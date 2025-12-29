user icon
Verstappen viert jaarwisseling in Brazilië met F1-legende

Verstappen viert jaarwisseling in Brazilië met F1-legende

Max Verstappen brengt de laatste dagen van 2025 door in Brazilië. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen stapte afgelopen weekend in het vliegtuig richting Rio de Janeiro, de woonplaats van zijn schoonfamilie. Het zal om een korte vakantie gaan, want de voorbereidingen op het nieuwe seizoen beginnen al vroeg in januari.

Verstappen heeft een druk jaar achter de rug waarin hij op zowel sportief als persoonlijk vlak veel meemaakte. Hij werd samen met zijn vriendin Kelly Piquet ouders van dochter Lily, terwijl het op de baan een seizoen met veel ups en downs was. In de eerste seizoenshelft vielen de prestaties tegen, waarna Red Bull het rigoureuze besluit nam om teambaas Christian Horner de laan uit te sturen.

Onder Horners opvolger Laurent Mekies ging het steeds beter met Red Bull, en wist Verstappen zich terug te vechten in de titelstrijd. De Nederlander liet McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri flink zweten, en kwam uiteindelijk twee punten te kort om de titel te pakken. Na de seizoensfinale vertrok Verstappen naar huis, maar daarna stonden er nog een evenement op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes en een GT3-test in Portugal op het programma.

Vertrokken naar de zon

Verstappen bracht de kerstdagen door in zijn woonplaats Monaco, maar vierde vlak daarvoor nog een paar dagen vakantie in Oostenrijk, waar hij ging skiën. Nu lijkt hij even wat langer te kunnen genieten van zijn rust, want op zondagochtend stapte hij in het vliegtuig richting Brazilië, het thuisland van zijn vriendin Kelly Piquet. De Verstappens landden later op de dag in Rio de Janeiro, de woonplaats van zijn schoonfamilie.

F1-legende als schoonvader

In Rio de Janeiro zal Verstappen waarschijnlijk verblijven bij zijn schoonvader Formule 1-legende Nelson Piquet. De controversiële drievoudig wereldkampioen ontving zijn dochter, kleindochter en schoonzoon enkele maanden geleden ook. In aanloop naar de Grand Prix van Brazilië bracht Verstappen toen ook veel tijd door bij zijn schoonfamilie. Samen met zijn schoonvader bracht hij toen een bezoekje aan een circuit en werden ze samen gespot achter het stuur van een Ferrari.

Sportieve prestaties

Verstappen was tijdens zijn vorige bezoekje aan de schoonfamilie ook te gast in de podcast van Nelson Piquet jr. Verstappen heeft een goede band met het land, waar hij in het verleden ook veel sportieve successen beleefde. Dit jaar startte hij de race vanuit de pitlane, maar vocht hij zich terug naar de derde plaats.

HermanInDeZon

Posts: 556

Net op het moment dat het niet meer erger kon qua compleet sensatie beluste koppen zonder enige inhoud krijg je dit :)

  • 11
  • 29 dec 2025 - 09:33
  • HermanInDeZon

    Posts: 556

    Net op het moment dat het niet meer erger kon qua compleet sensatie beluste koppen zonder enige inhoud krijg je dit :)

    • + 11
    • 29 dec 2025 - 09:33
    • Kubica

      Posts: 5.682

      Ik dacht even aan Felipe Massa, maar ik zat er naast.

      • + 2
      • 29 dec 2025 - 09:49
    • skibeest

      Posts: 1.985

      Ik dacht aan Pele, voetbal en F1 is makkelijk met elkaar te verwarren

      • + 1
      • 29 dec 2025 - 11:01
  • Pietje Bell

    Posts: 32.644

    "De Verstappens landden later op de dag in Rio de Janeiro,

    de woonplaats van zijn schoonfamilie."

    Nelson Piquet sr woont in Brasilia en niet in Rio de Janeiro.

    Nu de werkelijke feiten:

    Wat we nu weten van hun stories is dat Nelson jr en zijn gezin, Rita Gulbenkian en haar
    gezin en Julia en Daniel vakantie vieren in een luxe resort in Angra dos Reis.
    Veel te duur voor Nelson jr en Julia. Ik ga er dan ook vanuit dat Max alles geregeld heeft
    en daar ook verblijft.
    Dinsdag avond geeft Martin Garrix een heel groot concert in Rio de Janiro waar Max
    zeker naar toe zal gaan. Of Max Oud en Nieuw in Rio gaat vieren is niet bekend.
    Daar is een heel groot vuurwerk op zee en miljoenen mensen op het strand en de
    volgende dag in de hele stad overal groot feest.
    Het is nu wachten op foto's in de stories van de "vrienden", want Max post nooit iets,
    misschien met Garrix en Kelly pas dagen later.

    • + 4
    • 29 dec 2025 - 10:21
    • Canson Po

      Posts: 2.937

      Martin Harry Ickx :p sorry er is niks op de tv : ]

      • + 0
      • 29 dec 2025 - 10:54
    • DRS-zone

      Posts: 407

      "Nu de werkelijke feiten:

      Ik ga er dan ook vanuit dat Max alles geregeld heeft en daar ook verblijft."

      "Dinsdag avond geeft Martin Garrix een heel groot concert in Rio de Janiro waar Max
      zeker naar toe zal gaan."

      Volgens mij is dat flinke speculatie ;-)

      • + 6
      • 29 dec 2025 - 12:04
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.065

      Lando was wel bij de kerstparty van Martin Garrix.

      • + 0
      • 29 dec 2025 - 12:51
    • Pietje Bell

      Posts: 32.644

      @Nyck, Lando was iid bij het kerstdiner van Martin Garrix en Max zal morgen het concert van Martijn in Rio de Janairo bijwonen, aangezien Martijn onder Max zijn bericht op IG schreef: "Can't wait to see you soon!" Dat zal dus morgenavond zijn, want daarna is Max niet meer in de gelegenheid om Martijn z'n concerten te bezoeken aangezien voor hem op 6 januari het trainen met Rupert alweer begint in Monaco .

      • + 0
      • 29 dec 2025 - 16:54
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.127

    "Verstappen viert jaarwisseling in Brazilië met F1-legende".

    Oke, ik vier jaarwisseling gewoon thuis met m'n vriendin....ook 'n legende....
    Lekker met m'n sjagerijn bakkes zitten nurken en m'n vriendin afblaffen als ze weer met domme praat aankomt...

    • + 0
    • 29 dec 2025 - 13:52

