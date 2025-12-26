user icon
Pijnlijk: 'Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat'

Pijnlijk: 'Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat'

Ralf Schumacher sluit niet uit dat Lewis Hamilton zijn Formule 1-loopbaan al in 2026 voortijdig beëindigt. Volgens de Duitser kan het snel gaan als de Ferrari-coureur opnieuw mentaal vastloopt, iets wat hem vorig seizoen duidelijk parten speelde.

Hamilton oogde in de slotfase van het afgelopen jaar zichtbaar zoekende in de paddock. De overstap naar Ferrari bracht niet het gewenste effect, mede doordat de auto simpelweg tekortkwam om structureel mee te doen om de podiumplaatsen. Het zelfvertrouwen van de zevenvoudig wereldkampioen kreeg daardoor een flinke knauw.

Schumacher wil 'oude' Hamilton zien

Toch is Schumacher niet alleen maar pessimistisch. De voormalig F1-coureur hoopt dat de Ferrari van 2026 wél een stap vooruit zet en Hamilton opnieuw in zijn kracht kan laten rijden. “Ik hoop echt dat we die oude Lewis weer te zien krijgen,” zegt Schumacher in de Duitse Boxengasse-podcast van Sky Sports. “Ik heb zelf ook geracet en weet hoe zwaar zulke fases kunnen zijn. Die keerzijde ken ik maar al te goed, al heb ik zijn successen natuurlijk nooit meegemaakt,” voegt hij er met een lach aan toe.

Volgens Schumacher hangt alles af van het materiaal. Alleen als de auto perfect aansluit bij de rijstijl van Hamilton, ziet hij ruimte voor herstel. “Het moet gewoon klikken met die wagen,” stelt hij. “Als dat niet zo is, vrees ik dat het een herhaling wordt van wat we onlangs hebben gezien.”

Haalt Hamilton het einde van 2026 wel?

Mocht Hamilton opnieuw in een negatieve spiraal belanden, dan acht Schumacher de kans groot dat het snel voorbij is. In dat scenario twijfelt hij er zelfs aan of de Brit het seizoen wel volledig zal afmaken. “Als het blijft lopen zoals het ging, dan durf ik niet te zeggen of hij het einde van het jaar haalt,” klinkt het.

Vanuit Hamilton zelf kwamen dergelijke geluiden nooit. Integendeel: Ferrari liet onlangs nog optekenen dat de Brit juist vol motivatie uitkijkt naar het nieuwe seizoen en vastberaden is om het tij te keren.

Snorremans

Posts: 158

Laatste jaar bij Mercedes en eerste jaar Ferrari doen bewijzen dat Hamilton geen allround coureur is. Zie eindstand Russell en Leclerc. Met top spul kan hij wat laten zien maar als het even niet gaat zoals hij wilt dan is het janken geblazen. Dat laatste kunnen we gezien de diverse interviews wel... [Lees verder]

  • 6
  • 26 dec 2025 - 13:23
  • jd2000

    Posts: 7.548

    Auto die aansluit op zijn rijstijl.: taxi met 80pk meer dan de rest.
    Trouwens, fijne dagen voor iedereen!

    • + 1
    • 26 dec 2025 - 13:14
  • Snorremans

    Posts: 158

    Laatste jaar bij Mercedes en eerste jaar Ferrari doen bewijzen dat Hamilton geen allround coureur is. Zie eindstand Russell en Leclerc. Met top spul kan hij wat laten zien maar als het even niet gaat zoals hij wilt dan is het janken geblazen. Dat laatste kunnen we gezien de diverse interviews wel letterlijk nemen.

    Nee..geen bashen...puur op feiten.

    • + 6
    • 26 dec 2025 - 13:23
    • snailer

      Posts: 31.231

      Mercedes heeft echt wel top spul gehad in 2022, 2023 en 2024.
      Alleen waren in die jaren ze 2 maal 2de auto en 1 maal derde auto.
      Mijn vermoeden:
      In 2022 was Hamilton herstellende van een mokerslag. Kwam onvoorbereid terug van zijn onderduikadres. Logisch dat Russell mee punten haalde in 2022.
      In 2023 had Hamilton zich herpakt en prompt was hij sneller. Tot de zomer leek hij absoluut beter dan Russell. Echter besloot Russell toch maar zijn rijstijl aan te gaan passen. Uiteraard had hij gezien dat andere rijders veel harder gingen met de aangepaste rijstijl aan de de grondeffect auto's. Russell had dat nog niet gedaan. Hij had tenslotte het jaar er voor Hamilton verslagen. Maar dit jaar leek hij plots de onderliggende partij. Hij paste zich aan adopteerde veel meer de Verstappen rijstijl. Het was te laat om nog voor Hamilton te komen.
      2024 reed Hamilton nog steeds zijn late brake stijl. Logisch dat Russell weg ging. Ik heb echt niet begrepen waarom hij zich vast hield aan die stijl. Niet alleen verloor hij grip en tijd in een handvol bochten. Hij was plots ook zijn fabelachtige banden fluisteren kwijt veel meer slip en oververhitting. Niemand die hem onfluiaterde de stijl van Verstappen te exploiteren.

      Zou er weer een pre 2021 auto onderdelen de bips van Hamilton worden geschoven, dan zou hij weer zijn voordeel van zijn late brake stijl hebben en zou hij weer de banden kunnen papieren als weleer. Echter gaat dat niet gebeuren in de 2026 auto's. Vooral niet omdat men moet liften voor bochten. Ik kwalificatie zie ik hem wel dicht op leclerc komen vokgend jaar. Maar niet in de races. Zijn grote voordeel wordt weggenomen door de hybride component. En hij zal direct ook weer issues met het banden papieren krijgen.
      Althans. Dat is mijn verwachting. De 2026 auto passen bij gevoelige voeten. Niet bij de ruigere Hamilton stijl.

      • + 2
      • 26 dec 2025 - 14:16
  • Knalpijp

    Posts: 2.290

    Dat komt dan goed uit als Max ook halverwege stopt. Want die gaat echt niet achteraan rijden met die powertrein motor.

    • + 1
    • 26 dec 2025 - 14:47
  • Knalpijp

    Posts: 2.290

    Matige rijder op het moment, Russell en Leclerc lieten hem zien dat hij het niet meer heeft. Voor die periode met Mercedes had hij twee tweede violen als teammaten ( Rosberg en Bottas) en zodoende kon hij die titles bij elkaar rijden.

    • + 0
    • 26 dec 2025 - 14:52
    • Larry Perkins

      Posts: 62.301

      Ralf Schumacher: "Hamilton, de voormalige raketmotorkampioen van de armoede!"

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 16:12
  • 919

    Posts: 3.929

    Als het zo door gaat hoop ik vooral voor hem zelf dat hij zichzelf dit niet aan blijft doen.

    • + 0
    • 26 dec 2025 - 15:39
  • Larry Perkins

    Posts: 62.301

    Snel volgende berichten…

    Häkkinen: "Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat."
    Berger: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Alesi: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Doornbos: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Kalf: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    T. Coronel: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    T. Coronel: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Van der Garde: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Tung: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    De tandarts met microfoon: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Mol: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Steiner: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Ecclestone: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Cruella de Vil: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Donald J. Trump: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Elon Musk: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Vladimir Poetin: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Benjamin Netanyahu: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Xi Jinping: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Kim Jong-un: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Mohammed Ben Sulayem (de dictator van de Formule 1): “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Stefano Domenicali (de parasiet van de Formule 1) : “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Gianni Infantino: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    ex-minister Faber: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Gordon: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    De blote tietenparade: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Hannaaaaahhh: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Herman Finkers: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Michael van Gerwen: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Hans van Breukelen: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Fred Grim: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    De Oranje-handbalsters: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Mohamed Salah: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Het Nederlands Curlingteam: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    'Second Choice George': “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Toffe Toto: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Fraulein Ohnebursten aus Wuperthal, de koffiejuffrouw van Mercedes: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    De raketmotorkampioen van vroeger: “Ik bepaal zelf wel of ik halverwege 2026 stop bij Ferrari!”
    Tante Agaath uit Warmetuut: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    DJ ome Joop: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Trage Tineke uit Damme (West-Vlaanderen): “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    De Koninklijke Nederlandse KantKlos Bond: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”
    Anderen: “Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat.”

    • + 1
    • 26 dec 2025 - 16:07

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

