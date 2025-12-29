Max Verstappen brengt de laatste dagen van 2025 door in Brazilië. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen stapte afgelopen weekend in het vliegtuig richting Rio de Janeiro, de woonplaats van zijn schoonfamilie. Het zal om een korte vakantie gaan, want de voorbereidingen op het nieuwe seizoen beginnen al vroeg in januari.

Verstappen heeft een druk jaar achter de rug waarin hij op zowel sportief als persoonlijk vlak veel meemaakte. Hij werd samen met zijn vriendin Kelly Piquet ouders van dochter Lily, terwijl het op de baan een seizoen met veel ups en downs was. In de eerste seizoenshelft vielen de prestaties tegen, waarna Red Bull het rigoureuze besluit nam om teambaas Christian Horner de laan uit te sturen.

Onder Horners opvolger Laurent Mekies ging het steeds beter met Red Bull, en wist Verstappen zich terug te vechten in de titelstrijd. De Nederlander liet McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri flink zweten, en kwam uiteindelijk twee punten te kort om de titel te pakken. Na de seizoensfinale vertrok Verstappen naar huis, maar daarna stonden er nog een evenement op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes en een GT3-test in Portugal op het programma.

Vertrokken naar de zon

Verstappen bracht de kerstdagen door in zijn woonplaats Monaco, maar vierde vlak daarvoor nog een paar dagen vakantie in Oostenrijk, waar hij ging skiën. Nu lijkt hij even wat langer te kunnen genieten van zijn rust, want op zondagochtend stapte hij in het vliegtuig richting Brazilië, het thuisland van zijn vriendin Kelly Piquet. De Verstappens landden later op de dag in Rio de Janeiro, de woonplaats van zijn schoonfamilie.

F1-legende als schoonvader

In Rio de Janeiro zal Verstappen waarschijnlijk verblijven bij zijn schoonvader Formule 1-legende Nelson Piquet. De controversiële drievoudig wereldkampioen ontving zijn dochter, kleindochter en schoonzoon enkele maanden geleden ook. In aanloop naar de Grand Prix van Brazilië bracht Verstappen toen ook veel tijd door bij zijn schoonfamilie. Samen met zijn schoonvader bracht hij toen een bezoekje aan een circuit en werden ze samen gespot achter het stuur van een Ferrari.

Sportieve prestaties

Verstappen was tijdens zijn vorige bezoekje aan de schoonfamilie ook te gast in de podcast van Nelson Piquet jr. Verstappen heeft een goede band met het land, waar hij in het verleden ook veel sportieve successen beleefde. Dit jaar startte hij de race vanuit de pitlane, maar vocht hij zich terug naar de derde plaats.