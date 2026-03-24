BAR
- Team naam BAR
- Basis Brackley, Groot Brittannië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 2 dec 1997
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 2.510 reacties op BAR
- 4 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over BAR
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Formula One World Championship (L to R): James ...
29 nov 2025Album
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Formula One World Championship Paddock atmosphe...
3 jul 2025Album
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Formula One World Championship Andrew Mallalieu...
17 mei 2025Album
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Formula One World Championship Circuit atmosphe...
27 jul 2023Album
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Formula One World Championship (L to R): James Vowles (GBR) Atlassian Williams Racing Team Principal with Andrew Mallalieu (BAR) FIA Steward on the grid. 29.11.2025. Formula 1 World Championship, Rd 23, Qatar Grand Prix, Doha, Qatar, Sprint and Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Qatar Grand Prix - Sprint and Qualifying Day - Doha, Qatar XPB Images Doha Qatar Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Losail International Circuit November Qatar Qatar Doha Saturday 29 11 2025 Sprint Portrait Lusail
29 nov 2025Album
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Formula One World Championship Paddock atmosphere - Paddock Bar by Soho House. 03.07.2025. Formula 1 World Championship, Rd 12, British Grand Prix, Silverstone, England, Preparation Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - British Grand Prix - Preparation Day - Silverstone, England XPB Images Silverstone England July Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Thursday Circuit Silverstone England Britain British United Kingdom UK 03 3 07 7 2025 Atmosphere
3 jul 2025Album
In beeld:
Formula One World Championship Andrew Mallalieu (BAR) FIA Steward (Right) with his son Adam Mallalieu. 17.05.2025. Formula 1 World Championship, Rd 7, Emilia Romagna Grand Prix, Imola, Italy, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Emilia Romagna Grand Prix - Qualifying Day - Imola, Italy XPB Images Imola Italy Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Italy Emilia Romagna Emilia-Romagna Imola Dell'emilia Romagna Autodromo Gran Premio Saturday May 17 05 5 2025 Portrait
17 mei 2025Album
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Formula One World Championship Valtteri Bottas (FIN) Mercedes AMG F1 Reserve Driver in the 1999 BAR 01. 15.03.2025. Formula 1 World Championship, Rd 1, Australian Grand Prix, Albert Park, Melbourne, Australia, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Australian Grand Prix - Qualifying Day - Melbourne, Australia xpbimages.com Melbourne Australia Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one March Australian Australia Albert Park Melbourne Oz Saturday 15 03 3 2025 Action Track
15 maa 2025Album
In beeld:
Formula One World Championship Valtteri Bottas (FIN) Mercedes AMG F1 Reserve Driver in the 1999 BAR 01. 15.03.2025. Formula 1 World Championship, Rd 1, Australian Grand Prix, Albert Park, Melbourne, Australia, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Australian Grand Prix - Qualifying Day - Melbourne, Australia xpbimages.com Melbourne Australia Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one March Australian Australia Albert Park Melbourne Oz Saturday 15 03 3 2025 Action Track
15 maa 2025Album
In beeld:
Formula One World Championship Circuit atmosphere - bar. 27.07.2023. Formula 1 World Championship, Rd 13, Belgian Grand Prix, Spa Francorchamps, Belgium, Preparation Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Belgian Grand Prix - Preparation Day - Spa Francorchamps, Belgium XPB Images Spa Francorchamps Belgium Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit d
27 jul 2023Album
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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08:51F1
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10:15F1
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08:32F1
24 aug 2017 07:17
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07:17F1
06 jul 2017 06:56
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06:56F1
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13:15F1
18 apr 2017 09:27
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09:27F1
05 apr 2017 11:04
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23 maa 2017 08:23
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18 dec 2016 12:59
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12:59F1
03 dec 2016 09:45
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09:45IndyCar
30 nov 2016 08:15
-
08:15F1
27 nov 2016 09:19
-
09:19F1
10 nov 2016 07:45
-
07:45F1
17 sep 2016 19:28
-
19:28F1
-
16:12F1
04 sep 2016 07:45
-
07:45F1
14 aug 2016 13:22
-
13:22F1
22 mei 2016 09:30
-
09:30F1
03 mei 2016 13:04
-
13:04F1
18 apr 2016 09:59
-
09:59F1
23 maa 2016 19:30
-
19:30F1
-
11:00F1
17 maa 2016 12:45
-
12:45F1
16 maa 2016 19:30
-
19:30F1
10 feb 2016 14:27
-
14:27F1
28 jan 2016 08:50
-
08:50F1
27 jan 2016 19:30
-
19:30F1
12 jan 2016 10:58
-
10:58F1
05 dec 2015 10:10
-
10:10F1
30 nov 2015 14:08
-
14:08F1
12 nov 2015 11:27
-
11:27F1
02 nov 2015 11:31
-
11:31F1
26 okt 2015 16:12
-
16:12F1
23 okt 2015 11:07
-
11:07F1
26 aug 2015 08:37
-
08:37F1
24 aug 2015 15:41
-
15:41F1
12 aug 2015 14:56
-
14:56F1
23 mei 2015 12:02
-
12:02F1
15 apr 2015 13:39
-
13:39F1
26 maa 2015 09:14
-
09:14F1
Historie BAR
-
Coureur#
-
BAR
-
2005
3
-
2004
9
-
2003
16
-
17
-
2002
11
-
2001
10
-
2000
22
-
23
-
1999
22
-
23