goed, al heb ik zijn successen natuurlijk nooit meegemaakt,” voegt hij er met een lach aan toe.

Volgens Schumacher hangt alles af van het materiaal. Alleen als de auto perfect aansluit bij de rijstijl van Hamilton, ziet hij ruimte voor herstel. “Het moet gewoon klikken met die wagen,” stelt hij. “Als dat niet zo is, vrees ik dat het een herhaling wordt van wat we onlangs hebben gezien.”

Haalt Hamilton het einde van 2026 wel?

Mocht Hamilton opnieuw in een negatieve spiraal belanden, dan acht Schumacher de kans groot dat het snel voorbij is. In dat scenario twijfelt hij er zelfs aan of de Brit het seizoen wel volledig zal afmaken. “Als het blijft lopen zoals het ging, dan durf ik niet te zeggen of hij het einde van het jaar haalt,” klinkt het.

Vanuit Hamilton zelf kwamen dergelijke geluiden nooit. Integendeel: Ferrari liet onlangs nog optekenen dat de Brit juist vol motivatie uitkijkt naar het nieuwe seizoen en vastberaden is om het tij te keren.